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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (531) Дюмон (37)

 Українська делегація має і далі працювати в ПАРЄ, попри повернення делегації РФ, - посол Франції Дюмон

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон вважає, що українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) має і надалі відігравати свою позитивну роль в роботі організації, незважаючи на повернення делегації Росії.

"Ми, звичайно, взяли до уваги ту реакцію, з якою виступила українська делегація в ПАРЄ. Зі свого боку, я б хотіла, щоб ця делегація і надалі відігравала своєю роботою позитивну роль в цій організації", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, за її словами, українська делегація є однією з найактивніших, що актуально як для представників українського парламенту, так і для представників уряду, які працюють на рівні Комітету міністрів Ради Європи.

"Тобто, в цілому, українська делегація працює дуже потужно, і Україна може пишатися своїми представниками в Раді Європи", - додала Дюмон.

При цьому посол розуміє наявність питань в українському суспільстві щодо вирішення, яке відкрило шлях поверненню Росії в ПАРЄ.

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"Ми, звичайно, розуміємо ті питання, які постають в Україні у зв’язку із, як це подається, поверненням Росії до Ради Європи. Але подивімося на всю цю ситуацію з іншого боку. Ухвалені рішення ніяким чином не полегшують ситуацію для Росії з точки зору її взаємодії з Радою Європи, зокрема з Європейським судом з прав людини, та з її власними громадянами, які зможуть подавати позови проти Росії до цієї інституції. Саме цей аспект був підтверджений і посилений ухваленим рішенням", - зазначила дипломат.

Дипломат запевнила, що санкційна політика в рамках ЄС залишається в силі.

"Я вважаю той факт, що майже в ті ж дати відбулося продовження санкцій, знімає будь-які підозри і показує, що навпаки - санкційна політика залишається в силі, і таких побоювань бути не має", - додала Дюмон.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135004
 
 
 Топ коментарі
 
Продажная Европа пошла с путеным на сговор, как их предшественники когда то в Мюнхене с Гитлером.
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что Вы говорите, господин посол...
если бы у вас украли телефон, Вы бы продолжали спокойно сидеть за одним столом с вором?
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День 1: Референдум за мир
День 2: Возвращение Портнова
День 3: Возвращение Хорошковского
День 4: Факап великобританцы, продажа Сватов Яндексу
День 5: Лига смеха, "Майдан - негативное явление", задержание подростков за пикет.
День 6: Шаурма, аля-московское поздравление
День 7: коментарі з погрозами дівчині на сайті ***********.
День 8: ігнор дефолту Коломойского
День 9: Данилюк загубив обладнання РНБО
День 10: Забув, що верховний главнокомандувач - це він
День 11: Кортеж по встрєчкє
День 12: Шарій планує в раду
День 13: Сходив на Монатіка
День 14: збільшення Адміністрації ***********
День 15: Ганьба в Брюсселі
День 16: "Нові" обличчя: Лутковська та Кучма
День 17: Заборона стріляти у відповідь
День 18: Знайшлися сервери РНБО. Продаж місць у список "Слуги Урода"
День 19: Зам голови СБУ - з медаллю ФСБ
День 20: Зниження тарифів - то шутка.
День 21.Фонтан. Охрана ганяє маріупольців
День 22. Дружина зам.глави СБУ - громадянка Кацапії
День 23. Возня з продажем АП
День 24. Приниження укр.жінок
День 25. Важливий закон про шорти
День 26. Антимайдан і громадянин РФ - у списках "Слуги урода"
День 27. Портнова повернули у КНУ, а у Харків - Жукова
День 28. По Київу бігають со Сталіним
День 29. Назвав ВОВ початком Другої Світової
День 30. Оніщенку дозволили балотуватися
День 31. Ігнор делегації ПАСЄ
День 32. ПАСЄ вертає Росію
День 33. Суд відміняє вул.Шухевича та Бандери.
День 34. Істеричний напад на Клімкіна
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Все, к чему ЗЕ прикасается, превращается в говно.

Это его очень роднит и сближает с кацапами, кстати.
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День 29. Назвав ВОВ початком Другої Світової

ЗЕ оказался тупее Царева. Украинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ, - посол Франции Дюмон - Цензор.НЕТ 870
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Легко:

55% голосов в первом туре
Армия, ассоциация с ЕС, антикоррупционные органы, коалиция против РФ с ЕС и США
Автокефалия церкви, Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз с ЕС, благотворительность на армию - 1,5 миллиарда грн
Децентрализация: бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
Закреплен внешнеполитический вектор на вступление в НАТО и ЕС
РФ вышвырнули из Большой Восьмерки и ПАСЕ
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Украина перестала покупать газ у РФ, отсудила у Газпрома $2,5 миллиарда
Возобновление роста ВВП после начала войны
Восстановление ВПК: в армии появились тепловизоры, Стугны, Джавелины, контрбатарейные радары и ударные беспилотники, летальное оружие из стран НАТО
Гаагский трибунал рассматривает дела против страны-оккупанта
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация, дерусификация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд $
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Мир в подавляющем большинстве областей
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
Центры предоставления админуслуг
Электронные декларации чиновников
Патрульная полиция
Система госзакупок "ПроЗорро"
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Проведены честные президентские выборы с мирной передачей власти
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Халтура, давай посуточно, не забудь про отдых инкогнито на Мальдивах указать, про крышевание Кононенко, Свинарчуков, про договорняк с Ахметкой и снятие криминальной статьи по незаконному обогащению.
Да еще не забудь упомянуть про то как три года обицянками безвиза кормил, ну вот сейчас, ну вот точно завтра, ну ладно после завтра, да еще статью о незаконном обогащении нужно принять....
И про ґенпрокуґора кума Юґика не забудь, про то что лицо без юридического образования на эту должность за полдня впихнул. Коненчно можно было бы про достижения Юґика вспомнить, но не напрягайся их нет, разве что мифические миллиарды Януковоща и его "осуждение". Ой упс, про миллиарды Януковоща лучше не надо, а то придется вспомнить про Петин банк, через которые их выводили в оффшор.

Короче давай действуй поле деятельности широчайшее, чего только стоят 144 "успешных реформ", которые НИКТО не видел.
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вот ты и работай француз! облизуй вове ж.пу дальше!!!
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Понятное дело. Иначе как без украинской делегации продавливать кацапские сценарии по Украине в ПАСЕ.
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Уверен, украинская делегация вернется и займет подобающее ей место.
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Они конечно мудаки, что вернули Россию в пасе, но тут он прав, самоизоляция не лучшее решении.
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Поняли, да, зёбры? С вашим презом вот как говорят. "Должны". Он вам ничего не должен, а холуям ***** - да. Украина стала опять объектом, а не субъектом. Поэтому так и разговаривают, как с чмырями.
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Правительство Гройсмана накинуло на каждого украинца еще по 4100 гривен долга с начала года.
https://antikor.com.ua/articles/312674-praviteljstvo_grojsmana_nakinulo_na_kahdogo_ukraintsa_eshche_po_4100_griven_dolga_s_nachala_goda
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"Об этом пишет в ФБ директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
Шокированы? Так точно, впервые Минфин нас «обрадовал» своей предельной откровенностью о том, что с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд. грн.(!).
В ближайшие два с половиной года Украине нужно выплатить по валютным долгам более 20 млрд. долл. США (это уже превышает нынешний объем золотовалютных резервов НБУ)!"

https://antikor.com.ua/articles/312674-praviteljstvo_grojsmana_nakinulo_na_kahdogo_ukraintsa_eshche_po_4100_griven_dolga_s_nachala_goda
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Правительство Гройсмана накинуло на каждого украинца еще по 4100 гривен долга с начала года.
https://antikor.com.ua/articles/312674-praviteljstvo_grojsmana_nakinulo_na_kahdogo_ukraintsa_eshche_po_4100_griven_dolga_s_nachala_goda
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Парижу и дальше нужно было работать с нацистами несмотря на приход Гитлера.
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Зачем нам это нужно?
Что нам технически дала эта ПАСЕ, кроме позора?
Что мы там забыли, взносы заплатить?, так оказывается можно было не платить, больше уважения было бы по примеру РФ
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Ага, пустопорожний треп. Просто президент всех франкоарабов дрочит на обрюзгшего ботоксного окурка. История, в частности 1938 год, ничему жабоедов не учит...
И у них еще дефектные "аваковские" вертолеты Украина на огромные суммы покупает, от которых Норвегия и Польша отказались.
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Тек Україна найбагатша , от і впарили дурним . А ще і тихоходи катери на підході , тільки Аваков ціну не повідомляє .
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Прямо классика жанра по Аль Капоне
Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!
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За пророссийскую позицию посла Франции Дюмон нафиг из Украины.
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Кацапы всегда были разрушителями Гармонии,несмотря на красивые фамилии Кириленко или Пуйло ордынцы они.
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Наши чмошные политики обязательно прогнуться А кацапы будут ходить и насмехаться над нашими терпилами
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Украинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ

Украина, такая независимая, шо всем должна -- от тайги до британских морей...
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Задергались, жабоеды, вот и целуйтесь с кацапами
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Ну да, должна, а то кто ж взносы платить будет? мардовия уже сообщила, что никому ничего не должна, еще и Украина бабло не даст, жить то как!?
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В західній пресі пройшов шквал жорсткої критики ОБСЄ , певно тому жабокричі і опустилися до такої агітації . Ігнорування Україною ОБСЄ може бути тою соломинкою ... . Адже ними порушено головний Принцип на який опирається ця організація .
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Він може продовжувати там свою "роботу" - вилизування московських дуп.
А що ми "Повинні" - ми вже якось самі вирішимо, без продажних політиків!
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После визита Порошенко в Европу 10 мая 2019, где было с ним это позорище согласовано-в срочном порядке за неделю собрали министров в Совет Европы 17 мая 2019 не для консультаций, а для голосования и за 5-ть дней до инаугурации Зеленского проголосовали на встрече в Хельсинки министры 47-и наций подавляющим большинством, проголосовали за заявление, в котором говорится, что «все государства-члены имеют право участвовать на равной основе» в Парламентскoii Ассамблеe Совета Европы . А парламентские представители только в июне констатировали факт, потому что Парламентская Ассамблея Совета Европы так построена, что Совет Европы сначала голосует в Советe Европы министрами, а позже парламентариями подтверждает.Перетягивание канатов между старыми парламентариями и новым Президентом не красит, но именно президентская часть этого процесса была решена до голосования министров Совета Европы 17-го Мая, а не на голосовании (в том числе шавок Порошенка)парламентских представителей в Июне.https: //www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
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Да-да, 5 лет все было ОК, и тут надо же как попередныки все испортили такому до мозга костей патриоту как Зеленский. А еще ему Портнова подкинули, вернули проспект Жукова, отменили проспект Бандеры, запретили стрелять в ответ и заставили завести людей Коломойского по квотам "слуги соседнего народа".
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Ага , бєня тобі вирішить як треба путєну , а Богдан реалізує . Тут " зєля нє прі дєлах " , хоча може порепетувати воронячим голосом вирячивши очі . Тільки кому від того страшно ?
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Продолжать работать с оккупантами- вверх цинизма, когда каждый день на фронте от рук их наёмников гибнут наши ребята. Українська делегація має і далі працювати в ПАРЄ, попри повернення делегації РФ, - посол Франції Дюмон - Цензор.НЕТ 6494
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Никому Украина ничего не должна, особенно Франции .
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Європа, зокрема, Франція завжди вела себе в політиці з Росією як повія на панелі, продавалась хто дорожче заплатить, і їй байдуже все і честь, і совість, і людські цінності. Вона не раз в історії продавала інтереси України.
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Назовите хоть одну организацию в которой работали представители СССР и гитлеровской Германии в период 1941-1945 гг.? Разве что, - Нюрнбергский Трибунал...
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Языком молоть каждый может,это не в окопе сидеть на передовой.
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И кому же это Украинская делегация "должна" ?
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На юго востоке Украины возле штабов ОБСЁ украинцы митингуют, что отвод ВСУ запланирован для того «чтобы боевики захватили города юго востока, а потом всю Украину».
Українська делегація має і далі працювати в ПАРЄ, попри повернення делегації РФ, - посол Франції Дюмон - Цензор.НЕТ 4611 «Войска стоят, чтоб нас защищать. А не, чтоб их отводить. Отводить их только можно к границе с Россией. Это наша земля, и не мы сюда пришли»
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Украинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ, - посол Франции Дюмон,- Украина вам, французам, ничего не должна!!! Украинцы и сами разберутся что им делать. Дюмон лучше скажи что с Будапештским меморандумом который подписала Франция?!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїнська делегація має і далі працювати в ПАРЄ, попри повернення делегації РФ, - посол Франції Дюмон
 
 
 
 
 
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