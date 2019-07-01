 Найманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацполіції, опублікованому в фейсбуці.

Під час вечірнього патрулювання Верхньоторецька співробітники сектору реагування патрульної поліції Авдіївки потрапили під ворожий вогонь.

Зараз двоє поліцейських перебувають у військовому госпіталі в м. Часів Яр.

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