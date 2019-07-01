 Я не підтримую нікого з претендентів у парламентарі, але готовий працювати з усіма, кому дніпряни дадуть квоту довіри, - Філатов

Про це очільник міста заявив у своєму зверненні, яке розміщене на його офіційному каналі вYouTube.

Міський голова наголосив: у Дніпрі буде рівний доступ і чесні конкурентні умови для всіх претендентів на місце у Верховній Раді.

"Коли політики намагаються нав’язати свою думку людям, вони забувають, що народ набагато мудріший і не потребує порад або підказок. Кого обирати – вирішувати тільки вам. За різними партійними списками та в мажоритарних округах до парламенту йде чимало гідних людей. Я не підтримую нікого з претендентів, але готовий працювати з усіма, кому дніпряни дадуть квоту довіри. Ті, хто одержав мандат, повинні насамперед відстоювати інтереси міста й людей. В іншому разі звинувачувати доведеться лише самих себе. Якщо замість питань містян депутат у Раді дбатиме про свій гаманець, я першим розповім усім про це", – сказав Борис Філатов.

Серед важливих для міста питань, на які варто буде звернути увагу, зокрема новообраним парламентарям, очільник Дніпра назвав аеропорт, метрополітен, об’їзну дорогу та колектор на лівому березі.

"Скільки разів ми бачили, як отримали мандат і одразу ж забували про місто. Кожного слід оцінювати за його справами. Подумайте, хто справді "вибиватиме" з уряду гроші для міста, а хто кластиме їх собі в кишеню", – додав мер.

Крім цього, Борис Філатов нагадав, що понад місяць тому він першим серед українських політиків відмовився від участі у дострокових парламентських виборах. За словами мера, він уже мав досвід роботи народним депутатом, тож нині будь-яка форма участі у діяльності Верховної Ради – поза його інтересами. Очільник міста сконцентрований на роботі саме у Дніпрі.

Учасникам парламентських перегонів міський голова побажав успіхів і чесної боротьби. Він також закликав містян бути уважними під час передвиборчої агітації:

"Якщо хтось прикриватиметься моїм ім'ям – не вірте. У мене немає пріоритету ні для кого", – підкреслив мер Дніпра.