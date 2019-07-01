 Бронеавтомобіль "Барс-8" прийнято на озброєння ЗСУ

"Після завершення дворічного циклу державних випробувань в лютому поточного року, перед Днем Конституції з'явився очікуваний наказ Міноборони про прийняття бронеавтомобіля на озброєння", - зазначив Красуля Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Барс-8" - броньований автомобіль для перевезення піхоти.

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