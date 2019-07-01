 "Слуга народу" перевірить інформацію про ізраїльське громадянство кандидата по 169-му округу Куницького, - Разумков

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.
"Я бачив ці новини у вас про громадянство - ми це перевіримо. Але ми ж знаємо, як працюють чорні технології. Навіть якби ми виставили вас, то не здивуюся, що у вас теж би з'явилося німецьке, ізраїльське і трошки британського громадянства. Тому давайте не рубати з плеча", - сказав політик.
Нагадаємо, народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорта Куницького і розповів, що того в 2015 році депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький 5 разів був у Росії, і російсько-український кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю. Раніше в коментарі Цензор.НЕТ сам Куницький спростував цю інформацію. Центрвиборчком здійснює перевірку Куницького.
На запитання про те, що багатьох кандидатів-мажоритарників від "Слуги народу" підозрюють у зв'язках з одіозними персонажами або що вони є технічними кандидатами за домовленістю з політиками інших політсил, Разумков відповів:
"Якщо ми говоримо про серйозних кандидатів, то ми справді так підбирали людей, щоб у них був шанс перемогти. Не бачу тут підводних каменів... Написати можуть що-завгодно, а щодо багатьох сильних кандидатів працюватимуть не те що гармати, а "Гради".
Повне інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте ТУТ.
Горигори ясно.
"Украина холокост признала? признала! а Израиль голодомор?" Согласен.
в лучших шакаладных традициях
а шо лёха пецин ваще нигде?
вроде незапятнаный депутат, убд
в голос самое то
другим номером
Второе, есть видео, где он требует переводчика, т.к. не понимает укр-язык, а только иврит.
Последний удар - это опубликование паспорта. Лично я не сомневаюсь, что у всей это шоблы хайполовов типа этого Шурика или того же Шапошникова есть паспорта. Кстати. у Шапошникова, шоб вы знали, паспорт США и папаша - ментяра. Общеизвестный факт.
Но вы продолжайте голосовать за "интернет-героев".
Шановний Петр Алексеевич, я больше не смогу молча наблюдать за происходящим. В это важное время, шестой ПреЗЕдент должен и обязан делать официальные заявления о том, что росия не исполняет решение международного трибунала выпустить наших моряков. Когда он не имеет права молча наблюдать за тем, как путин плюет на международное право. Вы коварно пихаете ему в рот шаурму, не давая исполнять его прямые обязанности.
Очень прошу Вас остановить эти издевательства, хотя бы на один час, дабы он смог привести себя в порядок, выучить наизусть дипломатический текст и вдарить глаголом по империалистическим щупальцам русскага нацизма.
Нельзя допустить, чтобы по прошествии 4 дней не появилось никакой реакции официального лица по сложившейся ситуации. Требую снять с него кандалы, вынуть кляп из его беззащитного рота, позволить выругаться матом и спеть песню о царе всея расии на букву ху.
Обещаю, после того, как весь мир услышит реакцию узеленского по сути вопроса, снова стать в строй, и готов даже крутить специальную шаурму для продолжения экЗЕкуции. Зуб даю.
После чего, надеюсь, мы услышим такой же спич от Премьер-министра.
С уважением, "порохобот" номер 3 миллиона 456 тысяч 73.
Це хуцпа урода!