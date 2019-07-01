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 Політика України
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Все про:Львів (1056) націоналізм (40)

 Об'єднані сили націоналістів провели масштабну святкову акцію у Львові

30 червня у Львові відбувся святковий марш на честь 78 річниці проголошення Акту про відновлення Української держави. Організаторами заходу виступили сили українських націоналістів та патріотів, які об’єдналися для спільного походу у Раду за ініціативи лідера "Національного Корпусу" Андрія Білецького.

В урочистій ході на честь 78 річниці проголошення Акту відновлення Української держави взяло участь кілька тисяч українців, серед яких – не тільки львів'яни, але і жителі інших міст.

Обєднані сили націоналістів провели масштабну святкову акцію у Львові 01
Обєднані сили націоналістів провели масштабну святкову акцію у Львові 02

Колону очолили представники об'єднаних націоналістів (політичних партій ВО "Свобода", "Національного Корпусу" і "Правого сектору"), а також – ветерани російсько-української війни і члени патріотичних організацій. Кульмінацією святкової ходи стало проведення своєрідного віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі Львова, під час якого виступили Юрій Михальчишин, Святослав Сірий, Олег Тягнибок і Руслан Кошулинський.

Обєднані сили націоналістів провели масштабну святкову акцію у Львові 03

Політики звернулися до учасників святкування і нагадали, що історія української держави тисячолітня, але весь цей час Україна змушена доводити свою незалежність. Зокрема, Олег Тягнибок зазначив, що як і 78 років тому, зараз Україна протистоїть зазіханням ворогів і б’ється за свою свободу. Політик підкреслив, що за таких умов українці повинні відповідально поставитися до майбутніх парламентських виборів і обирати виважено, щоб не допустити в країні повномасштабного проросійського реваншу.

Своєю чергою лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький прокоментував вчорашній марш у Львові на сторінках "Української правди". Він зазначив, що багато років українські націоналісти відстоюють інтереси своєї нації та держави і додав, що зараз це особливо актуально, бо поплічники Путіна з оточення Медведчука активно розбудовують в Україні п'яту колону і намагаються завести її в наступний український Парламент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134995
 
   
 Топ коментарі
 
Поки між собою собачились, до влади обрали зелену шмакадявку.
Не минуло і місяця як почались розмови про референдуми, примирення, російську мову, федералізацію..
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Садитесь на бутылки недонационалисты. Власть делает абсолютно прокацапские заявы. Где акции? Где протесты? Мрази вы и гонд..ы
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перЗЕдент Вовчик и его глава Офиса Богдан, глава партии "Слуга урода" Разумков, представитель перЗЕдента в Раде Стефанчук делают откровенно антиукраинские заявления, а эти псевдонационалисты хороводы водят по Львову.. Придурки ряженные!
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Карнавал сегодня во Львове
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Карнавал сегодня в Мацкве, ты ошибся мокшаноид....
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Надіюсь ми доживемо до того часу коли заголовки на Цензорі писатимуться так-
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Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию в москве. Об'єднані сили націоналістів провели масштабну святкову акцію у Львові - Цензор.НЕТ 5438
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Садитесь на бутылки недонационалисты. Власть делает абсолютно прокацапские заявы. Где акции? Где протесты? Мрази вы и гонд..ы
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вони вичікують.
і взагалі ви багато від них хочете, вони і так п'ять років у війні, а ви навіть не спромоглись їх в парламент провести.
то сидіть і мовчіть.
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Поки між собою собачились, до влади обрали зелену шмакадявку.
Не минуло і місяця як почались розмови про референдуми, примирення, російську мову, федералізацію..
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Пішки підуть? Об'єднались для святкування, вже давно тре об'єднатися для відправи шмарклі зеленої на Ростов!
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За националистов будут голосовать 1,5 избирателя .
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Националисты,вы тупые ублюдки. И я злой на вас. Вы 100 раз упускали власть из-за тупости. - Говорил и говорю вам...- Выбирайте лозунги,которые хотят слышать люди ! Причем не только украинской национальности. Иначе 3 % и усе... Становитесь терпимее к Западу и их ценностям. Сейчас 21 век. И главное ! Поименно назовите олигархов,кого пустите в расход. Список начинается с ахметова. Вот тогда вас все полюбят. Поняли,дебилы ? ))
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тебе, запроданця, повісили на першому ж гачку. Об'єднані сили націоналістів провели масштабну святкову акцію у Львові - Цензор.НЕТ 4060
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ото на что они и способны - пугать беззащитных.

А Кернес им всем вместе взятым на голову срёт - а "националисты" кушают и потом парадами ходят.

так шо - не лякай а допомагай чистити кулемет... Об'єднані сили націоналістів провели масштабну святкову акцію у Львові - Цензор.НЕТ 589
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Я тебя трошки разочарую . Там завербованных гэбней больше , чем блох на дворняжке .
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ігаруня, а ти щось зробив щоб їм допомогти ?
чи тобі просто подобаєтьяс бути вічним лохом і обирати лозунги милі твоїм вушкам-конопушкам ?
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Я во время Майдана предупреждал о кидняке их парашенко с кличко. Поэтому сразу сказал,что их лозунг должен быть - уничтожение олигархии. Они подумали,что им лучше следовать договоренностям с олигархом порошенко.И не выставили радикальных предложений. Упустили момент. И....Получили,что получили. - Вылетели даже из Рады. А теперь - они сами говорят мои слова )))) Но слишком поздно. Теперь нужен поименный список в РАСХОД.
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В країні війна почалась.
Ти забув ? Тоді не до того було. Всі воювати поїхали.
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Націоналісти на даний час повинні 3.14здити таких покидьків як шуфрич та жмурити колаборантів.Бо суспільство поки не сприймає повноцінно тих хто дійсно любить та захищає Україну.Як би не націоналісти в парламенті минулого скликання ,хряк і досі сидів би в президентському кріслі,а чечетов махав би своїми клешнями коли і як голосувати.Нажаль суспільство вірить у всяку брехню що її розповсюджують про націоналістів ,а гейропейці-толерасти не сприймають український націоналізм.Нажаль.
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Белецкий та самая ложка дерьма превратившая националистов в подтанцовку росийского реванша.
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перЗЕдент Вовчик и его глава Офиса Богдан, глава партии "Слуга урода" Разумков, представитель перЗЕдента в Раде Стефанчук делают откровенно антиукраинские заявления, а эти псевдонационалисты хороводы водят по Львову.. Придурки ряженные!
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от где военкоматам повестки раздавать надо!,
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Агитационная бумажка националиста в Украине: Листовочка формата А4 поделить на три.



Агитационная бигборт ватных-сепаров в Украине:



Вот всё, что нужно знать кацапам про националистов в Украине... А должно быть наоборот Объединенные силы националистов провели масштабную праздничную акцию во Львове - Цензор.НЕТ 8708
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Направи впечатление, например, че този Билецки беше САМО против Порошенко на изборите, има данни, че кгб тайно НАПРАВЛЯВА някои хора, внедрени като ,,националисти,, ,
този Билецки е точно такъв, знае или не.
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В България си имаме едни такива ,,националисти,, като партия ,,Атака,, , ама рашистки на пратика.
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они этот "праздник" и устроили! это укроина
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Слава бандерівської Україні!
Слава Апостолу України Степану Андрійовичу Бандері і його послідовникам бандерівцям!

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М-да, прочитайте текст это акта, особенно его 3 пункт. Нечему тут радоваться.
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Как нечем тебе радоваться ? А этим : Опрос социологов: телевизор стал основным досугом россиян . Реже всего, согласно данным социологов, россияне посещают театры, музеи и концерты.
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Мне насрать что посещают русские. Тебе по теме есть что сказать?
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Кому сказать ? Тебе ? Что можно сказать москалю ? Москаля надо в морду валит
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Ладно бот, я понял когда нечего ответить объявляй москалем, работает 100% для имбицилов типа тебя.
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Вот тебе выдержка из этого акта, ты считаешь что все тут нормально? Ответишь по теме или спрячешся как трусливый кацап?

3.Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціялістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі й світі та допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації.
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Такого не было , кацап ты вонючей . Это твоя пропаганда , вот и все . Это тупость для таких как ты . То есть , Украина будет сотрудничать только с немцами , а с другими странами мира нет ?
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Какая нахрен пропаганда, этот документ висит на стенде в раде, в гугле забанили?
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Отлично такая акция смотрелась бы возле резиденции зеленого ЧМО на Банковой! Можно было бы и игрушечных чубурашек покидать! И спросить зеленое Ху№ло о том почему ОНО продает родину!!!
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Цікаво, всі критики які налетіли, а за кого ви голосуєте і будите голосувати?
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Скільки тут заплатили з беніного пузиря, щоб не було стандарної, передбаченої законодавством фрази "на правах політичної реклами"?
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Щоб зрозуміти,які це "націоналісти" ,достатньо зайти на офіційну сторінку ВО "Свобода" https://www.facebook.com/svoboda.ua/ У них все норм,боротьба продовжується.Немає Портнова,Шарія,Філарета,Дубінского ,антиукраїнських заяв Зєлєнского ,Богдана і Разумкова.
Ось що каже Олєжка(нікого не нагадує ?) :
"Реванш не просто загрожує. Реванш прийшов п'ять років тому. Коли на крові українців до влади дорвалися колишні риги.
Їхня недолюстрація привела на посади злочинців, що минулого тижня іменем ката Жукова обізвали проспект у Харкові. Їхня «судова реформа» прикрила суддю, що переслідувала Героїв Майдану, а вчора за позовом махрових сепаратистів перейменувала проспекти Бандери й Шухевича в Києві.
П'ять років вони мародерствували і потурали реваншу. Як наслідок - кремлівська агентура сидітиме не у в'язниці, а у Парламенті. Вони довели українців до розчарування настільки, що Президентом став малорос.
Цю нечисть із держави треба вимітати. І саме тому «Свобода» повинна бути в Парламенті. Щоби захистити українців та не допустити поширення «рукава міра»".
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В нашому місті - аж надто очевидно було, як вони сиділи на фінансовій голці від ахмета... Це, щоправда, було десь 2003/2010-тий... з тих пір я відійшов від публічної політики, що зараз - не буду стверджувати; хоча впевнений, що спонсор в особі якогось крупного олігарха в них є...
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