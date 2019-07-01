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 "Європейська Солідарність" оскаржила в суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова

Харківська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" подала позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування рішення міської ради, яке повернуло проспекту імені українського правозахисника Петра Григоренка ім'я радянського маршала Жукова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Європейська Солідарність" у своєму позові наголошує, що міська рада Харкова таким чином порушила закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки".

"Європейська Солідарність" вважає неприпустимим для органів місцевого самоврядування порушувати закони України і повертати на вулиці нашої держави імена діячів комуністичного режиму, причетних до репресій проти українського народу, повідомляє пресслужба партії.

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Як повідомлялося, 19 червня Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту імені Жукова.

У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м.Харкова" в рамках закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тотаталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки". Воно зокрема, передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів). 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради були зареєстровані електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Г. Жукова і прибрати з пл.Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року. Того дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали більше 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134953
 
   
 Топ коментарі
 
Никак этот Порошенко не успокоится? да, зюблики, скажите не трогать жукова???
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Не свобода, не жоны белецкого, не ПС, а барыга Порошенко.
Єто если у нас такие сознательные барыги то националисты так вообще звери...
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Какой результат, если действующему президенту это не мешает?
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Никак этот Порошенко не успокоится? да, зюблики, скажите не трогать жукова???
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Зная подлую лолиту...Вполне вероятно,шо сам эта проблема возникла с его подачи. Шоб перед выборами ее легко было решить .Кернес его коришь. Разе нет ? ))
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Для недалекого ЗЕ-пипла открою "секрет" - мэр это выборная должность, его выбирает народ (жители городов). Кернес это корешь 70% ватноголового стада, проживающего в Харькове. Голодомор и уничтожение всего украинского на юго-востоке Украины дает о себе знать, так что сильно удивляться не приходится, что за этого сепара голосует многочисленная вата. Так что Петя тут не при чем, Петя только губернаторов имел право назначить или снять...
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Удел порошни - визжать. Народу ихние хотелки и пыхтелки побоку.
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Не свобода, не жоны белецкого, не ПС, а барыга Порошенко.
Єто если у нас такие сознательные барыги то националисты так вообще звери...
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а вот по собьітиям сегодня можно увидеть, как созданную Порохом партию Регионов сделали пророссийской. Парашка и ее русский мир так все, что украинцам ценно, превращает в свою ценность.
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Не свобода, не жоны белецкого, не ПС...Да-да. Он свят. Преклони колени и отсоси ))
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Какой результат, если действующему президенту это не мешает?
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Суды и прокурватура то сейчас пока Петины. Так что стрелки не переводи. Зеленский может только преступников амнистировать или помиловать личным указанием.
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рещультат будет потом. Словосочетание"обжаловаи в суде" = єто подали и ск в суд, чтобьі обжаловать. То журналистьі тупят, как попугачики вторят за профисленгом, не понимая, что просто смертньій не понимает.
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Во власти и судах сидят сейчас те кто должен был уже 5 лет лежать в земле после революции. К сожалению ето революцией нельзя назвать нивкаком смысле. Революция была подавлена и разбита бандой Парашенка и Ахметова. Кто из них кем указывал ето разбираться уже нет смысла.
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Кернесу эта фразочка явно нравится - он так за этого русского мясника заступается, просто с невероятным энтузиазмом. К счастью, хоть кто-то что-то предпринимает против этого рыговско-русского рассадника в Харькове.
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При игре в наперстке, чтобы раскрутить лоха на полную - ему сначала дают немного выиграть.
"Европейская Солидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта имени Жукова - Цензор.НЕТ 1075
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как-то не понятно, проигравшая проворовавшаяся полит сила и такими вопросами занимается.... ну а супер человекуприближонная Зевласть занята самоофигиванием как круто они ворвались в политику......
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Януковощь теж всіх "збитими льотчиками" називав, поки в Ростов не втік.
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Жителям Восточной Украины глубоко пох как называются улицы на Западной Украине. Жителям Западной Украины глубоко пох как называются улицы на Восточной Украине. И только горстка ублюдков никак не угомонится и пытается сталкивать людей лбами. Смиритесь, твари, ваше время ушло. На президентских выборах было 24%+, если будете продолжать в том же духе - на парламентских не будет и 5%.
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Завали хлєбало, кажуть таким як ти в Харкові.
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дада, а таким как тьі, рашка всегда мозги подмажет. окржающая среда формирует сознание человека. так что в жопу твоего Єукова. и скорее б такие как тьі совково-инкубаторньіе динозаврьі повьіздьіхали, что б не производить новое поколение.
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Ну і довбень, на таких як ти верхи, Зеленський на банкову заїхав.
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Зеленский заехал на Банковую на тех же самых на которых 5 лет назад Парашенко заехал. так что не звизди. Парашенок обманул народ и те его выгнали. Или ты за терпение и стабильность как на Рашке и Беларашке предлагаешь?
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наш народ думает, что его обманули, потому что єто биомасса. ей что не так все обманули.
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А що там з судом над Херносом? Щось він давно до Полтави не їздив.
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просто крысеныша-сепара гЭпу надо было уволить. К чертовой матери.
про жукава, на которого так агрятся колорады. жуков был КОНЕВОДОМ. жуков НЕ имел образования. Этой тупой палач, мясник. Это скот и иуда.
В свои "васпаминаниЙАх и разымшлениях" свиноподобный жукаф 1 абзацом упомянул про ржевский котел. Это про росию ТОГДА. В Украине эта тварь отправила на штурм 270 тысяч БЕЗ оружия, через Днепр в НОЯБРЕ 1943 года. Это маршал? Это тупой даун. тупой скот который хотел "выслужиться" перед еще одним ублюдком - сралиным.
Чем отличался Гитлер от сталина? НИЧЕМ в плане убийств. С одной разницей гитлер СВОЙ народ не гнобил. сталин в своих жерновах перемалывал ЛЮБЫЕ народы.
Штурм Берлина - и снова "талантливый коневод" отправляет на штурм сотни тысяч ЧЕРЕЗ зееловские высоты (обойти было безопаснее, но дольше).
И вот теперь, этому бездарю, этому тупорылому барану, мяснику, палачу на счету которого миллионы потерянных солдат "просто так", на счету которого сотни трупов расстрелянных им лично хотят ставить памятник.
Вы там сепарские чинуши харькова совсем на порошках поплыли? не нюхайте херню. а крысу давно пора выгнать с харькова. Дудочника бы, чтоб всех крыс в Днепр повел.
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Для "Європейська Солідарність" оскаржила в суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова - Цензор.НЕТ 5201 Andrey Dzybak
"Європейська Солідарність" оскаржила в суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова - Цензор.НЕТ 7679 kelt kant
Для недалекого ЗЕ-пипла открою "секрет" - мэр это выборная должность, его выбирает народ (жители городов). Кернес это корешь 70% ватноголового стада, проживающего в Харькове. Голодомор и уничтожение всего украинского на юго-востоке Украины дает о себе знать, так что сильно удивляться не приходится, что за этого сепара голосует многочисленная вата. Так что Петя тут не при чем, Петя только губернаторов имел право назначить или снять...
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Томос переданий навічно. І від цього обісрались саме ординці.
Україні не потрібні вулиці названі іменами рашистських загарбників.
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Больше протестовать похоже некому. Зекоманду и Жуков устраивает. Он им ментально близок.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Європейська Солідарність" оскаржила в суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова
 
 
 
 
 
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