 Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником голови СБУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України", - зазначено в документі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України", - зазначено в документі.
Когда-то господин Нескоромный работал в управлении СБУ города Киева и области. Дослужился до начальника отдела. Постоянно злился, что ему приходилось собирать небольшую дань с таможенников и налоговиков. И не потому, что занятие это малоприятное и с душком - его бесило, что почти все, добытое непосильным трудом, приходилось отдавать руководству. Поэтому тешил себя мечтами, что все-таки настанет время, когда именно в его кабинет будут приносить вожделенные купюры. Да чтоб ни с кем не делиться. Как выяснится позже, мечты сбываются.
В ту пору амбициозного молодого коллегу проталкивали по карьерной лестнице, наставляли и учили уму-разуму опытные кураторы - Владимир Иванович Дикий вместе одиозным Артюховым. Бедолага Артюхов (жены Нескоромного и Артюхова единоутробные сестры) практически за руку довел Нескоромного аж до кресла заместителя начальника 2-го управления Главка «К», а потом... сам оказался в подчинении протеже, сделавшего стремительную карьеру.
Свои выдающиеся способности Нескоромный реализовал во время революции Достоинства. Он координировал деятельность судей и прокуроров, требуя принимать «нужные» решения против протестующих. Запугивал, шантажировал, обещал и почти всегда добивался желаемого. Правда, некоторые его «подопечные» уже понесли ответственность перед законом за те решения, другим это еще предстоит. А сам Нескоромный, как всегда, остался в стороне . Это его стиль, его фирменный почерк.
Вообще, если бы вы знали, насколько трепетно Нескоромный любит отступные от судей за непривлечение и недокументирование их преступной деятельности, были бы в шоке. Он может дать мастер-класс, как следует плести интриги в судах, прокуратуре и МВД, единственная цель которых - получение денег за якобы необнаружение таких же воров, как он сам.
Например, Нескоромный ежемесячно имеет солидные суммы от проведения незаконных операций субъектами внешнеэкономической деятельности во время таможенного оформления товаров по стоимости ниже установленных рисков. В теневых схемах он ас. ОТ него требуется только одно - знать все и не принимать меры, то есть симулировать борьбу. А то, что бюджет страны что-то недополучает, дело десятое.
https://antikor.com.ua/articles/75275-podskazka_dlja_botinka_parasjuka_dmitrij_neskoromnyj
Які речдоки? А т самі брюлики...
Об этом сообщил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак в Facebook. «Вчера уволен с должности заместителя начальника главка «К» #СБУ Д.Нескоромный. Это кадровое решение принято по представлению первого заместителя председателя СБУ - начальника главка «К» Демчины. Полковник Нескоромный как тогдашний мой заместитель руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров», - написал он. Трепак отмечает, что «летом прошлого года Нескоромного сначала фактически отстранили от выполнения служебных обязанностей (как в свое время меня), а сейчас уволили с выведением в распоряжение руководителя СБУ».
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1800576-uvolen-polkovnik-sbu-rukovodivshiy-zaderzhaniem-odnogo-iz-brilliantovyh-prokurorov.html
- написал Трепак.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Гарна новина!
которых пеця потом выпустил и дела позакрывал
«Кабмін України за пропозицією президента Володимира Зеленського затвердив на посаду голови Донецької ОДА 33-річного прокурора Павла Кириленка, хоча його брат з Макіївки воює в складі терористичного бандформування "ДНР".
Павло Кириленко - народився в Макіївці Донецької області України. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Працював прокурором Донецької області, Криму, ГПУ. Восени 2017 року став військовим прокурором Ужгородського гарнізону. Водночас з 2016 року у базі «Миротворець» значиться, ймовірно, його брат Євген Кириленко. Бойовик, 1984 року народження. НВФ "Оплот" і "5-й омсбр ДНР". У Макіївці бойовик був зареєстрований за тією ж адресою, що й Павло. Обидва до російської агресії служили в правоохоронних органах, але в момент вторгнення окупантів в Україну Євген прийняв сторону загарбника і став оперативником в "МГБ ДНР".»
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/06/26/7219294/
Гросю Порох з лайна витяягнув, відмив, мером зробив, потім прем'єром, а воно відразу, по першому дзвінку побігло допомагати "хлопчику із пристойної єврейської родини".
Ми для них гої. Єврей може мати якісь моральні забовязання лише перед євреєм, всі інші - людиноподібні істоти, яких можна дурити, зраджувати, оббрхувати, обкрадати.
Причому тут єврей?
Кирилл Сазонов
"Владимир Александрович, что за хрень?!""Я человек интеллигентный и обхожусь в текстах без мата. С трудом, конечно, врать не буду, но обхожусь. И даже в заголовке я хотел написать не «что за хрень», а «что происходит» или «что вы делаете». Но не смог, потому что это уже действительно хрень, настоящая реальная и кондовая хрень происходит. И делаете ее именно вы и ваша команда. Поэтому очень хочется спросить именно так, раз уж принято решение обходиться без мата в текстах и заголовках. Итак, посмотрел я замечательный сюжет-расследование журналистов программы Слідство.Інфо ( Секретне призначення СБУ. Хто такий Анатолій Калюжняк? Таємниці слідства #1 ) Речь идет о том, что назначенный вами на должность исполняющего обязанности главы СБУ Иван Баканов (новоиспеченный лейтенант, ага) подбирает потрясающие кадры. Зама он взял просто замечательного - целого генерал-майора Анатолия Калюжняка. Знаете кто это? Чтобы вам было понятно, он даже не назначил человека, а вернул в должность. Потому что Калюжняк был первым замом начальника управления по борьбу с коррупцией и организованной преступностью еще при Януковиче. Нормально? Генерала, кстати, он получил тоже тогда именно от Виктора Федоровича.Как всякий генерал по борьбе с коррупцией при дорогом Викторе Федоровиче этот человек, естественно, достаточно богат. Чем занималось управление «К» при Януковиче вы знаете? Если нет, то по недвижимости и машинам сотрудников догадаться не трудно. Так что получается? Они возвращаются? Те, кого Майдан прогнал ценой жизни настоящих героев, пока вы шутили со сцены - возвращаются? И не просто в страну, а на должности? То есть Авакова вы скоро поменяете на Захарченко, Луценко на Пшонку, а там и Гройсмана на старика Азарова? А почему бы и нет, раз пошла такая пьянка? Я расписывать подробности не буду - дам ниже ссылку на сюжет, кому интересно. А для вас, уважаемый пан президент Владимир Александрович Зеленский еще раз повторю вопрос в цензурной форме - ЧТО ЗА ХРЕНЬ ПРОИСХОДИТ? И позволю себе напомнить, что именно эту банду во главе с дорогим Чугуноидом мы один раз снесли к чертовой матери. Можем повторить. Но вам это зачем?"
...
Калюжняк, если не ошибаемся - в прошлом начальник Главной инспекции СБУ. Причем, как при Якименко, так и при Грицаке. Странно, что не люстрировали. .... Хорошо или плохо это назначение? Не знаем. Время покажет. И еще одна интересная деталь. Именно Калюжняк окончательно формировал план "Бумеранг" по зачистке Майдана в 2014-м. Что, согласитесь, символично.
Сергей Никонов, «ОРД» - https://ord-ua.com/2019/06/16/gu-k-novye-naznacheniya-takoe/
Не смотря на это, ЗЕ, как был мойщиком бабла Коломойского, так и остался.
Петро Олексійович дуже засмучений!)))
Соєві, які ж ви недолугі!)))))))))
Коррупцию ЗЕ уже поборол. Роттердам+ переименовал в Роттердам-. Ты шо не в курсе?
Ты думал, шо это все беня тебя? А беня только ради себя. И теперь ему никто не мешает.
Знай свое место, жЫвотное. Слушай и вникай пока не бьют.
Значит стадию отрицания ты уже прошел и подошла стадия принятия и плевания говном.
***** может назначить кого-то порядочного и неподконтрольного себе?
Сцыкло может назначить кого-то порядочного и неподконтрольного Коломойскому?
"Верховный суд отменил вердикт Центральной избирательной комиссии о запрете регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных выборах в украинский Парламент экс-руководителя администрации сбежавшего в Москву бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сегодня на своей странице в социальной сети сообщил адвокат Юрий Сухов. "Адвокатское объединение отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву право на участие в избирательном процессе", - сказано в сообщении. Он отметил, что решение Верховного суда окончательно."