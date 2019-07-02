 "Ми стратеги, які навчаються в процесі", - глава штабу "Слуги народу" Корнієнко. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:16 "Звіряння годинників"

3:30 Управління виборчим штабом партії "Слуги народу"

8:52 Робота політтехнологом

11:09 Список "Слуги народу"

18:16 Як визначали місце кандидата в списку, інформація про купівлю місць у списку

22:09 Фінансування партії і кандидатів

23:58 "Слуга народу" і група "Приват"

25:45 "Зашкварені" кандидати: Максим Бужанський, Олександр Дубинський, Олександр Ткаченко, Владислав Криклій

38:45 Майбутнє партії "Слуга народу" в парламенті: "тушки", Медведчук у президії Ради, варіанти коаліції

48:19 Електронна декларація

51:58 Війна

53:30 Неочевидний прогноз

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори призначені в Україні на 21 липня. Згідно з результатами опитування різних соціологічних організацій, партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій українців. За партію президента України Володимира Зеленського готові голосувати переважна більшість виборців, що визначилися з вибором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіси "Слуги народу" і ОПЗЖ Медведчука в Миколаєві зареєстровані за ідентичною адресою. ФОТО

Олександр Корнієнко є головою виборчого штабу і сьомим номером списку партії "Слуга народу". Під час президентських виборів він працював у команді Зеленського і займався організаційними питаннями в регіонах.