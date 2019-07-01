 Я не підтримую нікого з претендентів у парламентарі, але готовий працювати з усіма, кому дніпряни дадуть квоту довіри, - Філатов

Про це очільник міста заявив у своєму зверненні, яке розміщене на його офіційному каналі вYouTube.
Міський голова наголосив: у Дніпрі буде рівний доступ і чесні конкурентні умови для всіх претендентів на місце у Верховній Раді.
"Коли політики намагаються нав’язати свою думку людям, вони забувають, що народ набагато мудріший і не потребує порад або підказок. Кого обирати – вирішувати тільки вам. За різними партійними списками та в мажоритарних округах до парламенту йде чимало гідних людей. Я не підтримую нікого з претендентів, але готовий працювати з усіма, кому дніпряни дадуть квоту довіри. Ті, хто одержав мандат, повинні насамперед відстоювати інтереси міста й людей. В іншому разі звинувачувати доведеться лише самих себе. Якщо замість питань містян депутат у Раді дбатиме про свій гаманець, я першим розповім усім про це", – сказав Борис Філатов.
Серед важливих для міста питань, на які варто буде звернути увагу, зокрема новообраним парламентарям, очільник Дніпра назвав аеропорт, метрополітен, об’їзну дорогу та колектор на лівому березі.
"Скільки разів ми бачили, як отримали мандат і одразу ж забували про місто. Кожного слід оцінювати за його справами. Подумайте, хто справді "вибиватиме" з уряду гроші для міста, а хто кластиме їх собі в кишеню", – додав мер.
Крім цього, Борис Філатов нагадав, що понад місяць тому він першим серед українських політиків відмовився від участі у дострокових парламентських виборах. За словами мера, він уже мав досвід роботи народним депутатом, тож нині будь-яка форма участі у діяльності Верховної Ради – поза його інтересами. Очільник міста сконцентрований на роботі саме у Дніпрі.
Учасникам парламентських перегонів міський голова побажав успіхів і чесної боротьби. Він також закликав містян бути уважними під час передвиборчої агітації:
"Якщо хтось прикриватиметься моїм ім'ям – не вірте. У мене немає пріоритету ні для кого", – підкреслив мер Дніпра.
хвост давно отвалился, можешь и копчик сломать!
Понеслось предвыборное бла-бла-бла про мудрый украинский народ. Шо ж эти мудрецы тридцать лет одних пи2арасов во власть заводят?
Золотые слова, Борис Альбертович, золотые слова.
Был один такой великий человек, генерал Ли. И хотя был он начальником одной из самых престижных военных академий, Вест Пойнт, и хотя был он противником рабства и сторонником юниона, и хотя Президент Линкольн предложил ему должность главнокомандующего войсками Севера, но генерал Ли был прежде всего жителем штата Вирджиния и интересы его штата были настолько дороги ему, что возглавил он военные силы Юга, хотя и понимал, что дело это провальное. И только благодаря мужеству и отваге генерала Ли не прошелся по Вирджинии шквал смерти Шермана, выжигая все вокруг и оставляя за собой пустыню, как сейчас оставляют орки в ЛДНР. И никто, ни один порядочный человек, поддерживющий в гражданской войне северян, никогда не скажет о генерале Ли ничего дурного, потому что сам генерал Ли ничего от своего мужества не получил в материальном плане, а напротив, потерял (на месте его поместья находится знаменитое мемориальное Арлингтонское кладбище, которое, несомненно, было заложено в этом месте именно потому, чтобы Ли никогда не смог вернуться в свое "национализированное" поместье и попребовать свою землю себе назад, вот как его боялись).
Недаром именно генерал Ли вызывает такую ненависть у рептилоидных отбросов - очень им страшны патриоты, патриоты своей страны, и самое главное, патриоты своей земли.
В 2020 выборы и днепряне всё этому мудаку припомнят начиная от ремонта Нового моста и заканчивая эротическими речами в сторону Петра и Марыны.