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 Політика України
  2014  23
Все про:Міноборони (2632) СБУ (4448) крадіжка (296)

 Підозрюваного в розкраданнях на "Антонові" полковника звільнили ще рік тому, - Міноборони

Затриманий у рамках розслідування протиправної схеми привласнення коштів держпідприємства оборонного комплексу громадянин не є працівником Міністерства оборони.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

"1 липня в ЗМІ було поширено повідомлення про викриття протиправної схеми привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу. В зв'язку з цим повідомляємо наступне: громадянин, якому нещодавно оголосили про підозру, не має відношення до Міністерства Оборони України. Згадану особу влітку минулого року було звільнено з військової служби", - заявили в прес-службі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію прес-служби СБУ, контррозвідники Служби безпеки України викрили протиправну схему привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу, до якої причетний чиновник Міністерства оборони України. Співробітники спецслужби встановили, що полковник одного з військових представництв МО організував механізм розкрадання і привласнення коштів державного підприємства "Антонов".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135026
 
   
 Топ коментарі
 
так а он знал что его уволили? но продолжал ходить на работу и воровать?)))
дедюктива та еще!))))
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"уволили ещё вчера", "его там небыло",..... "малоизвестный факт: если современному можновладцю или чиновнику отрубить не только руки но и голову, то он сможет воровать ещё около года" (С)
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Такого, чтобы расхитителей ловили...при Порошенко они спокойно воровали.
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" Подозреваемого в хищениях на "Антонове" полковника уволили еще год назад, - Минобороны "

Хоспади , такие же дебилы как и москали . Там тоже все уволены год назад .
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76% голосуют за карлика плешивого педофила. у нас 73% дегенератов за карликовую бздливую куклу. если раньше им было неловко, что у них президент мачо, верней чмо, то теперь сравнялось.
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так а он знал что его уволили? но продолжал ходить на работу и воровать?)))
дедюктива та еще!))))
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Вася, я СБУшникам не удивляюсь... Особенно - "территориалам"... Знаю случай... Есть в Прилуках в/ч одна. Раньше, при Союзе, она занималась хранением и обслуживанием "ядрёных" ракет... Пришло время, боеголовки вывезли, полк ракетоносителей, расформировали. Нужно, куда-то, крылатые ракеты девать. Стали отстыковывать плоскости, и готовить к отправке на утилизацию... Во время этого процесса из сливного отверстия вылилась резко пахнущая жидкость. Смыли её водой... Вечером СБУшникам, информация, услышанная от пьяного "прапора", в пивнушке: "Вылился окислитель, "меланж"!" (очень токсичное вещество...). СБУшники решили "морден" заработать... Подняли "хипишь", до Киева, об "экологической катастрофе"... (А, когда выяснилось, что вылился нейтрализатор - 25% водный раствор аммиака, так они окружного эколога, "за горло брали", чтобы тот переписал заключение, и написал, что была утечка окислителя, а не нейтрализатора...).
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Не повторюйте дурниць шановний. У КР - двигуни типу ТРДД, ніякого "меланжу", в якості окислювача вони не використовують, бо для цього в ТРДД використовується повітря оточуючого середовища ....https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Так это ж правило у ГБ-шников и мусоров... Сегодня поймали - вчера уволили...
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***
сержант почти догнал бандита
но тот по званью выше был)))
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"уволили ещё вчера", "его там небыло",..... "малоизвестный факт: если современному можновладцю или чиновнику отрубить не только руки но и голову, то он сможет воровать ещё около года" (С)
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Пузик у этого полковника совсем генеральский.
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След ведет к свинарчукам и главному кучерявому свину.
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Чё-то я нихрена не понимаю....
Вроде же Зеля обещал избавить СБУ от "несвойственных функций" типа расследования экономических преступлений?
Ау, зебулоны, так ЧТО мы видим в данной конкретной истории - зраду или перемогу?
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Чё-то я нихрена не понимаю....

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Потому что у тебя мозги шоколадом заплыли.
Речь идет об государственном оборонном заводе, а не о фирме по продаже куриных окорочков на винницком базаре.
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фирма по продаже окорочков дает в бюджет и ПФ в разы больше чем этот оборонный завод. на его участие в обороне сегодня пианисты-вафлисты положили свой смычок. ненужна теперь ни оборона, ни такие заводы. расслабься.
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Глуп, ті, Коля, как дунайская селёдка...
Речь идёт не о заводе, и не о виннцком базаре. Речь идёт о функциях СБУ....
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А что это что то меняет?
Если его уволили за воровство - почему не сидит?
Или так в наглую воровал - что решили по тихому на пенсию, или взяли заяву задним числом?
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И чем уволенный при Пете ворюга отличается от расейских ихтамнетов,уволенных тоже задним числом?
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Научились на раше задними числами увольнять. молодцы)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПідозрюваного в розкраданнях на "Антонові" полковника звільнили ще рік тому, - Міноборони
 
 
 
 
 
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