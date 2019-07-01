EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Економіка, Суспільство
  456  4
Все про:енергетика (353) Електрика (259)

 Запуск енергоринку вкрай важливий для української економіки, - позаштатний радник міністра Чех

Впровадження нової моделі ринку електроенергії вкрай важливо для української економіки.

Про це заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех у коментарі, повідомляють Українські новини.

"Я вітаю всіх, хто доклав до цього руку (запуску ринку), від ентузіастів до депутатів. Це дуже важливий етап в історії нашої галузі. Та й не тільки. Це й для економіки важливо", - сказав Чех.

Радник також повідомив, що перші проведені аукціони продемонстрували готовність учасників до роботи в умовах ринку, оскільки правила зрозумілі та передбачувані.

"Те, що зараз ми спостерігаємо, - це, по суті, фінансова сторона, це вибір заявок, формується склад учасників, виробників. Адже фактично старт 1 липня – це, перш за все, ринок виробників електроенергії. І оскільки все прогнозовано, мається на увазі склад обладнання, що знаходиться у справному стані, не на ремонті, не в реконструкції. Це перше. Друга складова, є обмеження на ринку, так званий прайскап, що теж було очікувано. То є боротьба та ринкова стихія лише на зниження ціни може проявлятися. Але так вирішив регулятор, в перший період буде", - зазначив Чех.

На думку радника, в перший час роботи ринку можливі деякі похибки, пов'язані з системою передачі даних, але вони не вплинуть на роботу технологічної системи - завантаження, розвантаження генераторів, роботу системної автоматики і т.д.

"Ми вже стартували. Було очевидним, що через 3 місяці, через 6 або навіть через рік наша ступінь підготовки значимо збільшилася. Просто ми не можемо інакше перевірити, як почавши працювати. Ось працювати всерйоз з відповідальністю", - підкреслив Сергій Чех.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії згідно з прийнятим Верховною Радою в 2017 році Законом України "Про ринок електроенергії". Згідно із законом, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.

Запуск ринку електроенергії є зобов'язанням України щодо імплементації норм Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС), а також умовою співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134981
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
фактично у держави України немає суверенітету, це терріторія Ахмєтова.
 показати весь коментар
 
 
Ще раз для людей, які не обізнані в цьому питанні пояснюю, що таке ринок. Ринок передбачає наявність великої кількості продавців і покупців. Великої це не 5 чи 10, а сотень, а краще тисяч. Ринок передбачає вільний вибір покупцем продавця. Ринок передбачає вільний вихід на ринок нових продавців. Ринок передбачає рівний доступ учасників до інформації, інвестицій та технологій й багато інших умов. Що ми маємо з електроенергією. Виробництво здійснюється на кількох десятках електростанцій, що є класичним випадком олігополії. Вихід нових гравців обмежений. Собівартість різних виробників електроенергії відрізняється в рази. Від 40 коп за кіловат на АЕС до 13 грн. на сонячних електростанціях. Яка конкуренція між ними можлива? Якщо дійсно запустити ринок, то всі сонячні електростанції збанкрутують. Чи можете ви, як споживач електроенергії вибрати виробника? Ні не можете. Я наприклад хотів би купувати електроенергію Хмельницької АЕС, але не маю такої можливості. Значить це ніякий не ринок. Далі постачання електроенергії, це суцільна монополія. Постачає вам електроенергію місцеве обленерго. Чи можете ви вибрати іншого постачальнка? Ні не можете. Значить це ніякий не ринок. Що реально запроваджено в так званому ринку електроенергії, це те що тепер ви купуєте енергію не в обленерго, а в створеної ним же збутової компанії. Ця компанія не є ні виробником, ні постачальником електроенергії, вона просто збирає з вас гроші. Крім того з'явилися компанії посередники, які будуть купувати електроенергію в АЕС та зі своїми накрутками продавати її обленерго. Ось і весь енергоринок. В результаті дії таких фірм посередників вартість електроенергії для споживачів зросте.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЗапуск енергоринку вкрай важливий для української економіки, - позаштатний радник міністра Чех
 
 
 
 
 
 вгору