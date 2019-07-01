 ФСБ розпочала пред'явлення військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції: планують завершити 9 липня, - Полозов

Про це повідомив координатор команди захисту військовополонених, адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З минулого тижня почали пред'являти обвинувачення в остаточній редакції. Пред'явили вже вісьмом морякам, за графіком слідчих дій планують завершити 9 липня", - сказав Полозов.

Отже, слідство у справі, очевидно, фактично завершено, пояснив адвокат, відповідаючи на запитання агентства: офіційно це відбудеться після пред'явлення обвинувачення в остаточній редакції всім українським військовим.

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За словами Полозова, в середині липня, як очікує захист, слідство звернеться до суду з клопотаннями щодо продовження морякам запобіжного заходу.

"Після цього, найімовірніше, ми перейдемо до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - зазначив Полозов.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

28 червня російське слідство висунуло восьми військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції.