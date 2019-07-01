 Українська делегація має і далі працювати в ПАРЄ, попри повернення делегації РФ, - посол Франції Дюмон

"Ми, звичайно, взяли до уваги ту реакцію, з якою виступила українська делегація в ПАРЄ. Зі свого боку, я б хотіла, щоб ця делегація і надалі відігравала своєю роботою позитивну роль в цій організації", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, за її словами, українська делегація є однією з найактивніших, що актуально як для представників українського парламенту, так і для представників уряду, які працюють на рівні Комітету міністрів Ради Європи.

"Тобто, в цілому, українська делегація працює дуже потужно, і Україна може пишатися своїми представниками в Раді Європи", - додала Дюмон.

При цьому посол розуміє наявність питань в українському суспільстві щодо вирішення, яке відкрило шлях поверненню Росії в ПАРЄ.

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"Ми, звичайно, розуміємо ті питання, які постають в Україні у зв’язку із, як це подається, поверненням Росії до Ради Європи. Але подивімося на всю цю ситуацію з іншого боку. Ухвалені рішення ніяким чином не полегшують ситуацію для Росії з точки зору її взаємодії з Радою Європи, зокрема з Європейським судом з прав людини, та з її власними громадянами, які зможуть подавати позови проти Росії до цієї інституції. Саме цей аспект був підтверджений і посилений ухваленим рішенням", - зазначила дипломат.

Дипломат запевнила, що санкційна політика в рамках ЄС залишається в силі.

"Я вважаю той факт, що майже в ті ж дати відбулося продовження санкцій, знімає будь-які підозри і показує, що навпаки - санкційна політика залишається в силі, і таких побоювань бути не має", - додала Дюмон.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.