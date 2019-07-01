 Об'єднані сили націоналістів провели масштабну святкову акцію у Львові

В урочистій ході на честь 78 річниці проголошення Акту відновлення Української держави взяло участь кілька тисяч українців, серед яких – не тільки львів'яни, але і жителі інших міст.
Колону очолили представники об'єднаних націоналістів (політичних партій ВО "Свобода", "Національного Корпусу" і "Правого сектору"), а також – ветерани російсько-української війни і члени патріотичних організацій. Кульмінацією святкової ходи стало проведення своєрідного віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі Львова, під час якого виступили Юрій Михальчишин, Святослав Сірий, Олег Тягнибок і Руслан Кошулинський.
Політики звернулися до учасників святкування і нагадали, що історія української держави тисячолітня, але весь цей час Україна змушена доводити свою незалежність. Зокрема, Олег Тягнибок зазначив, що як і 78 років тому, зараз Україна протистоїть зазіханням ворогів і б’ється за свою свободу. Політик підкреслив, що за таких умов українці повинні відповідально поставитися до майбутніх парламентських виборів і обирати виважено, щоб не допустити в країні повномасштабного проросійського реваншу.
Своєю чергою лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький прокоментував вчорашній марш у Львові на сторінках "Української правди". Він зазначив, що багато років українські націоналісти відстоюють інтереси своєї нації та держави і додав, що зараз це особливо актуально, бо поплічники Путіна з оточення Медведчука активно розбудовують в Україні п'яту колону і намагаються завести її в наступний український Парламент.
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Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию в москве.
і взагалі ви багато від них хочете, вони і так п'ять років у війні, а ви навіть не спромоглись їх в парламент провести.
то сидіть і мовчіть.
Не минуло і місяця як почались розмови про референдуми, примирення, російську мову, федералізацію..
А Кернес им всем вместе взятым на голову срёт - а "националисты" кушают и потом парадами ходят.
так шо - не лякай а допомагай чистити кулемет...
чи тобі просто подобаєтьяс бути вічним лохом і обирати лозунги милі твоїм вушкам-конопушкам ?
Ти забув ? Тоді не до того було. Всі воювати поїхали.
Агитационная бигборт ватных-сепаров в Украине:
Вот всё, что нужно знать кацапам про националистов в Украине... А должно быть наоборот
този Билецки е точно такъв, знае или не.
Слава Апостолу України Степану Андрійовичу Бандері і його послідовникам бандерівцям!
3.Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціялістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі й світі та допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації.
Ось що каже Олєжка(нікого не нагадує ?) :
"Реванш не просто загрожує. Реванш прийшов п'ять років тому. Коли на крові українців до влади дорвалися колишні риги.
Їхня недолюстрація привела на посади злочинців, що минулого тижня іменем ката Жукова обізвали проспект у Харкові. Їхня «судова реформа» прикрила суддю, що переслідувала Героїв Майдану, а вчора за позовом махрових сепаратистів перейменувала проспекти Бандери й Шухевича в Києві.
П'ять років вони мародерствували і потурали реваншу. Як наслідок - кремлівська агентура сидітиме не у в'язниці, а у Парламенті. Вони довели українців до розчарування настільки, що Президентом став малорос.
Цю нечисть із держави треба вимітати. І саме тому «Свобода» повинна бути в Парламенті. Щоби захистити українців та не допустити поширення «рукава міра»".