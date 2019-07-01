 Вступна кампанія до вишів розпочалася в Україні: 26 липня оприлюднять рейтингові списки абітурієнтів, - Гриневич

Вступна кампанія 2019 року не передбачає суттєвих змін у процесі зарахування, якщо порівняти із попереднім роком. Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Взагалі вступна кампанія цьогоріч має низку новацій, порівняно з минулим роком, але суттєвих змін в процесі зарахування не передбачається", - зазначила вона.

Так, наприклад, за словами міністра, цьогоріч для вступу до вишів приймаються також сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років, окрім сертифіката ЗНО з іноземної мови за 2017 рік, творчі конкурси цього року розведені в часі, і вступники зможуть спробувати свої сили під час вступу до кількох навчальних закладів тощо.

За її словами, 1 липня - старт реєстрації електронних кабінетів, 10 липня - старт прийому заяв та документів, з 1 по 10 липня - проведення творчих конкурсів. "16 липня о 18:00 офіційно завершиться подання заяв для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів чи творчих конкурсів. І лише 22 липня о 18:00 закінчується подання заяв тих, хто вступає тільки за сертифікатами ЗНО", - сказала вона.

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Міністр додала, що 26 липня оприлюднять рейтингові списки вступників, а до 31 липня абітурієнти мають принести оригінали документів в обрані виші.

"І до 1 серпня 12 години триватиме зарахування на бюджет, і тоді уже побачимо список всіх зарахованих на бюджет.

Зарахування на контракт і відповідно створення електронних кабінетів вступника буде доступно аж до кінця вересня", - зазначила Гриневич.

Для реєстрації електронного кабінету потрібно, крім логіна і пароля, ввести номер сертифіката ЗНО, пін-код і рік отримання сертифіката. А також серію, номер і середній бал документа про повну загальну середню освіту.

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Електронні кабінети абітурієнтів, створені в минулі роки, видалені, для вступу в 2019 році електронний кабінет потрібно створювати знову. Вступники повинні самостійно обчислити середній бал атестата за 12-бальною шкалою. Для цього на сайті ЄДЕБО доступний калькулятор середнього бала.