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Все про:Зеленський (1877) Канада (660) Омелян (533) Петухов (12)

 "Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про виключення його кандидатури зі складу делегації України в Канаду.

"Приємно" було дізнатися, що Офіс президента України вирішив викреслити мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp Airlines. Добре, що хоч і з істерикою, але в США відпустили", - написав міністр на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що за підсумками робочої поїздки в Штати очікуються "хороші новини" в сфері залізниці, морських портів, пошти, дорожнього будівництва, а також окремо від Ексімбанку США.

Омелян також звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо його зустрічі з українською діаспорою в Канаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Омелян під час візиту в США заявив про бажання привести Amazon в Україну

"Зупиніть ініціативу продажу запрошень на заходи з Вами. Розумію, що грошей хочеться, але квитки від $100 до $1000 - це гітарний перебор. Президентська діяльність - не концерт. Учасники конференції в Торонто шоковані, м'яко кажучи", - написав міністр інфраструктури.

Приємно було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян 01

Раніше в Мінінфраструктури повідомили, що в рамках робочої поїздки в США Омелян зустрічався з керівництвом Поштової Служби. На зустрічі обговорювалася можливість залучення в Україну Amazon, після розроблення прямого рішення щодо доставки. Зокрема, Омелян запропонував американській стороні розглянути можливість розробки і підписання угоди між "Укрпоштою" і Поштовою службою США, яка забезпечила б спеціальні тарифи і гарантований сервіс для гравців електронної комерції США, які будуть постачати свої товари в Україну.

Як повідомлялося, з 1 по 3 липня президент України Володимир Зеленський перебуває в Канаді з робочим візитом. Візьме участь у роботі міжнародної конференції з підтримки реформ в Україні.

24 травня Баришівський районний суд Київської області призупинив дію ліцензії "першого українського лоукосту" SkyUp. При цьому суддя не стала забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті". Авіаперевізник продовжив роботу.

12 червня компанія SkyUp назвала дії суду "абсурдними і неправомірними" й оскаржила рішення. Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, "яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом".

Пізніше "Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який припинив ліцензію SkyUp і роботу заступник голови НБУ Рожкової. Разом з тим, жінка, за позовом якої відкликали ліцензію у SkyUp, стверджує, що не зверталася до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135000
 
   
 Топ коментарі
 
Буде добре, якщо на зустріч ніхто не прийде.
Послати Зелю та і все.
Любітєль срубіть халявного баблішка..
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"Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность - не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря"
Зеля обличчям торгує
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Правильно Омелян, нечего пачкаться об зеленое!!!
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А ты что думал - будешь обгаживать Зе, а он тебя с собой возить будет? Как дела с уголовными делами по коррупции? 21 июля на помойку.
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Зеля. Мало того что торгаш, так еще и МСТИТЕЛЬНЫЙ, не может простить Омеляну, шо тот не лег под жтого малообразованного малороса.

Брат Омеляна , выдающийся певец Парижской оперы, взял оружие и погиб , защищая Украину.
А зебилы вы брали примата с зером в рояле
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Омелян - міністр нікчема, про що він може говорити? Просрав всі досягнення Революції, пустив мафію у всіх сфери міністерства і фактично керував міністерством мільярдер яценюк та його банда, а омелян лише був картонною дурілкою для виборців!
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Сеня-куля в лоб з гівна вже давно мільйрдер, як сів на всі фінансові потоки ще до приходу порошенка!
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Пруф Вам дадуть слідчі які будуть розслідувати справи Сєні.
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И какие же "досягнення революції" просрал министр транспорта? Конкретно, по пунктам? Про мафию, которую он впустил - просто феерично! Вот до 2014 в министерстве транспорта не было никакой мафии, а заодно и дело делалось, и дороги, наверное, были получше, чем в Германии, а как пришел Омелян - так и наступила разруха. Ну вот откуда Вы всю эту хрень вообще берете? Про шахида-миллиардера-руководителя минтранспорта из той же серии.
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зелечка очень обидчивое и злопамятное....
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21 июля 2019 года выборы в Раду.. Сделаем Зебилов вместе!!!
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Шрек Баблокат порохобота и твоего шоколадного фюрера уже сделали и опустили ниже харьковской канализации.
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а ну как, хрюкни еще раз и по разборчивее!... я твой диалект зеленского не понимаю..
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Толстый,а че в спам кидаешь,ссыкотно соя?
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Как ты их "сделаешь" ?!
Результатом ПЕСа в 4.99% ?!
Типа оне увидят и помрут усе от радости !

Или может Труба Пэпу засадит ровно 21 ?!
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дешевка твой зеля - сто долларов всего ,ну тысяча - жах - "Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность - не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря"Источник: https://censor.net.ua/n3135000
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Не, ну мелочь в кармане не помешает.
Да и на что тогда покупать в Канаде шаурму донер-кебаб?
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индеец не считай чужое бабло,а то так и будешь всю жизнь нищебродом- порохоботом.
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Смотрите, что бы на помойку не пошел зеБЕнин телепузик, а дело идет к этому!
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Все-таки вважаєте, що Зєля має представляти лише себе, свою дружину і Зєкоманду? Як у Північній Кореї? А інших думок в Україні нема? Як це прокацапських! Канадцям це сподобається. Хоча, насправді, я думаю, там політики немає. Просто літак не ґумовий. А Зєкоманда "молодих облич" велика. І в основній масі далі Жмеринка не була. Тому беруть лише дуже-дуже своїх. Майже рідних. Друзів дитинства, однокласників, рідних жінок.
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а шо, зелебоб из касты необгаживаемых? "Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 6040
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Правильно Омелян, нечего пачкаться об зеленое!!!
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"Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность - не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря"
Зеля обличчям торгує
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Буде добре, якщо на зустріч ніхто не прийде.
Послати Зелю та і все.
Любітєль срубіть халявного баблішка..
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ПЛАКАТЫ НАДО ПЕРЕД ВСТРЕЧАЙ РАСПОЛОЖИТЬ - ТОРГУЕШЬ УКРАИНОЙ И СВОЕЙ МОРДОЙ?
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Торгуют Украиной, "морда" идет "в нагрузку", как в советских праздничных "подарочных наборах".
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Ксюша ты прям какие то апокалиптические картинки рассказываешь,ну прям как твой шоколадный фюрер выступал на саммитах в Европе в конце своей каденции при пустых аудиториях.
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Туалеты помой в поездах...тварь коррупционная. Готовься к походам к следователям.....
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Мелкий жулик решил покомандовать президентом.
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Этих жулья много в государстве Украина, через год мы такое же число увидим в команде нового Президента, а может ещё больше. Просто мы такие КУМОВСКИЕ все есть и инфицированы московско ордынской чумой
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Это ты инфицирован со своим потрохом и его свинарчуком.
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пянь запоребрикова, проспись, і не шастай
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Поговори со своими КУМОВЬЯМИ, от маленьких кумовей по вылазили со твоими потрохом, его свинарчуком. и потом через год будешь прибавлять новых "Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 1589
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0,001 работы на посту министа этого хипстера, одни фейсбучные высеры...адьес!, амигос!
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Позорище!
А что еще можно ожидать от зеленой шмаркли?
"Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность - не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря", - написал министр инфраструктуры. Источник: https://censor.net.ua/n3135000
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Омеляна такая Омеляна

На встрече с диаспорой в Канаде деньги будут собирать не для Зеленского, а для благотворительности, - волонтер Кумка
"Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 7349Президент сам не планирует свои заграничные поездки и не собирает деньги.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, пишет на своей фейсбук-странице волонтер Антонина Кумка, комментируя заголовки, появившиеся в СМИ, что во время поездки в Канаду Владимир Зеленский будет собирать деньги.
"Пример того, как можно новость завернуть в нужную обертку и продать тем, кто хочет ее купить… Просто проясню ситуацию. Президент сам не планирует свои поездки и не собирает деньги. За рубежом за него это делает МИД вместе с партнерскими организациями (в данном случае - Экономический клуб Канады). И средства обычно собираются в поддержку этих организаций или благотворительных проектов. П.С. Билеты, кстати, уже все распроданы", - сообщила она.https://censor.net.ua/news/3134877/na_vstreche_s_diasporoyi_v_kanade_dengi_budut_sobirat_ne_dlya_zelenskogo_a_dlya_blagotvoritelnosti_volonter
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Интересно, а трамп или ***** так же свои рожи продают? Или макрон с Меркель?
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А что можно ожидать от команды бени? ИХ ИНТРЕСУЮТ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ
Вот решили и в диаспоре насрать , чтобы их больше не приглашали
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читать умеем? где там про Беню? где там в диаспоре Беня насрал?
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Нет, МИД никаких встреч больше не будет организовывать, Климкин взял "тайм-аут".
Сами, все сами, "одна "коземнада"(С), без ансамбля.
Пользуюсь случаем, хочу поздравить "коземанду"(С) с введением рынка энерии в Украине, как сегодня объявил Насалик.
Особые поздравления Ринату Леонидовичу, сейчас ему пойдет карта профит попрет вверх, "святое дело" (С), ему нужно на Донбасс.
Особые сожаления Бене: мало того, что есть вероятность разорения по результам судебного расследования в Делавэре, но еще и убыток будет из-за покупки Бениными предприятиями энергии по цене рыночной, а не договорной.
Ну, а вам, ЗЕбилам, собирать валежник сушить козинаки, то есть козьи каки, для отопления.
Тогда никакое "понижение" тарифов, обещанное Владимиром Александровичем в качестве предвыборной шутки, не страшно.
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я так расстроился за Пашу, шо ужас просто "Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 8903 организатор ещё тот - заметно, в ходе последних событий
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Передайте Владимиру Александровичу, что бифштекс - не шаурма, от него зубами не откусывают.
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как-то пофиг на твою истерику) тебе надо, ты и передавай
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Это сарказм или стеб.....или это серьезно?? Ну про эти билеты на мероприятия с Зелей??
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Це тупеням соєвим повидавали методички, а вони й сами не знають, що з ними робити "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 1220
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гугли. Хоча би оце: https://bykvu.com/bukvy/121187-vstrecha-zelenskogo-s-diasporoj-v-kanade-budet-platnoj-bilety-stoyat-pochti-1-tys
"Встреча Зеленского с диаспорой в Канаде будет платной: билеты стоят почти $1 тыс".

Думаєш, Омелян буде брехати, як оті клоуни?
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Какой еще стеб, выше же дали (и раньше давали) ссылку на пост "волонтерши", прямым текстом пишет: " Билеты, кстати, уже все распроданы".
На благотворительность, ага.
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В Торонто діаспора - це свідомі українці, вони не знають, що таке 95 квартал... Навряд чи сильно багато їх за 100-1000 доларів прийде...
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На собачку говорящую русскоговорящего Президента Украины придут посмотреть.
В канадском цирке Cirque du Soleil собачки эксплуатация животных запрещена.
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Блин такого позорного выбора я даже во сне представить не мог шо в мозгах этих хомяков произошло они же на уровне червя выползка так у того хоть инстинкт есть а эти вообще биомасса
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Не знаю кому и как, но мне кажется, даже хряк умнее зеленого!
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Подумав те саме щодо знання української мови - Вітя її краще знає, гірше знає хіба Азіров...
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Однозначно умнее. Были провалы в речи, но не частые. У Зё мозг работает намного хуже. Он не может сформулировать мысли. Это от канабиса и др. наркотиков такие провалы. Клетки мозга вымирают и отсюда и торможение. Я не троллю. Все так и есть. Доктора и те, кто курил часто - подтвердят.
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так там будет встреча с преЗЕдентом или бенефис квартала... ну раз билеты продают...
от еще тольк диаспора ..не порадовалась за нас...))))
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Знаєте, діаспора піде на Ніну Матвієнко чи на Хор Верьовки, але не на квартал... У них трохи інші вподобання - нормальні!
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так.. маю надію.
але ж і від зустрічі з президентом залежить багато...чи варто продаватись мов артист, чи все ж таки належить гідно і щиро запросити всїх на зустріч, як друзів (канадійська діаспора така сила, таке лоббі там, що її ватро б було поважати)...та Ви це і самі знаєте...чтого я пнусь?)))))
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Ну башкой же соображаешь иногда... нахрена снова SkyUp приплетать? Ведь сам понимаешь и сам озвучил, что "возможно" (на самом деле скорее всего) SkyUp этот скандал с умалишённой сам и замутил - Коломойский так топорно не работает!!!
Пы.Сы. И Бутусов прекрасно знает, что "Коломойский так топорно не работает!!!", но видимо есть причина качнуть... "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 4068
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Беня вообще охренел в последнее время от безнаказанности, так что мог и маху дать
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Дело в том, что найти реальных пострадавших как два пальца об асфальт - лично могу по несколько человек в день поставлять, готовых в суд подавать! "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 8807
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На пана Петра задарма не хотiли йти. Доречi, Омелян в Америку намилився дiточок провiдати, чи нову личинку відкласти на благословенній американській землі? "Приятно" было узнать, что Офис президента вычеркнул меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 5933
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Знаєте, канадська діаспора - люди, які носять вишиванку за покликом серця, які можуть процитувати вірші Шевченка чи Маланюка. Ви гадаєте, що такого штибу люди на Зе захочуть йти задарма? Він хоч один вірш Шевченка по пам'яті без підготовки розказати може?
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Мене завжди цікавило - в канадській і інших діаспорах знають, що сталін гикнув, совок розпався і Україна вже незалежна? Чому вони не повертаються і не розбудовують з нами неньку-Україну? Немає відповіді. А вишиванку може і папуас одягнути.
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Вірменська діаспора повертається з США чи Канади у Вірменію?
А єврейська в Ізраїль?

Вони там обжилися і вільні робити, що забажають. Але 90-% їх - більші українці, аніж деякі аші громадяни, особливо з юга-вастока...

А взагалі деякі повертаються. От відомий автоімпортер Віннер-Форд створено вихідцем саме з діаспори.

Саме діаспора (Батрух) створила студію дублювання фільмів українською для кінотеатрів.
І так, раджу погуглити, скільки діаспора перерахувала коштів, приміром, на АТО!
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Сьогодні надто гарна погода, щоб вступати в дискусії. Відкладемо на негоду. "Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 1173
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І так, чимало діаспорян у 90-х приїжджали сюди і офігєвали, що їм (а чимало з них в УПА боролися) для отримання українського паспорту треба прожити в Україні 5 років, а всілякі москалі, вата і донбаське бидло русскоязичне отримують українські паспорти одразу!
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чого ця паириотична дияспора так не хоче повертатися до Неньки та розбудовувати її? а того, шо окрім віршиків та вишиванок їм більше та Україна ні нащо не потрібна
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Ну і так, їм, свідомим українцям, влада не поспішала давати українське громадянство, але у той же час українські паспорти одразу отримали всі русскаязичниє жителі України. Нагадаю, що в Прибалтиці русскаязичниє стали нєгражданамі без права голосу і низки інших прав! А діаспорі прибалти одразу давали паспорти. Чому діаспоряни, які боролися за Україну в лавах УПА, не отримали українські паспорти одразу, а місцева вата отримала?

Хоча багато хто з них вернулися, створили тут в 90-х бізнес, а потім при Кучмі Азіров, будучи головою податкової, цей бізнес перенищив, адже канадські українці не привчені давати хабарі!

Лишилися одиниці компаній - Віннер, наприклад.
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Омелян уже гиперлуп проложил?Амазон и кучу других заморочек.?Мечтатель марсианский и бездельник.ЖД окончательно убили.Остап Бендер в Нью Васюках.
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Обиделся. Хотел под конец командировочных срубить по-легкому...
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а ви уявіть, скоро ця казліна зебеніна поміняє всіх і вся і залишимося ми сам на сам з цими богданами і 73% сектантами.. бідна Україна
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Мелкий жулик решил покомандовать президентом.

Бутусик,это спам по твоему,мразь.
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Может он хотел еще одного ребенка случайно родить в Канаде. Чтобы он стал гражданином Канады. А то че все Америка да Америка.
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САНИТАРЫ!!! Омелян разбушевался)...
Это была идеальная задумка. Назначить совершеннейшего неадеквата министром, чтобы мы осознали - «как нельзя управлять»

Иногда можно пропускать мимо ушей словесные испражнения наших чинуш. Их слишком много, чтобы непрерывно хохотать. Но все/таки Владимир Владимирович Омелян, числящийся пять (о, боже!) лет «министром инфраструктуры» - чиновник слишком потешный и хамовитый, чтобы пройти мимо). Вот, кстати, вечный вопрос «почему Украина выглядит такой неухоженной, неуклюжей и несовременной?» имеет вполне себе конкретный и убийственны ответ. В виде невероятно глупой физиономии министра Омеляна). Он - изумительно точная и объёмная концентрация главных пороков нашей нынешней управленческой системы. Человек абсолютно непрофессионален, явно не на своём месте, не в меру глуповат, а потому постоянно мечется в поисках хозяина и совсем не современен. Он даже не классическая такая ленинская «кухарка в гос/управлении», а записной сельский шут). Такой себе персонаж из старой советской комедии 1964 года) «Добро пожаловать, Или посторонним вход запрещён» в пионерском галстучке с перекошенной мордочкой и вечно не впопад спрашивающий «а что вы тут делаете?)»...

Так вот, это забавный персонаж, последние месяцы живший в промо/тусовке кандидата Порошенко вместо работы про профилю, решил эффектно напомнить нам о своей бычьей крутизне и... наехал в ФБ (ну а где ещё) на Зеленского). Типа «мозгов у тебя маловато, разговариваешь на неправильном языке и вообще мы уже давно обогнали прочий мир с его Масками своими ... лупами». Ярко, зубато, колхозно и строго по-омеляновски)...
Если серьезно, то Омелян - это точно не про инновации, современные вызовы, инфраструктуру. Это именно та самая отмороженная и мракобесная повестка мрачного XVII века с его обязательными выгребными ямами вместо туалетов, полуразрушенными землянками вместо домов и хоровым пением вместе с петухами. Омеляну, правда, сильно повезло родиться в наш век. Будучи глубоко провинциальным юношей со множеством комплексов, но жаждущим славы «митрофанушки», он изливают свою юношескую нереализованность в фейсбук. Там, абсолютно попадая опять же в классическое психотипное, он компенсируют свою жизненную трусость/никчёмность немыслимыми баттлами с русскими медведями или украинскими президентами и неизменно выходит чемпионом. Как любой иной прыщавый юноша, который под грозным анонимным ником, направо и налево оскорбляет людей и злобно угрожает им. Есть ли у него время заниматься инфраструктурой? Ну что за глупый вопрос)...
Это была идеальная задумка. Назначить совершеннейшего неадеквата министром, чтобы мы осознали - «как нельзя управлять». И чтобы поняли... Почему у нас всегда курсируют ржавые изношенные составы, в которых вечная вонь и духота и у которых всегда плохое расписание? Почему по дорогам ездят вщент разбитые маршрутки, хотя Омелянчик своим розовато-девичьим кулачком грозно стучал по столу и обещал порядок? Почему сами дороги съедены неведомым «асфальтным жуком»? И почему у Омеляна в подчинении собраны самые яркие отраслевые воры?)...


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Все вище написане стосується в такій же мірі і Зеленського, як і Омеляна... Бо Зеленський якби теж не є генієм...
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Скорее бы Зеленский разобрался бы со своим кабинетом Министров,интересно кто туда попадёт,вначале все такие серьёзные,а потом все как Ильинский в Карнавальной Ночи "Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян - Цензор.НЕТ 957
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Да не Емеля не за это ,за чоколадную дурь в башке!!!
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За цими амелянами та іншими ПЕСиками-невдахами вже ніхто сумувати не буде окрім шконок буцегарень
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С истерикой в США отпустили его...Да тебя прям в Лукьяновском СИЗО гиперлупнуть надо бы.
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Барыга нервно курит в сторонке. Какой позор продавать билеты на встречу с диаспорой
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Приємно" було дізнатися, що Офіс президента викреслив мене зі списку української делегації в Канаду. Сподіваюся, не через SkyUp, - Омелян
 
 
 
 
 
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