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 Політика України
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 Вступна кампанія до вишів розпочалася в Україні: 26 липня оприлюднять рейтингові списки абітурієнтів, - Гриневич

В Україні вступна кампанія до установ вищої освіти почалася з 1 липня.

Вступна кампанія 2019 року не передбачає суттєвих змін у процесі зарахування, якщо порівняти із попереднім роком. Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Взагалі вступна кампанія цьогоріч має низку новацій, порівняно з минулим роком, але суттєвих змін в процесі зарахування не передбачається", - зазначила вона.

Так, наприклад, за словами міністра, цьогоріч для вступу до вишів приймаються також сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, окрім сертифіката ЗНО з іноземної мови за 2017 рік, творчі конкурси цього року розведені в часі, і вступники зможуть спробувати свої сили під час вступу до кількох навчальних закладів тощо.

За її словами, 1 липня - старт реєстрації електронних кабінетів, 10 липня - старт прийому заяв та документів, з 1 по 10 липня - проведення творчих конкурсів. "16 липня о 18:00 офіційно завершиться подання заяв для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів чи творчих конкурсів. І лише 22 липня о 18:00 закінчується подання заяв тих, хто вступає тільки за сертифікатами ЗНО", - сказала вона.

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Міністр додала, що 26 липня оприлюднять рейтингові списки вступників, а до 31 липня абітурієнти мають принести оригінали документів в обрані виші.

"І до 1 серпня 12 години триватиме зарахування на бюджет, і тоді уже побачимо список всіх зарахованих на бюджет.

Зарахування на контракт і відповідно створення електронних кабінетів вступника буде доступно аж до кінця вересня", - зазначила Гриневич.

Для реєстрації електронного кабінету потрібно, крім логіна і пароля, ввести номер сертифіката ЗНО, пін-код і рік отримання сертифіката. А також серію, номер і середній бал документа про повну загальну середню освіту.

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Електронні кабінети абітурієнтів, створені в минулі роки, видалені, для вступу в 2019 році електронний кабінет потрібно створювати знову. Вступники повинні самостійно обчислити середній бал атестата за 12-бальною шкалою. Для цього на сайті ЄДЕБО доступний калькулятор середнього бала.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135012
 
 
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Учитесь хорошо и не будьте зебилами, товарищи студенты. зеленский и его слуги коаломойского не дадут вам успешного будущего!!!
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а если будут плохо учиться и их отчислят могут пойти в порохоботы
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В этом году взятки в ВУЗах особенно большие,такого не было за всю историю Украины,просто гоп стоп на студентах и их родителях
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Гриневич пора уже на выход. а она всё успокоится не может. После неё столько рагребать......
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВступна кампанія до вишів розпочалася в Україні: 26 липня оприлюднять рейтингові списки абітурієнтів, - Гриневич
 
 
 
 
 
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