 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність" долають 5% бар'єр, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.
Згідно з оприлюдненими на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок даними, "Слугу народу" готові підтримати 43,2% респондентів серед тих, хто визначився і голосуватиме, "Опозиційну платформу - За життя" - 12%, ВО "Батьківщина" - 9,4%, "Голос" - 8,3%, "Європейську солідарність" - 8,2% опитаних.
З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр 5% партія "Сила і честь" із підтримкою 4,1% голосів та "Громадянська позиція" - 3,9% респондентів.
Водночас "Опозиційний блок - Партію миру та розвитку" готові підтримати 2,2% тих, хто визначився і має намір голосувати, за Радикальну партію Олега Ляшка готові голосувати 2,1%, ВО "Свобода" набирає 1,8% підтримки, "Українська стратегія Гройсмана" отримує 1,6% підтримки, "Об'єднання "Самопоміч" - 1,2%.
Решта партій набрала б менше ніж 1% голосів респондентів.
Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, то 46% опитаних заявили, що точно мають намір голосувати, а 37,7% - швидше мають намір голосувати. 6,6% точно не голосуватимуть і ще 6% швидше не голосуватимуть.
Ролінгове дослідження передбачає проведення основного опитування і періодичних (похвильових) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на новіші. Хвиля ролінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі ролінгу є зменшеною копією загальної вибірки.
Під час основного опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки 1,2-2,2%. Під час першої хвилі ролінгу 20-23 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 24-31 травня замінено 250 анкет. Під час третьої хвилі 1-7 червня - 1000 анкет. Під час четвертої хвилі 8-14 червня - 1000 анкет, під час п'ятої - 15-21 червня - також 1000 анкет.
Це опитування представляє шосту хвилю, кількість анкет становила 1000.
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"Готовится капитуляция Украины". Эксперт рассказал о манипуляциях социологов относительно статуса Донбасса
5%
Тоді настане кінець спочатку Конституції а потім і суверенітету Української держави .. А співучасниками вбивства своєї вільної Батьківщини, будемо ми українці продажні виборці по приколу. Яких ну ніхто не змушує голосувати саме за продажних ЗЕбілів, адже є багато різних патріотичних, націоналістичних і націонал демократичних принаймні помірних проукраїнських партій які можуть і повинні зупинити початок знищення нашої держави продажною 5 колоною яничарів з бандитів єкс ригоАналів ( життя сепаратистів) і ЗЕбілів украинофобів на догоду кремлівським фашистам )(уйла .
ЗАЧЕМ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ НАРОД , ПОД ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЫВЕСКОЙ ОПЯТЬ ПОДОНОК !!!
ЗАЧЕМ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ НАРОД , ПОД ЕВРОПЕЙСКОЙ ВЫВЕСКОЙ ОПЯТЬ ПОДОНОК !!!
В итоге: шансы на нормальную работоспособность новой Рады достаточно высоки. Но в вопросах изменений конституции скорее всего придётся искать голоса за пределами коалиции.
У ОП и БПП вместе 20%
Если они по мажоритарке получат ещё 20%, то это 40%
Плюс Голос
А это и делегации в ПАРЕ, и голосования в Раде, и контроль за комиссиями Рады
Лучше, конечно, чем было.
Что касается мажоритарки, существенный прирост там получат разве что вышеупомянутые экс рыгоаналы, ибо имеют десятилетиями прикормленные округа на юго-востоке страны. ПЕС по мажоритарке звёзд с неба точно не нахватает. Не берусь ванговать, но прогнозы по мажоритарке таковы, что как минимум 40% от избранных мажеритарщиков войдут в коалицию.
Так что ещё раз: большинство в новом парламенте будет весьма убедительным и надеюсь устойчивым. Оппозиция разрозненной с полярно-противоположной риторикой. А в случае успешных уголовных дел против уходящих реформаторов, я бы вообще не ставил на то, что фракция ПЕСдолго просуществует в парламенте и не разбредётся после бегства их лидера из страны.
Якщо так - звертайся до Ольги Миколаївни Балакірєвої з Центру "Соціальний моніторинг" і Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка
Або якщо треба - можу скинути її номер мобільного...
И не свинья и моря боится.
Тоді настане кінець спочатку Конституції а потім і суверенітету Української держави .. А співучасниками вбивства своєї вільної Батьківщини, будемо ми українці продажні виборці по приколу. Яких ну ніхто не змушує голосувати саме за продажних ЗЕбілів, адже є багато різних патріотичних, націоналістичних і націонал демократичних принаймні помірних проукраїнських партій які можуть і повинні зупинити початок знищення нашої держави продажною 5 колоною яничарів з бандитів єкс ригоАналів ( життя сепаратистів) і ЗЕбілів украинофобів на догоду кремлівським фашистам )(уйла .
Опитування проходило 21-27 червня - 1000 анкет.
Мало того, що РНС в ній немає, так ще і похибка вибірки складає не меньш 5%.
Оно-то и понятно почему, например, "Партию Шария" в свои опросники вы не включаете. А вот опрос группы "Рейтинг" показал, что их поддержка выше многих партий, которые у вас показаны..
Но ничего: реальные результаты выборов расставят всё по местам и покажут вашу ЛОЖЬ.
Стремится на вылет.
а то в армию ему нельзя, за совершенные преступления оно, как неосудное не отвечает, старческий маразм отравляет жизнь родных.. зато выбирать будущее страны ему, пенсионеру-пофигисту, дебилу-шизофренику или убийце-насильнику-рецидивисту, например, можно..
Порошенко сначала посадил этих моряков в свои непотребные катера и отправил на смерть. Когда оказалось, что они не погибли, а попали в плен, он на них забил. А теперь, когда Зеленский пытается освободить моряков, он приказал Климкину совать палки в колеса, делать все, чтобы моряки не вернулись. Потому что если моряки вернутся, то рейтинг Зеленского и его партии вырастет еще выше, а ПЕС уйдет ниже 5%. Ради своих политических целей Порошенко второй раз приносит в жертву два десятка украинских военных.