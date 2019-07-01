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Все про:Луганщина (1759) ОДА (610) Сініцин Роман (19)

 Кандидат на пост глави ЛОДА Комарницький разом із сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську, - Сініцин

Запропонований Президентом України Володимиром Зеленським на пост глави Луганської ОДА Віталій Комарницький не вказав у своїй декларації інформацію про те, що є засновником релігійної організації, що діє на окупованій території Луганщини. Крім нього, засновниками значаться найманці РФ і сепаратисти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав волонтер, один із засновників руху "Народний тил" Роман Сініцин.

"Про нового голову адміністрації Луганщини і його релігійних "партнерів" із ЛНР. Поки що ніхто не звернув увагу на те, що Віталій Комарницький, якого призначили головою Луганської ОДА, вказав неправду у своїй декларації за 2017 рік як ректор Луганського університету внутрішніх справ . Він із якоїсь причини приховав те, що є засновником релігійної організації "Парафія на честь святителя та сповідника Луки Кримського міста Луганська" (ЄДРПОУ 37057576). Навмисне чи ні - не знаю, але вважаю, що про цей факт варто розповісти", - з'ясував він.

"Ідеться про Луганську парафію УПЦ МП, яка діє на території Луганської області, а свої служби переважно проводить на території Луганського медичного університету (в окупованому місті Луганську, скоро там закінчать будувати і новий храм. Про все це я дізнався просто зателефонувавши за вказаним у реєстрі номером телефону. Спілкувався із священником, який сказав, що перебуває на території т.зв. ЛНР. Але це не так цікаво. Цікаво, що серед засновників цієї релігійної організації, крім майже очільника ОДА Віталія Мар`яновича Комарницького, виявилися досить неоднозначні люди. Ну тобто однозначні. Сєпари.

Також читайте: Андрейчиков - це якийсь колега Зеленського, а Комарницького привели ейчари, - Богдан про добір кандидатур голів ОДА

Наприклад, Ковшарова Любов Петрівна і Ковшаров Олег Васильович із селища Хрящуватого. Вони фігурують на відео Грема Філіпса 2014 року. Олег Ковшаров представляється протоієреєм. Ось коротка розшифровка їх діалогу: "Здесь будет дальше Украина или Новороссия?" – батюшка: "Люди уже в Украине здесь жить не будут" – качает головой – Любовь Петровна: "Мы хотим только Новороссию", батюшка: "Это государство, которое убивает своих людей только за то, что они или мыслят по-другому, или хотят немножко лучше жить". Інший співзасновник релігійної організації - Бербець Едуард Миколайович. Цей чоловік взагалі, відповідно до даних сайтів т.зв. ЛНР, є їхнім "чиновником"", - з’ясував Сініцин.

Кандидат на пост глави ЛОДА Комарницький разом із сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську, - Сініцин 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134946
 
   
 Топ коментарі
 
ласкаво просимо у зад, зЕбіли)
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Да что это за сепар такой? Уберите его нах и не раздражайте людей.Совсем уже с ума выжили. Зеленский идиот что ли?
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Пусть переселяется в соответствующий страны и не мутит воду в Украине. Что за гадости тут прижились?Тьфу!
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Это безсознательный выбор 73%, представляющих поля, сады и огороды. Кандидат на пост глави ЛОДА Комарницький разом із сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську, - Сініцин - Цензор.НЕТ 5308
Такова цена демократии - если в стране большинство дибилов, то выбор по стране оказывается дибильным.

Поэтому до тех пор, пока Украина будет населена в большинстве невежественным люмпенатом, тут через раз будут выбирать зеков и клоунов.
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По статистике людей с ненормальной психикой 70%, и так во всем мире, не только в Украине.
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Это вопрос не психики, а уровня умственного и нравственного развития плюс ответственность.
Мы живем в том, в чем живем, не потому, что царь плохой, а потому, что мы такие, какие мы есть. Вышли ЗЕ куда подальше и красномордый люмпенат выберет другого такого же себе подобного. Вот же прямо наглядный привер - одни свергли Яныка, а другие буквально через 5 лет снова выбрали черте шо... Ну не понятны простому нариду все эти дипломатии, шмапломатии, экономики, оффшоры, формулы, шмормулы и культуры с шмультурами. Контрреволюция одна... "Взять и все поделить!!!"
Очевидно, что есть какая-то разница между 70% немцев и 70% украинцев (и совсем не в оплате труда, которая является закономерной оценкой качества этого труда и того, кто его выполняет).
Через 28 лет Украина оказалась населена совками, воспитавшими совков со всеми вытекающими (отношение к себе, к работе, к выбору, к гражданским обязанностям). А уж хворают они депрессиями или нет - это сугубо их проблемы.
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Ну це ви, прихильник "Зе каманди", про Гаранта так сказали! Кандидат на пост главы ЛОГА Комарницкий не указал в своей декларации, что является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске, - Синицын - Цензор.НЕТ 8968
Більше добавити нічого. Кандидат на пост главы ЛОГА Комарницкий не указал в своей декларации, что является учредителем религиозной организации УПЦ МП в оккупированном Луганске, - Синицын - Цензор.НЕТ 6305
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То цей мєнт ще й "Holy shit" виявляється.
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Ну а че?
Подходящий кандидат-миротворец.
Ща нам сепары мир нарисуют и все будет пучком.
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Кстати зе стремительно теряет рейтинг у молодежи в Киеве.....
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ППЦ, еще и адепт московских попов ко всему.
Может его лишать гражданства надо, а не в высшие чиновники воюющей области пихать?
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Чё за паника? Продолжение урегулирования конфликта с агрессором дипломатическими методами продолжается уже более 5 лет. Раньше этим занимался представитель президента Порошенко Медведчук, теперь какой то другой враг Украины. Ни чё не поменялось а у вас истерика.
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Карьера образцового ФСБешника.
мент > скрепы > губернатор.
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А офис Президента Украины утверждает, что Комарницкий "идеологически вписывается в их систему координат". Вопросы?
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А чи не кабмін повинен подавати персоналії очильників ОДА?
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Украинцы стерпят всё, доказано веками Кандидат на пост глави ЛОДА Комарницький разом із сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську, - Сініцин - Цензор.НЕТ 5758
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидат на пост глави ЛОДА Комарницький разом із сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську, - Сініцин
 
 
 
 
 
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