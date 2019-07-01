EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  10143  78
Все про:Герасимов (185) Європейська Солідарність (35)

 Влада намагається повернути армію на рівень 14-го року. Питання: чиї інтереси вона відстоює? - Герасимов

Після 21 квітня реваншисти атакують фундамент української державності, який був укріплений командою експрезидента Петра Порошенка за останні п'ять років: армія, мова, українська церква, а ще декомунізація, люстрація, енергетична незалежність та інші досягнення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це під час виступу на погоджувальній раді ВР заявив голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.

Він, зокрема, зазначив, що дії реваншистів завдають удари в спину української армії.

"Нещодавні обшуки в Міністерстві оборони та у "волонтерського десанту", який у 2014-му поламав десятки корупційних схем, повністю паралізували постачання до армії бронежилетів, касок і зимової форми. Армію у стан 14-го року прагнуть повернути наші вороги, але коли це починає робити замість них українська влада, то виникає питання, чиї інтереси вона відстоює?", – підкреслив Голова фракції.

"Тепер от Путін посилається на слова нового начальника українського Генштабу (Хомчака), який нібито назвав провокацією мирний прохід українських кораблів з української Одеси до українського Маріуполя. І це при тому, що Міжнародний трибунал з морського права повністю став на бік України, зобов’язавши повернути наших військових. Шановна нова влада, пройшло вже декілька днів – де спростування?! Ми нікому не дамо права називати наших героїв-моряків злочинцями. Вони мають бути беззастережно звільнені відповідно до рішення міжнародного трибуналу. Все інше – це зрада національних інтересів. А злочинці – це Кремль".

Читайте також: "Європейська Солідарність" оскаржила в суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова

Усе це, на переконання Голови фракції, – невід’ємні частини воєнно-політичної атаки Кремля на незалежну Україну.

"Ключовий удар наноситься по Петру Порошенку. Бо він знає як – і здатен ефективно протистояти реваншу та зберегти міжнародну коаліцію на дипломатичному фронті. Тому ми бачимо, як вчорашні втікачі – прибічники Януковича – зараз повертаються в Україну і показово завалюють місцеві суди фіктивними справами проти Порошенка. Однак справа не у прізвищі Порошенка, а у тому, що нині реваншисти роблять все, щоб знову повернути Україну до статусу безправного сателіта Кремля", – наголосив парламентар.

"Кожен із позовів на Петра Порошенка, – зазначив Артур Герасимов, – щодо наказу про контрнаступ, завдяки якому звільнили 2\3 окупованого Донбасу, наказу про перехід кораблів в акваторію Азовського моря для захисту українських Маріуполя і Бердянська та інші справи – це справи проти України і її права на самозахист від агресора".

Голова фракції також наголосив, що сьогодні головне завдання демократичного виборця – не розпорошувати голоси на непрохідні проекти, бо це грає на руку проросійським реваншистам.

Також читайте: Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором

"Державницька команда, яка точно буде руйнувати плани ворога – це команда "Європейської Солідарності". Кожен член списку ефективно захищав Україну протягом найважчих років на своїй ділянці: в армії, волонтерством, в органах місцевого самоврядування, в парламенті, уряді. При цьому 70% списку – це затребувані суспільством нові люди, що дає унікальне поєднання досвіду і "свіжої крові", – сказав Артур Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134978
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы знают только то что им сказал киселев, - Порошенко все украл!
 показати весь коментар
 
Пусть Хомчак объяснит, почему плановый переход 3-х кораблей из одного украинского порта в другой украинский порт без нарушений международных правил является провокацией.
Провокация - то, что сделал Хомчак! Провокация против Украины!
Трибунал своим решением показал, что корабли имели право ходить через пролив.
Украина должна была добровольно отказаться от своих прав?
Но что, нужно было самим перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы? Так может быть и в Черном море теперь не плавать? НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ? Вдруг там нападут? (с)
На кого работает зеленский и ко?
 показати весь коментар
 
Ещё раз!
ХУЙЛО АННЕКСИРОВАЛ КРЫМ! Построили мост незаконно! Наши моряки НИЧЕГО не нарушали!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зебилы знают только то что им сказал киселев, - Порошенко все украл!
 показати весь коментар
 
 
Герасімов бреше, він бреше всі 5 років і вже має сидіти за свою брехню і буде сидіти!
 показати весь коментар
 
 
за брехню у нас нікого не садять, нажаль і за популізм не садять, тому що сказати мол 5 років бреше, а де факти докази ? де спростування і тд ?
а от мулька що порох "украл", це як заціплених дибілів... навідь якщо роздивлятись зрочини свинаренків там розкрадання 10-20 млн грн, і на фоні витрат армії це реально копійки, це блін хата одного з судів КС який признав указ законним бо мол в законі не описано то давай ввалимо що він законний... що б ви не говроили порох для армії зробив більше чим всі попередні президенти разом взяті. розкрадання так були, але під тиском злочини розкривали і вісвітлювали, Рим не в один день будувався.
 показати весь коментар
 
 
ИНТЕРЕСИТЕ на кгб мафиотската кървава власт защитават.

Но скоро путлеристката власт ще падне.. по Негова Воля.
 показати весь коментар
 
 
Пусть Хомчак объяснит, почему плановый переход 3-х кораблей из одного украинского порта в другой украинский порт без нарушений международных правил является провокацией.
Провокация - то, что сделал Хомчак! Провокация против Украины!
Трибунал своим решением показал, что корабли имели право ходить через пролив.
Украина должна была добровольно отказаться от своих прав?
Но что, нужно было самим перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы? Так может быть и в Черном море теперь не плавать? НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ? Вдруг там нападут? (с)
На кого работает зеленский и ко?
 показати весь коментар
 
 
Поставь себя на место адмирала, который послал туда эти корабли.
1. Ты знаешь что по бумажкам у нас есть право туда ходить.
2. Ты знаешь что москали *** ложили на любое право, кроме права силы. И все подписанные бумажки они миллиард раз нарушали.
3. Ты знаешь, что у москалей в том районе полное превосходство на море и в воздухе, плюс наземные комплексы.
4. Ты все равно шлешь три слабоворуженных баркаса, потому что у нас есть право там ходить.
Так кто этот адмирал? ЗЕбил, или может Порохобил? По моему или ******* или агент Кремля.
И еще очень инетресно узнать, почему имя пославшего корабли ЗАСЕКРЕТИЛИ? Раз там так все правильно и все чисто, то зачем секретить? Народ же должен знать своих героев.
 показати весь коментар
 
 
Ещё раз!
***** АННЕКСИРОВАЛ КРЫМ! Построили мост незаконно! Наши моряки НИЧЕГО не нарушали!
 показати весь коментар
 
 
*****, вы там идиоты, не понимаете разницы между бумажным правом и реальностью? По бумажке Крым наш. Но если ты такой умный, то поедь туда и подними украинский флаг над администрацией. Имешь же полное право. А я посмотрю как скоро кровавая гибня скрутит тебя и бросит в кутузку.
Если ты действительно хочешь ходить под крымским мостом, то строй не баркасы а нормальный флот, на который москали просто не посмеют раззявить свои пасти. И ходи под тем мостом хоть до усрачки. Правда чтобы построить флот, нужно чтобы Кононенки и Свинарчуки перестали дерибанить бюджеты, а Сывочолый Гетьман занимался оборонкой а не мовой и верой.
 показати весь коментар
 
 
Свинарчуки... деребанили.. порошенко все украл... ты дебилоид не останавливайся повторяй как мантру от скабеевой!
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, у интернет-военов Сивочолого Гетьмана больше нет аргументов. Остались одни бессильные оскорбления и маты. Я это расцениваю как капитуляцию.
 показати весь коментар
 
 
А, что тебя так обидело телепузик? Выше свой комментарий почитай!
 показати весь коментар
 
 
Слушай, любитель мордовских интерпретаций. Если я,будучи твоей соседкой, влезу в твою квартиру, побью твою жену, а потом присоединю к своей одну из проходных комнат, будет ли считаться твоя попытка пройти через эту комнату провокацией?
Скажи своему зеБЕниному телепузику, что бы отстаивал Украину, а не сливал ее интересы!
 показати весь коментар
 
 
Нет, провокацией это не будет. Но если у твоего соседа топор, а ты полезешь в ту комнату без оружия, то ты дебил. И если мудак-сосед отрубит тебе руку, то ты вдвойне дебил.
Вот если ты пойдешь в ту комнату с топором, а еще лучше с ружьем, то ты молодец.
 показати весь коментар
 
 
Может вообще расформировать флот,армию, убрать украинскую власть из Харькова,Мариуполя, Запорожья и Одессы, чтоб не провоцировать?
 показати весь коментар
 
 
Да провоцируй сколько влезет. Вот только сначала хорошо подготовься. А если ты провоцируешь с голой жопой, то ты идиот.
Можно дразнить стаю гопников хоть до усрачки, если у тебя на поясе ствол. Но если у тебя только голые руки, то тебя просто ********.
 показати весь коментар
 
 
Да? А прчему же тогда в 2014 году украинская армия голая, босая пошла защищать свою страну? И остановила новососию до кусков, каких-то банановых недореспублик? И все планы ***** провалились?
 показати весь коментар
 
 
Потому что выбора не было, поцреот ты херов. Но воевать на пределе, не считаясь ни с какими потерями, это сталинский метод. У совков все просто - бабы ишшо нарожают. Цивилизованный мир так не воюет. Там каждую операцию тщательно готовят, просчитывая все возможные последствия. И есть специально обученные люди, с военным образованием, которые за это отвечают.
Но Сывочолый видно решил воевать по сталински. У него Европа только на языке, а в голове Совок и желание побольше ********.
 показати весь коментар
 
При твоей шмаркле отменяют название улиц и возвращают убийц украинцев! При нем возвращается недоимперия в ПАРЕ!
Я вижу, что этим как раз занимается зеленая шмаркля!
За месяц своего правления в стране хаос, бардак и слив всех интересов Украины по всем направлениям! Такого позорища, никогда еще не было!
Даже уже своей рожей начал торговать перед диаспорой в Канаде!
 показати весь коментар
 
А при твоей Шмаркле за 5 лет не посадили ни одного крупного сепара или коррупционера. Даже такая мелкота как Штепа гуляет на свободе. Даже рядовой беркутне дали свалить на Рашку. Даже дело расстрелов на Майдане не довели до конца. Твоя Шмаркля и ее карманные плокулолы простили и отпустили всех, кого нужно было посадить.
 показати весь коментар
 
Так в чем проблема? Берите и сажайте! Власть сейчас у твоей зелёной шмаркли, чего не сажаете? Даже клюев вернулся в Украину, при Порохе вся эта шваль сидела ниже плинтуса! Реванша кацапского в Украине не будет! Не дадим!
 показати весь коментар
 
Вот только на счет Морского трибунала не бреши, он не рассматривал вопрос законности прохода, а только неадекватные меры винторогих мышебратьев. И именно поэтому:
1. "Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24-х задержанных украинских моряков"
2. "Трибунал также призывает обе стороны избегать действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в Керченском проливе."
Так что не надо желаемое за действительное выдавать, как вы привыкли соевые.
 показати весь коментар
 
 
По сути операции, если ты не пытаешься оспорить ее формальную легитимность, а это после решения международного морского трибунала у тебя вряд ли получится, в итоге Мордор ещё раз вляпался в нарушение международных законов и имеет шансы получить санкции по заходу своих кораблей в порты западных стран. Потери Мордора в итоге вместе с продлением животворящих санкций оправдывают стратегию Украины с проходами кораблей.
 показати весь коментар
 
Херня. Никаких серьезных санкций Мордор не получил. А мы остались без кораблей, подарили врагам заложников и показали всему миру свое бессилие.
 показати весь коментар
 
 
Скажи спасибо зеБЕниному телепузику.
 показати весь коментар
 
 
Ага, Зе значит стал президентом месяц назад, а отвечает за то, что было больше чем пол года назад. Похоже интернет-воены Сывочолого совсем разучились врать.
 показати весь коментар
 
 
Держи просвящайся зеБЕнин телепузик!
Вы зебилы сделали это вместе!
Арьев отметил: "Здесь президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали во второй раз, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей.

А теперь у меня встречный вопрос к президенту: Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда.
Вопрос, Зеленский тогда почему скрыл от общественности, что уже решение было принято на встречах с Меркель и Макрона по возвращению рф в ПАСЕ. И почему он не предупредил украинскую делегацию, которые боролись за Украину, почему не встретился с ними?
 показати весь коментар
 
Не преводи стрелки на ПАСЕ. Мы говорим о санкциях за корабли а не о ПАСЕ.
Кроме того я не оправдываю Зеленского. Некоторые его решения и мне не очень нравятся. Но я, как избиратель, пока не сложил окончатлеьного мнения о Зеленском и не уверен буду ли поддерживать его партию на следующих выборах.
Зато я точно на 100% знаю что Сывочолый - говнюк, и что я ни при каких обстоятельствах не проголосую ни за него ни за его партию.
 показати весь коментар
 
Рейтинг сої зростає настільки стрімко, що може й 5 відсотків не наберуть, то вони залишаться без роботи, тому й репетують, немов навіжені!)))))
 показати весь коментар
 
 
Меньше бы ботов плодил, может бы и набрал свои 10%. А так каждый бот своими оскорблениями и издевками стабильно уменьшает рейтинг Сывочолого.
 показати весь коментар
 
Ти вірно кажеш, але для того, щоб це зрозуміти, треба в голові мати хоч трошки мізку, а не суцільну сою!
 показати весь коментар
 
Крым чей? Украинский?
Если Украинский, то почему бы прямо в Ватостополь корабли не отправить? Он же УКРАИНСКИЙ?!!!
Порошенко за пять лет даже вышки Бойко не смог забрать, которые стоят в УКРАИНСКОЙ экономической зоне, но уверенно отправил моряков на трёх лоханках Керченский пролив штурмовать.
 показати весь коментар
 
Зачем так много писать букв? Этот переход был уже не первым, катера шли тем же маршрутом, соблюдая те же правила прохода пролива. Кто и почему должен был предполагать, что россияне нападут на катера, да еще и в нейтральных водах Черного моря? С такой логикой можно вообще от берега в Одессе не отходить, везде же дальше море и многочисленный российский флот, который может напасть..
 показати весь коментар
 
 
Этот переход был вторым. Первый раз москали были просто не готовы, поэтому ничего не сделали. И если бы у адмиралов Сывочолого была хоть капля ума, они бы эту возможность просчитали. Или военачальник нужен для того, чтобы пафосный мундирчик носить и парады принимать? Нет, он нужен как раз для предвидения вот таких ситуаций. За это ему и честь и бабло.
 показати весь коментар
 
 
Этот переход был уже не первым, катера шли тем же маршрутом, соблюдая те же правила прохода пролива.



ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю


Вы то откуда знаете,что они соблюдали,а что нет.
 показати весь коментар
 
 
Перед тим як Порошенко хотів послати в Азов кораблі,що сказала Росія? Вона сказала що не пропустить кораблі,це її територіальні води,потрібен дозвіл.Хочеш сказати що Порошенко не знав,знав,йому потрібна була кров,провокація,для того щоб ввести військовий стан щоб не відбулись вибори президента,для чого ця провокація і робилась.Верховна Рада не повелась на це ,не дозволила,дозволила частково на місяць ,в окремих районах.Тому ж самому Порошенкові було по барабану ,що буде з тими моряками,як і до нинішнього часу,не тільки з моряками,а й з усіма полоненими.Головне влада,яку він дуже не хотів покидати,і не робіть з нього героя,воно бидло барижне,у нього на думці одні гроші і влада,яке не маючи ні совісті ні честі оббирало підчас війни армію,обороннній сектор з такими ж як він баригами і країну,яку загнав в боргову яму.А тепер розказує нам Що це Зеленський створив політичний бардак,ніби це не він захопив владу у 2016 році ,разом з недорозвинутим Парубієм і базаркомом Гройсманом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И это говорит угашенный сепар
Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов - Цензор.НЕТ 2631
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
справно хрюкае)))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Герасимов - коллоборант и казнокрад . Кстати он тупой как пробка . У него вечно происходит нечто похожее на короткое замыкание между языком и мозгами .
 показати весь коментар
 
 
Пеця таких спецом понабирал
шоб самым умным выглядеть
шо спикер, шо сбу, шо генпрокурор
выборы только ******* с медведевым
а так план сработал в принципе
 показати весь коментар
 
 
Ежу понятно что ЗЕвласть отстаивает интересы *****, медведчуков, богданов, шуфричей, вати, пятой колонни, прочей сепарской ******** и самое главное бенефициария.
 показати весь коментар
 
 
а еще Гитлера, Гиммлера, Чикатило и рептилоидов с Нибиру.
 показати весь коментар
 
 
Який ти нахер адвокат,ти презерватив порошенківський,та ще й рваний.
 показати весь коментар
 
Шо, Зеленский берцы на тапки меняет!!!??? Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов - Цензор.НЕТ 7141

 показати весь коментар
 
 
вот что подумалось...
Если Украину ведут на убой и никто включая военных давших присягу не сопротивляется...., - не мутят перевороты там всякие, а националисты не подрывают офисы коллаборантов, а в моем городке пропали украинские флаги с машин.... - то наверное и хрен с ней с той Украиной....
Я тоже слиняю с Цензора и с соц.сетей - буду в свободное от работы время в танчики резаться или еще как то развлекаться...- пока возможно...
И на выборы наверное не пойду...
Усем пока....
Профиль закрываю.... Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов - Цензор.НЕТ 361
 показати весь коментар
 
 
" буду в свободное от работы время в танчики резаться или еще как то развлекаться "

Чинганчпук тебе в помощь , он большой любитель танчиков . Го с ним каточку Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов - Цензор.НЕТ 6144
 показати весь коментар
 
ее пять лет убивали методично и цинично..в меру возможностей все сопротивлялись и в конечном счете не дали этим свиньям окончательна неньку на радость #уйла задушить..клоун конечно не лучший лидер но кто знает, а пока все лучше чем эти мородеры..
 показати весь коментар
 
Ты что,совсем сбрендил,идиот? Где была Армия тогда,и где армия сейчас? Даже сравнивать сегодняшнею украинскую армию не с чем,потому что тогда у Украины армии НЕ БЫЛО!
 показати весь коментар
 
Нехай щастить!
P.S. Мабуть отримав повідомлення про звільнення.
 показати весь коментар
 
" Путин ссылается на слова нового начальника украинского Генштаба (Хомчака), который якобы назвал провокацией мирный проход украинских кораблей с украинской Одессы в украинский Мариуполь."
ЛИЧНО видел этот кусок в новостях.
 показати весь коментар
 
 
а что не так?..все верно, провокация под выборы, устроена харантом возможно даже в сговере с #уйлом, тому тоже рейтинг нужен был..и все это с расчетом на дебилов..и как результат украинские мотросы сидят в кацапских казематах..
 показати весь коментар
 
Герасим, ищи Муму, может хоть она тебе поверит! А, ну да, утопил же...😁
 показати весь коментар
 
А в чем неправ Герасимов, зачем ему искать Муму? Я лично видела это выступление Путина в Осаке и он говорил именно те слова, которые приводит Герасимов. Что вас не устраивает?
 показати весь коментар
 
 
не устраивает что этот под#уйловник косит под патриота..
 показати весь коментар
 
обыски в минобороны - это удар по армии? соевые уже совсем с колокольни рухнули. может еще свинарчуков нажившихся на армии - простить? тоесть, если есть факты воровства в армии - надо на это глаза закрыть? еще пусть скажет что путен нападет.
 показати весь коментар
 
 
пройшло вже більше місяця, чи сидять свинарчуки ? .... чи будуть вони сидіти ? ....
агонь влада ж у вас.. де справи ? а не буде справ в міністра авака який рюкзачки тиряв...
і не буде армії в місністра який злив армію в іловайску.
ці 5 років це буде урок, дуже болючий для України може на грані існування.. але може тим хто голосував 73 трошки мозги від такого удару появляться.
 показати весь коментар
 
какие могут быть справы кто прокурор?
 показати весь коментар
 
Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України
 показати весь коментар
 
Оживилась диванная сотня. Аналитики, ****..
 показати весь коментар
 
 
Это что же получается - "ключевой удар в спину Петра Алексеевича" нанес украинский народ 21 мая...
 показати весь коментар
 
 
Когда соевые прохиндеи говорят о своих достижениях это не может не смешить
 показати весь коментар
 
 
Вот что мне нравится в Артуре Пирожкове, так это лить воду из пустого в порожнее с умным видом. Притом, что о своем патроне - только оды, а об оппонентах - ****. Никак успокоиться не может и признать провал на выборах Президента. И вместо конструктива льется густая и вонючая жижа.
 показати весь коментар
 
Голосую,за Европейскуюсолидарность!, Чтобы за следующие 5 лет .как 5 лет предыдущих после Минсков не освободили ни пяди Украинской земли, чтобы старики и дети продолжали быть нищими ,а молодёжь окончательно разбрелась по миру,Только за Европейскую Солидарность и пораженко!
 показати весь коментар
 
 
Це нерозумно , потрібно голосувати за бєню . Бєня має висотати з України ще 7млрд. зелених , для того він і призначив клоуна Президентом України під патронажем Боді . Голосуймо за "Слуг бєні " .
 показати весь коментар
 
а до мінських вони 2/3 звільнили території, і звільнили б усе якби регурні війська раші не війшли в Україну. Але що ми могли з тими недобитками армії що у нас було ? так від швалі ватної звільнили б за пару тижнів, а проти 3 армії світу нажаль нічого зробити не можна було.
не говоріть дурниць.
 показати весь коментар
 
Украинская армия в мировом рейтинге в 2013-14 году занимала 20 место, пока не добрались до нее свинособаки, сегодня она 30..если клоун вернет украинской армии 20 место я как гражданин будут ему только благодарен..есть конечно свои моменты, понятно что та армия была технически отсталая и на рейтинг Украины в первую очередь повлияло потеря флота и еще много чего оставленного в Крыму, но то что делали со страной свинособаки я лично некогда этим мразям мимикрирующим под европейских патриотов не прощу..желаю только что бы всех этих хитрожопых уродов жизнь приковала к земле
 показати весь коментар
 
 
що ви за хрень несете, яке 20 місце, ви мабуть далекі до 2014 року армії як такої не було, ви думаєте яник не застосував армію тому що такий добрий ? не було армії... машини які їхали в київ поламались, вони пішки йшли.. на всю армію було 20 гелікоптерів, так по документам законцервовано сотні літаків... тисячі танків/бтр і тд але все було розкрадене не було цього нічого.
 показати весь коментар
 
 
а,ну брысь под лавку козломордое существо
 показати весь коментар
 
Уже не знают каким дерьмом что то обгадить. Выборы уже в этом месяце. Гадить нечем, а нужно.
 показати весь коментар
 
 
Дайте цій скотиняці сельодку в шаКАЛаде!!
 показати весь коментар
 
 
Власть пытается вернуть армию на уровень 14-го года. Вопрос: чьи интересы она отстаивает? - Герасимов
значит, народ вернёт эту власть на тот же уровень,что и предыдущую
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВлада намагається повернути армію на рівень 14-го року. Питання: чиї інтереси вона відстоює? - Герасимов
 
 
 
 
 
 вгору