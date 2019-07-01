 Дніпровський металургійний комбінат розраховує на стабільну роботу попри справу про банкрутство

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК) розраховує працювати в звичайному режимі, незважаючи на відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ "Дніпровський меткомбінат". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву підприємства.
"Щодо ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" 31 травня 2019 року господарський суд Дніпропетровської області виніс ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" при відкритті справи про банкрутство вводиться процедура розпорядження майном. Зараз підприємcтво має право спрямовувати кошти виключно для розрахунків, пов'язаних з основною виробничою діяльністю", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ДМК, в період розгляду справи про банкрутство підприємство має суттєві обмеження в правах надавати соцдопомогу і фінансувати соцсферу.
"У 2018-2019 роках ДМК виконав свої зобов’язання перед містом, перерахувавши відповідно 60 мільйонів гривень на децентралізацію опалювальної системи і 40 мільйонів гривень на придбання автобусів для комунального автопарку м. Кам'янське", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що меткомбінат - суб’єкт підприємницької діяльності з особливим статусом містоутворюючого підприємства, що забезпечує робочі місця для 9500 осіб. Щомісяця комбінат перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до міської казни, наповнюючи міський бюджет майже на 40%.
"Цей непростий період, пов'язаний з відкриттям провадження в справі про банкрутство ПАТ "Дніпровський меткомбінат", підприємство розраховує працювати в звичному режимі і пройти без простоїв виробництва", - відзначили в прес-службі.
Як відомо, "Дніпровський меткомбінат" - одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України, спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату.
Ну ладно, дефолт, так дефолт!!!
КАК? ДМК МЕТАЛЛ НЕ ПРОДАЁТ НАПРЯМУЮ! ПРОДАЁТ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ "ПО ЦЕНАМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ" (дюферко...или хто там щас...). Т.е. РЕАЛЬНО ТОННА СТОИТ УСЛОВНО 500 долл, А ЗАВОД ПРОДАЁТ ПОСРЕДНИКУ ЗА 300 долл. ПРИ ТОМ, ЧТО СЕБЕСТОИМОСТЬ 301 долл. КОНЕЧНО ЛЮБОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАНЕТ БАНКРОТОМ!
ПОСРЕДНИК ПРОДАЁТ ПОТОМ ЗА 500 долл. И ВСЯ ПРИБЫЛЬ (200 долл.) ОСЕДАЕТ НА "БЕРМУДСКИХ ОСТРОВАХ" В "БЕРМУДСКОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ"...
P.S. 60 МИЛЛИОНОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА АФЁРУ МЕСТНОГО МЭРА БЕЛОУСОВА ПО ПЕРЕВОДУ ВСЕГО ГОРОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ ИСЧЕЗЛИ В НИКУДА! ЕСТЕСТВЕННО И ОЧЕВИДНО, ЧТО БЕЗ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ (сетей и подстанции) ИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЗОК ЭТО БЫЛО ИЗНАЧАЛЬНО НЕВОЗМОЖНО... СЕЙЧАС РАССМАТРИВАЕТСЯ АФЁРА№2 (о чём здесь писал БЫВШИЙ ДЕПУТАТ КАМЕНСКОГО ГОРСОВЕТА УСАЧЁВ) - ВЗЯТИЕ НА БАЛАНС ГОРОДА МЕСТНОЙ ТЭЦ С ДОЛГАМИ В ПОЛМИЛЛИАРДА(!!!) ГРИВЕН!!!
40 МИЛЛИОНОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОБУСОВ ТОЖЕ НИКТО НЕ ВИДЕЛ. АВТОБУСОВ...
А ЕЩЁ В КАМЕНСКОМ СТРОЯТ ПАРКИ И ФОНТАНЫ, ДВОРЦЫ СПОРТА....ЗА СОТНИ МИЛЛИОНОВ! ПРИ ЭТОМ ДВА СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯ. ПОГИБЛИ ДЕТИ ОТ ПАДЕНИЯ ЧАСТЕЙ РУШАЩИХСЯ ДОМОВ...
Вот бы все удивились...