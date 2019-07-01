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 Політика України
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Все про:ВР (5030) Зеленський (1877) Електрика (259) Роттердам+ (12)

 Зеленський пропонує Раді схвалити нову формулу розрахунку ціни електроенергії

Президент пропонує у відповідному законі відтермінувати перехід до нової моделі ринку електроенергії на липень 2020 року.

У Верховній Раді України з'явився текст законопроекту авторства президента Володимира Зеленського №10401 "Про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, документом пропонується передбачити механізм формування вартості електричної енергії, виробленої на вугільних електростанціях, за принципом врахування реальних обґрунтованих витрат на її виробництво.

У пояснювальній записці вказано, що тарифи на електроенергію зросли на 70% і продовжують зростати надалі, а основною причиною такого зростання є застосування формули "Роттердам+" при розрахунку вартості електричної енергії, виробленої вугільними електростанціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні запроваджено нову конкурентну модель ринку електроенергії, – Насалик

Застосування таких необ'єктивних підходів у розрахунку відпускної ціни електроенергії призводить до втрат споживачів в середньому на рівні 15 млрд гривень на рік. Тоді, як для виробництва цієї електроенергії в основному використовується вітчизняне чи імпортоване із Російської Федерації вугілля, до якого апріорі не можна застосовувати формулу: "ціна вугілля у портах Амстердам - Роттердам - Антверпен плюс ціна транспортування такого вугілля із цих портів до вітчизняних підприємств", - вказано у записці.

Крім того, пропонується внести зміни до закону "Про ринок електричної енергії", якими передбачити перенесення строків переходу до нової моделі ринку електроенергії на 1 липня 2020 року.

"Прийняття проекту закону за рахунок запровадження обов’язкового тестового режиму для учасників ринку дасть змогу отримати статистичні дані роботи учасників на майбутніх сегментах ринку, оцінити цінові максимуми, виявити недоліки технічних платформ, що буде використано для усунення цих недоліків", - зазначається у пояснювальній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134992
 
 
 Топ коментарі
 
Беня, говорит, страдает на 15 лярдов в год.

Давайте, говорит, продавать с госшахт уголь в десять раз дешевле себестоимости, чтобы ликтричество для Бени было дешевле.

А госшахтам убыток компенсируем из бюджета.
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Поки є НКРЕ та монополії в енергетиці за який вільний ринок можна вести мову?
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Саме так: "ПОКИ ЩО"!!!
Без ринкових цін на товар - ні посередники, ні пропозиції товару НЕ З'ЯВЛЯТЬСЯ! Та згадайте, хоча би, як відходили від директивних цін на товари ширвжитку, і як ринок по цій групі товарів з'явився!
Поки що - з монополіями, але з ринковими цынами. Рівень яких буде орієнтуватися на сусідів: Польшу, Чехію, Словаччину, Румунію, тощо.
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Не для того Петя с Ахетовым придумывали Ротердам плюс, что бы порохоботская рада его отменяла.
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дурак ты а не лечишся!
в макдональдсе цены уже повысились! так что да главное чтобы беня не смог заработать а то что все будут платить монополистам нарисованные цены то это пофигу! ЗАТО БЕНЯ ЯКОБЫ В ЖОПЕ! ОПЯТЬ ЖЕ ЯКОБЫ! ПОТОМУ ЧТО В ЖОПЕ ОН ИЛИ НЕТ НЕ ЗНАЕТ НИКТО! НУ КРОМЕ ПОРОХОБОТОВ!!
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гидрант, займись своими прямыми обязанностями: внешняя политика и оборона,
а это как минимум - усиление санкций против Мордора, расширение противохйловской коалиции, усиление международного давления на Мокшу, пресечение антиукраинского реванша, который ты с корешами и засланцами и возглавил, укрепление армии, освобождение всех украинских пленных, освобождение всех оккупированных территорий, выход ВСУ на границу Украина-Московия и закрепление на рубежах...
а ты бегаешь как шавка и пытаешься скрутить показания бениных электросчётчиков
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дураки должны платить!! не знаю как БЕНЯ а ты точно бушь платить 100% грантирую!!
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..не откажусь от гранта, если только он не ворованый
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На докторскую!
Требу формулы расчёта цены колбасы "докторская" :
(рыночная цена)/(рыночная цена) х 2,20 грн.
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порошня, вы бы что тоновое придумали. Так и так примут все ... а вы страдальци ахметовские сидите в дальнем угле))
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Я догадываюсь, что ты хотел что-то сказать, но пока не получилось...
Но не отчаивайся! Попробуй ещё раз!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський пропонує Раді схвалити нову формулу розрахунку ціни електроенергії
 
 
 
 
 
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