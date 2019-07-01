 Бронеавтомобіль "Барс-8" прийнято на озброєння ЗСУ

Багатоцільовий тактичний броньований автомобіль підвищеної прохідності "Барс-8" для ЗСУ, розроблений автомобілебудівної компанією "Богдан Моторс", прийнятий на озброєння наказом Міністерства оборони України, повідомив прессекретар корпорації "Богдан" Сергій Красуля.
"Після завершення дворічного циклу державних випробувань в лютому поточного року, перед Днем Конституції з'явився очікуваний наказ Міноборони про прийняття бронеавтомобіля на озброєння", - зазначив Красуля Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Барс-8" - броньований автомобіль для перевезення піхоти.
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А хто вам з нуля розробить "канфетку", якщо ЗСУ закуплять може 100-200, а за кордон продавати - так там і так є купа виробників. Пролетіти можна так що Гонтарєву треба буде просити шоп і Укроборонпромку врятувала як Приват
На коне сидит Богдан - вылитый Моше Даян!... ( частушки)
Что подразумевается - то и получается)
Хотя я думаю, что их никто не ловил, просто резонс пошел и им позвонили по телефону начальство и те сами поехали убирать следы своего вандализма
Или это зебобик так фейковые перемоги строчит?
Педивикия пишет шо он на основе Доджа РАМ.
Но шо-то терзают меня смутные сомнения, шо наши талановиті вітчизняні інженери и працьовиті робочі способны сделать годный клон Доджа.
Возможно это китаец.
стопудово китаец
как и скорые помощи свинарчука
Первые две буквы - лишние)
Есть же бабло на вертолеты, значит и на Жопданы тоже есть)
Наверно "изобретение" барыги -откат на каждой гайке!...
пецю в неё посадить и с горы спустить
полторак по полной отрабатывает, приказы подпистывает
как и все остальные пособники свинарчуков
представляю сколько еще денех бюджетный в очко слепому трасту вылетит
пока это кодло шакаладное не разгонят
Доворую за 60 секунд. П.Порошенко