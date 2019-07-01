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 Політика України
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 Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності, - Богдан

Президент України Володимир Зеленський направив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про розгляд питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Богдан, таке рішення Володимир Зеленський ухвалив у зв’язку з тим, що МЗС не поінформувало Главу держави про ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, та ноту-відповідь з українського боку.

"Ураховуючи, що міністр закордонних справ України особисто несе відповідальність за стан справ у дорученій йому сфері, вважаю за необхідне порушити питання про здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, про результати якого поінформувати", – йдеться у листі Глави держави.

Андрій Богдан нагадав, що, відповідно до 102-ї і 106-ї статей Конституції України, Президент відповідає за міжнародний напрям та визначає зовнішню політику України, а згідно з Положенням про Міністерство закордонних справ, міністр закордонних справ зобов’язаний доповідати Главі держави про події на зразок ноти Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації щодо 24 моряків.

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Він також підкреслив, що процедура повернення моряків, яку пропонувала РФ, не є прийнятною для України, однак у процесі переговорів сторони можуть знайти компроміс – без шкоди для інтересів нашої держави.

"Крим – це Україна, ми боремося за повернення Криму під нашу юрисдикцію. Крім процедури, яку пропонує Російська Федерація, яка не є прийнятною для України, існують інші процедури. У переговорному процесі можна досягнути компромісу й повернути наших громадян в Україну", – підкреслив керівник Офісу Президента України.

Він також повідомив, що, зважаючи на ситуацію, яка склалася, Президент повторно спрямує до парламенту подання про звільнення міністра закордонних справ та інші кадрові питання.

"Наразі деякі міністри, Верховна Рада ведуть політичну діяльність, а не захищають інтереси України й наших громадян. Тому ми сьогодні звертатимемося до парламенту щодо зміни кадрів і призначення тих, яким довіряє Президент, а також щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ за ті дії, які прямо суперечать чинному законодавству", – підсумував Андрій Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропозиція Росії щодо моряків була пасткою, - Волкер

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту до Російської Федерації про українських полонених моряків.

На думку глави МЗС України, Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України в справі звільнення полонених моряків, а в Офісі президента України хтось в неї попався.

Сьогодні, 1 липня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що йде в політичну відпустку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134979
 
   
 Топ коментарі
 
"Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, Президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины.... "
Источник: https://censor.net.ua/n3134979

Почему же ваш преЗедент проигнорировал неоднократные обращения с просьбой о встрече депутатской делегации ВР перед важнейшим голосованием в ПАСЕ?

Он не выполнил свои обязанности!
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Зєєєля уже і гроші від Пуйла за зраду, мабуть, порахував, а тут від клімкіна такий обом, от і істерика з ним сталася.
З горя, мабуть, пив без просипу всі 3 вихідних дні і з таким мурлом у фісбук виліз, що перелякатися можна!
Ви думаєте вони там просто здуру все просерають?. Ні! Вони продають Україну по шматочку! Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, - Богдан - Цензор.НЕТ 2509
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а надо было наших моряков судить по кацапским законам на территории Украины за пересечение границ российского Крыма ?
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клима чугункина отлучить от кормушки и выслать на историческую родину-уродину. Дипломат с этого верного мародеру гномика никакой. так что крути майонез
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От вован ото дипломат - вышел, поистерил, чуть не расплакался, успокоился и с надрывом попросил. Просто надо его поведение в ИМО преподавать как образец.
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Раша пропаганда после "плаксиво-обиженного" выступления пЭзЭдента, называет его шутом, говорят, что он не требовал вернуть моряков, а - просил (пока еще не на коленях). Еще пару месяцев назад наш президент был - "Украинским режимом" а теперь он - "ШУТ". Стисняюсь спросить, что дальше?
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Вовочка, підпиши Закон про імпічмент. Він у тебе з 12 червня на столі. А ось і твоя улюблена стаття Конституції № 111. Флешмоб. Ти ж замовляв. Держа́вна зра́да - діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпецідержави: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави.
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Це просто смішно до сліз і дуже по-совєцькому !
Догани є тільки в радянському і пострадянському трудовому законодавстві.
Прилюдне вияснення питань керування зовнішньою політикою - це просто ганьба, невміння навести мости між новоспеченим Офісом і МЗС. А як же буде Офіс налагоджувати мости із зовнішнім світом? там ось це швидкоминуче #миіхздєлалі# не проходить. Світ же не на вечірці на Ібіці...
Порада: вмикнути кондиціонер в офісі, помолитись про допомогу і запросити старого-старого викладача з дипломатії, етики, міжнародних відносин, обкластись горами підручників, енциклопедій, вимкнути твітер, фейсбук... і почати ПРАЦЮВАТИ ЗАРАДИ УКРАЇНИ))
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Зеленскому просто обидно, что выставил себя дураком с этой диаломатической разводкой, истерикой по поводу Климкина на прессконференции. и Курт Волкер подтвердил тоже самое, о чём говорил Климкин.факт остаётся фактом: Климкин увидел расставленную ловушку и не повелся, а этот начал истерить не разобравшись. Но эти нелепые мстительные потуги обиженного тинейджера не помогут. Как говорил Тайвин Ланистер, настоящий король никогда не станет вопить о том что он король
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Зеленский направил Гройсману письмо с требованием привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, - Богдан
ого(теперь тех ,кто профессионально и на достойном уровне отстаивает интересы Украины будут привлекать к ответственности???(((
это, уже и не маразм, это - предательство(((
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Клімкін вже зробив заяву.......про Зеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності, - Богдан - Цензор.НЕТ 1131 відпустку !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський направив Гройсману лист з вимогою притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності, - Богдан
 
 
 
 
 
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