 "Європейська Солідарність" оскаржила в суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Європейська Солідарність" у своєму позові наголошує, що міська рада Харкова таким чином порушила закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки".
"Європейська Солідарність" вважає неприпустимим для органів місцевого самоврядування порушувати закони України і повертати на вулиці нашої держави імена діячів комуністичного режиму, причетних до репресій проти українського народу, повідомляє пресслужба партії.
Як повідомлялося, 19 червня Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту імені Жукова.
У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м.Харкова" в рамках закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тотаталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки". Воно зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради були зареєстровані електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Г. Жукова і прибрати з пл.Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали більше 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.
Єто если у нас такие сознательные барыги то националисты так вообще звери...
про жукава, на которого так агрятся колорады. жуков был КОНЕВОДОМ. жуков НЕ имел образования. Этой тупой палач, мясник. Это скот и иуда.
В свои "васпаминаниЙАх и разымшлениях" свиноподобный жукаф 1 абзацом упомянул про ржевский котел. Это про росию ТОГДА. В Украине эта тварь отправила на штурм 270 тысяч БЕЗ оружия, через Днепр в НОЯБРЕ 1943 года. Это маршал? Это тупой даун. тупой скот который хотел "выслужиться" перед еще одним ублюдком - сралиным.
Чем отличался Гитлер от сталина? НИЧЕМ в плане убийств. С одной разницей гитлер СВОЙ народ не гнобил. сталин в своих жерновах перемалывал ЛЮБЫЕ народы.
Штурм Берлина - и снова "талантливый коневод" отправляет на штурм сотни тысяч ЧЕРЕЗ зееловские высоты (обойти было безопаснее, но дольше).
И вот теперь, этому бездарю, этому тупорылому барану, мяснику, палачу на счету которого миллионы потерянных солдат "просто так", на счету которого сотни трупов расстрелянных им лично хотят ставить памятник.
Вы там сепарские чинуши харькова совсем на порошках поплыли? не нюхайте херню. а крысу давно пора выгнать с харькова. Дудочника бы, чтоб всех крыс в Днепр повел.
kelt kant
Для недалекого ЗЕ-пипла открою "секрет" - мэр это выборная должность, его выбирает народ (жители городов). Кернес это корешь 70% ватноголового стада, проживающего в Харькове. Голодомор и уничтожение всего украинского на юго-востоке Украины дает о себе знать, так что сильно удивляться не приходится, что за этого сепара голосует многочисленная вата. Так что Петя тут не при чем, Петя только губернаторов имел право назначить или снять...
Україні не потрібні вулиці названі іменами рашистських загарбників.