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Все про:обстріл (5266) Нацполіція (7770) Донецька область (2263)

 Найманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано. ФОТО

В Ясинуватському районі Донецької області наряд поліції потрапив під обстріл бойовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацполіції, опублікованому в фейсбуці.

Під час вечірнього патрулювання Верхньоторецька співробітники сектору реагування патрульної поліції Авдіївки потрапили під ворожий вогонь.

Зараз двоє поліцейських перебувають у військовому госпіталі в м. Часів Яр.

Найманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано 01

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Найманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134959
 
 
 Топ коментарі
 
Головне - не стріляти у відповідь.
І тоді на Бамбасі запанує світ.
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Zoya Kazanzhy:
Виходить, 13 тисяч людей полягло, щоб Зеленський зараз здавав Україну прямо в лапи Кремлю? І щоб піпл знову повернувся до своєї звичної жуйки - з 1 липня показуватимуть Сватів. Ну і генерал СБУ, який займався планом розгону Майдану, призначений заступником голови СБУ - це для вишеньки на торті.
13 тисяч людей загинуло, майже 2 мільйони залишились без домівок, щоб повернулись в країну портнови і компанія; щоб 16-річна дівчина понесла покарання за одиночний пікет проти Зеленського; щоб Кучма вів переговори з сепаратистами на їхніх умовах, а Генштаб віддав наказ «не стріляти; щоб суд скасував назви вулиці Шухевича та проспекту Бандери; щоб недолугий Данилюк загубив, а потім знайшов спеціально обладнану кімнату в РНБО; щоб «партія», прости господи, Шарія змогла балотуватися в Раду; щоб всі колишні зрадники і «п'ята колона» весело і вдоволено потирали руки, тішачись приходом до влади «своїх».

Це - реванш. Вони чекали і дочекались нарешті.
Наші українські суди, які завжди тримали ніс по вітру, відреагували першими. Нашим судам і не потрібні спеціальні вказівки - вони все зчитують з владних губ.
Країна легко здає позиції, які утримувала всі 5 років. Політичні зомбі з минулого пожирають наше майбутнє.
І це ще партія Слуга народу не виграла парламентські вибори. В парламент прийдуть нові обличчя, звісно.
Артист 95 кварталу Юзик, наприклад. Він балотується в Кривому Розі по 33 округу. А по 32 балотується подруга його дружини. А по 31 округу - двоюрідний брат мами Юзика. Ви розумієте, яка потужна команда зайде в Раду?
Через півроку нам нинішній парламент буде здаватися палатою лордів, не менше.
Валерій Пекар написав, що напередодні виборів було складено психологічний портрет Зеленського: «Не було жодного сенсу його публікувати: прихильники були заворожені, супротивники і так були проти». Валерій пише, що «один із факторів, що вплинули на рішення Зеленського йти в політику, це ресентимент, обрАза. Жорстка образа на несправедливість - мовні квоти і Свати».
І можна було б знизити на таке плечима, якби не всі подальші дії.
Президентом стала закомплексована і мстива людина. І всі трабли у нас лише починаються.
І про тих, хто страшенно обурювався щодо заборони Сватів. Серіали відображають свої цільові аудиторії. Згадайте, яким зашуганим і недолугим зображений професор університету, і яким класним чуваком здається алкоголік-слюсар, чи хто він там? Народ в більшості своїй тащиться від алкоголіка-слюсара, бо він народу ближчий, аніж університетський професор і його дружина-фіфочка.
Народу подобаються смішні алкоголіки, шаурма як символ Києва, жінки як бренд країни, указ про носіння шортів в офісі президента. Народу по фіг ПАРЄ і полонені моряки.
Народ бавиться. А що такого? Народ же втомився і хоче, щоб «всьо було харашо».
Народ не хоче помічати, що ми на всіх парах мчимося прямо в пекло.


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виходить-- те що відвоювала ВСУ територію--віддати сепарам...
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Головне - не стріляти у відповідь.
І тоді на Бамбасі запанує світ.
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А як працівники поліції опинились на лінії вогню? Може треба їх звільнити за службову невідповідність? Вони що дебіли, не розуміють де можна їздити а де не можна? Чи вони сепари і їхали від терористів?
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А що це за казковий камуфляж на машині національної поліції України? Може це їх ЗСУ прийняли за сепарів? Де стандартна розкраска машин, згідно інструкцій МВС? Чи це приватне авто на якому менти їздять до терористів на зустрічі?
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Та чого там вже по дрібницях... Педаль в асфільт!

Найманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано - Цензор.НЕТ 1772
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Там от Верхнеторецкого до бывшего Кр. Партизана расстояние в несколько сот метров. А патрулировать нужно.
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Чому машина має незрозумілий окрас? Де розкраска згідно нормативів МВС? Як розібрати хто їде на цій машині терористи чи місцеві менти? Хоч це одне й те саме! Якщо там стріляють то чому МВС не виділяє місцевим ментам броньовані машини для патрулювання в прифронтовій смузі? Аваков, де броньована техніка яку ти закуповуєш?
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Zoya Kazanzhy:
Виходить, 13 тисяч людей полягло, щоб Зеленський зараз здавав Україну прямо в лапи Кремлю? І щоб піпл знову повернувся до своєї звичної жуйки - з 1 липня показуватимуть Сватів. Ну і генерал СБУ, який займався планом розгону Майдану, призначений заступником голови СБУ - це для вишеньки на торті.
13 тисяч людей загинуло, майже 2 мільйони залишились без домівок, щоб повернулись в країну портнови і компанія; щоб 16-річна дівчина понесла покарання за одиночний пікет проти Зеленського; щоб Кучма вів переговори з сепаратистами на їхніх умовах, а Генштаб віддав наказ «не стріляти; щоб суд скасував назви вулиці Шухевича та проспекту Бандери; щоб недолугий Данилюк загубив, а потім знайшов спеціально обладнану кімнату в РНБО; щоб «партія», прости господи, Шарія змогла балотуватися в Раду; щоб всі колишні зрадники і «п'ята колона» весело і вдоволено потирали руки, тішачись приходом до влади «своїх».

Це - реванш. Вони чекали і дочекались нарешті.
Наші українські суди, які завжди тримали ніс по вітру, відреагували першими. Нашим судам і не потрібні спеціальні вказівки - вони все зчитують з владних губ.
Країна легко здає позиції, які утримувала всі 5 років. Політичні зомбі з минулого пожирають наше майбутнє.
І це ще партія Слуга народу не виграла парламентські вибори. В парламент прийдуть нові обличчя, звісно.
Артист 95 кварталу Юзик, наприклад. Він балотується в Кривому Розі по 33 округу. А по 32 балотується подруга його дружини. А по 31 округу - двоюрідний брат мами Юзика. Ви розумієте, яка потужна команда зайде в Раду?
Через півроку нам нинішній парламент буде здаватися палатою лордів, не менше.
Валерій Пекар написав, що напередодні виборів було складено психологічний портрет Зеленського: «Не було жодного сенсу його публікувати: прихильники були заворожені, супротивники і так були проти». Валерій пише, що «один із факторів, що вплинули на рішення Зеленського йти в політику, це ресентимент, обрАза. Жорстка образа на несправедливість - мовні квоти і Свати».
І можна було б знизити на таке плечима, якби не всі подальші дії.
Президентом стала закомплексована і мстива людина. І всі трабли у нас лише починаються.
І про тих, хто страшенно обурювався щодо заборони Сватів. Серіали відображають свої цільові аудиторії. Згадайте, яким зашуганим і недолугим зображений професор університету, і яким класним чуваком здається алкоголік-слюсар, чи хто він там? Народ в більшості своїй тащиться від алкоголіка-слюсара, бо він народу ближчий, аніж університетський професор і його дружина-фіфочка.
Народу подобаються смішні алкоголіки, шаурма як символ Києва, жінки як бренд країни, указ про носіння шортів в офісі президента. Народу по фіг ПАРЄ і полонені моряки.
Народ бавиться. А що такого? Народ же втомився і хоче, щоб «всьо було харашо».
Народ не хоче помічати, що ми на всіх парах мчимося прямо в пекло.


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г*споди, да есть теперь каконы с автокефалями - просто нужно шоб добрые попросили Яхве наказать злого, всех злых. Или никто в Яхве не верит? Как носиться с пергаментом и бегать с ыконками, так все веруны любят. А как проверить боброту Яхве и свои же вопли о егО мохуществе, так спрашивают - "мы че, совсем дураки"?
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чому таких як Кучма .Медвеччук .та інших Рабіновичів --слуг народу --не садити за кермо..а вони в ВР керувати будуть..з теплого місця в Києві
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Там я так понял тоже готовятся отвести ВСУ и оставить одну полицию... поэтому идет жесткая подготовка со стороны сепаров
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виходить-- те що відвоювала ВСУ територію--віддати сепарам...
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Авто камуфлированное и на полицейское не похоже. Вот и получили на орехи.
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треба було відповісти Вільхою...!! Одужання хлопцям!!!
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Тука сказав,шо так i буде

Найманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано - Цензор.НЕТ 378 СIМФЕРОПОЛЬ ЗА ЄС 🇺🇦 🇪🇺‏ @simfforeu 2 ч.2 часа назад
Окупанти досі не відвели війська поряд із Станицею Луганською.
Навіть більше - за данними розвідки, вони стягують сили для наступу.
Нагадаємо, що декілька днів тому за пропозицією
Кучми ВСУ покинули позиції у Станиці заради "майбутнього перемир'я".

Найманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано - Цензор.НЕТ 5383
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Где єтот переговорщик кучма дайте ему посмотреть в его поросячьи глаенки
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ обстріляли наряд поліції на Донеччині: двох патрульних госпіталізовано. ФОТО
 
 
 
 
 
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