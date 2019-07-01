 На Харківщині податківці домоглися від ІТ-підприємства відшкодування в бюджет 3,7 млн грн несплачених податків

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
Зокрема, було встановлено, що керівник підприємства, яке надає послуги в галузі інформаційних технологій, в період 2014 - 2017 років документально оформив низку операцій з придбання програмного забезпечення у фізичних осіб - підприємців, які одночасно є працівниками підприємства, внаслідок чого умисно ухилився від сплати податків.
Завдяки вжитим під час слідства заходам завдані державі збитки в сумі понад 3,7 млн грн відшкодовано в повному обсязі, в зв'язку з чим судом буде розглянуто питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.
Ну так - берите тогда по 40% со всех ФОПов. И с торгашей на рынке, и с сантехников-электриков по вызову, и с мебельщиков и тд.
" так валите"
Ты уже свалил, как я понял?
" и даже э.... проскользнула такая, а потом уже за этим столом уже... проскользнуло страшное слово министерство ай-ти и НЕдайбоХ иначе ай-ти индустрии не будет. в принципе правильно. вот там значит по поводу он сказал смотрите вообще вся эта ай-ти история здесь потому что ФОПы для того что бы шесть процентов. правда вам кто то там популистически щаЗ заявил шо пятерку, пять, пять процентов, ну и где там э... смотри как только и нас всех устраивает. нас всех устраивает. то есть мое мнение что ФОП нужно э... вы правильно совершенно правильно сказали когда это не отмывка где мы понимаем чем занимается структура бизнеса той или иной компании ничего страшного пусть будет ФОП. я бы сейчас неплохо, я просто очень боюсь таких вещей вообще трогать. это как труханул грушу и все посыпалось понимаете? " (ВАЗ 06 март 2019)
Потому что ФОПы, потому что 6%. Вам понравится! (с)
Назовите хоть один пример оффшорного государства, в котором проживало бы не менее 30 миллионов человек. Эта мулька исключительно для карликов.
"в Дубай нету налогов"
Это ложь. В ОАЭ нет налогов только на доходы физлиц - предприятия в ОАЭ облагаются налогами, также в ОАЭ есть НДС.
"Есть в мире экономические карты государств и их развития. Украина не хочет взять карту успешного государства и по ее проекту реализовать ее у себя. Украина наоборот берет карты не успешных государств"
Чушь. Украина не может брать модели карликовых оффшоров, туристических и нефтяных государств. Мы можем ориентироваться только на государства со схожими условиями: Швецию, Германию, Японию, Польшу, Великобританию, Францию и тд.