 Кандидат на пост глави ЛОДА Комарницький разом із сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську, - Сініцин

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав волонтер, один із засновників руху "Народний тил" Роман Сініцин.
"Про нового голову адміністрації Луганщини і його релігійних "партнерів" із ЛНР. Поки що ніхто не звернув увагу на те, що Віталій Комарницький, якого призначили головою Луганської ОДА, вказав неправду у своїй декларації за 2017 рік як ректор Луганського університету внутрішніх справ . Він із якоїсь причини приховав те, що є засновником релігійної організації "Парафія на честь святителя та сповідника Луки Кримського міста Луганська" (ЄДРПОУ 37057576). Навмисне чи ні - не знаю, але вважаю, що про цей факт варто розповісти", - з'ясував він.
"Ідеться про Луганську парафію УПЦ МП, яка діє на території Луганської області, а свої служби переважно проводить на території Луганського медичного університету (в окупованому місті Луганську, скоро там закінчать будувати і новий храм. Про все це я дізнався просто зателефонувавши за вказаним у реєстрі номером телефону. Спілкувався із священником, який сказав, що перебуває на території т.зв. ЛНР. Але це не так цікаво. Цікаво, що серед засновників цієї релігійної організації, крім майже очільника ОДА Віталія Мар`яновича Комарницького, виявилися досить неоднозначні люди. Ну тобто однозначні. Сєпари.
Наприклад, Ковшарова Любов Петрівна і Ковшаров Олег Васильович із селища Хрящуватого. Вони фігурують на відео Грема Філіпса 2014 року. Олег Ковшаров представляється протоієреєм. Ось коротка розшифровка їх діалогу: "Здесь будет дальше Украина или Новороссия?" – батюшка: "Люди уже в Украине здесь жить не будут" – качает головой – Любовь Петровна: "Мы хотим только Новороссию", батюшка: "Это государство, которое убивает своих людей только за то, что они или мыслят по-другому, или хотят немножко лучше жить". Інший співзасновник релігійної організації - Бербець Едуард Миколайович. Цей чоловік взагалі, відповідно до даних сайтів т.зв. ЛНР, є їхнім "чиновником"", - з’ясував Сініцин.
Такова цена демократии - если в стране большинство дибилов, то выбор по стране оказывается дибильным.
Поэтому до тех пор, пока Украина будет населена в большинстве невежественным люмпенатом, тут через раз будут выбирать зеков и клоунов.
Мы живем в том, в чем живем, не потому, что царь плохой, а потому, что мы такие, какие мы есть. Вышли ЗЕ куда подальше и красномордый люмпенат выберет другого такого же себе подобного. Вот же прямо наглядный привер - одни свергли Яныка, а другие буквально через 5 лет снова выбрали черте шо... Ну не понятны простому нариду все эти дипломатии, шмапломатии, экономики, оффшоры, формулы, шмормулы и культуры с шмультурами. Контрреволюция одна... "Взять и все поделить!!!"
Очевидно, что есть какая-то разница между 70% немцев и 70% украинцев (и совсем не в оплате труда, которая является закономерной оценкой качества этого труда и того, кто его выполняет).
Через 28 лет Украина оказалась населена совками, воспитавшими совков со всеми вытекающими (отношение к себе, к работе, к выбору, к гражданским обязанностям). А уж хворают они депрессиями или нет - это сугубо их проблемы.
Більше добавити нічого.
Подходящий кандидат-миротворец.
Ща нам сепары мир нарисуют и все будет пучком.
Может его лишать гражданства надо, а не в высшие чиновники воюющей области пихать?
мент > скрепы > губернатор.