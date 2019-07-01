EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  1480  46
Матеріали за темою:
Все про:Разумков Дмитро (74) Слуга народу (83)

 "Слуга народу" перевірить інформацію про ізраїльське громадянство кандидата по 169-му округу Куницького, - Разумков

Партія "Слуга народу" перевірить інформацію про наявність ізраїльського громадянства у кандидата-мажоритарника по 169-му виборчому округу Олександра Куницького.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Я бачив ці новини у вас про громадянство - ми це перевіримо. Але ми ж знаємо, як працюють чорні технології. Навіть якби ми виставили вас, то не здивуюся, що у вас теж би з'явилося німецьке, ізраїльське і трошки британського громадянства. Тому давайте не рубати з плеча", - сказав політик.

Нагадаємо, народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорта Куницького і розповів, що того в 2015 році депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький 5 разів був у Росії, і російсько-український кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю. Раніше в коментарі Цензор.НЕТ сам Куницький спростував цю інформацію. Центрвиборчком здійснює перевірку Куницького.

На запитання про те, що багатьох кандидатів-мажоритарників від "Слуги народу" підозрюють у зв'язках з одіозними персонажами або що вони є технічними кандидатами за домовленістю з політиками інших політсил, Разумков відповів:

Також читайте: Я отримав український паспорт у 2017 році і роблю все можливе, щоб вийти з громадянства РФ, - 99-й номер у списку "Слуги народу" Соколов

"Якщо ми говоримо про серйозних кандидатів, то ми справді так підбирали людей, щоб у них був шанс перемогти. Не бачу тут підводних каменів... Написати можуть що-завгодно, а щодо багатьох сильних кандидатів працюватимуть не те що гармати, а "Гради".

Повне інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135002
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А що там перепровіряти, якщо йому, як громадянину Ізраїлю, офіційно заборонено вїзд в Україну?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЗАЧЕМ? Сколько можно прогибаться? Снимитись уже вообще с выборов, раз готовы проверять каждый чих порохоскота.
 показати весь коментар
 
 
да... для этого минимум пол года потребуется... И то могут не разобраться "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков. - Цензор.НЕТ 4788 А шо там проверять? Пусть сыграет на пианинке и фсе сразу станет ясно
 показати весь коментар
 
 
Разумков - син артистки. Заслуженої артистки, овощної... В маму пішов, ліцедій... По-простому - брехун першого порядку. І недарма з клованом вони "спелись"...
 показати весь коментар
 
 
это шо кандидаты в депутаты рады? может тогда лучше во вьетнам имигрировать?
 показати весь коментар
 
 
Не ,, Слуга народа,, , наименованието е ,,Народ слуга,,.
 показати весь коментар
 
я дико извиняюсь... документы проверит? или...(дамы пардон).. обрез ???))))
 показати весь коментар
 
 
Проверьте обязательно. Начиная с Бени и Зели. "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков - Цензор.НЕТ 5119
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У мальдивчанына горит...
Горигори ясно.
 показати весь коментар
 
 
Похоже на фейк.Я видео тот паспорт(заграничный,он же даркон),но иам прописан номер постоянного удостоверения личности. Судя по первым цифрам он получил гражданство в 91-93гг. Может такое быть?
 показати весь коментар
 
а он какого года рождения? и почему не может? обоснуй!
 показати весь коментар
 
Он 83г. Тоесть получил он гражданство в 8-10 лет... При получении гражданства забирается укр паспорт. Или живет в Украине без гражданства,или если есть гражданство-паспрт Израиля левый.
 показати весь коментар
 
а что ты скажешь за звягильского, каломыйского, фукса , табачника, ставицкого, черновецкого и многих других у которых есть и израильские паперы и украинские? а в Польше никто не требует украинские паспорта сдавать и в Чехии тоже и в Италии. гдето у тебя нестыковочка получаеться.... а откуда ты знаешь что первые две цифры год выдачи? ну может быть и в 10лет получил, папа с мамой получили и ему сделали , а может это год подачи заявки? всеравно чувак пролетел мимо рады.... если конечно не купит.....
 показати весь коментар
 
Ну по этим один вопрос-кто им сохранил украинские паспорта.Двойного гражданства нет.
 показати весь коментар
 
а чего ж правовое государство Израиль не озаботится соблюдением законов государства? значит у вас там тоже за бабки все можно?
 показати весь коментар
 
Украинские паспорта-это пробоема Израиля?Оригинально.
 показати весь коментар
 
ну ты же говоришь ,что при получении паспорта израильского гражданина, гражланин Украины сдает в Израиле свой украинский паспорт! я правильно понял? значит этим людям даркон дали без сдачи украинского паспорта? это что не нарушение законодательства Израиля? или я что то не догоняю?
 показати весь коментар
 
а чо там проверять , выстроить всех кандидатов в одну шеренгу и попросить снять штаны, после этого окажеться что у 70% есть второе запасное гражланство. с женскими сложнее, но тоже разобраться можно.....
 показати весь коментар
 
 
а тебе интересно? ты прям тайный эротоман! я тебя разочарую - проверяют через мужа- еврея или через еврейских (русских, польских, китайских, британских, американских, канадских, марсианских и тд) папу с мамой... разочарован?
 показати весь коментар
 
Ну не нервничай так. Если проверять как ты пишешь, то это расизм.
 показати весь коментар
 
не знаю какой это расизм.... но мне мой бывший и подвыпивший одноклассник по подольской средней школе г.Киева (теперь офицер сбу) на очередной встрече выпускниов рассказывал что проверка по двойным гражданам стрямящимся в держструктуры (как в нашем случае) проводится именно так. про штаны конечно шутка, а в остальном все правда. применяют конечно и полиграф , но как показывает практика ,его (полиграф) вполне можно обмануть. помнишь чувак в одесской области девочку убил и в сортир бросил ?так вот он на униан писали полиграф 2 или 3 раза обманул. а про расизм я тебе вот что скажу - Украина холокост признала? признала! а Израиль голодомор? что хочетьс и рыбку съесть и рашке на ...... дальше не буду думай сам защитник зелебота.
 показати весь коментар
 
 
"защитник зелебота." Вот это обидно. Я еще не выжил с ума защищать зелебобиков. "Слуга народу" перевірить інформацію про ізраїльське громадянство кандидата по 169-му округу Куницького, - Разумков - Цензор.НЕТ 1748 Скорее, мы не поняли друг друга.

"Украина холокост признала? признала! а Израиль голодомор?" Согласен.
 показати весь коментар
 
 
ну может быть. если это так - то это хорошо - непонимание развеется быстро а вот убеждение ......
 показати весь коментар
 
А всё же: у населения должно быть право на вооружённую самооборону, если в стране к власти пришли предатели и саботажники.
 показати весь коментар
 
 
Наконец-то за семью Юзика можно не беспокоиться. По 33-му округу идет сам Юзик - актер "95 квартала". По 32-му округу идет Е. Криворучкина - кума и подруга жены Юзика. На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии", - говорится в Twitter-аккаунте "Днепр Бандеровский" "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков - Цензор.НЕТ 7036
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ну а шо
в лучших шакаладных традициях
а шо лёха пецин ваще нигде?
вроде незапятнаный депутат, убд
в голос самое то
другим номером
 показати весь коментар
 
Шо там проверять? Есть куча видео, где он еще януковским ментам на вопрос о месте регистрации называет адрес в Израиле (причем складно, с городом, улицей и номером дома!). Конечно, косвенная улика, но подумайте сами: стал бы чувак по приколу называть адрес в Израиле вместо какого-то привычного "сэло Гонтаревка, ул. Шевченка 12"? Вам бы пришло в голову назвать адрес в Израиле вместо любого украинского? Тото же!

Второе, есть видео, где он требует переводчика, т.к. не понимает укр-язык, а только иврит.

Последний удар - это опубликование паспорта. Лично я не сомневаюсь, что у всей это шоблы хайполовов типа этого Шурика или того же Шапошникова есть паспорта. Кстати. у Шапошникова, шоб вы знали, паспорт США и папаша - ментяра. Общеизвестный факт.
Но вы продолжайте голосовать за "интернет-героев".
 показати весь коментар
 
 
Я вот сейчас хочу обратиться лично к Порошенко, как "порохобот" со стажем. С большим стажем, между прочим.
Шановний Петр Алексеевич, я больше не смогу молча наблюдать за происходящим. В это важное время, шестой ПреЗЕдент должен и обязан делать официальные заявления о том, что росия не исполняет решение международного трибунала выпустить наших моряков. Когда он не имеет права молча наблюдать за тем, как путин плюет на международное право. Вы коварно пихаете ему в рот шаурму, не давая исполнять его прямые обязанности.
Очень прошу Вас остановить эти издевательства, хотя бы на один час, дабы он смог привести себя в порядок, выучить наизусть дипломатический текст и вдарить глаголом по империалистическим щупальцам русскага нацизма.
Нельзя допустить, чтобы по прошествии 4 дней не появилось никакой реакции официального лица по сложившейся ситуации. Требую снять с него кандалы, вынуть кляп из его беззащитного рота, позволить выругаться матом и спеть песню о царе всея расии на букву ху.
Обещаю, после того, как весь мир услышит реакцию узеленского по сути вопроса, снова стать в строй, и готов даже крутить специальную шаурму для продолжения экЗЕкуции. Зуб даю.
После чего, надеюсь, мы услышим такой же спич от Премьер-министра.
С уважением, "порохобот" номер 3 миллиона 456 тысяч 73.
 показати весь коментар
 
 
ага, зараз Зелобородько до нього на лісапєтє заявиться і грізно так скаже: а ну пред'явити свій паспорт! "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков - Цензор.НЕТ 4878 ))))))))
 показати весь коментар
 
От Харьковской области в 2014 стараниями Пораженко в Раду прошли только ставленники Гепы и Дупы.Кроме Кирша.Кирш честно победил бандита Быстробогача.И это главный плюс от Харьковщины.Остальные -просто Днииищеее!.Чего стоят Депутаты Гиршфельд,Фельдман, Допкины,Святаш,Мысик,Шенцев,Денисенко и другие!.Сейчас опять те же лица.Слуга народа вообще не ведёт никакой агитации.Минимал выставлен в Мажоритарке,и то типа Куницкого.Отдали на откуп бандитам Гепы .Вот и Владимир Золотарёв -младший лезет в Раду..Папа -бывший комсомольский вожак области,сумел отхватить и удержать завод Южкабель более 25 лет Отец ,уроженец Белгородчины ,и сын имеют завод- двойник в Белгороде и выполняли заказы министерства обороны Орды против Украины в разгар войны. Отец -бессменный депутат горсовета,голосовал за Беркут,за Жору Жукова.Ими впору заниматься СБУ.На своих округах городских -полные нули.
 показати весь коментар
 
 
..А правда (хтось тут писав ) що в першій сотні *служок * майже 80 з *титульної нації * ? "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков - Цензор.НЕТ 120
 показати весь коментар
 
скока этот чудик доставал ментов и гайцов, теперь они его по полной вздрючат...
 показати весь коментар
 
Там всю партию на двойное гражданство надо проверять Кругом одни мендели и шафиры
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" перевірить інформацію про ізраїльське громадянство кандидата по 169-му округу Куницького, - Разумков
 
 
 
 
 
 вгору