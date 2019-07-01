 "Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян

"Приємно" було дізнатися, що Офіс президента України вирішив викреслити мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp Airlines. Добре, що хоч і з істерикою, але в США відпустили", - написав міністр на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він також повідомив, що за підсумками робочої поїздки в Штати очікуються "хороші новини" в сфері залізниці, морських портів, пошти, дорожнього будівництва, а також окремо від Ексімбанку США.
Омелян також звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо його зустрічі з українською діаспорою в Канаді.
"Зупиніть ініціативу продажу запрошень на заходи з Вами. Розумію, що грошей хочеться, але квитки від $100 до $1000 - це гітарний перебор. Президентська діяльність - не концерт. Учасники конференції в Торонто шоковані, м'яко кажучи", - написав міністр інфраструктури.
Раніше в Мінінфраструктури повідомили, що в рамках робочої поїздки в США Омелян зустрічався з керівництвом Поштової Служби. На зустрічі обговорювалася можливість залучення в Україну Amazon, після розроблення прямого рішення щодо доставки. Зокрема, Омелян запропонував американській стороні розглянути можливість розробки і підписання угоди між "Укрпоштою" і Поштовою службою США, яка забезпечила б спеціальні тарифи і гарантований сервіс для гравців електронної комерції США, які будуть постачати свої товари в Україну.
Як повідомлялося, з 1 по 3 липня президент України Володимир Зеленський перебуває в Канаді з робочим візитом. Візьме участь у роботі міжнародної конференції з підтримки реформ в Україні.
24 травня Баришівський районний суд Київської області призупинив дію ліцензії "першого українського лоукосту" SkyUp. При цьому суддя не стала забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті". Авіаперевізник продовжив роботу.
12 червня компанія SkyUp назвала дії суду "абсурдними і неправомірними" й оскаржила рішення. Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, "яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом".
Пізніше "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який припинив ліцензію SkyUp і роботу заступник голови НБУ Рожкової. Разом з тим, жінка, за позовом якої відкликали ліцензію у SkyUp, стверджує, що не зверталася до суду.
Брат Омеляна , выдающийся певец Парижской оперы, взял оружие и погиб , защищая Украину.
А зебилы вы брали примата с зером в рояле
Пруф дасиш?
Результатом ПЕСа в 4.99% ?!
Типа оне увидят и помрут усе от радости !
Или может Труба Пэпу засадит ровно 21 ?!
Да и на что тогда покупать в Канаде
шаурмудонер-кебаб?
Зеля обличчям торгує
Послати Зелю та і все.
Любітєль срубіть халявного баблішка..
А что еще можно ожидать от зеленой шмаркли?
"Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность - не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря", - написал министр инфраструктуры. Источник: https://censor.net.ua/n3135000
На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка
Президент сам не планирует свои заграничные поездки и не собирает деньги.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ, пишет на своей фейсбук-странице волонтер Антонина Кумка, комментируя заголовки, появившиеся в СМИ, что во время поездки в Канаду Владимир Зеленский будет собирать деньги.
"Пример того, как можно новость завернуть в нужную обертку и продать тем, кто хочет ее купить… Просто проясню ситуацию. Президент сам не планирует свои поездки и не собирает деньги. За рубежом за него это делает МИД вместе с партнерскими организациями (в данном случае - Экономический клуб Канады). И средства обычно собираются в поддержку этих организаций или благотворительных проектов. П.С. Билеты, кстати, уже все распроданы", - сообщила она.https://censor.net.ua/news/3134877/na_vstreche_s_diasporoyi_v_kanade_dengi_budut_sobirat_ne_dlya_zelenskogo_a_dlya_blagotvoritelnosti_volonter
Вот решили и в диаспоре насрать , чтобы их больше не приглашали
Сами, все сами, "одна "коземнада"(С), без ансамбля.
Пользуюсь случаем, хочу поздравить "коземанду"(С) с введением рынка энерии в Украине, как сегодня объявил Насалик.
Особые поздравления Ринату Леонидовичу, сейчас ему
пойдет картапрофит попрет вверх, "святое дело" (С), ему нужно на Донбасс.
Особые сожаления Бене: мало того, что есть вероятность разорения по результам судебного расследования в Делавэре, но еще и убыток будет из-за покупки Бениными предприятиями энергии по цене рыночной, а не договорной.
Ну, а вам, ЗЕбилам,
собирать валежниксушить козинаки, то есть козьи каки, для отопления.
Тогда никакое "понижение" тарифов, обещанное Владимиром Александровичем в качестве предвыборной шутки, не страшно.
"Встреча Зеленского с диаспорой в Канаде будет платной: билеты стоят почти $1 тыс".
Думаєш, Омелян буде брехати, як оті клоуни?
На благотворительность, ага.
собачку говорящуюрусскоговорящего Президента Украины придут посмотреть.
В канадском цирке Cirque du Soleil
собачкиэксплуатация животных запрещена.
УКРАИНЦЕВ НАЗВАЛИ САМОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ НАЦИЕЙ МИРА, - РЕЙТИНГ BIG 7 TRAVEL
от еще тольк диаспора ..не порадовалась за нас...))))
але ж і від зустрічі з президентом залежить багато...чи варто продаватись мов артист, чи все ж таки належить гідно і щиро запросити всїх на зустріч, як друзів (канадійська діаспора така сила, таке лоббі там, що її ватро б було поважати)...та Ви це і самі знаєте...чтого я пнусь?)))))
Пы.Сы. И Бутусов прекрасно знает, что "Коломойский так топорно не работает!!!", но видимо есть причина качнуть...
А єврейська в Ізраїль?
Вони там обжилися і вільні робити, що забажають. Але 90-% їх - більші українці, аніж деякі аші громадяни, особливо з юга-вастока...
А взагалі деякі повертаються. От відомий автоімпортер Віннер-Форд створено вихідцем саме з діаспори.
Саме діаспора (Батрух) створила студію дублювання фільмів українською для кінотеатрів.
І так, раджу погуглити, скільки діаспора перерахувала коштів, приміром, на АТО!
Хоча багато хто з них вернулися, створили тут в 90-х бізнес, а потім при Кучмі Азіров, будучи головою податкової, цей бізнес перенищив, адже канадські українці не привчені давати хабарі!
Лишилися одиниці компаній - Віннер, наприклад.
Бутусик,это спам по твоему,мразь.
я подивлюся...
Это была идеальная задумка. Назначить совершеннейшего неадеквата министром, чтобы мы осознали - «как нельзя управлять»
Иногда можно пропускать мимо ушей словесные испражнения наших чинуш. Их слишком много, чтобы непрерывно хохотать. Но все/таки Владимир Владимирович Омелян, числящийся пять (о, боже!) лет «министром инфраструктуры» - чиновник слишком потешный и хамовитый, чтобы пройти мимо). Вот, кстати, вечный вопрос «почему Украина выглядит такой неухоженной, неуклюжей и несовременной?» имеет вполне себе конкретный и убийственны ответ. В виде невероятно глупой физиономии министра Омеляна). Он - изумительно точная и объёмная концентрация главных пороков нашей нынешней управленческой системы. Человек абсолютно непрофессионален, явно не на своём месте, не в меру глуповат, а потому постоянно мечется в поисках хозяина и совсем не современен. Он даже не классическая такая ленинская «кухарка в гос/управлении», а записной сельский шут). Такой себе персонаж из старой советской комедии 1964 года) «Добро пожаловать, Или посторонним вход запрещён» в пионерском галстучке с перекошенной мордочкой и вечно не впопад спрашивающий «а что вы тут делаете?)»...
Так вот, это забавный персонаж, последние месяцы живший в промо/тусовке кандидата Порошенко вместо работы про профилю, решил эффектно напомнить нам о своей бычьей крутизне и... наехал в ФБ (ну а где ещё) на Зеленского). Типа «мозгов у тебя маловато, разговариваешь на неправильном языке и вообще мы уже давно обогнали прочий мир с его Масками своими ... лупами». Ярко, зубато, колхозно и строго по-омеляновски)...
Если серьезно, то Омелян - это точно не про инновации, современные вызовы, инфраструктуру. Это именно та самая отмороженная и мракобесная повестка мрачного XVII века с его обязательными выгребными ямами вместо туалетов, полуразрушенными землянками вместо домов и хоровым пением вместе с петухами. Омеляну, правда, сильно повезло родиться в наш век. Будучи глубоко провинциальным юношей со множеством комплексов, но жаждущим славы «митрофанушки», он изливают свою юношескую нереализованность в фейсбук. Там, абсолютно попадая опять же в классическое психотипное, он компенсируют свою жизненную трусость/никчёмность немыслимыми баттлами с русскими медведями или украинскими президентами и неизменно выходит чемпионом. Как любой иной прыщавый юноша, который под грозным анонимным ником, направо и налево оскорбляет людей и злобно угрожает им. Есть ли у него время заниматься инфраструктурой? Ну что за глупый вопрос)...
Это была идеальная задумка. Назначить совершеннейшего неадеквата министром, чтобы мы осознали - «как нельзя управлять». И чтобы поняли... Почему у нас всегда курсируют ржавые изношенные составы, в которых вечная вонь и духота и у которых всегда плохое расписание? Почему по дорогам ездят вщент разбитые маршрутки, хотя Омелянчик своим розовато-девичьим кулачком грозно стучал по столу и обещал порядок? Почему сами дороги съедены неведомым «асфальтным жуком»? И почему у Омеляна в подчинении собраны самые яркие отраслевые воры?)...
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