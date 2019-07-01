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Все про:озброєння (1111) ЗСУ (288)

 Бронеавтомобіль "Барс-8" прийнято на озброєння ЗСУ

Багатоцільовий тактичний броньований автомобіль підвищеної прохідності "Барс-8" для ЗСУ, розроблений автомобілебудівної компанією "Богдан Моторс", прийнятий на озброєння наказом Міністерства оборони України, повідомив прессекретар корпорації "Богдан" Сергій Красуля.

"Після завершення дворічного циклу державних випробувань в лютому поточного року, перед Днем Конституції з'явився очікуваний наказ Міноборони про прийняття бронеавтомобіля на озброєння", - зазначив Красуля Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Барс-8" - броньований автомобіль для перевезення піхоти.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135025
 
   
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Жильци дома, лифт в котором поклонники Зеленского разрисовали надписями "ЗЕ", отловили зебилов и заставили мыть Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 5041
Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 4125
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Богдан гуано,такое же как и его владелец Коломойский. Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 437
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И без парашенко...Как так ? ))
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Богдан гуано,такое же как и его владелец. Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 6006
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Богдан гуано,такое же как и его владелец Коломойский.
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Богдан-Барс 8 не має нічого спільного з військовими машинами! Як так сталось що його прийняли на озброєння? В нього цивільне шасі китайської вантажівки з великим звісом спереді, що унеможливлює їзду по пересіченій місцевості, в нього жахлива підвіска та немає військового багатопаливного двигуна! Як таке лайно могли взяти на озброєння? За цей випадок потрібно віддати під суд всіх причетних до протягування порошенківського лайна на озброєння армії! Це не бронемашина, це чергова говномаршрутка Богдан, на базі китайської вантажівки!
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Так писав хтось шо від Доджа Рема шасі.
А хто вам з нуля розробить "канфетку", якщо ЗСУ закуплять може 100-200, а за кордон продавати - так там і так є купа виробників. Пролетіти можна так що Гонтарєву треба буде просити шоп і Укроборонпромку врятувала як Приват Бронеавтомобіль "Барс-8" прийнято на озброєння ЗСУ - Цензор.НЕТ 6141
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Гладковский уже стал Коломойским?...во соя тебя глючит не по детски. Бронеавтомобіль "Барс-8" прийнято на озброєння ЗСУ - Цензор.НЕТ 227
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где уголовное дело против Гладковского? шо пиар компания закончилась?
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"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение" - зелебобики такие зелебобики Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 3231
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Почему в Украине всегда как Богдан так какое-то гвно?
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Почему в Украине всегда как Богдан так какое-то гвно?

На коне сидит Богдан - вылитый Моше Даян!... ( частушки)
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Так потому шо под первыми тремя буквами подразумевается Яхве. А об егО "подвигах" читать рекомендовано только сидя на унитазе с большой коробкой успокоительного.
Что подразумевается - то и получается)
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Жильци дома, лифт в котором поклонники Зеленского разрисовали надписями "ЗЕ", отловили зебилов и заставили мыть Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 5041
Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 4125
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надо было еще ляща отвесить Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 4411
Хотя я думаю, что их никто не ловил, просто резонс пошел и им позвонили по телефону начальство и те сами поехали убирать следы своего вандализма
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Обама гадил в расеи, там лампочки повыкручивали, темно, а обама черный, вот его и не видать было!!!
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Ага..жильци дома...в груз лифте... В медформе..
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Это те медработники которые маркером Зе! намалевали
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лифтеров-орохоботов накрыли?
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Ну и сколько единиц принято на вооружение, сколько цена за штуку. Так то новость не очом. Оплоты тоже приняты на вооружение, хотя ни одного у армии нету...
Или это зебобик так фейковые перемоги строчит?
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А головне, що корпорацію "Богдан" заснував хто? Зебіли, неправильно, Андрій Богдан тут ні при чому. 😁
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А аналитический центр разумкова разве не разумков заснував???
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Та Разумков, але тато. У нього інша школа була - більше інтелекту і менше наглості. Правда, вати було не менше, ніж у молодшого.
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Проблема посилилася тим, що син Олександра Разумкова і Наталії Кудрі Дмитро виховувався матір'ю в риговсько-овощному руслі.
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Сначала принимают на вооружение (это типа значит - подходит для армии), потом контракт, денюшка и вперед, пошло производство.
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Я у Рената Леонидовича в садовники намерился - ближайший сосед...
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Оптику можно было и линзованную поставить вместо этих грузовых фар, которые нихрена не светят
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Хорошая новость. Модернизация ВСУ - это всегда хорошая новость для Украинца и плохая для ватника Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВСУ - Цензор.НЕТ 9798 . Ждем принятия на вооружение БАРС-8 ММК.
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Интересно шо это.
Педивикия пишет шо он на основе Доджа РАМ.
Но шо-то терзают меня смутные сомнения, шо наши талановиті вітчизняні інженери и працьовиті робочі способны сделать годный клон Доджа.
Возможно это китаец.
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даже не сомневайся
стопудово китаец
как и скорые помощи свинарчука
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помощи\\\\\\\

Первые две буквы - лишние)
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Только по цене как "немец" поди)
Есть же бабло на вертолеты, значит и на Жопданы тоже есть)
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Та понятно, это ж госзаказ, там процентов 50% стоимости откат и ещё 20% обнал.
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Интересно шо это.

Наверно "изобретение" барыги -откат на каждой гайке!...
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боевая машина свинарчука
пецю в неё посадить и с горы спустить
полторак по полной отрабатывает, приказы подпистывает
как и все остальные пособники свинарчуков
представляю сколько еще денех бюджетный в очко слепому трасту вылетит
пока это кодло шакаладное не разгонят
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Ну от бачите, уже півтора місяці Зе преизидент, а Богдан все рівно в почоті. Бо домовилися! Ви дійсно наївно вірили, що Зе когось саджати буде і що з його обранням закінчаться всі страшні борошна нашого народу?)))
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Это что за одоробло? Нормальные бронемашины же делали!!! Опять ***** рулит со своим богданом
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Доворую за 60 секунд. П.Порошенко
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Не важно кому принадлежит производство Лишь бы техника нормальная была Потом будем разбираться кто кому переплатил Хоть что то надо для армии Опять сегодня медики погибли на передовой У меня вопрос к командованию Какого хера у вас военнослужащие на машинах по передовой ездят То подбили то в плен заехали Если рубежи дырявые то хоть людей берегите
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Це війна,військовослужбовці виконували поставлене завдання, зрозуміло, що не каталися собі в задоволення.
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О медиків згадали. То може розкажете, які Богдан поставляв автомобілі тим медикам?
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Шановні ЗЄобсіратєлі, "Барс" на голову кращий вашого "УАЗіка", що назвав себе "тигром".
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Це той самий "Барс", якого Данилюк не хотів приймати?
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Нет. Данилюк говорил об бронеавтомобиле "Варта", который выпускает компания С. Пашинского - "Украинская бронетехника"
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Можно продать эти Барсы как излишки и закупить велосипедов, много велосипедов.
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Порошенко наплодив моделей військових автомобілів більше ніж в США. Проблема тільки де брати запчастини до такого різноманіття. Що, було на складі, те й фарбував у хакі та продавав у армію.
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Та вони спочатку клепали їх на шасі вантажівки ISUZU, на тому ж шасі що ті пацаваті автобуси богдани клепають, з тим же мотором у 160к.с. Вся та муйня майже не їхала. Бо коли навісили броню - на другій тисячі репнула рама. Мотор через роздатку якось ще їхав, але на трасі всирався і грівся. Все те одоробло хотіли втюхати державі за 90 000 баксів штука. Аваков майже замовив тієї муйні в 90 машин. Чому вони не пішли на фронт? Бо вони не можуть їздити по говнам, на тіх говнах вини не їдуть - всераються і ламаються. Слабкий двигун. Броня теж -муйня. Тому для вирішили підкинути баблоса свинарнику через НГ та поліцію, накупив несертифікованного гівна і вливши з десятик мільйонів баксів "підйомних" в свинарниковий бізнес. Далі пошли модифікації, з ростом цінника в рази. Поставили каммінс з турбіною з більшою в два рази міццю а все інше лишили як є. Тепер та муня коштує 270 000 баксів.
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Боевой свинарник в википедии увенчан выдающейся информацией на грани здравого смысла. Преодолеваемый брод 75 см. что в общем скромненько. Очень скромненький клиренс в 280мм. (даже у сраного уаза 300) А вот нескромные совершенно цифры: может преодолевать подъём в 60% и боковые наклоны в 40%. Этот автомобиль победил гравитацию и силу трения.
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