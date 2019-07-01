EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Економіка
  726  18
Все про:металургія (107) утилізація (21)

 В Україні утилізується приблизно 45% металургійних шлаків, тоді як у ЄС – понад 90%, - експерт

Держава неефективно використовує свої промислові відходи.

Рівень утилізації відходів металургійних комбінатів і ТЕС в Україні порівняно з Європою залишається низьким. Україна переробляє приблизно 45% металургійних шлаків, тоді як у ЄС цей показник перевищує 90%, пише gmk.center.

Решта промислових відходів у галузі (55%) просто накопичується у відвалах. Ситуація з ТЕС ще гірша: в Україні утилізується лише 7,7% відходів, тоді як в Європі – 43%.

Про це заявив Вадим Хорошко, керівник напряму металургійних шлаків компанії Recycling Solutions, під час круглого столу "Техногенні відходи. Як збільшити використання промислових шлаків в Україні".

В Україні утилізується приблизно 45% металургійних шлаків, тоді як у ЄС – понад 90%, - експерт 01

В Україні у відвалах накопичилося понад 160 млн т відходів меткомбінатів і понад 250 млн т відходів ТЕС. Більше того, металурги щорічно виробляють до 10-11 млн т нових шлаків, а ТЕС – до 6-7 млн ​​т.

Водночас щорічна утилізація не перевищує 4 млн т і 0,5-0,7 млн ​​т на рік відповідно.

Як зазначив Вадим Хорошко, рівень утилізації золошлакових матеріалів і металургійних шлаків у виробництві будматеріалів (цемент, бетон, сухі суміші, шлакоблоки тощо) В Україні становить 96% і 42%, тоді як в ЄС – 82% і 51% відповідно.

Сектор дорожнього будівництва (покриття, основа, узбіччя доріг) в Україні використовує попелошлакові матеріали і металургійні шлаки – 4% і 20%, а в ЄС – 16% і 30% відповідно.

Золошлакові матеріали можна також використовувати в ливарному виробництві та в сумішах для розливання сталі. Металургійні шлаки годяться для виробництва мінеральних добрив, мінеральної вати і для гідравлічного інжинірингу.

За словами Вадима Хорошка, щоб збільшити обсяг утилізації відходів і розширити сферу їх застосування, необхідно переглянути ДСТУ – додати специфікації з побічних продуктів, створити систему їх сертифікації та стандартизації, підтримати програми утилізації вторинних ресурсів тощо.

Хоча обсяги переробки металургійних шлаків в Україні останнім часом збільшуються, потенційні масштаби утилізації становлять щонайменше 10 млн т.

Це означає, що техногенні відходи як ресурс поки що недооцінені.

З іншого боку, інтерес переробників очевидний: шлаки дають змогу виробникам сухих будівельних сумішей, цементу, дорожніх покриттів знижувати собівартість продукції і підвищувати її якість.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134984
 
 
 Топ коментарі
 
Угу уже блин чистый цемент хрен найдешь весь шо шлаком и говно полное при марке 500
 показати весь коментар
 
Це вже друга стаття про використання шлаків в будівництві за сьогодні на Цензорі.. Не знаю що сталося, але я закінчував будівельний факультет в 1989 році - і тоді не було недостатку знань по використанню домених шлаків в будівництві.. Знаю по Дніпру - інколи доменні шлаки стають дефіцитом, їх розгрібають будівельники ще гарячими.. Дуже схоже на замовну статтю .. Джинса..
 показати весь коментар
 
ага двумя днями раньше еще пару статей на цензоре о шлаке мелькало.ктото мутит бабло
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Угу уже блин чистый цемент хрен найдешь весь шо шлаком и говно полное при марке 500
 показати весь коментар
 
 
саша, весь этот шлак автодор будет выкупать у тэс и металлургов(читай - у олигархов) за деньги бюджета)
 показати весь коментар
 
 
Я читал статью и шо ты думаешь цемент станет чистый и качественный? Или Порошенко виноват ? Или это как то было иначе ? Я думаю что статья подгоняется к выделению денег на утилизацию
 показати весь коментар
 
уже третий день продавливают в сми эту новость...начинали с 70% в европе...уже 90%...называться это буде утилизация, но на деле покупка у металлургов(олигархов) шлака за деньги бюджета...
 показати весь коментар
 
Я писала все 5 лет, почему в Украине не строятся мусороперерабатывающие заводы? Вся Украина завалена мусором и всем похрен. Где заводы? А ,Грося? Ты же обещал показать всем как надо управлять страной. Почему страна в дерьме, а ты снова баллотируешься в Раду и ждешь, что найдутся маразматики,которые за тебя проголосуют.
 показати весь коментар
 
 
льоня-космонавт повторював фразу: якщо зявилось багато сміття, народ став жити краще... отже кращого життя для українців грося досяг...але пишуть, що залишки коштів на єдиному рахунку казначейства знизились у 2,3 рази...гройсман заяву писав, питаємо вже не у нього
 показати весь коментар
 
 
Ти маєш уявлення що таке металургійний шлак? Тріпло.
 показати весь коментар
 
во как, пэтя это не порешал. Забыл, наверное, на фоне роттердама и слепого траста
 показати весь коментар
 
 
ахметов вместо модернизации тэс бабки в карман ложил а теперь давайте модернезировать за щёт государства и нас с вами...... пора-бы вообще национализировать тэс......
 показати весь коментар
 
 
Це вже друга стаття про використання шлаків в будівництві за сьогодні на Цензорі.. Не знаю що сталося, але я закінчував будівельний факультет в 1989 році - і тоді не було недостатку знань по використанню домених шлаків в будівництві.. Знаю по Дніпру - інколи доменні шлаки стають дефіцитом, їх розгрібають будівельники ще гарячими.. Дуже схоже на замовну статтю .. Джинса..
 показати весь коментар
 
 
ага двумя днями раньше еще пару статей на цензоре о шлаке мелькало.ктото мутит бабло
 показати весь коментар
 
 
Ну це справа власника ТЕС. Авакову тепер нікому труси на вуха натягувати - гуляй халява.
 показати весь коментар
 
Раніше металургійний шлак використовували як утеплювач і для виробництва шлакоблоку.
 показати весь коментар
 
Скоро промышленность закончится, и проблемы с отходами тоже.
 показати весь коментар
 
Логично бы было возложить утилизацию шлаков и отходов на собственников меткомбинатов и ТЭС, а не население посредством государства.
 показати весь коментар
 
 
Скільки ж статей Ахмєтов замовив ? Це четверта,чи п"ята ?
 показати весь коментар
 
То что шлак канцероген которым люди будут дышать, по вредности как дизельная сажа не волнует. Ахметка ради халявы готов пожертвовать жизнью и здоровьем 40млн человек.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВ Україні утилізується приблизно 45% металургійних шлаків, тоді як у ЄС – понад 90%, - експерт
 
 
 
 
 
 вгору