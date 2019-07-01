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 Суспільство
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Все про:дороги (749) будівництво (403)

 Україна може вп'ятеро збільшити використання шлаків на будівництві доріг, - дослідження

Україна може збільшити використання шлаків у дорожньому будівництві як мінімум вп'ятеро.

Такий висновок зробив аналітик GMK Center Андрій Глущенко у своєму дослідженні для круглого столу "Техногенні відходи. Як збільшити використання промислових шлаків в Україні".

В Україні близько 430 тис. км доріг. Якщо щорічно ремонтувати хоча б 3 тис. км (близько 0,6% їхньої кількості), то споживання шлаків збільшиться мінімум до 5 млн т – це в п’ять разів більше, ніж на сьогодні.

"Нам час зрозуміти, що перехід на використання шлаків замість щебеню і піску з кар’єрів – це питання державної екологічної політики. З іншого боку, важливо, щоб дорожні роботи фінансувалися", – додав Глущенко.

Як гарний приклад застосування шлаків для прокладання доріг аналітик GMK Center навів нещодавнє будівництво ділянки вулиці в австралійському Сіднеї.

Частина дорожнього полотна австралійці зробили з геополімерного бетону. Бетон виготовлений із суміші доменного шлаку і золи від ТЕС. Поки що ділянка дороги є тестовою, і стан полотна контролюватимуть датчики. Якщо досвід виявиться успішним, його застосування розширюватимуть.

Україна може впятеро збільшити використання шлаків на будівництві доріг, - дослідження 01

Sydney geopolymer

Інший приклад теж родом з Австралії – це кільцева дорожня розв’язка Oak Flats Interchange в Новому Південному Уельсі. На її будівництво пішло близько 50 тис. т шлаків. Проект реалізувала австралійська компанія ASMS, яка вже утилізує до 1,2 млн т шлакоматеріалів на рік.

Україна може впятеро збільшити використання шлаків на будівництві доріг, - дослідження 02

Oak Flats Interchange

Україна використовує приблизно вдвічі менше шлаків, ніж інші країни світу.

У 2018 році країна утилізувала менше половини шлаків від металургійного виробництва – 48% доменних шлаків і 37% сталеплавильних шлаків, навів дані Андрій Глущенко.

Українські підприємства країни відправили на утилізацію лише 4,9 млн т шлаків, або 45,5%. При цьому 2,1 млн т пішло на виробництво цементу, ще 1 млн т – на дорожнє будівництво.

З іншого боку, наша країна може наростити використання шлаків ще за двома напрямами: збільшити їх частку у виробництві цементу і за рахунок експорту, вважає аналітик GMK Center.

Сьогодні українські цементні заводи додають близько 24% шлаків до своєї продукції. Водночас у світі частка шлаку в складі цементних сумішей, в тому числі шлакопортландцементу, становить від 35 до 95%. Крім того, є потенціал для збільшення завантаження українських цементних заводів.

"Зросте завантаження – зросте й використання шлаків", – наголосив Андрій Глущенко.

Світовий досвід підтверджує ефективність використання шлаків у будівництві. Наприклад, у Великій Британії міст Королеви Єлизавети II побудований з використанням 40 тис. куб м доменного шлаку.

Україна може впятеро збільшити використання шлаків на будівництві доріг, - дослідження 03

Міст королеви Єлизавети II (Великобританія)

На будівництво будівлі та злітно-посадкової смуги аеропорту Toowoomba Wellcamp Airport в Австралії пішло 100 тис. т геополімерного бетону. Ця технологія дала змогу скоротити викиди СО2 на 6,6 тис. т.

Україна може впятеро збільшити використання шлаків на будівництві доріг, - дослідження 04

Будівля і злітно-посадкова смуга аеропорту Toowoomba Wellcamp Airport, Австралія

Австралійці пишаються і першим будинком, зведеним виключно з екологічних матеріалів. У процесі спорудження будівлі Інституту глобальних змін у штаті Квінсленд серед іншого були використані балки з 330 куб. м геополімерного бетону.

Україна може впятеро збільшити використання шлаків на будівництві доріг, - дослідження 05

Будівля Інституту глобальних змін, Квінсленд, Австралія

У 2017 році Україна посіла 12-те місце в світі з виробництва сталі та лише 29-те з експорту шлаків, стверджує Андрій Глущенко.

На його думку, вся справа в дорогій логістиці. Витрати на транспортування шлаків можуть доходити до 90% кінцевої ціни.

"Експортна ціна шлаку з України – $3,5/т. Тому нам цікаві ринки з високими цінами. Має сенс розглядати ринки з ціною не менше $35/т", – вважає аналітик GMK Center.

Такі гроші за шлаки платять на півночі Європи (Велика Британія, Швеція), Близькому Сході (Кувейт), у Північній і Західній Африці (Алжир, Гана, Кот д’Івуар). Ємність ринків з ціною $35 і вище – до 1,4 млн т на рік.

"Загалом використання шлаків – це сучасна тенденція економіки замкнутого циклу і шлях до більш екологічного майбутнього", – підсумував аналітик GMK Center.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134974
 
 
 Топ коментарі
 
объясняю как это работает!
ну прокукарекал какой то очередной анал-итик. додавили, чрез год взялись за дело. по ТУ необходимо провести исследования и сделать заключения на тестовых образцах в нескольких лабораториях-пол года. согласовать по ведомствам и местным органам участок для эксперимента, выделить деньги в бюджет следующего года в ВР. -год. провести работы в сезон и ввести в эксплуатацию в тестовом режиме на годовой погодный цикл-1,5 года. разработать технологию использования материала и работ с ним-пол года. на вскидку, при хорошем раскладе ориентировочно с 2023. вопрос--кому это надо из современной цирковой труппы клоунов? все понимают что бобик на год-два, и ВР так же.
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ЕСЛИ НЕ ТРЫНДЕТЬ И НЕ ВОРОВАТЬ (ЧТО ВАЖНО), ТО ЗА 4 ГОДА МОЖНО БЫЛО ТРЕТЬ УКРАИНЫ ДОРОГИ СДЕЛАТЬ.
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Нравится мне слово МОЖЕТ.Такое оптимистичное,многообещающее
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ИМХО, МЫ ВСЕ ГОДЫ ТОЛЬКО ШЛАК И ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПРИ "СТРОИТЕЛЬСТВЕ" ___ "ДОРОГ"... Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование - Цензор.НЕТ 5531
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не до дорог сейчас, Зе билов только зебелизм и голобородьковатность интиресует Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование - Цензор.НЕТ 8203
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там один яврей из клоунского офиса назвал украину тремя областями...дебилы продают украину. пра выходить с вилами и гнать падло до берез..
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НЕ УДЕРЖАЛСЯ ОТ ВТОРОГО КОММЕНТАРИЯ (ВНИМАНИЕ, ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ):
НУ ВОТ ПОЧЕМУ НОРМАЛЬНЫЕ СТРАНЫ БЕРУТ ШЛАК И ПОЛУЧАЮТ В ИТОГУ КРАСОТУ, А НАША - БЕРЕТ АСФАЛЬТ/БЕТОН, А НА ВЫХОДЕ ПОЛУЧАЕТ ШЛАК???
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а по какой схеме и по какой цене бум наращивать производство новых смесей? кому-то надоело экспортировать по 3,5 уя, он хочет, чтобы внутри страны покупали по 30-35?...
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он хочет, чтобы внутри страны покупали по 30-35 -- ШАРИШЬ
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я так понял гиперлупов не будет Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование - Цензор.НЕТ 3450
шлаки предлагаю высыпать на дороги прямо с самосвалов шоб сами укатывали
эксперимент начать с Киева Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование - Цензор.НЕТ 5049
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Та будуйте вже, *******..., а не триндіть! Украина может в пять раз увеличить использование шлаков при строительстве дорог, - исследование - Цензор.НЕТ 7486 Вже останні 4 роки про це чую, можна вже було цю технологію освоїти.
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ЕСЛИ НЕ ТРЫНДЕТЬ И НЕ ВОРОВАТЬ (ЧТО ВАЖНО), ТО ЗА 4 ГОДА МОЖНО БЫЛО ТРЕТЬ УКРАИНЫ ДОРОГИ СДЕЛАТЬ.
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Зараз ще знадають, що ахмєтка шлаку на будівництво не дає.
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Нравится мне слово МОЖЕТ.Такое оптимистичное,многообещающее
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Угу. Может увеличить, а может и не увеличить. Как карта ляжет.
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объясняю как это работает!
ну прокукарекал какой то очередной анал-итик. додавили, чрез год взялись за дело. по ТУ необходимо провести исследования и сделать заключения на тестовых образцах в нескольких лабораториях-пол года. согласовать по ведомствам и местным органам участок для эксперимента, выделить деньги в бюджет следующего года в ВР. -год. провести работы в сезон и ввести в эксплуатацию в тестовом режиме на годовой погодный цикл-1,5 года. разработать технологию использования материала и работ с ним-пол года. на вскидку, при хорошем раскладе ориентировочно с 2023. вопрос--кому это надо из современной цирковой труппы клоунов? все понимают что бобик на год-два, и ВР так же.
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Шлак это мы умеем, да..Может все-таки попробуем увеличить количество асфальта при строительстве дорог ?
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Кол-во АСФАЛЬТА ******** нужно уменьшать, а вот бетона - увеличивать
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НЕ думаю, что если бы использование шлаков в строительстве было таким беспроблемным и выгодным, никто до этого из частников не додумался. Хотя бы чтобы наварить заменяя дорогую щебёнку дешёвым шлаком на своих стройках.
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У нас шлак весь в верхзраде,их нужно укатать под дорожное полотно,а сверху гросею и его шлакоправительством притрамбовать,охеренная будет дорога.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїна може вп'ятеро збільшити використання шлаків на будівництві доріг, - дослідження
 
 
 
 
 
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