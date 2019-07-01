 Парубій: Рада найближчим часом розгляне кадрові пропозиції Зеленського

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час погоджувальної ради, відповідаючи на прохання Стефанчука розглянути кадрові питання, ініційовані главою держави.
Він зазначив, що розгляд кадрових пропозицій може відбутися двома шляхами: скликавши позачергове засідання Ради або після прийняття Виборчого Кодексу.
"Але вам обіцяю, що в найближчий період буде запропоновано розглянути кадрові пропозиції. Звичайно, тільки тоді, коли будуть відповідні рішення комітетів", - зазначив Парубій.
Голова ВР висловив надію, що співпраця президента з Радою "буде йти шляхом консультацій і узгоджень, а не шляхом шантажу і неповаги до вищого законодавчого органу".
- Я не гинеколог, но посмотреть могу!
ДАЛЬШЕ ОБЪЯСНЯТЬ, ИЛИ ПОНЯЛ?
ЗДЕБИЛ, ПОМИМО ИЗВЕСТНЫХ 3Х ОСНОВАНИЙ, ЕСТЬ ЕЩЕ:
В части второй статьи 42 [ЗУ "О ПРОКУРАТУРЕ] говорится, что полномочия Генерального прокурора прекращаются в случае:
1) выражения Верховной Радой недоверия Генеральному прокурору, что влечет его отставку с этой административной должности;УВЕРЕН, ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В РАДУ ЭТОТ ВОПРОС РЕШИТСЯ ДОВОЛЬНО БЫСТРО.
ПАН ПОРОШЕНКО - НЕ ПОНИМАЮ Я ЭТОТ ЦИРК БАТЯ!!!
( надеюсь так и задуманно)
Глава Офиса президента Андрей Богдан сделал неожиданное признание о том, что бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов его многолетний друг. Об этом Богдан сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".
Идеологической основой партии "Слуга народа" Владимира Зеленского является либертарианство.
Об этом сообщил в интервью LB.ua представитель Президента Украины в Парламенте Руслан Стефанчук.
Они выступают против любых государственных дотаций, например, сельскохозяйственным производителям. Либертарианцы выступают против таможенных пошлин и иных видов внешнеторговых барьеров.
· Либертарианцы выступают против государственного контроля за безопасностью и эффективностью лекарственных средств, против всех или большинства правил градостроительного зонирования.
· Либертарианцы выступают против установления законом минимального размера оплаты труда.
· Либертарианцы возражают против любого государственного контроля над средствами массовой информации.
· Часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании.
· Либертарианцы выступают против запретов на владение оружием.
· Одним из легкоузнаваемых требований либертарианцев - неоднозначно воспринимаемым обществом, но совершенно естественно вытекающим из общей концепции - является требование полной легализации всех или большинства наркотиков.
А Стефанчук сказал, что идеологической основой партии "Слуга народа" Владимира Зеленского является либертарианство.
Вы это выбирали? Или выбирали по приколу кота в мешке, а теперь Стефанчук говорит, что в мешке было либертарианство