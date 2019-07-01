 Підозрюваного в розкраданнях на "Антонові" полковника звільнили ще рік тому, - Міноборони

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.
"1 липня в ЗМІ було поширено повідомлення про викриття протиправної схеми привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу. В зв'язку з цим повідомляємо наступне: громадянин, якому нещодавно оголосили про підозру, не має відношення до Міністерства Оборони України. Згадану особу влітку минулого року було звільнено з військової служби", - заявили в прес-службі.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію прес-служби СБУ, контррозвідники Служби безпеки України викрили протиправну схему привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу, до якої причетний чиновник Міністерства оборони України. Співробітники спецслужби встановили, що полковник одного з військових представництв МО організував механізм розкрадання і привласнення коштів державного підприємства "Антонов".
Хоспади , такие же дебилы как и москали . Там тоже все уволены год назад .
дедюктива та еще!))))
сержант почти догнал бандита
но тот по званью выше был)))
Вроде же Зеля обещал избавить СБУ от "несвойственных функций" типа расследования экономических преступлений?
Ау, зебулоны, так ЧТО мы видим в данной конкретной истории - зраду или перемогу?
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Потому что у тебя мозги шоколадом заплыли.
Речь идет об государственном оборонном заводе, а не о фирме по продаже куриных окорочков на винницком базаре.
Речь идёт не о заводе, и не о виннцком базаре. Речь идёт о функциях СБУ....
Если его уволили за воровство - почему не сидит?
Или так в наглую воровал - что решили по тихому на пенсию, или взяли заяву задним числом?