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 Політика України
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Все про:інтерв'ю (40) Укроборонпром (460) Данилюк Олександр (287)

 "Укроборонпром" - це бізнес. Він має бути максимально ефективним", - Данилюк

Державний концерн "Укроборонпром" буде збережений, однак потрібно забезпечити його нормальне корпоративне управління.

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий Берег" повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб все, що виходило з "Укроборонпрому", було якісним. Щоб наші військові отримували надійну техніку, тому що від цього залежить їхнє життя. Щодо "Укроборонпрому" багато ідей. Ми повинні забезпечити нормальне корпоративне управління, для цього має бути сильна наглядова рада і професійний менеджмент [...] Ще важливий момент - реформа має проходити із залученням цивільних, обов'язково. Тому що стільки негативу накопичилося в цій сфері, що ніхто не буде вірити, що можливі реальні перетворення", - зазначив Данилюк.

На запитання про ліквідацію концерну, він відповів: "Укроборонпром" - це бізнес. Він має бути максимально ефективним. Коли розмазують виробництво техніки по десятьох заводах, про яку ефективність може йтися? І ремонт, і виробництво потрібно сконцентрувати на найкращих заводах, модернізувати і завантажити їх повністю. Люди забезпечені роботою, у них з'являється спеціалізація, уніфікована якість. І це дешевше".

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Також він запевнив, що будуть залучати як українських фахівців, так і західних консультантів. "І такі експерти вже є - ми фіналізуємо переговори з американцями. Вони хочуть нам допомогти, тому що потужні армія і ВПК - це питання виживання України", - заявив секретар РНБО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134947
 
 
 Топ коментарі
 
А говорили, что Свинарчуки плохие. Эти люди рискуя собственными шкурами добывали запчасти у окупанта. Запчасти которые более нигде не достать!! Из-за гонений на Свинарчуков пострадал Петр Порошенко. А теперь этот представитель узеленского говорит, что укроборонпром всего лишь бизнес?
ахахаха, зебилы, ох с вас и ржут новопредставленные))))
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А как же ликвидация "Укроборонпрома", как "злочинной схемы" прошлых президентов?.... "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк - Цензор.НЕТ 9120
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А як же свинарчуки? Бізнес на крові ... ? І так далі ...
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Хм.....Это как понимать? Жене и детям в лондоне срочно нужно бабло? Жизнь дорогая, поиздержались? Ждём Новых Пашинскиих с сыновьями?
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Укроборонпром це клоака яка знищила оборонне виробництво в Україні, не керувала оборонними виробництвами, не перевіряла якість виготовленої продукції, не фінансувала розробки нових зразків бойової техніки, авіації, кораблів та зброї, не проводила технічного переозброєння виробництв, не підвищувала кваліфікацію працівників оборонних заводів, не впроваджувала нові технологічні лінії на оборонних заводах, не готувала нові кадри для військових заводів, не створювала соціальну інфраструктуру для працівників заводів, не підтримувала навчальні заклади які готують фахівців для оборонних заводів. Укроборонпром це смерть українського оборонно-промислового комплексу! Укроборонпром має бути ліквідований і замість нього має постати міністерство оборонної промисловості і Держкомісія з питань розвитку озброєнь та бойових систем, яка буде вирішувати на які перспективні розробки потрібно направляти державні кошти, щоб реалізувати стратегію оборони України, яку формує РНБОУ і затверджує Президент.
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Безперечно! Особливо у кооперації з кацапами! Даєш бізнес на крові, ой, вибачте, на війні! Проблема України в тому, що Данилюк - махровий бізнесмен і космополіт, але у жодному випадку не патріот.
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Вот да.
А уж как выгодно продавать оружие оркам, как выгодно, какой профит, слов нет.
Жаль, что нельзя.
Или пока нельзя.
Как думаете, рискнут попробовать?
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Рискнуть. Особливо, якщо забути, що таке "роки". Пробний камінь буде. Навіть благородну причину придумають - наприклад - неможливість випускати танки "Оплот" без кацапських складових. І тут все залежить від реакції суспільства. Якщо суспільство стане дибки, то відбрешуться, як завжди, але продовжувати не наважаться. Якщо суспільство проковтне, то інших гальм, як і совісті у цих хлопців немає.
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Безперечно. Як любителі шахів з Нью-Васюків такого ж великого комбінаторна, як і сам Данилюк. Але до того Бендер з наглістю самого Данилюка проводив лохів, як сліпих кошенят.
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Все было плохо и вот опять. С граблей не слезаем. Государственные интерес и интерес быизнса это небо и земля, пока не научитесь мыслить по государственному, ничего не будет хорошего.
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Вот поэтому мне не нужно государство занимающееся бизнесом
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Занимайся но с умом. В США вся продукция поставляемая в армию стоит в разы выше подобных продуктов для гражданских, но компания производитель для армии облагается почти 60% налогом. Так идет естественный отбор цена-качество и государство не проигрывает никак. Но не здесь конечно, Данилюк об этом даже не слыхал, как и Свнаррчук и Порошенко тоже.
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А говорили, что Свинарчуки плохие. Эти люди рискуя собственными шкурами добывали запчасти у окупанта. Запчасти которые более нигде не достать!! Из-за гонений на Свинарчуков пострадал Петр Порошенко. А теперь этот представитель узеленского говорит, что укроборонпром всего лишь бизнес?
ахахаха, зебилы, ох с вас и ржут новопредставленные))))
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Ага, а тупой оккупант вот так брал и с доброй душой поставлял свои редкие запчасти потужным патриотам Свинарчукам, охотно верю, да.
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Данилюк же вам, зебилу, ясно сказал, что укроборонпром - бизнес!!!
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Так ты не путай государственный бизнес с личным бизнесом пидсвынка-гладковского, который "без 500 штук новый год встречать не будет". "Укроборонпром" - це бізнес. Він має бути максимально ефективним", - Данилюк - Цензор.НЕТ 5718
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И не говори...а особенно хорошо когда с бизнеса дивиденды капают именно в твой карман... а не в чужой... "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк - Цензор.НЕТ 4283
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Який він правильний, аж противно. Подивлюсь що ти заспіваєш потім.
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Нужно запретить чиновникам рот открывать и писать в сетях, только и работают на пиар идиотский, корчат из себя умных, а лепят хню детскую. Работайте мля, а не выеживайтесь в фейсбуках.
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Ну дык и возразить нечего.Всё правильно сказал.Нигде не соврал.Но есть одно "но"..
Так чей это бизнес,***?Озвучьте.
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""Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк"

В "раньшее время"(С) мне бы и голову не могло прийти написать то, что напишу сейчас, но учитывая, что АП сегодня "несет" в самом прямом смысле слова, считаю своим долгом предупредить, что есть один вид бизнес операций, за который "маленьким копчик массируют" (С Остап Бендер) так, что не забывается никогда. Это незаконная торговля оружием.
Дело в том, что торговля оружием очень прибыльна, а продажа оружия террористам - выгодня втройне. И если принято "сухаревское соглашение"("Золотой теленок"), что мол тем то и тем то оружие не продаем, то с нарушителями его поступают несколько более жестко, чем Остап поступил с Паниковским.
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Перфразируя объявение, наклеенное в автобусе советских времен , скажу:
"увлекательная профессия - водитель автобуса шахтер копанки"
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Нет, бизнесмен.
Торговые марки регистрирует, креативную игру на пианино может запатентовать...
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А как же ликвидация "Укроборонпрома", как "злочинной схемы" прошлых президентов?.... "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк - Цензор.НЕТ 9120
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Это ошибка была.
Поторопились, и "коземанду"(С) не так поняли.
Или то была шутка, шутковали так перед выборами.
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Слушай, вот если ты живёшь в Австралии, то зачем ты мешаешь развитию украинской промышленности?
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"Скажите, а часовню тоже я? ("Кавказская пленница")
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А як же свинарчуки? Бізнес на крові ... ? І так далі ...
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СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
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Власти Кипра назвали упавший с неба неопознанный объект российской ракетой

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Неопознанный объект, упавший ночью с неба неподалеку от столицы Северного Кипра, судя по всему, является ракетой российского производства, выпущенной системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля, сообщил в понедельник глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.
Он заявил, что, по предварительным данным, это ракета С-200.
На опубликованных в сети снимках видны обломки с надписью на русском языке.
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"Укроборонпром" - это бизнес.

Правильно! Сделали танк за миллион и толкнули армии за пять! Эффективный бизнес.. Патроны по себестоимости 10 грн, а в армию продать по 30 грн. Главное бабло стричь..
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Ну, вообще-то, Данилюк прав. Почему бы не делать качественные танки, самолёты и не продавать их в Тайланд, например. Почему порохоботы опять в возмущении? Это же развитие украинской промышленности и науки!

А я знаю почему они против...
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Потому что бизнесу чужд патриотизм. Укроборонпром должен в первую очередь думать о нуждах ВСУ (особенно сейчас), а уже потом, если будет возможность, о зарабатывании денег.
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Так может государству нужно делать заказы на заводы МоторСич, Антонов, Николаевские верфи, ЮжМаш? Нет денег у государства? Так мы тебя к станку поставим, будешь работать за продуктовые карточки.
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Во время войны приоритет - обороноспособность страны. В Великую отечественную войну (мне начхать, как ее сейчас называют) Сталин просто доводил до сведения директоров заводов, сколько от них нужно в суток самолетов, танков и пр. И заводы давали то, что от них требуют.
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Одно небольшое НО. Тогда люди на заводах работали за продуктовые карточки, они жили на заводах и умирали у станков от истощения. Вот мы тебя и направим на завод работать за продуктовые карточки.
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Антон, мы с Вами на брудершафт не пили. Если хотите продолжать беседу, то я настаиваю на "Вы".
По сути вопроса: мои мама и бабушка работали на оборонном заводе, и я наслушался достаточно, так что ничего нового Вы мне про это вряд-ли расскажете. Но в той войне мы победили, и это главное.
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Да, это главное. Хорошо "Вы". Я тоже работаю на оборонном заводе. Правда в России.
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Теперь понятно, почему флаг не вывесили. Впрочем, там (за поребриком) тоже есть честные люди, и я надеюсь, что Вы один из них.
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Я свой флаг "не вывесил" потому что в РФ сайт Цензор запрещён, за разжигание межнациональной розни. И это справедливо.
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Дебило, ***! (с)
Председатель СНБО не понимает чем ему надо заниматься. Не понимает механизмов, которые есть у него в управлении. УкрОборонТорг не только и не столько промышленные предприятия, это прежде всего комплекс разнообразных НИИ, которые должны работать не сами на себя, а на эту промышленность. Только после этого можно говорить о БИЗНЕСЕ.
Без понимания этого в СНБО этому "Пророку Зерро" там делать не чего. Именно СНБО должно ставить перед инженерами и учеными задачи по созданию новых продуктов с учетом возможностей промышленности (речь может идти о создании новых станков, новых материалов, новых технологий и оборудования для них). Эффективный менеджмент - мы уже видим- во всех сферах нашей жизни. Если руководство не понимает того что кто-то из них должен работать и набирает и назначает на руководящие должности откровенных дебилов, чего тогда ожидать от таких менегеров?
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"Укроборонпром" - это не просто бизнес, это прежде всего производство всех возможных средств для обороны страны от напавшего на нее страшного врага. Тот ,кто думает по другому или дурак или предатель!
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Так пусть государство делает заказы на заводы МоторСич, Антонов, Николаевские верфи, ЮжМаш. Что ж при Порошенко не делали? Антонов может производить военные транспортники, например.
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для твого патрона і Україна - це просто проект....
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любой бизнес настроен на получении максимальной прибыли при минимальных вложениях.
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Пошол передел свер влияния и все.еврейский бизнес єто как побольше урвать
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Укроборонпром" - це бізнес. Він має бути максимально ефективним", - Данилюк
 
 
 
 
 
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