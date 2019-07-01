 Влада намагається повернути армію на рівень 14-го року. Питання: чиї інтереси вона відстоює? - Герасимов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це під час виступу на погоджувальній раді ВР заявив голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.

Він, зокрема, зазначив, що дії реваншистів завдають удари в спину української армії.

"Нещодавні обшуки в Міністерстві оборони та у "волонтерського десанту", який у 2014-му поламав десятки корупційних схем, повністю паралізували постачання до армії бронежилетів, касок і зимової форми. Армію у стан 14-го року прагнуть повернути наші вороги, але коли це починає робити замість них українська влада, то виникає питання, чиї інтереси вона відстоює?", – підкреслив Голова фракції.

"Тепер от Путін посилається на слова нового начальника українського Генштабу (Хомчака), який нібито назвав провокацією мирний прохід українських кораблів з української Одеси до українського Маріуполя. І це при тому, що Міжнародний трибунал з морського права повністю став на бік України, зобов’язавши повернути наших військових. Шановна нова влада, пройшло вже декілька днів – де спростування?! Ми нікому не дамо права називати наших героїв-моряків злочинцями. Вони мають бути беззастережно звільнені відповідно до рішення міжнародного трибуналу. Все інше – це зрада національних інтересів. А злочинці – це Кремль".

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Усе це, на переконання Голови фракції, – невід’ємні частини воєнно-політичної атаки Кремля на незалежну Україну.

"Ключовий удар наноситься по Петру Порошенку. Бо він знає як – і здатен ефективно протистояти реваншу та зберегти міжнародну коаліцію на дипломатичному фронті. Тому ми бачимо, як вчорашні втікачі – прибічники Януковича – зараз повертаються в Україну і показово завалюють місцеві суди фіктивними справами проти Порошенка. Однак справа не у прізвищі Порошенка, а у тому, що нині реваншисти роблять все, щоб знову повернути Україну до статусу безправного сателіта Кремля", – наголосив парламентар.

"Кожен із позовів на Петра Порошенка, – зазначив Артур Герасимов, – щодо наказу про контрнаступ, завдяки якому звільнили 2\3 окупованого Донбасу, наказу про перехід кораблів в акваторію Азовського моря для захисту українських Маріуполя і Бердянська та інші справи – це справи проти України і її права на самозахист від агресора".

Голова фракції також наголосив, що сьогодні головне завдання демократичного виборця – не розпорошувати голоси на непрохідні проекти, бо це грає на руку проросійським реваншистам.

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"Державницька команда, яка точно буде руйнувати плани ворога – це команда "Європейської Солідарності". Кожен член списку ефективно захищав Україну протягом найважчих років на своїй ділянці: в армії, волонтерством, в органах місцевого самоврядування, в парламенті, уряді. При цьому 70% списку – це затребувані суспільством нові люди, що дає унікальне поєднання досвіду і "свіжої крові", – сказав Артур Герасимов.