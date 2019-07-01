 "Не дозволимо": Парубій відреагував на заяву Богдана про регіональну російську мову

Про це на засіданні Погоджувальної ради заявив голова парламенту Андрій Парубій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Я з подивом прочитав інтерв'ю керівника Офісу президента Зеленського Андрія Богдана ..., в якому він заявив, що нова команда має намір повернути регіональні мови", - розповів Парубій.
При цьому він нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон про єдину державну мову.
"І ми не дозволимо повертатися до часів мовного закону Колесніченка-Ківалова, який під виглядом регіональних мов мав на меті просто знищити українську мову в Україні", - підкреслив Парубій.
Як повідомлялося, Закон "Про засади державної мовної політики", який внесли народні депутати Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов, був прийнятий, підписаний і набув чинності в 2012 році. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність національних меншин перевищує 10 відсотків.
Нагадаємо, що 23 лютого 2014 року Верховна Рада визнала цей закон таким, що втратив силу, а 28 лютого 2018 року Конституційний суд назвав його неконституційним.
АЛЕ ПОКИ У НАС У ВЛАДИ БУДЕ ТАКЕ НЕОСВІЧЕНЕ БИДЛО ТА ЗЛОДІЇ ЯК ПАРУБІЙ ГРОЙСМАН ПОРОШЕНКО І Т,Д, і команда іуд яка їх підримає та підспівує їм за за 30 срібних монет ми будемо залишатися бідними попрошайками які на словах кричать "СЛАВА УКРАЇНІ" а нічого не зробили щоб УКРАЇНА МАЛА СЛАВУ,
На них Франція напала ?
1627 - наказ царя Михайла з подання Московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні "Учительного Євангелія" Кирила Ставровецького. Текст грамоти за Собраніе Гос. Грамотъ, ІІІ, №77
1696 - ухвала польського сейму про запровадження польської мови в судах і установах Правобережної України.
1690 - засудження й анафема Собору РПЦ на "Кіевскія Новыя Книги" П. Могили, К. Ставровецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Радзивиловського та інших.
XVIII століття
1720 - указ царя Московії Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг.
1729 - наказ Петра ІІ переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження.
1731 - вимога цариці Анни Іванівни вилучити книги старого українського друку, а «науки вводить на собственном российском языке». У таємній інструкції правителеві України князю О. Шаховському 1734 наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами, «а побуждать их и искусным образом приводить в свойство с великоросами».
1763 - указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.
1769 - заборона Синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар.
1775 - зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.
1789 - розпорядження Едукаційної комісії польського сейму про закриття всіх українських шкіл.
XIX століття
1817 - запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України.
1832 - реорганізація освіти на Правобережній Україні на загальноімперських засадах із переведенням на російську мову навчання.
1847 - розгром Кирило-Мефодієвського товариства й посилення жорстокого переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших.
1859 - міністерством віросповідань та наук Австро-Угорщини в Східній Галичині та Буковині здійснено спробу замінити українську кириличну азбуку латинською.
1862 - закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській Україні.
1863 - Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури: «ніякої окремої малоросійської мови не було і бути не може».
1864 - прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.
1869 - запровадження польської мови в якості офіційної мови освіти й адміністрації Східної Галичини.
1870 - роз'яснення міністра освіти Росії Д.Толстого про те, що «кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечне повинно бути обрусіння».
1876 - Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень. Повний текст Емського указу за журналом «Особого Совещания» Вперше оприлюднено у книжці Савченко Ф. Заборона українства 1876 р.
1881 - заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою.
1884 - заборона Олександром III українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях.
1888 - указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами.
1892 - заборона перекладати книжки з російської мови на українську.
1895 - заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей.
XX століття
1908 - чотирма роками після визнання Російською академією наук української мови мовою(!) Сенат оголошує україномовну культурну й освітню діяльність шкідливою для імперії.
1910 - закриття за наказом уряду Столипіна всіх українських культурних товариств, видавництв, заборона читання лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких неросійських клубів.
1911 - постанова VII дворянського з'їзду в Москві про виключно російськомовну освіту й неприпустимість вживання інших мов у школах Росії.
1914 - заборона відзначати 100-літній ювілей Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування української преси.
1914, 1916 - кампанії русифікації на Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.
1922 - проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У «теорії» боротьби в Україні двох культур - міської (російської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша.
1924 - закон Польської республіки про обмеження вживання української мови в адміністративних органах, суді, освіті на підвладних полякам українських землях.
1924 - закон Румунського королівства про зобов'язання всіх «румун», котрі «загубили материнську мову», давати освіту дітям лише в румунських школах.
1925 - остаточне закриття українського «таємного» університету у Львові.
1926 - лист Сталіна «Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У» з санкцією на боротьбу проти «національного ухилу», початок переслідування діячів «українізації».
1933 - телеграма Сталіна про припинення «українізації».
1933 - скасування в Румунії міністерського розпорядження від 31 грудня 1929 p., котрим дозволялися кілька годин української мови на тиждень у школах з більшістю учнів-українців.
1934 - спеціальне розпорядження міністерства виховання Румунії про звільнення з роботи «за вороже ставлення до держави і румунського народу»всіх українських вчителів, які вимагали повернення до школи української мови.
1938 - постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік і областей», відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.
1947 - операція «Вісла»; розселення частини українців з етнічних українських земель «урозсип» між поляками у Західній Польщі для прискорення їхньої полонізації.
1958 - закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту положення про вільний вибір мови навчання; вивчення усіх мов, крім російської, за бажанням батьків учнів.
1960-1980 - масове закриття українських шкіл у Польщі та Румунії.
1970 - наказ про захист дисертацій тільки російською мовою.
1972 - заборона партійними органами відзначати ювілей музею І.Котляревського в Полтаві.
1973 - заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського «Енеїда».
1972 - постанова ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік», де вперше проголошується створення «нової історичної спільноти - радянського народу», офіційний курс на денаціоналізацію.
1978 - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладення російської мови в союзних республіках»(«Брежнєвський циркуляр»).
1983 - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік» («Андроповський указ»), яким зокрема введено виплату 16% надбавки до платні вчителям російської мови й літератури; директива колегії Міносвіти УРСР «Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки», спрямована на посилення зросійщення.
1984 - постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи».
1984 - початок в УРСР виплат підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української.
1984 - наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.
1989 - постанова ЦК КПРС про «законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної».
1990 - прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.
XXI століття
2012 - Зако́н «Про заса́ди держа́вної мо́вної полі́тики» № 5029-VI (неофіційно - закон Колесніченка-Ківалова або «мовний закон») - закон, прийнятий Верховною Радою України 5 червня 2012 року у першому читанні 234 голосами «за» (за деякими даними за нього проголосувало лише 172 депутати), 3 липня 2012 року - у другому читанні 248 депутатськими картками (голосування відбулось з порушенням Конституції України, норм регламенту та процедури розгляду. 31 липня законопроект, попри категоричну власну заяву в ефірі каналу «Рада» про непідписання документу, прийнятого в такий спосіб, підписав Голова Верховної Ради Володимир Литвин, а 8 серпня - Президент України Віктор Янукович.
Законопроект внесли народні депутати Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов 7 лютого 2012 року. Він отримав реєстраційний № 9073. Закон набув чинності 10 серпня 2012 року.
2014 - Регіонали і комуністи намагаються ввести в Україні двомовність, граючи на руку "братській" державі-терористу і окупанту.
читайте допис кремлівської стерви.
Что такое "региональный язык"?????
Определение - в студию!
Региональный язык - язык, официальный статус которого закреплён в законодательстве одного или нескольких административно-территориальных субъектах: федеральный округах, провинциях, краях, штатах, муниципалитетах, районах, сёлах или других административно установленных регионах государства наряду с официальным/государственным языком, который действует на территории всего государства. Пример - немецкий язык как региональный в провинции Южный Тироль, Италия
Для особо одаренных: , провинциях, краях, штатах, муниципалитетах, районах, сёлах или других административно установленных регионах государства
Жовтень 2019 року.
1. Острожская академия - г. Острог
Академия была основана К.Острожских. В стенах Острожской академии учился Гетман Петро Сагайдачный Конашевича, от которого дрожала вся лапотная кацапская московия.
Основана Острожская славяно-греко-латинская академия в 1576 г. князьем Василием-Константином Острожским. И уже в 1578 г. в Острожского книгопечатания был выдан - "Букварь" Ивана Федорова.
Здесь впервые в украинском образовании было положено в основу учебной деятельности Острожской академии в сочетании с совершенным владением тремя языками - греческим, латынью и церковнославянским украинским языком.
2. Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Старейший ВУЗ Украины - Львовский национальный университет имени Ивана Франко. он был основан 16 января 1661 году ему присвоен "статус академии и титул университета" с правом преподавания всех дисциплин и присвоения ученых степеней, главными предметами считались теология, история, философия и латынь., а сразу после вхождения королевства Галичины как автономии в состав Габсбургской империи - преподавание стало вестись на украинском языке .
3. Киево-Могилянской академии была основана в 1659 году., считаясь, таким образом, одним из трёх старейших вузов Украины после Острожской академии и Львовского университета, а также одной из старейших высших школ во всей Восточной Европе. Студенты Киевской академии 2000 чел. изучали славяно-руський литературный украинский язык, церковно-славянский, польский, латинский, греческий, древнееврейский, немецкий и французский языки, историю, географию, математику, астрономию, пиитику, риторику и диалектику, философию.......