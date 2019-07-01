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Все про:Зеленський (1877) призначення (389) СБУ (4448)

 Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Нескоромного заступником глави Служби безпеки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України", - зазначено в документі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135019
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво, йому хоч говорять, що то він укази підписує, а не автографи роздає?
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І не сумнівйся !
Когда-то господин Нескоромный работал в управлении СБУ города Киева и области. Дослужился до начальника отдела. Постоянно злился, что ему приходилось собирать небольшую дань с таможенников и налоговиков. И не потому, что занятие это малоприятное и с душком - его бесило, что почти все, добытое непосильным трудом, приходилось отдавать руководству. Поэтому тешил себя мечтами, что все-таки настанет время, когда именно в его кабинет будут приносить вожделенные купюры. Да чтоб ни с кем не делиться. Как выяснится позже, мечты сбываются.
В ту пору амбициозного молодого коллегу проталкивали по карьерной лестнице, наставляли и учили уму-разуму опытные кураторы - Владимир Иванович Дикий вместе одиозным Артюховым. Бедолага Артюхов (жены Нескоромного и Артюхова единоутробные сестры) практически за руку довел Нескоромного аж до кресла заместителя начальника 2-го управления Главка «К», а потом... сам оказался в подчинении протеже, сделавшего стремительную карьеру.
Свои выдающиеся способности Нескоромный реализовал во время революции Достоинства. Он координировал деятельность судей и прокуроров, требуя принимать «нужные» решения против протестующих. Запугивал, шантажировал, обещал и почти всегда добивался желаемого. Правда, некоторые его «подопечные» уже понесли ответственность перед законом за те решения, другим это еще предстоит. А сам Нескоромный, как всегда, остался в стороне . Это его стиль, его фирменный почерк.
Вообще, если бы вы знали, насколько трепетно Нескоромный любит отступные от судей за непривлечение и недокументирование их преступной деятельности, были бы в шоке. Он может дать мастер-класс, как следует плести интриги в судах, прокуратуре и МВД, единственная цель которых - получение денег за якобы необнаружение таких же воров, как он сам.
Например, Нескоромный ежемесячно имеет солидные суммы от проведения незаконных операций субъектами внешнеэкономической деятельности во время таможенного оформления товаров по стоимости ниже установленных рисков. В теневых схемах он ас. ОТ него требуется только одно - знать все и не принимать меры, то есть симулировать борьбу. А то, что бюджет страны что-то недополучает, дело десятое.
https://antikor.com.ua/articles/75275-podskazka_dlja_botinka_parasjuka_dmitrij_neskoromnyj
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Його прибрали бо у "брульянтових прокурорів" якимось чином опинилися речдоки, які зберігалисч в СБУ.
Які речдоки? А т самі брюлики...
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І не сумнівйся !
Когда-то господин Нескоромный работал в управлении СБУ города Киева и области. Дослужился до начальника отдела. Постоянно злился, что ему приходилось собирать небольшую дань с таможенников и налоговиков. И не потому, что занятие это малоприятное и с душком - его бесило, что почти все, добытое непосильным трудом, приходилось отдавать руководству. Поэтому тешил себя мечтами, что все-таки настанет время, когда именно в его кабинет будут приносить вожделенные купюры. Да чтоб ни с кем не делиться. Как выяснится позже, мечты сбываются.
В ту пору амбициозного молодого коллегу проталкивали по карьерной лестнице, наставляли и учили уму-разуму опытные кураторы - Владимир Иванович Дикий вместе одиозным Артюховым. Бедолага Артюхов (жены Нескоромного и Артюхова единоутробные сестры) практически за руку довел Нескоромного аж до кресла заместителя начальника 2-го управления Главка «К», а потом... сам оказался в подчинении протеже, сделавшего стремительную карьеру.
Свои выдающиеся способности Нескоромный реализовал во время революции Достоинства. Он координировал деятельность судей и прокуроров, требуя принимать «нужные» решения против протестующих. Запугивал, шантажировал, обещал и почти всегда добивался желаемого. Правда, некоторые его «подопечные» уже понесли ответственность перед законом за те решения, другим это еще предстоит. А сам Нескоромный, как всегда, остался в стороне . Это его стиль, его фирменный почерк.
Вообще, если бы вы знали, насколько трепетно Нескоромный любит отступные от судей за непривлечение и недокументирование их преступной деятельности, были бы в шоке. Он может дать мастер-класс, как следует плести интриги в судах, прокуратуре и МВД, единственная цель которых - получение денег за якобы необнаружение таких же воров, как он сам.
Например, Нескоромный ежемесячно имеет солидные суммы от проведения незаконных операций субъектами внешнеэкономической деятельности во время таможенного оформления товаров по стоимости ниже установленных рисков. В теневых схемах он ас. ОТ него требуется только одно - знать все и не принимать меры, то есть симулировать борьбу. А то, что бюджет страны что-то недополучает, дело десятое.
https://antikor.com.ua/articles/75275-podskazka_dlja_botinka_parasjuka_dmitrij_neskoromnyj
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Хорошая новость !!! Дмитрия убрали из за бриллиановых прокуроров !!! Надеюсь с его возвращением все коррупционеры получат по заслугам !!!
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Його прибрали бо у "брульянтових прокурорів" якимось чином опинилися речдоки, які зберігалисч в СБУ.
Які речдоки? А т самі брюлики...
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И что вам от этого? Вот если бы разогнали все лежбища упырей, что доят бизнес
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Цікаво, йому хоч говорять, що то він укази підписує, а не автографи роздає?
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Зеленский стал Президентом Украины,а ты стал писателем комментариев,ваши умственные способности любой может сравнить
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Ты не писатель комментов? Хотя твой ник точно о многом говорит!
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Ти побачив у цьому взаємозв'язок, анплітєг? 😁 Ти можеш гарантувати, що як я зречуся писати коментарі- Зєлєнскій залишить посаду преЗЕдента? Я радо "за" обома руками!
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ахахах))) порохнявый зашутил так зашутил)))
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Уволен полковник СБУ, руководивший задержанием одного из "бриллиантовых прокуроров"

Об этом сообщил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак в Facebook. «Вчера уволен с должности заместителя начальника главка «К» #СБУ Д.Нескоромный. Это кадровое решение принято по представлению первого заместителя председателя СБУ - начальника главка «К» Демчины. Полковник Нескоромный как тогдашний мой заместитель руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров», - написал он. Трепак отмечает, что «летом прошлого года Нескоромного сначала фактически отстранили от выполнения служебных обязанностей (как в свое время меня), а сейчас уволили с выведением в распоряжение руководителя СБУ».

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1800576-uvolen-polkovnik-sbu-rukovodivshiy-zaderzhaniem-odnogo-iz-brilliantovyh-prokurorov.html
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Полковник Нескоромный как тогдашний мой заместитель руководил операцией по задержанию одного из "бриллиантовых прокуроров". Летом прошлого года его сначала фактически отстранили от исполнения служебных обязанностей (как в свое время меня), а сейчас освободили от должности с выводом в распоряжение руководителя СБУ,
- написал Трепак.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

Гарна новина!
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интересно,после выборов /если, зекоманда будет иметь большинство/,какая должность будет у портнова?
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А чего у сторчавшевося Скоморохо такое задумчивое лицо? Он буквы знакомые ищет?
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говорят брал за жопу "бриллиантовых прокуроров"
которых пеця потом выпустил и дела позакрывал
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Как выяснилось "брал" он с "бриллиантовых прокуроров",чтобы развалить дело.
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Ахахаха, Димон Нескромный!!! Фамилия как бы шепчет, что не скромный, ну ваще чел нормас
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А в нього, часом, братів серед ватників немає, як оце в цього зе-назначенця:
«Кабмін України за пропозицією президента Володимира Зеленського затвердив на посаду голови Донецької ОДА 33-річного прокурора Павла Кириленка, хоча його брат з Макіївки воює в складі терористичного бандформування "ДНР".

Павло Кириленко - народився в Макіївці Донецької області України. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Працював прокурором Донецької області, Криму, ГПУ. Восени 2017 року став військовим прокурором Ужгородського гарнізону. Водночас з 2016 року у базі «Миротворець» значиться, ймовірно, його брат Євген Кириленко. Бойовик, 1984 року народження. НВФ "Оплот" і "5-й омсбр ДНР". У Макіївці бойовик був зареєстрований за тією ж адресою, що й Павло. Обидва до російської агресії служили в правоохоронних органах, але в момент вторгнення окупантів в Україну Євген прийняв сторону загарбника і став оперативником в "МГБ ДНР".»
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/06/26/7219294/
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От це і є причиною антисамітизму. Єврей завше за єврея.
Гросю Порох з лайна витяягнув, відмив, мером зробив, потім прем'єром, а воно відразу, по першому дзвінку побігло допомагати "хлопчику із пристойної єврейської родини".
Ми для них гої. Єврей може мати якісь моральні забовязання лише перед євреєм, всі інші - людиноподібні істоти, яких можна дурити, зраджувати, оббрхувати, обкрадати.
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Хто єврей? В цьому контексті?
Причому тут єврей?
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Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови СБУ - Цензор.НЕТ 2852

Кирилл Сазонов

"Владимир Александрович, что за хрень?!""Я человек интеллигентный и обхожусь в текстах без мата. С трудом, конечно, врать не буду, но обхожусь. И даже в заголовке я хотел написать не «что за хрень», а «что происходит» или «что вы делаете». Но не смог, потому что это уже действительно хрень, настоящая реальная и кондовая хрень происходит. И делаете ее именно вы и ваша команда. Поэтому очень хочется спросить именно так, раз уж принято решение обходиться без мата в текстах и заголовках. Итак, посмотрел я замечательный сюжет-расследование журналистов программы Слідство.Інфо ( Секретне призначення СБУ. Хто такий Анатолій Калюжняк? Таємниці слідства #1 ) Речь идет о том, что назначенный вами на должность исполняющего обязанности главы СБУ Иван Баканов (новоиспеченный лейтенант, ага) подбирает потрясающие кадры. Зама он взял просто замечательного - целого генерал-майора Анатолия Калюжняка. Знаете кто это? Чтобы вам было понятно, он даже не назначил человека, а вернул в должность. Потому что Калюжняк был первым замом начальника управления по борьбу с коррупцией и организованной преступностью еще при Януковиче. Нормально? Генерала, кстати, он получил тоже тогда именно от Виктора Федоровича.Как всякий генерал по борьбе с коррупцией при дорогом Викторе Федоровиче этот человек, естественно, достаточно богат. Чем занималось управление «К» при Януковиче вы знаете? Если нет, то по недвижимости и машинам сотрудников догадаться не трудно. Так что получается? Они возвращаются? Те, кого Майдан прогнал ценой жизни настоящих героев, пока вы шутили со сцены - возвращаются? И не просто в страну, а на должности? То есть Авакова вы скоро поменяете на Захарченко, Луценко на Пшонку, а там и Гройсмана на старика Азарова? А почему бы и нет, раз пошла такая пьянка? Я расписывать подробности не буду - дам ниже ссылку на сюжет, кому интересно. А для вас, уважаемый пан президент Владимир Александрович Зеленский еще раз повторю вопрос в цензурной форме - ЧТО ЗА ХРЕНЬ ПРОИСХОДИТ? И позволю себе напомнить, что именно эту банду во главе с дорогим Чугуноидом мы один раз снесли к чертовой матери. Можем повторить. Но вам это зачем?"
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Итак, назначения. Калюжняк А.М. - первый заместитель начальника ГУ «К».
...
Калюжняк, если не ошибаемся - в прошлом начальник Главной инспекции СБУ. Причем, как при Якименко, так и при Грицаке. Странно, что не люстрировали. .... Хорошо или плохо это назначение? Не знаем. Время покажет. И еще одна интересная деталь. Именно Калюжняк окончательно формировал план "Бумеранг" по зачистке Майдана в 2014-м. Что, согласитесь, символично.
Сергей Никонов, «ОРД» - https://ord-ua.com/2019/06/16/gu-k-novye-naznacheniya-takoe/
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Сегодня под Водяным погибла медик Ирина ШЩевченко а ЗЕторчек насмехается.Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови СБУ - Цензор.НЕТ 3246
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Краще б оффшор під час цього відкривав, ага!
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Офшор уже давно открыт и вилла в Испании , не переживай за Зеленского.
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ЗЕ его и не закрывал. И в декларации наврал сразу.
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А скажіть но, дівчатка, пан Зеленський відкривав офшор працюючи на держслужбі, чи обіймаючи політичну посаду?
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А став президентом ЗЕ не занял государственный пост хотя бы формально, как марионетка?

Не смотря на это, ЗЕ, как был мойщиком бабла Коломойского, так и остался.
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Напомни мне, кто в Украине, кроме ЗЕ, имел оффшор на свое имя, будучи президентом или хотя бы избираясь в президенты?
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К сожалению за 5 лет очень много погибло...Но увеселительные заведения, концерты, ТВ шоу ...вся страна смеётся и даже дутыте лжепатриоты над всем народом Украины. Узбагойся уже....
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Надеюсь продолжит начатое, из за чего его кудряшка пью отстранил
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Будуть і далі фабрикувати справи та створювати провокації для віджиму бізнесу.
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Вождь нашего племени произвел перестановки. Все довольны. Единственная херня - я в этом племени живу.
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Восени 2017 року став військовим прокурором Ужгородського гарнізону. Водночас з 2016 року у базі «Миротворець» значиться, ймовірно, його брат Євген Кириленко. Бойовик, 1984 року народження. НВФ "Оплот" і "5-й омсбр ДНР".

Петро Олексійович дуже засмучений!)))
Соєві, які ж ви недолугі!)))))))))
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Теперь пусть им мародёрам коррупционерам Алаверды по полной программе!!!!!!!!!!
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Это тебе будет алаверды с зубами на полку. А там бизнес и ничего личного.

Коррупцию ЗЕ уже поборол. Роттердам+ переименовал в Роттердам-. Ты шо не в курсе?

Ты думал, шо это все беня тебя? А беня только ради себя. И теперь ему никто не мешает.
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узбагойся...умойся холодной водичкой...похмелись.
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Мож еще и денег тебе на опохмел дать, кацапа недоделанная?

Знай свое место, жЫвотное. Слушай и вникай пока не бьют.
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Тебе виднее, "украинский" Женя Калашников, кто твой хозяин и кормилец.

Значит стадию отрицания ты уже прошел и подошла стадия принятия и плевания говном.
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Срань свиноботовская, когда вы уже повыздыхаете?
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Он же никого не знает на самом деле. Какую бумажку ему Богдан приносит, ту он и подписывает. А решает все Коломойский. Цирк продолжается.
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А шо у него с глазами? Тааакие красные. Читает по ночам наверное.
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Давайте по-чесноку.

***** может назначить кого-то порядочного и неподконтрольного себе?
Сцыкло может назначить кого-то порядочного и неподконтрольного Коломойскому?
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В результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибла военный медик Ирина Шевченко - нехай зебеня розкаже родичам про "проста пєрєстать стрэлять" ....
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Не преЗЕдент, реЗЕдент "регіоналів" (Доречі, де ці всі, записні націоналісти? Із закінченням фінансування їх акцій, борців за "справедливість" як хвилєю змило ):

"Верховный суд отменил вердикт Центральной избирательной комиссии о запрете регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных выборах в украинский Парламент экс-руководителя администрации сбежавшего в Москву бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сегодня на своей странице в социальной сети сообщил адвокат Юрий Сухов. "Адвокатское объединение отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву право на участие в избирательном процессе", - сказано в сообщении. Он отметил, что решение Верховного суда окончательно."
Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови СБУ - Цензор.НЕТ 3205
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партия Медведчука и партии регионов - это Троянский конь России в Украине! Арестовать их и обменять Путину на всех наших пленных!
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Войска России уже дошли до Киева и захватили все телеканалы и готовятся зайти в Раду. Это вопрос гос безопасности арестовать партию Медведчука - кума Путина и с партией регионов. Их нога не должна переступить порог рады! Арестовать их по статье 111. и каналы арестовать потому что они нарушают информационную безопасность Украины и ведут психологическую войну для деморализации населения и к склонению к прекращению сопротивления! в СССР проводились такие операции при подготовке или в их ходе перед вводом войск, чтобы население не сопротивлялось армии врага! Все войска агентурные России срочно надо арестовать! И в статье 111. гос измена они по всем пунктам совпадают, чтобы их закрыть на 15 лет лишения свободы! Стаття 111. Державна зрада 1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. 2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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не верю никому из чекистов. каиново семя
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови СБУ
 
 
 
 
 
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