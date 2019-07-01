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 Економіка
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Все про:податки (727) податкова міліція (1269) Харківщина (737) ІТ-індустрія (74)

 На Харківщині податківці домоглися від ІТ-підприємства відшкодування в бюджет 3,7 млн грн несплачених податків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури направили до суду кримінальне провадження за підозрою керівника місцевої компанії в ухиленні від сплати податків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Зокрема, було встановлено, що керівник підприємства, яке надає послуги в галузі інформаційних технологій, в період 2014 - 2017 років документально оформив низку операцій з придбання програмного забезпечення у фізичних осіб - підприємців, які одночасно є працівниками підприємства, внаслідок чого умисно ухилився від сплати податків.

Завдяки вжитим під час слідства заходам завдані державі збитки в сумі понад 3,7 млн ​​грн відшкодовано в повному обсязі, в зв'язку з чим судом буде розглянуто питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135027
 
 
 Топ коментарі
 
Вот вам и диджитализация. Скоро айти вообще уйдет в тень полностью или уедет в Пильшу!!!
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трусят грушу ЦУКИ!
" и даже э.... проскользнула такая, а потом уже за этим столом уже... проскользнуло страшное слово министерство ай-ти и НЕдайбоХ иначе ай-ти индустрии не будет. в принципе правильно. вот там значит по поводу он сказал смотрите вообще вся эта ай-ти история здесь потому что ФОПы для того что бы шесть процентов. правда вам кто то там популистически щаЗ заявил шо пятерку, пять, пять процентов, ну и где там э... смотри как только и нас всех устраивает. нас всех устраивает. то есть мое мнение что ФОП нужно э... вы правильно совершенно правильно сказали когда это не отмывка где мы понимаем чем занимается структура бизнеса той или иной компании ничего страшного пусть будет ФОП. я бы сейчас неплохо, я просто очень боюсь таких вещей вообще трогать. это как труханул грушу и все посыпалось понимаете? " (ВАЗ 06 март 2019)
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Айтишники в итоге все равно платят в разы больше, чем работяги, ибо 5% от зп айтишника - это как правило значительно больше, чем 15% или даже чем 45% от зп работяги.
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Вот вам и диджитализация. Скоро айти вообще уйдет в тень полностью или уедет в Пильшу!!!
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Конечно, ведь айтишники у нас особенные и не должны платить налоги, пусть работяги социалку держат на плаву
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Айтишники в итоге все равно платят в разы больше, чем работяги, ибо 5% от зп айтишника - это как правило значительно больше, чем 15% или даже чем 45% от зп работяги.
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Если такие большие зарплаты, то должны платить 40%, налоговый кодекс еще не отменяли. А страшилки про то что уедете в 2е страну, так валите, вас там еще и посадят за уклонение уплаты налогов
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"то должны платить 40%, налоговый кодекс еще не отменяли"

Ну так - берите тогда по 40% со всех ФОПов. И с торгашей на рынке, и с сантехников-электриков по вызову, и с мебельщиков и тд.

" так валите"

Ты уже свалил, как я понял?
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Що ти пробуєш тут навішати лапшу. Якщо ІТ компанія реєструє своїх працівників як ФОП, тобто через шахрайські схеми хоче уникнути оподаткування і приватник який працює сам на себе для тебе одне і те ж )) то про що далі говорити
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В Іспанії можна платити і 40, а в Україні нема за що і 5
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трусят грушу ЦУКИ!
" и даже э.... проскользнула такая, а потом уже за этим столом уже... проскользнуло страшное слово министерство ай-ти и НЕдайбоХ иначе ай-ти индустрии не будет. в принципе правильно. вот там значит по поводу он сказал смотрите вообще вся эта ай-ти история здесь потому что ФОПы для того что бы шесть процентов. правда вам кто то там популистически щаЗ заявил шо пятерку, пять, пять процентов, ну и где там э... смотри как только и нас всех устраивает. нас всех устраивает. то есть мое мнение что ФОП нужно э... вы правильно совершенно правильно сказали когда это не отмывка где мы понимаем чем занимается структура бизнеса той или иной компании ничего страшного пусть будет ФОП. я бы сейчас неплохо, я просто очень боюсь таких вещей вообще трогать. это как труханул грушу и все посыпалось понимаете? " (ВАЗ 06 март 2019)
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зеля сказал, что "факинг отрасль" должна ему платить!
Потому что ФОПы, потому что 6%. Вам понравится! (с)
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Украине надо убрать налоги полностью! Страны, которые убрали налоги разбогатели сказочно и туда хлынули инвестиции со всего мира! Пока тут будут крепить налоговики и рекек и рейдеры, то до тех пор суда и не зайдут инвестиции!
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Убрать налоги полностью?? А за счет чего бюджет должен наполняться?
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В смысле все на себе должны тащить госпредприятия? А частники ни копейки вкладывать в государство не должны? Это ж где такое в мире есть?
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в Дубай 74% бюджета наполняется с государственных услуг и лишь остальное с нефти. Украине надо снять налоги и развивать туризм и сделать офшорную зону, чтобы тут было комфортно хранить деньги.
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На Харківщині податківці домоглися від ІТ-підприємства відшкодування в бюджет 3,7 млн грн несплачених податків - Цензор.НЕТ 4506

Назовите хоть один пример оффшорного государства, в котором проживало бы не менее 30 миллионов человек. Эта мулька исключительно для карликов.

"в Дубай нету налогов"

Это ложь. В ОАЭ нет налогов только на доходы физлиц - предприятия в ОАЭ облагаются налогами, также в ОАЭ есть НДС.

"Есть в мире экономические карты государств и их развития. Украина не хочет взять карту успешного государства и по ее проекту реализовать ее у себя. Украина наоборот берет карты не успешных государств"

Чушь. Украина не может брать модели карликовых оффшоров, туристических и нефтяных государств. Мы можем ориентироваться только на государства со схожими условиями: Швецию, Германию, Японию, Польшу, Великобританию, Францию и тд.
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в Великобритании есть офшорные Виргинские острова. Украине надо брать не конкретно полные карты проектов других государств, а брать лучшее. А строиться, как к примеру сверх корпорация - США, то бишь там разделены регионы, как отделы то бишь к примеру Лас-Вегас - это казино и сделать например в Украине в Одессе также развивать этот отдел по этой стратегии то бишь казино и траву легализовать и бардели. Дальше Нью-Йорк - это оборот деньгами и это биржи и т.д. И например Киев тоже так развивать с небоскребами и биржами и т.д. Дальше например в Калифорнии - Силиконовая долина и айтитехнологии и например во Львове уже построили сейчас нашу Силиконовую Долину и развивать регион в приоритете этом и не отказываться там от туризма ибо одно другому не мешает - это все деньги и доход. Дальше Лос-Анджелес - это Голливуд и например в каком то городе Одессе еще и Голливуд Украинский сделать тем более там уже есть Одесская киностудия. Еще какой то регион Днепр к примеру застроить банками и сделать там офшорный регион, как у Великобритании Виргинские острова или Швейцария.
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Есть в мире экономические карты государств и их развития. Украина не хочет взять карту успешного государства и по ее проекту реализовать ее у себя. Украина наоборот берет карты не успешных государств и закрывает все и потому нищие и без инвестиций.
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государство должно зарабатывать деньги! в Украине 5% мировых ресурсов и их надо добывать государству и строить предприятия для производства из ресурсов продукции. То бишь Украина к примеру продает сталь на Запада и они делают с нее технику и продают нам ее в 20 раз дороже, чем мы им продали сырье с которой они сделали продукцию. Или лес продаем кругляком и они делают мебель и продают нам в 10 раз дороже. Украине надо не сырье продавать, а создавать предприятия, которые будут с ресурсов делать продукцию готовую и открывать больше рынков и продавать их по всему миру и через интернет создавать магазины.И люди работающие будут получать достойные зарплаты и тратить деньги в экономику Украины и тем самым ее подымать!
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Мало того, что инвестиции из за этих налоговиков не зайдут, так еще и те, что есть уйдут! Страна продолжает катится в в бездну АДА!
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНа Харківщині податківці домоглися від ІТ-підприємства відшкодування в бюджет 3,7 млн грн несплачених податків
 
 
 
 
 
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