 Помер військовий медик, важко поранений під час обстрілу санітарного автомобіля ООС у районі Водяного

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС на сторінці в фейсбуці.
"Військовий медик, поранений під час обстрілу бойовиками з ПТРК автомобіля "Хаммер" у районі населеного пункту Водяне, помер від зазнаних травм".
Як повідомлялося раніше, близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, найманці РФ обстріляли з ПТУР санітарний автомобіль ООС біля Водяного в результаті чого один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє - дістали поранення. Один з поранених - військовий медик був у критичному стані
Вони просто користуються можливістю і вбивають.
Вічна пам'ять загиблим хлопцям..
Найщиріші співчуття рідним.
А недавняя история с бронежилетами, которая полностью остановила закупки снаряжения для армии ?
Вся ваша поганая шайка не успеет сбежать, поверь. В вертолётах не будет топлива.
В военном госпитале Николаева скончался военнослужащий, которого доставили с полигона Широкий Лан в бессознательном состоянии.
https://novosti-n.org/news/read/170489.html
поки ,тут різна наволоч плюндрує і безчестить Україну - там люди за Україну віддають своє життя(