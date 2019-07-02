 "Ми стратеги, які навчаються в процесі", - глава штабу "Слуги народу" Корнієнко. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:16 "Звіряння годинників"
3:30 Управління виборчим штабом партії "Слуги народу"
8:52 Робота політтехнологом
11:09 Список "Слуги народу"
18:16 Як визначали місце кандидата в списку, інформація про купівлю місць у списку
22:09 Фінансування партії і кандидатів
23:58 "Слуга народу" і група "Приват"
25:45 "Зашкварені" кандидати: Максим Бужанський, Олександр Дубинський, Олександр Ткаченко, Владислав Криклій
38:45 Майбутнє партії "Слуга народу" в парламенті: "тушки", Медведчук у президії Ради, варіанти коаліції
48:19 Електронна декларація
51:58 Війна
53:30 Неочевидний прогноз
Нагадаємо, дострокові парламентські вибори призначені в Україні на 21 липня. Згідно з результатами опитування різних соціологічних організацій, партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців. За партію президента України Володимира Зеленського готові голосувати переважна більшість виборців, що визначилися з вибором.
Олександр Корнієнко є головою виборчого штабу і сьомим номером списку партії "Слуга народу". Під час президентських виборів він працював у команді Зеленського і займався організаційними питаннями в регіонах.
А чем были лучше всякие Вовки и Кобалевы ?! Такие же молокососы , такие же управляемые извне .
Или скажем - выбор Ибуковича и его "енакиевских" . Саша Стоматолог решал 70% вопросов ...
А что Лерка Инфляция была мощным спецом ?!
Или доктор-смерть Улянка не учится по-ходу ?
Разница только в том , что одне невигласы ещё и воры , и циничные лицемеры . Бандюки или мелкие барыги - фарсовщики !
А другие - романтики с горящими глазами . Знания могут пополняться , а вот порядочность и человечность -- увы и ах !
А Смешко и Гриценко могли иметь шанс разве что , если бы снялись с выборов И ЗЕ , и Юля , и Пепа и ещё Бойко ...
Да и вообще , блин Смешко и Гриценко не могли пройти никуда вместе . Только если один бы отказался . И не факт , что Гриценко теоритически мог когда-либо быть интереснее избирателям , чем Юля с её социал-демократическими , кейнсианскими взглядами на экономику .
А все остальные политики , включая перечисленных , хоть Смешко и д.т.н. , он всё-таки не столь интересен для избирателей и занимает очень узкую нишу , в которой "пасуццо" ещё с десяток других политиков .