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 Політика України, За кордоном
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 "Зустріч заради зустрічі не потрібна", - Пєсков про можливі переговори Зеленського і Путіна

Президент Росії Володимир Путін перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським хотів би зрозуміти, в чому полягає позиція його візаві з найважливіших питань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Комсомольскую правду", про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Важливий не сам факт можливої ​​зустрічі глав Росії та України, а конкретні домовленості, які будуть досягнуті, пояснив Пєсков."Путін сповнений прагматизму в тому, що стосується міжнародних справ, тим більше в питанні відносин з Україною. Зустріч заради зустрічі не потрібна, важливі результати", - заявив Пєсков.

За словами Пєскова, в стосунках з Україною безліч питань на порядку денному. "З тим, щоб мати повне розуміння про підходи українських візаві до найбільш актуальних проблем - реалізації мінських домовленостей і прямих контактів з представниками народних республік", - пояснив він.

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Проте "в міжнародних відносинах немає нічого неможливого", зазначив Пєсков. За його словами, президент Росії не відкидає контактів апріорі, не виключає їх. Путін готовий до контактів, але каже, що для початку треба зрозуміти політику і стратегічну лінію співрозмовників, розповів прессекретар Путіна.

Нагадаємо, що Володимир Путін не став вітати главу України Володимира Зеленського з перемогою на виборах. "Він досі продовжує певну риторику, називає нас ворогами, агресорами", - заявив Путін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134990
 
 
 Топ коментарі
 
то ху..лу не нужна, а для зелебобы - очередная маленькая пэрэмога "Встреча ради встречи не нужна", - Песков о возможных переговорах Зеленского и Путина - Цензор.НЕТ 5505
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Так ЗЁ дебил уже озвучил планы капитуляции! 1) русский язык фактически вытеснит украинский; 2) бандиты из лыныры и дыныры в РАДУ в том числе от ОПГ ЗЁ; 3) примерение и братание с путлеростаном; 4) полная аннексия Украины руSSo-фашистским рейхом. ЗЁ вата в Украиг ликует и пьёт шампанское.
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"С тем чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к наиболее актуальным проблемам - реализации минских договоренностей и прямым контактам с представителями народных республик",Источник: https://censor.net.ua/n3134990
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Как же Зеленский выгоден кремлю - ни в какую даже говорить с ним не хотят.
То ли дело невыгодный парашенко - с которым они руки жали мигом.
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даже как-то сдали Пьетра, шо созванивались)))
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всегда ассоциируется с выражением "черт из табакерки"
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то ху..лу не нужна, а для зелебобы - очередная маленькая пэрэмога
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нету позиции. как таковой.
денег дайте в офшор и что прикажете
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Так ЗЁ дебил уже озвучил планы капитуляции! 1) русский язык фактически вытеснит украинский; 2) бандиты из лыныры и дыныры в РАДУ в том числе от ОПГ ЗЁ; 3) примерение и братание с путлеростаном; 4) полная аннексия Украины руSSo-фашистским рейхом. ЗЁ вата в Украиг ликует и пьёт шампанское.
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Не питимуть шампанського, он кримські зрадники вже поїхали в сибірські тар-тарари, вони поки думають що "служити", а на справді в заслання.
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Пусть приезжает пуйло в Киев на встречу, там его и прикапаем
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Вы от злобы уже рассудком помутились окончательно. Это же как можно такую хрень нести？
С беней говорит *****！ труба
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Иди в песочницу, ты деградировала 😀
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сам в пасочки грайся, малеча росіска..
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Так я нормальный взрослый человек.
Это у тебя трабл. "Шо мале, шо старе"😀
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Нормальний ? І саме тому ти намагаєшся переконати в цьому інших ?
Ой, щось тут не теє... ))))
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Однозначно не то, я тебе это и говорю.
Ты констатацию с убеждением уже путаешь😀
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Посмотрите как выглядит Х..о, задрот потерший рейтинг и сжимающий свою кружечку на встрече 20 ки. Встреча нужна, что бы Зе опустил этого обмыла по полной. И сделал это так как может 95 Квартал. Что бы весь мир ржал над этим чмом . Посмотрев ролики встречи солдаты РФ будут относиться к такому главкому с презрением , а это половина победы .
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Зеленський навалить в штанці ще перед дверима.
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"С тем чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к наиболее актуальным проблемам - реализации минских договоренностей и прямым контактам с представителями народных республик",Источник: https://censor.net.ua/n3134990
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если зеля выступит с камеди номером перед сцарем, оно подумае про встречу
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Так пуКін вжепропонував свого вповноваженого представника для переговорів з Зеленським - Петросяна. Я вважаю вони зможуть таки порозумітися між собою.
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Дааааа, намутил пэтруччо с теми минскими, хрен распетляешь
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какие нахрен на ротные рыспублики,гниды ************? Там есть временные оккупационные военные администрации, назначенные хрюсскими оккупантами ,твари подлые и циничные
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Пу боится Зе , у того молодость и наглость , вот и прячется за марионетками. Через год станет понятно , что война проиграна , ВСУ получать крылатые ракеты по москве и по морю , в рф и будут массовые бунты . Ни кто слушать Пушилина не намерен , метать биссер пред свитьями .
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Письков с Ху*лом по поводу Украины могут брать пример со своих же подчинённых:

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Благоразумие - сила. И у Зеленского нет ни первого, ни второго. И поэтому очень стыдно за него . Он дипломатически беспомощен. Он внешнеполитически беспомощен. Он совершенно некомпетентен и категорически не независим.
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Сами переговоры с ****** лишены всякого логического смысла - потому что само ***** никаких договоров не придеживается вообще - яркий пример это будапештский сценарий.
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Повторяю! Переговоры нежны для публичного опускания Пу. Зе должен перовратить Пу в говно!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Зустріч заради зустрічі не потрібна", - Пєсков про можливі переговори Зеленського і Путіна
 
 
 
 
 
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