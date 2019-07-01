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Все про:обстріл (5266) втрати (1364) Водяне (98)

 Помер військовий медик, важко поранений під час обстрілу санітарного автомобіля ООС у районі Водяного

Від травм помер військовий медик, який постраждав під час обстрілу найманцями РФ санітарного автомобіля в районі Водяного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС на сторінці в фейсбуці.

"Військовий медик, поранений під час обстрілу бойовиками з ПТРК автомобіля "Хаммер" у районі населеного пункту Водяне, помер від зазнаних травм".

Як повідомлялося раніше, близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне, найманці РФ обстріляли з ПТУР санітарний автомобіль ООС біля Водяного в результаті чого один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє - дістали поранення. Один з поранених - військовий медик був у критичному стані

Читайте також: Найманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134998
 
 
 Топ коментарі
 
Ніякого примирення з москалями не вийде.
Вони просто користуються можливістю і вбивають.
Вічна пам'ять загиблим хлопцям..
Найщиріші співчуття рідним.
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А у нас выборы! Разумков умничает про встречи с путлером.Зеля отводит войска,богдан ,опять про кацапский язык.Все ок никаких проблем.Пойдем пожрем шаурмы с пивком!
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Царство Небесне полеглому.. Найщиріші співчуття його родині.. Вести вогонь на ураження санітарного транспорту під захистом Червоного Хреста - можуть тільки відморожені виродки..
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Ніякого примирення з москалями не вийде.
Вони просто користуються можливістю і вбивають.
Вічна пам'ять загиблим хлопцям..
Найщиріші співчуття рідним.
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не буде бо це неможливо. рф недоговороспособна.
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А у нас выборы! Разумков умничает про встречи с путлером.Зеля отводит войска,богдан ,опять про кацапский язык.Все ок никаких проблем.Пойдем пожрем шаурмы с пивком!
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Враг нагло расстреливает санитарные машины, школы, ясли и при этом кто-то в Украине постоянно хочет его обелить, сделать пушистым и неопасным, типа "граждан Донбасса".
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РАз Европа берет рашку в пасе...А у нас гибели...Может перебазарить с США втихаря и по хорватскому сценарию ?
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Царство Небесне полеглому.. Найщиріші співчуття його родині.. Вести вогонь на ураження санітарного транспорту під захистом Червоного Хреста - можуть тільки відморожені виродки..
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Я нє понял. Развє вони ще не пєрєстали стрєлять?
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Зеля еще не перестал шаурму жрать , по фонтанам бегать и лысины слюнявить . Ему не до войны . А говорил что на раз-два войну может прекратить . Может и может да ему некогда . Есть дела поважнее : на концертики сходить , переезд устроить , выборы замутить ... А может тупо не хочет . Оно ему надо ? Чего доброго от перенапряга у нашего писюаниста рабочий орган твердость потеряет . И вообще - он никому ничего не должен .
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Машина была с красным крестом. И с кем там договариваться?
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Kaк ты думаешь, предложение Бени устроить крах финансовой системы в воюющей стране - какой статьи заслуживает ? 111-я, в чистом виде, не ?
А недавняя история с бронежилетами, которая полностью остановила закупки снаряжения для армии ?
Вся ваша поганая шайка не успеет сбежать, поверь. В вертолётах не будет топлива.
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Ватник ты воняешь на километр своим ответом
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Я вот почитал Ваши ответі порохощекинці и скажу дебилов набрали и дебильніе ответ кроме ругани не способні одна извила осталась и та от головного убора
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у тебя не стоит вот и посілаеш на больше не способен задрот
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ватник-зебіл, це ти дрянь, патологический лжец и вор + рос мафия!
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О еще одно гавно шоколадное свое лайно выплеснуло порохощекинец молодец батончик заработал
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Там, поблизу Марика, відвід планувався... Але - навіть парамедиків обстрілюють...
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В Николаеве скончался военнослужащий, отравившийся неизвестным веществом.

В военном госпитале Николаева скончался военнослужащий, которого доставили с полигона Широкий Лан в бессознательном состоянии.

https://novosti-n.org/news/read/170489.html
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ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ
поки ,тут різна наволоч плюндрує і безчестить Україну - там люди за Україну віддають своє життя(
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПомер військовий медик, важко поранений під час обстрілу санітарного автомобіля ООС у районі Водяного
 
 
 
 
 
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