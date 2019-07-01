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 Київські новини
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Все про:КМДА (654) паркування (68)

 Від сьогодні в Києві ввели нові паркувальні талони, - КМДА

З 1 липня 2019 в столиці починають діяти паркувальні талони нового зразка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

"Змінився колір паркувальних талонів, розташування номерів зон (або кварталу) і додаткової інформації. Ступені захисту - голограма та унікальний ідентифікацій номер", - додав Давтян.

Купити талони можна:

- онлайн з безкоштовною доставкою через сервіс КП "ГІОЦ";

- онлайн з безкоштовною доставкою через сервіс Portmone;

- в кіосках "Союздрук", перелік адрес - за посиланням;

- безпосередньо в офісі КП "Київтранспарксервіс", телефон для довідок: (044) 383-20-37.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо "закручувати гайки" в питаннях паркування. Наступного місяця вже будуть штрафи та евакуація авто, - Кличко

У КМДА нагадали, що талон на місяць для всіх зон коштує 630 грн, у II і III зоні - 441 грн, в III зоні - 315 грн. Абонемент на квартал - 1 465 грн з можливістю користування будь-якою парковкою підприємства протягом трьох місяців.

Правила використання паркувального талона: у вільну графу на лицьовій стороні заповнити державний номер транспортного засобу та покласти талон у салоні авто на видноті (на панель під лобове скло або скористатися держателем і закріпити на дзеркалі заднього виду).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134989
 
 
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Вся для людей все для народа 🙋🙋🙋 Порошенко астанавись😂😂😂
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Рехформыот Кличка и шоблы! А как на счёт, сливы, дороги, развязки. парковки....? Неа? Мост построили который уже на ремонте с откатом в 3 раза...ню..ню...Лос Анжелес ждёт......Столар у За Жытя Рабиновича и Мертвечука.......
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А кому они нужны, если население рвущееся в Европу - просто бросает свои авто на тротуаре?
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на мнoгих улицах в центре Киева сo всех стoрoн висят "кирпичи", этo чтo тoлъкo
для Карлсонoв
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ПРИДУРКИ!!! Сначала создайте, а потом требуйте. В Киеве больше миллиона машин, а где парковки? А если человек выезжает в центр три раза в месяц, на кой хер мне твой абонемент? Дойдет до того, что эти инспекторы будут бояться выходить на улицу."Уважаемый Кличко", во что ты превратился?
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Это хорошо, что на месяц. А на час? Мне нах сдался этот парко талон на месяц. Все как не у людей, точнее берут опыт как у людей, но реализация через один орган
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если на час,то можешь на велике приехать,как настоящий слуга народа )
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Я посмотрю как ты будешь ехать на вокзал с чемоданом и на велике.
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