 "Слуга народу" почистить свій список 6 липня, - Разумков

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.
"Я звертався до ваших колег і до вас, якщо у вас є фактаж, то давайте, бо ми не хочемо, щоб хтось кидав тінь на нашу репутацію. І ви бачите, що ми досить швидко реагуємо на повідомлення, що хтось десь неадекватно потрапив у наш список. Ми єдині, хто веде постпраймеріз. Ми провели частину постпраймеріз між двома частинами з'їзду, а тепер ще чекаємо фідбек співгромадян. Ми його ще, швидше за все, почистимо на третьому етапі з'їзду", - сказав він .
"Ми зараз говоримо про список, і у нас за законодавством є можливість до 8 липня відкликати тих чи інших кандидатів. Ми це будемо робити 6 числа. Якщо ми щодо якихось людей допустили помилки, ми їх виправимо", - додав він.
Зокрема, з приводу номера 999 в списку партії Михайла Соколова, який отримав громадянство України у 2017 році, а також є громадянином РФ, Разумков сказав: "Якщо історія з громадянством Соколова підтвердиться, то дійсно будемо приймати рішення на постпраймеріз".
При цьому глава партії відповів на зауваження, що в їхньому списку багато людей, пов'язаних прямо або побічно зі старими елітами:
"Так ось, вибудовувати такі паралелі неправильно, тому що люди з'явитися нізвідки не могли. Всі активні, хто щось робив у цьому житті - вони прямо або побічно перетиналися з політиками, з громадськими діячами, представниками бізнесу, працювали з міжнародними організаціями. Тому знайти в цьому плані стерильних людей - це неможливо. Тоді нам потрібно було б просто йти і брати людей на вулиці".
Повне інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте ТУТ.
И когда 3й съезд, после выборов? Смысл тогда чёта уже чистить?
Кстати, медика обрисовавшего стену в лифте уже нашли и он все почистил. Вот так работает правовое государство.
А Апаршин нагадує ось цього дядька
В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.
До выборов ровно 21 день и если "Слуга" по мажоритарке не наберёт хотя бы 90 мандатов , то даже будет под угрозой коалиционное правительство с "Голосом" и "Батькивщиной" .
Ну не брать же "ПЕС"а в коалицию ?!
Про Мертветчука я молчу !
Ведь судя по всему идеалогия "сами с усами" играет со "Слугой" злую шутку .
Судя по всему нет согласования мажоритарщиков : ни с "Голосом" , ни с "Батькивщиной", ни с "Силой и честь" ... ни с Гриценко !
Михо сам в прострацию ушёл и вместо сильных мажоритарщиков двинул непроходящий список .
Вот и пройдут "коррупционеры" вместо "революционеров" ...
Нельзя одной жопой на двух стульях сидеть : и спешить , и "сами с усами" . Вот почему не могли договориться с тем же Михо , чтобы его людей поддержать как кандидатов от "Слуги" .
У Михо не кумовья кумовьёв , не тёща Юзика ... А зубры борьбы с Трухой и Кернесом .
нереально в коррумпированной стране
где со времен кучмы все играли по своим созданным правилам
найти 300 порядочных и незапятнанных за 1 месяц до выборов
поэтому набирают разных артистов и рыгов со свинарчуками
ничо 5 лет терпели, еще месяц потерпим
надо дать Зеле шанс)
да свиноботы?)))
Краще набрали б в свою команду побільше гнилі ригоаналівської щоб все кодло заразом можна було прихлопнути.
...нас жестко *******...
деньгиинвестиции Владимир Александрович будет так:
Альпийское нищенство, святое дело.
хотя, вон у Пети все стерильные, ни грамма совести!
Михайло Кривий @myxajlo_kryvyj 8 ч.8 часов назад
В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.
Коротше, шановні
українці! Голосуйте за націоналістів, які об'єднані навколо "Свободи"
і це буде головним запобіжником проти проросійського реваншу в Україні, а також
проти українського олігархату! Звичайно націоналістів майже не буде на
телеканалах і на них будуть страшенні нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї
колони в Україні, але тільки вони, на відміну від "нових-старих ліц"
з таких самих партій є перевіреними і загартованими бійцями-патріотами України!
Добре Сашко Лірник сказав, що, коли знов
будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край
боронити!!
рядові організації у "свободи" толкові, а вірхівка - таке болото...
Вот что что прибытие американского эсминца "боготворящего"(С) на учения Sea Breeze в Одессу делает:
https://censor.net.ua/photo_news/3134903/sea_breeze_v_odessu_pribyli_korvety_iz_rumynii_i_esminets_iz_ssha_fotoreportaj
Глава Офиса президента Андрей Богдан сделал неожиданное признание о том, что бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов его многолетний друг. Об этом Богдан сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".
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Понедельник, 8 Апреля 2019
Бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов убежден, что после выборов, на которых, по его мнению, победит Владимир Зеленский, в Украине пройдет волна расправ над украинским патриотами и активистами
Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале, информирует "ДС"
"Думаю через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы. Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений. Уверен, ОНИ НАЧНУТ ПОТИХОНЬКУ ИСЧЕЗАТЬ. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, А КТО-ТО ВООБЩЕ