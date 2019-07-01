 Найманці РФ обстріляли санітарний автомобіль ООС: двоє загиблих, один поранений

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС на сторінці у фейсбук.
"Близько 10.50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне російськими окупантами був цинічно і підло обстріляний санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Бойовики влучили в санітарний автомобіль "Хаммер" з ПТУР", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС - дістали поранення. Зокрема, один з поранених - військовий медик - у критичному стані.
Пізніше в пресцентрі ОС повідомили, що військовий медик, який був важко поранений під час обстрілу найманцями РФ санітарного автомобіля і перебував у критичному стані, помер від травм.
Lekkie Podwozie Gąsienicowe
При Кучме, кстати, даже к Тузле кацапетов не подпустили...
на самом деле - "Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР"
но это, к сожалению, не спасло жизни от прямого попадания... в "буханке" было бы еще хуже
( так же как обещать "коридор" и шмалять как в тире..)
ой какие ж они все же ... твари...твари... нелюди
Я вообще не понимаю когда во время войны идут посылы на гум законы и тд.
Историю пишут победители.
А победы добиваются ЛЮБЫМ путем!
Не можешь - вали на хрен со своими зебилами!!!
давайте макароны везите им в бамбс,
енто они обстрелом показыли, что жрать хотят.
кучму там с сырским-тырским захватите и запускайте в след раз в ентом антамабиле.
дебилы бл.
а ПАН ЗЕЛЕНСКИЙ ГОВОРИТ У НИХ ДЕТИ!!!
ИХ ДЕТИ УБИВАЮТ НАШИХ!!!! тАК МОЖЕТ У НАС ВОЙНА!!!!!
ИЛИ НИКТОЛ НИЧЕГО НЕ ЗАМЕЧАЕТ!!!