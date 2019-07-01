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Все про:звільнення (564) суспільне мовлення (79) Аласанія (99) НСТУ (97)

 Аласанію поновили на посаді голови правління "Суспільного"

Голову правління "Суспільного" мовлення Зураба Аласанію з 1 липня офіційно поновлено на посаді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалила Наглядова рада ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ) 27 червня.

Згідно з протоколом засідання наглядової ради "НСТУ", скасовано рішення наглядової ради від 31 січня 2019 року № 26 в частині дострокового припинення контракту між "НСТУ" і Аласанією від 4 травня 2017 року, а також скасовано рішення наглядової ради НСТУ від 12 лютого 2019 року № 27 в частині встановлення дати дострокового припинення контракту з 4 травня 2017 року.

Крім того скасовано рішення про призначення Миколи Чорнотицького виконуючим обов'язки голови правління "НГТУ" зв'язку з достроковим припиненням контракту з Аласанією. Чорнотицький виконував обов'язки голови правління ПАТ "НСТУ" з 25 по 30 червня 2019 року.

Нагадаємо, 31 січня голову Суспільного мовлення Зураба Аласанію достроково усунули з посади за рішенням Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

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Тимчасовим главою Громадської призначили Миколу Чорнотицького, члена правління НСТУ. Чорнотицький відповідальний за діяльність з оптимізації центральної і регіональної структури.

Аласанія оскаржив своє звільнення в суді. 19 червня суд визнав незаконним рішення Наглядової ради та поновив Аласанію на посаді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134994
 
 
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просто у всех олигархов есть свои телеканалы, а Авакова нет.. а теперь будет..
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Что полезного Аласания сделал для Украины, располагая таким ресурсом как Перший?
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Складається враження, що головні функціональні обов"язки пана Аласанії це звільнення і повновлення на роботі. Не знаю в чому там проблеми, але дійсно людину хтось тренує занадто, як в тому анекдоті: "то запрягайте хлопці коні, то розпрягайте".....
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аласания лох Не стали транслировать чемпионат по футболу в срашке передали права интеру А те оттоптались по полной И выступление путина и рашистский гимн в прямых эфирах А кацапы похитрее Когда-то они показывали матч сборной Украины И что бы не транслировать гимн включили рекламу до самого начала матча А наши тюхи матюхи вечно лажают И аласания ничего нового не привнёс в тв И пропаганды против срашки почти не было Так что нехрен по судам бегать А пусть возвращается в Харьков И передачи по проблемам бомжей ведёт как раньше
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоАласанію поновили на посаді голови правління "Суспільного"
 
 
 
 
 
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