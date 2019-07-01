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 Політика України
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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність" долають 5% бар'єр, - опитування

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то до парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська солідарність".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.

Згідно з оприлюдненими на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок даними, "Слугу народу" готові підтримати 43,2% респондентів серед тих, хто визначився і голосуватиме, "Опозиційну платформу - За життя" - 12%, ВО "Батьківщина" - 9,4%, "Голос" - 8,3%, "Європейську солідарність" - 8,2% опитаних.

З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр 5% партія "Сила і честь" із підтримкою 4,1% голосів та "Громадянська позиція" - 3,9% респондентів.

Водночас "Опозиційний блок - Партію миру та розвитку" готові підтримати 2,2% тих, хто визначився і має намір голосувати, за Радикальну партію Олега Ляшка готові голосувати 2,1%, ВО "Свобода" набирає 1,8% підтримки, "Українська стратегія Гройсмана" отримує 1,6% підтримки, "Об'єднання "Самопоміч" - 1,2%.

Решта партій набрала б менше ніж 1% голосів респондентів.

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Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, то 46% опитаних заявили, що точно мають намір голосувати, а 37,7% - швидше мають намір голосувати. 6,6% точно не голосуватимуть і ще 6% швидше не голосуватимуть.

Ролінгове дослідження передбачає проведення основного опитування і періодичних (похвильових) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на новіші. Хвиля ролінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі ролінгу є зменшеною копією загальної вибірки.

Під час основного опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки 1,2-2,2%. Під час першої хвилі ролінгу 20-23 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 24-31 травня замінено 250 анкет. Під час третьої хвилі 1-7 червня - 1000 анкет. Під час четвертої хвилі 8-14 червня - 1000 анкет, під час п'ятої - 15-21 червня - також 1000 анкет.

Читайте: Понад 26 тисяч українців вже змінили місце голосування на парламентських виборах, - Держреєстр

Це опитування представляє шосту хвилю, кількість анкет становила 1000.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134948
 
 
 Топ коментарі
 
і то треба було? вибирати українцям президента,щоб повернутись до часів януковоща?
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Опозиционный блок за смерть... ппц. Правильно, что Европа стала поворачиваться к нам задницей. Страну , где 73 % зебилов и ваты, уже ничто не спасет "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 3036
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главное мародера не пускать в раду. тогда поменяется кабмин и соевую ботоферму под названием "минстэць" закроют. и тогда на этом сайте станет намного чище и полоумных порохоботов унесет ветром
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Я голосуватиму за "Опозиційну платформу-За життя" -- БОЮСЬ ДАЖЕ СПРОСИТЬ КТО БОЛЬШИЙ ДЕБИЛ: ТЫ ИЛИ ПЕТЯ "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 457
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*За-життя после смерти* вернее ета партия называется. Партия которая привела войну и голосует за раздел Украины ето партия мертвых под предводительством короля мертвых Мертвечука.
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Где РНС Саакашвили? Нет, никого не пропустили?

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 2635
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Опрос проводился до включения в список партий РНС
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У ЗЕ голоса падают. Вот что значит пойти на маленькую уступку кремлю и на отвод войск с нашей земли. А после вступления в избирательную гонку Саакашвили думаю все увидят неожиданный результат. Порося и ЗЕ еще будут коалицию вместе против Михо создавать.
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РНС хочет вступить в коалицию с СН и продвинуть своего генпрокурора.
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Опросы проводиле еще до включения ЦИК партии Саакашвили в предвыборную гонку. Пару дней общаюсь со своими знакомыми и коллегами большинство обрадовались что Мохо включили в списки и будет за него голосовать так как за Мародера они не хотят, ЗЕ за которого прошлый раз голосовали их разочаровал так как увидели что проявляет сепаратизм, а за проросийский жопоблок тем более...
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карочє, всє отброси і мразі попадають в раду.
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главное мародера не пускать в раду. тогда поменяется кабмин и соевую ботоферму под названием "минстэць" закроют. и тогда на этом сайте станет намного чище и полоумных порохоботов унесет ветром
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ваше "главное не пустить" выливается сдачей интересов Украины. Внешнюю политику просрали - давайте просрем и внутреннюю.
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когда порох спокойно продавал свои конфеты в россии и в засос с медведчком целовался - это он интересы украины защищал?
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Соцопросы ето предвыборная манипуляция сознанием лохтората. Люди голосуют не за того кого хотят а кто якобы проходит проходной барьер. Не ведитесь на соцопросы, не будьте отарой овец, голосуйте за того кого хотите а не за того кого вам предлагают. Даже если ваш кандидат не пройдет то вы будете себя чуствовать свободным человеком, а не ущербным и преданым.
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згідний з Вами на 202%, таке враження, що основна мета- це "перепрошити" підсвідомість.
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Сепаров Медведчука с Порошенком надо гнать с ВР.
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Интересно будет глянуть на опросы с участием РНС.
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"Гражданскую позицию" делите на два, вот что поменяется.
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Де та патріотична проукраїнська Західна Україна свята колиска ГЕРОЇВ УПА що з нею сталося: Волинь, Тернопільщина, Івано-Франківщині .... де Центральна Україна і вольнолюбний проукраїнський Київ? Адже ніколи там не голосували за лютих ворогів України .Чому ж тоді цей екс- клоун ... продажний ... резидент кремля і сепаратистів знищує Україну, а ви виборці, його підтримуєте в цьому. Він через своїх радників підручних бандитів екс-ригоаналів ЗЕбілів українофобів вже починає знищувати все українське "наша мову її хоче зробити окупаційною кацапською, ПЦУ теж повинна бути не українська а закордонна московська ворожого МП, а ВСУ теж примусити и підвести під капітуляцію ... Залишилося цим промосковським слугам а не слугам українського народу захопити Раду ...
Тоді настане кінець спочатку Конституції а потім і суверенітету Української держави .. А співучасниками вбивства своєї вільної Батьківщини, будемо ми українці продажні виборці по приколу. Яких ну ніхто не змушує голосувати саме за продажних ЗЕбілів, адже є багато різних патріотичних, націоналістичних і націонал демократичних принаймні помірних проукраїнських партій які можуть і повинні зупинити початок знищення нашої держави продажною 5 колоною яничарів з бандитів єкс ригоАналів ( життя сепаратистів) і ЗЕбілів украинофобів на догоду кремлівським фашистам )(уйла .
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Почему разрешили сменить название партии Порошенко ???
ЗАЧЕМ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ НАРОД , ПОД ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЫВЕСКОЙ ОПЯТЬ ПОДОНОК !!!
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Почему разрешили сменить название партии Порошенко ???
ЗАЧЕМ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ НАРОД , ПОД ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЫВЕСКОЙ ОПЯТЬ ПОДОНОК !!!
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Не, подивився оце соцопитування. Ми повірили в казки політиків, що український народ - мудрий. А наш народ - дурний як пробка. І він заслуговує жити в тому лайні, в якому живе.
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Несмотря на некоторые отличия в рейтингах, общие тенденции уже вполне очевидны. СН не удастся сформировать однопартийное большинство в новой Раде. Поэтому с вероятностью в 99% новая коалиция будет состоять из СН и Батькивщины. Вероятность присоединения к ним "Голоса" так же достаточно высока. Но возможен и отказ Вакарчука от участия в коалиции и даже процесс объединения его "Голоса" с "Европейской Солидарностью" в какую нибудь так называемую "проевропейскую оппозицию". Так же уже очевидно, что ПЕС таки пройдёт в новый парламент. Где будет болтаться как непонятно что.)) Ибо роль оппозиции уже занята Медведчуком, а в коалицию однозначно никто не позовёт.
В итоге: шансы на нормальную работоспособность новой Рады достаточно высоки. Но в вопросах изменений конституции скорее всего придётся искать голоса за пределами коалиции.
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Мажоритарка - это 50% Рады
У ОП и БПП вместе 20%
Если они по мажоритарке получат ещё 20%, то это 40%
Плюс Голос
А это и делегации в ПАРЕ, и голосования в Раде, и контроль за комиссиями Рады

Лучше, конечно, чем было.
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На открытый союз с Медведчуком Порошенко не решится, ибо такая дичь вызовет брожения даже внутри его фракции. Ведь в списке его партии достаточно много нормальных, но одураченных людей. Они не простят такого союза. Да и для самого ОП союз с Порошенко токсичен. Хотя негласное сотрудничество между ними безусловно будет иметь место. По крайней мере до бегства Порошенко из Украины.
Что касается мажоритарки, существенный прирост там получат разве что вышеупомянутые экс рыгоаналы, ибо имеют десятилетиями прикормленные округа на юго-востоке страны. ПЕС по мажоритарке звёзд с неба точно не нахватает. Не берусь ванговать, но прогнозы по мажоритарке таковы, что как минимум 40% от избранных мажеритарщиков войдут в коалицию.
Так что ещё раз: большинство в новом парламенте будет весьма убедительным и надеюсь устойчивым. Оппозиция разрозненной с полярно-противоположной риторикой. А в случае успешных уголовных дел против уходящих реформаторов, я бы вообще не ставил на то, что фракция ПЕСдолго просуществует в парламенте и не разбредётся после бегства их лидера из страны.
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Формально буде створено коаліцію "Синів Давида" з БЮТом. А фактично буде коаліція з ЖОппами.
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Главное, что-бы люди голосовали за мажоритарников по партийной принадлежности, а то как у меня сосед, ненавидит порошенко и Ко, а голосовать собрался за мажоритарника от ПЕСа. И таких политически безграмотных 60-70% в стране. «Если вы не интересуетесь политикой, это ещё не означает, что политика не интересуется вами»
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Ети опросы устарели. Давайте новые с РНС!!!!
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А тобі таке замовлення по кишені, "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 2697 Alex Surov 3d90a6e3 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 6662

Якщо так - звертайся до Ольги Миколаївни Балакірєвої з Центру "Соціальний моніторинг" і Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка
Або якщо треба - можу скинути її номер мобільного...
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"Европейскую солидарность" - как морская свинка!
И не свинья и моря боится.

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Хтоб ще френчик погладил
"Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 1193
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е та патріотична проукраїнська Західна Україна свята колиска ГЕРОЇВ УПА що з нею сталося: Волинь, Тернопільщина, Івано-Франківщині .... де Центральна Україна і вольнолюбний проукраїнський Київ? Адже ніколи там не голосували за лютих ворогів України .Чому ж тоді цей екс- клоун ... продажний ... резидент кремля і сепаратистів знищує Україну, а ви виборці, його підтримуєте в цьому. Він через своїх радників підручних бандитів екс-ригоаналів ЗЕбілів українофобів вже починає знищувати все українське "наша мову її хоче зробити окупаційною кацапською, ПЦУ теж повинна бути не українська а закордонна московська ворожого МП, а ВСУ теж примусити и підвести під капітуляцію ... Залишилося цим промосковським слугам а не слугам українського народу захопити Раду ...
Тоді настане кінець спочатку Конституції а потім і суверенітету Української держави .. А співучасниками вбивства своєї вільної Батьківщини, будемо ми українці продажні виборці по приколу. Яких ну ніхто не змушує голосувати саме за продажних ЗЕбілів, адже є багато різних патріотичних, націоналістичних і націонал демократичних принаймні помірних проукраїнських партій які можуть і повинні зупинити початок знищення нашої держави продажною 5 колоною яничарів з бандитів єкс ригоАналів ( життя сепаратистів) і ЗЕбілів украинофобів на догоду кремлівським фашистам )(уйла .
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Головою об стінку, три рази, може допомогти. Які на-уй націоналісти у ХХІ віці.
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Увага!!!

Опитування проходило 21-27 червня - 1000 анкет.
Мало того, що РНС в ній немає, так ще і похибка вибірки складає не меньш 5%.
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ВСІ ОТРИМАЮТЬ ТЕ, ЩО ОТРИМАЛИ НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ЇХНІ ЛІДЕРИ, КРІМ ПЄСа, ЯКИЙ ПОДІЛИТЬСЯ З ГОЛОСОМ.
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громадянин Украини прийди на вибори, щоб очістити країну від свинарчуків і мародерів окупувавших Неньку разом с *уйло.. Прийдемо і вишвирнемо і ПЕСиків і кроликів і окупаційний блок з ВР як і борова їхнього з президентського крісла
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Вы, как обычно, со лживыми рейтингами.
Оно-то и понятно почему, например, "Партию Шария" в свои опросники вы не включаете. А вот опрос группы "Рейтинг" показал, что их поддержка выше многих партий, которые у вас показаны..
Но ничего: реальные результаты выборов расставят всё по местам и покажут вашу ЛОЖЬ.
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Есть основная тенденция - пэтина партия уже съехала в конец списка.
Стремится на вылет.
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Голос съел бпп. Ещё бы кто Рабиновича сожрал
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Социологи манипулируют общественным мнением, это создает для одних дополнительные возможности, других топит. Это делается с помощью включения в опрос противоречащих вопросов https://sprotyv.info/news/sociologi-na-storone-vraga-ekspert-ukazal-na-manipulyaciju-v-socoprosah-po-donbassu
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элементарный, упрощённый IQ тест и копеечный взнос для допуска на выборы Гражданина, снизил бы на порядок рейтинги партии зебилов..
а то в армию ему нельзя, за совершенные преступления оно, как неосудное не отвечает, старческий маразм отравляет жизнь родных.. зато выбирать будущее страны ему, пенсионеру-пофигисту, дебилу-шизофренику или убийце-насильнику-рецидивисту, например, можно..
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Я не знаю, откуда взялась такая социология, но я и все мое близкое окружение будем голосовать за РНС.
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пЕСик пал низко. на уровень плинтуса будки. а вот рыгоанальная шваль с запахом мертвячука стабильно держится на плаву. тут только опыт прибалтийских стран нам может помочь избавиться от этой нечисти.
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Псам все больше и больше процентов рисуют,очень похоже на рисование перед вторым туром,там тоже вору и коррупционеру под конец дорисовали чуть ли не 50 процентов,бутусик здорово рубит бабло.
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Только " СВОБОДА" и никто больше, все остальное шалупень.
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Если бы не этот урод Климкин, моряки сейчас были бы дома. А так они сидят в тюрьме.

Порошенко сначала посадил этих моряков в свои непотребные катера и отправил на смерть. Когда оказалось, что они не погибли, а попали в плен, он на них забил. А теперь, когда Зеленский пытается освободить моряков, он приказал Климкину совать палки в колеса, делать все, чтобы моряки не вернулись. Потому что если моряки вернутся, то рейтинг Зеленского и его партии вырастет еще выше, а ПЕС уйдет ниже 5%. Ради своих политических целей Порошенко второй раз приносит в жертву два десятка украинских военных.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність" долають 5% бар'єр, - опитування
 
 
 
 
 
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