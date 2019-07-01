 Зеленський пропонує Раді схвалити нову формулу розрахунку ціни електроенергії

У Верховній Раді України з'явився текст законопроекту авторства президента Володимира Зеленського №10401 "Про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, документом пропонується передбачити механізм формування вартості електричної енергії, виробленої на вугільних електростанціях, за принципом врахування реальних обґрунтованих витрат на її виробництво.

У пояснювальній записці вказано, що тарифи на електроенергію зросли на 70% і продовжують зростати надалі, а основною причиною такого зростання є застосування формули "Роттердам+" при розрахунку вартості електричної енергії, виробленої вугільними електростанціями.

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Застосування таких необ'єктивних підходів у розрахунку відпускної ціни електроенергії призводить до втрат споживачів в середньому на рівні 15 млрд гривень на рік. Тоді, як для виробництва цієї електроенергії в основному використовується вітчизняне чи імпортоване із Російської Федерації вугілля, до якого апріорі не можна застосовувати формулу: "ціна вугілля у портах Амстердам - Роттердам - Антверпен плюс ціна транспортування такого вугілля із цих портів до вітчизняних підприємств", - вказано у записці.

Крім того, пропонується внести зміни до закону "Про ринок електричної енергії", якими передбачити перенесення строків переходу до нової моделі ринку електроенергії на 1 липня 2020 року.

"Прийняття проекту закону за рахунок запровадження обов’язкового тестового режиму для учасників ринку дасть змогу отримати статистичні дані роботи учасників на майбутніх сегментах ринку, оцінити цінові максимуми, виявити недоліки технічних платформ, що буде використано для усунення цих недоліків", - зазначається у пояснювальній.