 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність" долають 5% бар'єр, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.

Згідно з оприлюдненими на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок даними, "Слугу народу" готові підтримати 43,2% респондентів серед тих, хто визначився і голосуватиме, "Опозиційну платформу - За життя" - 12%, ВО "Батьківщина" - 9,4%, "Голос" - 8,3%, "Європейську солідарність" - 8,2% опитаних.

З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр 5% партія "Сила і честь" із підтримкою 4,1% голосів та "Громадянська позиція" - 3,9% респондентів.

Водночас "Опозиційний блок - Партію миру та розвитку" готові підтримати 2,2% тих, хто визначився і має намір голосувати, за Радикальну партію Олега Ляшка готові голосувати 2,1%, ВО "Свобода" набирає 1,8% підтримки, "Українська стратегія Гройсмана" отримує 1,6% підтримки, "Об'єднання "Самопоміч" - 1,2%.

Решта партій набрала б менше ніж 1% голосів респондентів.

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Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, то 46% опитаних заявили, що точно мають намір голосувати, а 37,7% - швидше мають намір голосувати. 6,6% точно не голосуватимуть і ще 6% швидше не голосуватимуть.

Ролінгове дослідження передбачає проведення основного опитування і періодичних (похвильових) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на новіші. Хвиля ролінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі ролінгу є зменшеною копією загальної вибірки.

Під час основного опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки 1,2-2,2%. Під час першої хвилі ролінгу 20-23 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 24-31 травня замінено 250 анкет. Під час третьої хвилі 1-7 червня - 1000 анкет. Під час четвертої хвилі 8-14 червня - 1000 анкет, під час п'ятої - 15-21 червня - також 1000 анкет.

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Це опитування представляє шосту хвилю, кількість анкет становила 1000.