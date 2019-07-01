 Найманці РФ обстріляли санітарний автомобіль ООС: двоє загиблих, один поранений

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС на сторінці у фейсбук.

"Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне російськими окупантами був цинічно і підло обстріляний санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики влучили в санітарний автомобіль "Хаммер" з ПТУР", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС - дістали поранення. Зокрема, один з поранених - військовий медик - у критичному стані.

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Пізніше в пресцентрі ОС повідомили, що військовий медик, який був важко поранений під час обстрілу найманцями РФ санітарного автомобіля і перебував у критичному стані, помер від травм.