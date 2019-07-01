 "Не дозволимо": Парубій відреагував на заяву Богдана про регіональну російську мову

Про це на засіданні Погоджувальної ради заявив голова парламенту Андрій Парубій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Я з подивом прочитав інтерв'ю керівника Офісу президента Зеленського Андрія Богдана ..., в якому він заявив, що нова команда має намір повернути регіональні мови", - розповів Парубій.

При цьому він нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон про єдину державну мову.

"І ми не дозволимо повертатися до часів мовного закону Колесніченка-Ківалова, який під виглядом регіональних мов мав на меті просто знищити українську мову в Україні", - підкреслив Парубій.

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Як повідомлялося, Закон "Про засади державної мовної політики", який внесли народні депутати Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов, був прийнятий, підписаний і набув чинності в 2012 році. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність національних меншин перевищує 10 відсотків.

Нагадаємо, що 23 лютого 2014 року Верховна Рада визнала цей закон таким, що втратив силу, а 28 лютого 2018 року Конституційний суд назвав його неконституційним.