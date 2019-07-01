 Підозрюваного в розкраданнях на "Антонові" полковника звільнили ще рік тому, - Міноборони

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

"1 липня в ЗМІ було поширено повідомлення про викриття протиправної схеми привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу. В зв'язку з цим повідомляємо наступне: громадянин, якому нещодавно оголосили про підозру, не має відношення до Міністерства Оборони України. Згадану особу влітку минулого року було звільнено з військової служби", - заявили в прес-службі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію прес-служби СБУ, контррозвідники Служби безпеки України викрили протиправну схему привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу, до якої причетний чиновник Міністерства оборони України. Співробітники спецслужби встановили, що полковник одного з військових представництв МО організував механізм розкрадання і привласнення коштів державного підприємства "Антонов".

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