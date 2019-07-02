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 Політика України
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Все про:вибори (4087) Братущак (18) Слуга народу (88) Корнієнко (5)

 "Ми стратеги, які навчаються в процесі", - глава штабу "Слуги народу" Корнієнко. ВIДЕО

Керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, як формувався список партії, на яких ідеологічних засадах відбирали кандидатів у депутати, про плани політичної сили після виборів, а також про свій минулий досвід роботи політтехнологом.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:16 "Звіряння годинників"
3:30 Управління виборчим штабом партії "Слуги народу"
8:52 Робота політтехнологом
11:09 Список "Слуги народу"
18:16 Як визначали місце кандидата в списку, інформація про купівлю місць у списку
22:09 Фінансування партії і кандидатів
23:58 "Слуга народу" і група "Приват"
25:45 "Зашкварені" кандидати: Максим Бужанський, Олександр Дубинський, Олександр Ткаченко, Владислав Криклій
38:45 Майбутнє партії "Слуга народу" в парламенті: "тушки", Медведчук у президії Ради, варіанти коаліції

48:19 Електронна декларація
51:58 Війна
53:30 Неочевидний прогноз

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори призначені в Україні на 21 липня. Згідно з результатами опитування різних соціологічних організацій, партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців. За партію президента України Володимира Зеленського готові голосувати переважна більшість виборців, що визначилися з вибором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіси "Слуги народу" і ОПЗЖ Медведчука в Миколаєві зареєстровані за ідентичною адресою. ФОТО

Олександр Корнієнко є головою виборчого штабу і сьомим номером списку партії "Слуга народу". Під час президентських виборів він працював у команді Зеленського і займався організаційними питаннями в регіонах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135017
 
 
 Топ коментарі
 
Алкашик Корниенко открыто говорит, что они ничего не умеют и квалифицированых спецов у них нет, а Украина для них это учебный полигон. Разве в стране, где большая часть людей адекватна, вот это позорище может быть партией с найбольшим рейтенгом? Нет!
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Судя по интеллектуальному выражению лица рожи этого "начальника штаба" научится он немногому.
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Порох восстановил государство с полного нуля, включая армию и госбезопасность.
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Другое дело "спецы" - "зубры" типа Улянки Супрунихи или Лерки Инфляции . Или конфетный 24-летний гений Вовк из HR "Рошена" ... Или там Коболев , шо метан от этанола не отличит и пиролиз от электролиза !
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Вопрос на засыпку , ну эти "невигласы" ...
А чем были лучше всякие Вовки и Кобалевы ?! Такие же молокососы , такие же управляемые извне .
Или скажем - выбор Ибуковича и его "енакиевских" . Саша Стоматолог решал 70% вопросов ...
А что Лерка Инфляция была мощным спецом ?!
Или доктор-смерть Улянка не учится по-ходу ?

Разница только в том , что одне невигласы ещё и воры , и циничные лицемеры . Бандюки или мелкие барыги - фарсовщики !

А другие - романтики с горящими глазами . Знания могут пополняться , а вот порядочность и человечность -- увы и ах !
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я тебя понимаю изя ты с горящими глазами и пеной у рта будешь защищать земляка! но подумай сам - разве в Украине кандидатов в гаранты кроме пороха и зели больше не было? чем тебе смешко не угодил или гриценко? тебе бы в твоем Израиле пришедшие к власти экспериментаторы на живых людях сильно бы понравились? думаю что отнюдь нет! ну вот и нам они на йух не уперлись! хочешь забери его к себе в хайфу и больше нам не показывай. скоро, в конце августа 100 дней у влады и с какими досягненями он выйдет на трибуну? подумай....
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Я 17 лет сторонник ЮВТ и это всё , что могу сказать ...

А Смешко и Гриценко могли иметь шанс разве что , если бы снялись с выборов И ЗЕ , и Юля , и Пепа и ещё Бойко ...
Да и вообще , блин Смешко и Гриценко не могли пройти никуда вместе . Только если один бы отказался . И не факт , что Гриценко теоритически мог когда-либо быть интереснее избирателям , чем Юля с её социал-демократическими , кейнсианскими взглядами на экономику .
А все остальные политики , включая перечисленных , хоть Смешко и д.т.н. , он всё-таки не столь интересен для избирателей и занимает очень узкую нишу , в которой "пасуццо" ещё с десяток других политиков .
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Братущак - красава! Передевивсь на одному диханні. Багато емоцій, але скажу тільки про себе. Мене совість мучати не буде за будь якого розвитку подій, бо голосував і голосувати буду за Юлю. А Вовік? Перед Вовіком(як і перед будь ким) у мене забов'язань - НУЛЬ. Тому мені треба лише півтори секунди, щоб з агітаторів Вовіка переключитись на його мочилово. Єдине, що можу сказати, то не зраджував Юлі двадцять років, і не зраджував Петру з 2005го, бо з тих пір вважав його пройдисвітом і шахраєм, що шкодить моїй країні. І продовжує шкодити.
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т.е. , зебил, за Зелебобу ты уже не голосовал? Переобуваешься ты действительно за полторы секунды и в прыжке "Ми стратеги, які навчаються в процесі", - глава штабу "Слуги народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9720
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Таааак!.. Ух ти, скільки кнопок і ручок! Ну, зараз розберемося! Ми, мля, стратеги, в натурі! )))))
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вы не стратеги зеесос, вы тактики и причем очень хреновые - на уровне командира отделения ефрейтора. вот скажи , на фига нам эксперименты по вашему обучению по холу дела? шо Украина такая богатая, что ваши попытки и пробы оплачивать должна...?. вы же даже , то чего порох достиг уже про с и р аете и с большим успехом. блин дебилы 73%-тники кого вы выбрали? что кроме пороха и ******* других кандидатов на пост гаранта больше не было? все как обычно, все самое х. евое всегда у нас в Украине! все по приколу....
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Слуга избранного народа - все рейтинги фейки и куплены, не может ноунейм партия иметь такой рейтинг, как и фейковое президентво Зелебобы, не идите на выборы, бастуйте этот цирк!
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да Софа, только пора бы уже давно повзрослеть... ты же помнишь из истории (даже того же холокоста) чем эксперименты на живых людях заканчиваются. ну вот у нас примерно таже ситуация - с одной стороны агрессивный кацапстан, с другой коррупция и криминал, с третьей подорванная эконмика, с четвертой внутренние проблемы. ну какие могут быть еще эксперименты? а тут еще коленопреклоненный зеля со своей упаднической политикой примерения с рашкой. это просто позор..,.куда бежать если я не еврей а Софа?
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Нічого не буде, це не від мене залежить, потяг поїхав.
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потяги iнодi теж з рейок злiтають! чи не так?
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Какая стратегия,зебилы? Вы основы тактики сначала изучите.
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На какой помойке находят такие рожи? Или у НИХ какой-то бомжатник на балансе?!! Эдакий 100%-ный электорат...
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Такое впечатление от этой рожи, что он бухал неделю! ППЦ!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми стратеги, які навчаються в процесі", - глава штабу "Слуги народу" Корнієнко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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