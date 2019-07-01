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 Політика України
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Все про:Азовське море (1121) військовополонені (297) моряки (628) Полозов (275)

 ФСБ розпочала пред'явлення військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції: планують завершити 9 липня, - Полозов

Слідство у справі 24 українських військовополонених моряків, заарештованих після захоплення в районі Керченської протоки восени 2018 року, фактично завершено, їм почали висувати обвинувачення в остаточній редакції.

Про це повідомив координатор команди захисту військовополонених, адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З минулого тижня почали пред'являти обвинувачення в остаточній редакції. Пред'явили вже вісьмом морякам, за графіком слідчих дій планують завершити 9 липня", - сказав Полозов.

Отже, слідство у справі, очевидно, фактично завершено, пояснив адвокат, відповідаючи на запитання агентства: офіційно це відбудеться після пред'явлення обвинувачення в остаточній редакції всім українським військовим.

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За словами Полозова, в середині липня, як очікує захист, слідство звернеться до суду з клопотаннями щодо продовження морякам запобіжного заходу.

"Після цього, найімовірніше, ми перейдемо до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - зазначив Полозов.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

28 червня російське слідство висунуло восьми військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134987
 
 
 Топ коментарі
 
Сделайте, кто нибудь, петицию, что земалорос -мудак...
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Узеленский порешает Узеленский договорится на выходе имеем один бздеж ущербного гидранта по понедельникам в Фейсбуке Вова ты на Климкина не гони ты сказал что узнаешь новости из интернета ну так здравствуй смартфонная Украина все как ты хотело
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Ну ,приди в суд в рашку и скажи это )) Результат каков ? )))
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Узеленский порешает Узеленский договорится на выходе имеем один бздеж ущербного гидранта по понедельникам в Фейсбуке Вова ты на Климкина не гони ты сказал что узнаешь новости из интернета ну так здравствуй смартфонная Украина все как ты хотело
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Сделайте, кто нибудь, петицию, что земалорос -мудак...
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Тебе не приймуть. Дилетант патамушта. ФСБ начала предъявление военнопленным украинским морякам обвинения в окончательной редакции: планируют завершить 9 июля, - Полозов - Цензор.НЕТ 9202
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Максимум, что им грозит это штраф за "незаконное пересичение границы". После суда отпустят домой. во будет ржака?
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Какой смысл было посылать безоружных на пулеметы ? Могу это понять,если бы это была задумка США,что сомневаюсь.Так как у них всегда имеется стратегия. У лолиты стратегии никогда не было. Он туп как сапог.И это его вина.
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Это потому шо ты олигофен и не знаешь ничего о международных отношениях и правах стран на использование морских путей иди прочти что-нибудь для общего развития
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Ну ,приди в суд в рашку и скажи это )) Результат каков ? )))
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В тому "суді" можна привести залізобетонні аргументи, а воно, боляще, буде кочивряжитись і верещати "а я ни верю какие ваши даказательства". Який результат? Про що мова? Міжнародний Трибунал довів вину ерефії
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Дубоголовая,я про то говорю,шо результата нет. Ни в проходе тех моряков и их пленении. Ни в самом пленении.Нет его. Ради чего это было ? Какая стратегия,если все знают шо кацы,неадекваты ? И шо последствия были рискованные.-Результат - потеря кораблей и муки людей. Невинных ! Для чего,глупая ворона ?
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Олигофрен в первую очередь ты, если забыл (или по тупизне своей не знал), что паРаша подтирается международными договорами и плевать хотела на международные законы.
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Ну так залезть в щель и бойся громко бздонуть бо тебя услышать из Мордора могут
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Ну ты же не хочешь,сам бзднуть. Расчитываешь,шо кто-то за тебя это сделает. Как те моряки...
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Мои данные все в военкомате я состою на учёте только понадоблюсь позвонят и через пол часа я буду там . А теперь разговор закончен можешь быть свободен 👉
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Ты думаешь я поверю на слово какому то саше ? )) Раздолбаю,олуху и неадеквату )) - Совсем спятил ))
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Да мне похрен на тебя твоё мнение и в шо ты веришь шлепай давай 👉
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А хренею с порохоботов. Они на столько тупые...

Они орут что паРаша наплевала на Будапешстский меморандум, что паРаша плюёт на договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной, и плюёт на другие международные договора.
Тогда скажите, с какого хрена вы решили что паРаша будет соблюдать какой то внутренний договор между РФ и Украиной по пересечению керченского пролива и какое то международное право во внутренних водах Украины и РФ???


Вывод очевиден. Либо порох на столько туп, что не понимал что паРаша не будет придерживаться ни каких правил и насрёт на всё.
Либо он это сделал сознательно, понимая чем это окончится. Говоря другим языком - подставил ребят.


З.Ы. Я не считаю Порошенко тупым.




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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФСБ розпочала пред'явлення військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції: планують завершити 9 липня, - Полозов
 
 
 
 
 
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