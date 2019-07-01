 Влада намагається повернути армію на рівень 14-го року. Питання: чиї інтереси вона відстоює? - Герасимов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це під час виступу на погоджувальній раді ВР заявив голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.
Він, зокрема, зазначив, що дії реваншистів завдають удари в спину української армії.
"Нещодавні обшуки в Міністерстві оборони та у "волонтерського десанту", який у 2014-му поламав десятки корупційних схем, повністю паралізували постачання до армії бронежилетів, касок і зимової форми. Армію у стан 14-го року прагнуть повернути наші вороги, але коли це починає робити замість них українська влада, то виникає питання, чиї інтереси вона відстоює?", – підкреслив Голова фракції.
"Тепер от Путін посилається на слова нового начальника українського Генштабу (Хомчака), який нібито назвав провокацією мирний прохід українських кораблів з української Одеси до українського Маріуполя. І це при тому, що Міжнародний трибунал з морського права повністю став на бік України, зобов’язавши повернути наших військових. Шановна нова влада, пройшло вже декілька днів – де спростування?! Ми нікому не дамо права називати наших героїв-моряків злочинцями. Вони мають бути беззастережно звільнені відповідно до рішення міжнародного трибуналу. Все інше – це зрада національних інтересів. А злочинці – це Кремль".
Усе це, на переконання Голови фракції, – невід’ємні частини воєнно-політичної атаки Кремля на незалежну Україну.
"Ключовий удар наноситься по Петру Порошенку. Бо він знає як – і здатен ефективно протистояти реваншу та зберегти міжнародну коаліцію на дипломатичному фронті. Тому ми бачимо, як вчорашні втікачі – прибічники Януковича – зараз повертаються в Україну і показово завалюють місцеві суди фіктивними справами проти Порошенка. Однак справа не у прізвищі Порошенка, а у тому, що нині реваншисти роблять все, щоб знову повернути Україну до статусу безправного сателіта Кремля", – наголосив парламентар.
"Кожен із позовів на Петра Порошенка, – зазначив Артур Герасимов, – щодо наказу про контрнаступ, завдяки якому звільнили 2\3 окупованого Донбасу, наказу про перехід кораблів в акваторію Азовського моря для захисту українських Маріуполя і Бердянська та інші справи – це справи проти України і її права на самозахист від агресора".
Голова фракції також наголосив, що сьогодні головне завдання демократичного виборця – не розпорошувати голоси на непрохідні проекти, бо це грає на руку проросійським реваншистам.
"Державницька команда, яка точно буде руйнувати плани ворога – це команда "Європейської Солідарності". Кожен член списку ефективно захищав Україну протягом найважчих років на своїй ділянці: в армії, волонтерством, в органах місцевого самоврядування, в парламенті, уряді. При цьому 70% списку – це затребувані суспільством нові люди, що дає унікальне поєднання досвіду і "свіжої крові", – сказав Артур Герасимов.
а от мулька що порох "украл", це як заціплених дибілів... навідь якщо роздивлятись зрочини свинаренків там розкрадання 10-20 млн грн, і на фоні витрат армії це реально копійки, це блін хата одного з судів КС який признав указ законним бо мол в законі не описано то давай ввалимо що він законний... що б ви не говроили порох для армії зробив більше чим всі попередні президенти разом взяті. розкрадання так були, але під тиском злочини розкривали і вісвітлювали, Рим не в один день будувався.
Но скоро путлеристката власт ще падне.. по Негова Воля.
Провокация - то, что сделал Хомчак! Провокация против Украины!
Трибунал своим решением показал, что корабли имели право ходить через пролив.
Украина должна была добровольно отказаться от своих прав?
Но что, нужно было самим перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы? Так может быть и в Черном море теперь не плавать? НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ? Вдруг там нападут? (с)
На кого работает зеленский и ко?
1. Ты знаешь что по бумажкам у нас есть право туда ходить.
2. Ты знаешь что москали *** ложили на любое право, кроме права силы. И все подписанные бумажки они миллиард раз нарушали.
3. Ты знаешь, что у москалей в том районе полное превосходство на море и в воздухе, плюс наземные комплексы.
4. Ты все равно шлешь три слабоворуженных баркаса, потому что у нас есть право там ходить.
Так кто этот адмирал? ЗЕбил, или может Порохобил? По моему или ******* или агент Кремля.
И еще очень инетресно узнать, почему имя пославшего корабли ЗАСЕКРЕТИЛИ? Раз там так все правильно и все чисто, то зачем секретить? Народ же должен знать своих героев.
***** АННЕКСИРОВАЛ КРЫМ! Построили мост незаконно! Наши моряки НИЧЕГО не нарушали!
Если ты действительно хочешь ходить под крымским мостом, то строй не баркасы а нормальный флот, на который москали просто не посмеют раззявить свои пасти. И ходи под тем мостом хоть до усрачки. Правда чтобы построить флот, нужно чтобы Кононенки и Свинарчуки перестали дерибанить бюджеты, а Сывочолый Гетьман занимался оборонкой а не мовой и верой.
Скажи своему зеБЕниному телепузику, что бы отстаивал Украину, а не сливал ее интересы!
Вот если ты пойдешь в ту комнату с топором, а еще лучше с ружьем, то ты молодец.
Можно дразнить стаю гопников хоть до усрачки, если у тебя на поясе ствол. Но если у тебя только голые руки, то тебя просто ********.
Но Сывочолый видно решил воевать по сталински. У него Европа только на языке, а в голове Совок и желание побольше ********.
Я вижу, что этим как раз занимается зеленая шмаркля!
За месяц своего правления в стране хаос, бардак и слив всех интересов Украины по всем направлениям! Такого позорища, никогда еще не было!
Даже уже своей рожей начал торговать перед диаспорой в Канаде!
1. "Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24-х задержанных украинских моряков"
2. "Трибунал также призывает обе стороны избегать действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в Керченском проливе."
Так что не надо желаемое за действительное выдавать, как вы привыкли соевые.
Вы зебилы сделали это вместе!
Арьев отметил: "Здесь президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали во второй раз, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас. Между тем многие другие документы по поводу заложников, моряков, крымских татар, аннексии Крыма. И сотни встреч, переговоров и договоренностей.
А теперь у меня встречный вопрос к президенту: Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, как это делал не один раз? Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда.
Вопрос, Зеленский тогда почему скрыл от общественности, что уже решение было принято на встречах с Меркель и Макрона по возвращению рф в ПАСЕ. И почему он не предупредил украинскую делегацию, которые боролись за Украину, почему не встретился с ними?
Кроме того я не оправдываю Зеленского. Некоторые его решения и мне не очень нравятся. Но я, как избиратель, пока не сложил окончатлеьного мнения о Зеленском и не уверен буду ли поддерживать его партию на следующих выборах.
Зато я точно на 100% знаю что Сывочолый - говнюк, и что я ни при каких обстоятельствах не проголосую ни за него ни за его партию.
Если Украинский, то почему бы прямо в Ватостополь корабли не отправить? Он же УКРАИНСКИЙ?!!!
Порошенко за пять лет даже вышки Бойко не смог забрать, которые стоят в УКРАИНСКОЙ экономической зоне, но уверенно отправил моряков на трёх лоханках Керченский пролив штурмовать.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вы то откуда знаете,что они соблюдали,а что нет.
шоб самым умным выглядеть
шо спикер, шо сбу, шо генпрокурор
выборы только ******* с медведевым
а так план сработал в принципе
Если Украину ведут на убой и никто включая военных давших присягу не сопротивляется...., - не мутят перевороты там всякие, а националисты не подрывают офисы коллаборантов, а в моем городке пропали украинские флаги с машин.... - то наверное и хрен с ней с той Украиной....
Я тоже слиняю с Цензора и с соц.сетей - буду в свободное от работы время в танчики резаться или еще как то развлекаться...- пока возможно...
И на выборы наверное не пойду...
Усем пока....
Профиль закрываю....
Чинганчпук тебе в помощь , он большой любитель танчиков . Го с ним каточку
P.S. Мабуть отримав повідомлення про звільнення.
ЛИЧНО видел этот кусок в новостях.
агонь влада ж у вас.. де справи ? а не буде справ в міністра авака який рюкзачки тиряв...
і не буде армії в місністра який злив армію в іловайску.
ці 5 років це буде урок, дуже болючий для України може на грані існування.. але може тим хто голосував 73 трошки мозги від такого удару появляться.
не говоріть дурниць.
значит, народ вернёт эту власть на тот же уровень,что и предыдущую