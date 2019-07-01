 Українська делегація має і далі працювати в ПАРЄ, попри повернення делегації РФ, - посол Франції Дюмон

"Ми, звичайно, взяли до уваги ту реакцію, з якою виступила українська делегація в ПАРЄ. Зі свого боку, я б хотіла, щоб ця делегація і надалі відігравала своєю роботою позитивну роль в цій організації", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, за її словами, українська делегація є однією з найактивніших, що актуально як для представників українського парламенту, так і для представників уряду, які працюють на рівні Комітету міністрів Ради Європи.
"Тобто, в цілому, українська делегація працює дуже потужно, і Україна може пишатися своїми представниками в Раді Європи", - додала Дюмон.
При цьому посол розуміє наявність питань в українському суспільстві щодо вирішення, яке відкрило шлях поверненню Росії в ПАРЄ.
"Ми, звичайно, розуміємо ті питання, які постають в Україні у зв’язку із, як це подається, поверненням Росії до Ради Європи. Але подивімося на всю цю ситуацію з іншого боку. Ухвалені рішення ніяким чином не полегшують ситуацію для Росії з точки зору її взаємодії з Радою Європи, зокрема з Європейським судом з прав людини, та з її власними громадянами, які зможуть подавати позови проти Росії до цієї інституції. Саме цей аспект був підтверджений і посилений ухваленим рішенням", - зазначила дипломат.
Дипломат запевнила, що санкційна політика в рамках ЄС залишається в силі.
"Я вважаю той факт, що майже в ті ж дати відбулося продовження санкцій, знімає будь-які підозри і показує, що навпаки - санкційна політика залишається в силі, і таких побоювань бути не має", - додала Дюмон.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.
День 2: Возвращение Портнова
День 3: Возвращение Хорошковского
День 4: Факап великобританцы, продажа Сватов Яндексу
День 5: Лига смеха, "Майдан - негативное явление", задержание подростков за пикет.
День 6: Шаурма, аля-московское поздравление
День 7: коментарі з погрозами дівчині на сайті ***********.
День 8: ігнор дефолту Коломойского
День 9: Данилюк загубив обладнання РНБО
День 10: Забув, що верховний главнокомандувач - це він
День 11: Кортеж по встрєчкє
День 12: Шарій планує в раду
День 13: Сходив на Монатіка
День 14: збільшення Адміністрації ***********
День 15: Ганьба в Брюсселі
День 16: "Нові" обличчя: Лутковська та Кучма
День 17: Заборона стріляти у відповідь
День 18: Знайшлися сервери РНБО. Продаж місць у список "Слуги Урода"
День 19: Зам голови СБУ - з медаллю ФСБ
День 20: Зниження тарифів - то шутка.
День 21.Фонтан. Охрана ганяє маріупольців
День 22. Дружина зам.глави СБУ - громадянка Кацапії
День 23. Возня з продажем АП
День 24. Приниження укр.жінок
День 25. Важливий закон про шорти
День 26. Антимайдан і громадянин РФ - у списках "Слуги урода"
День 27. Портнова повернули у КНУ, а у Харків - Жукова
День 28. По Київу бігають со Сталіним
День 29. Назвав ВОВ початком Другої Світової
День 30. Оніщенку дозволили балотуватися
День 31. Ігнор делегації ПАСЄ
День 32. ПАСЄ вертає Росію
День 33. Суд відміняє вул.Шухевича та Бандери.
День 34. Істеричний напад на Клімкіна
Это его очень роднит и сближает с кацапами, кстати.
ЗЕ оказался тупее Царева.
55% голосов в первом туре
Армия, ассоциация с ЕС, антикоррупционные органы, коалиция против РФ с ЕС и США
Автокефалия церкви, Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз с ЕС, благотворительность на армию - 1,5 миллиарда грн
Децентрализация: бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
Закреплен внешнеполитический вектор на вступление в НАТО и ЕС
РФ вышвырнули из Большой Восьмерки и ПАСЕ
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Украина перестала покупать газ у РФ, отсудила у Газпрома $2,5 миллиарда
Возобновление роста ВВП после начала войны
Восстановление ВПК: в армии появились тепловизоры, Стугны, Джавелины, контрбатарейные радары и ударные беспилотники, летальное оружие из стран НАТО
Гаагский трибунал рассматривает дела против страны-оккупанта
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация, дерусификация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд $
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Мир в подавляющем большинстве областей
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
Центры предоставления админуслуг
Электронные декларации чиновников
Патрульная полиция
Система госзакупок "ПроЗорро"
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Проведены честные президентские выборы с мирной передачей власти
Да еще не забудь упомянуть про то как три года обицянками безвиза кормил, ну вот сейчас, ну вот точно завтра, ну ладно после завтра, да еще статью о незаконном обогащении нужно принять....
И про ґенпрокуґора кума Юґика не забудь, про то что лицо без юридического образования на эту должность за полдня впихнул. Коненчно можно было бы про достижения Юґика вспомнить, но не напрягайся их нет, разве что мифические миллиарды Януковоща и его "осуждение". Ой упс, про миллиарды Януковоща лучше не надо, а то придется вспомнить про Петин банк, через которые их выводили в оффшор.
Короче давай действуй поле деятельности широчайшее, чего только стоят 144 "успешных реформ", которые НИКТО не видел.
https://antikor.com.ua/articles/312674-praviteljstvo_grojsmana_nakinulo_na_kahdogo_ukraintsa_eshche_po_4100_griven_dolga_s_nachala_goda
Шокированы? Так точно, впервые Минфин нас «обрадовал» своей предельной откровенностью о том, что с начала 2019 года Украина заняла 182 млрд. грн.(!).
В ближайшие два с половиной года Украине нужно выплатить по валютным долгам более 20 млрд. долл. США (это уже превышает нынешний объем золотовалютных резервов НБУ)!"
https://antikor.com.ua/articles/312674-praviteljstvo_grojsmana_nakinulo_na_kahdogo_ukraintsa_eshche_po_4100_griven_dolga_s_nachala_goda
https://antikor.com.ua/articles/312674-praviteljstvo_grojsmana_nakinulo_na_kahdogo_ukraintsa_eshche_po_4100_griven_dolga_s_nachala_goda
Что нам технически дала эта ПАСЕ, кроме позора?
Что мы там забыли, взносы заплатить?, так оказывается можно было не платить, больше уважения было бы по примеру РФ
И у них еще дефектные "аваковские" вертолеты Украина на огромные суммы покупает, от которых Норвегия и Польша отказались.
Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!
Украина, такая независимая, шо всем должна -- от тайги до британских морей...
А що ми "Повинні" - ми вже якось самі вирішимо, без продажних політиків!
«Войска стоят, чтоб нас защищать. А не, чтоб их отводить. Отводить их только можно к границе с Россией. Это наша земля, и не мы сюда пришли»