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 Політика України
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Все про:Разумков Дмитро (74) Слуга народу (83)

 "Слуга народу" почистить свій список 6 липня, - Разумков

Партія "Слуга народу" на третьому етапі з'їзду почистить свій список кандидатів у парламент.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Я звертався до ваших колег і до вас, якщо у вас є фактаж, то давайте, бо ми не хочемо, щоб хтось кидав тінь на нашу репутацію. І ви бачите, що ми досить швидко реагуємо на повідомлення, що хтось десь неадекватно потрапив у наш список. Ми єдині, хто веде постпраймеріз. Ми провели частину постпраймеріз між двома частинами з'їзду, а тепер ще чекаємо фідбек співгромадян. Ми його ще, швидше за все, почистимо на третьому етапі з'їзду", - сказав він .

"Ми зараз говоримо про список, і у нас за законодавством є можливість до 8 липня відкликати тих чи інших кандидатів. Ми це будемо робити 6 числа. Якщо ми щодо якихось людей допустили помилки, ми їх виправимо", - додав він.

Зокрема, з приводу номера 999 в списку партії Михайла Соколова, який отримав громадянство України у 2017 році, а також є громадянином РФ, Разумков сказав: "Якщо історія з громадянством Соколова підтвердиться, то дійсно будемо приймати рішення на постпраймеріз".

При цьому глава партії відповів на зауваження, що в їхньому списку багато людей, пов'язаних прямо або побічно зі старими елітами:

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"Так ось, вибудовувати такі паралелі неправильно, тому що люди з'явитися нізвідки не могли. Всі активні, хто щось робив у цьому житті - вони прямо або побічно перетиналися з політиками, з громадськими діячами, представниками бізнесу, працювали з міжнародними організаціями. Тому знайти в цьому плані стерильних людей - це неможливо. Тоді нам потрібно було б просто йти і брати людей на вулиці".

Повне інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134941
 
   
 Топ коментарі
 
Начнёте с рыга Розумкова?
И когда 3й съезд, после выборов? Смысл тогда чёта уже чистить?
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Михайло Кривий‏ @myxajlo_kryvyj

В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.
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Классное у тебя призвище = Питух (наверное значимое место в иерархии занимаешь )
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"Как ви яхту назовйотє, так она і попливйот!". 😁 Напевне кацапу не пояснили, що в українській мові слово "пітух" не є синонімом слова "півень", чи "когут", чи "каплун". І означає не самця птахів родини куриних, а дещо інше. Одним словом, хорошу людину поганим словом не назвуть. 😁
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Та й тобі, мабуть ніхто не пояснив, що "ch" в англійській читається дещо інакше.
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Мене повинна хвилювати англійська транскрипція? 😁
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Ну, ти ж на ній грунтуєш своє тлумачення? Чи тобі дай слово, а перекрутити вже не так важко?
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Шановний, я вчив німецьку. Але навіть на ній я не ґрунтую своє тлумачення. Де я згадав, що ґрунтую своє тлумачення на англійській мові? Ви помилились. Вам краще це визнати. Бо вам скажу правду - я своє тлумачення ґрунтував на польській мові. 😁
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Начнёте с рыга Розумкова?
И когда 3й съезд, после выборов? Смысл тогда чёта уже чистить?
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В списке должны остаться только клоуны.
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Пока что доволен реакцией Слуги Народа на критику.
Кстати, медика обрисовавшего стену в лифте уже нашли и он все почистил. Вот так работает правовое государство.
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Вже настільки набридли ці пики з їх тупими висерами, що на цензор і заходити немає бажання. А коли і заходжу, то читаю лише коменти до статтей.
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читаю лише коменти до статтей. -- СКОРЕЕ ВСЕГО , В ЭТОМ ТВОЯ РАБОТА И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ (НЕ ТОЛЬКО ЧИТАТЬ, НО И ЗА ПЕТЬКУ ТОПИТЬ)
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Какие чистки, это партия жуликов. Их всех надо гнать сраной метлой, пока страну не просрали.
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Герус - то не врач, а вСрач.
А Апаршин нагадує ось цього дядька
"Слуга народа" почистит свой список на третьем съезде партии, - Разумков - Цензор.НЕТ 6125
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Михайло Кривий‏ @myxajlo_kryvyj

В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.
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Красиво... молодец !


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Это правильно, сейчас почти все это рыги, сепары, люди Бени и отбросы из 95 квартала ну и пару нормальнызх людей, от которых точно надо избавиться, а то они совсем не мэчатся с остальными. Молодой регионал Разумков, говорит дело
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А партия парашенко ... просто скромно возглавила коррупцию в Украине.
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Беда в том , что даже если вы почистите , то регистрацию уже не отменить .
До выборов ровно 21 день и если "Слуга" по мажоритарке не наберёт хотя бы 90 мандатов , то даже будет под угрозой коалиционное правительство с "Голосом" и "Батькивщиной" .
Ну не брать же "ПЕС"а в коалицию ?!
Про Мертветчука я молчу !
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как раз регистрацию отменить можно. Новых нельзя в список вносить, а вычеркивать можно.
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А толку-то с вычёркивания , если вместо предполагаемого "нового лица" пройдёт старое от ПЕСа или Рыгоблевотных ?!

Ведь судя по всему идеалогия "сами с усами" играет со "Слугой" злую шутку .

Судя по всему нет согласования мажоритарщиков : ни с "Голосом" , ни с "Батькивщиной", ни с "Силой и честь" ... ни с Гриценко !
Михо сам в прострацию ушёл и вместо сильных мажоритарщиков двинул непроходящий список .
Вот и пройдут "коррупционеры" вместо "революционеров" ...

Нельзя одной жопой на двух стульях сидеть : и спешить , и "сами с усами" . Вот почему не могли договориться с тем же Михо , чтобы его людей поддержать как кандидатов от "Слуги" .
У Михо не кумовья кумовьёв , не тёща Юзика ... А зубры борьбы с Трухой и Кернесом .
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Я не за толк, я говорил о законе. Михо несомненно усилил бы любую партию, кроме Жопоблока или ПЕСа. Но он сказал, что не хочет бегать по партиям. И я его понимаю- не гоже политику такого масштаба прислуживать другим.
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головне вчасно перефарбуватись і перевзутись "Слуга народа" почистит свой список на третьем съезде партии, - Разумков - Цензор.НЕТ 5927
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в принципе логично
нереально в коррумпированной стране
где со времен кучмы все играли по своим созданным правилам
найти 300 порядочных и незапятнанных за 1 месяц до выборов
поэтому набирают разных артистов и рыгов со свинарчуками
ничо 5 лет терпели, еще месяц потерпим
надо дать Зеле шанс)
да свиноботы?)))
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Свиня Парашенко.. Потопив Корабель Україна... А тупі порохоботи хочуть щоб Зеленський за 20 днів усе виправив - тупі створіння((
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Добре ПЕСикам-будкостроїтєлям.. Нікого чистити не треба.. На манєже всьо тє же "Слуга народа" почистит свой список на третьем съезде партии, - Разумков - Цензор.НЕТ 38
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рассказ о том, что звание кандидата наук в Украине может получить каждый дыбил, - было бы желание...

"Слуга народа" почистит свой список на третьем съезде партии, - Разумков - Цензор.НЕТ 6605
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:18 "Слуга народа" почистит свой список на третьем съезде партии от тех, кто не был в партии регионов, - Разумков
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26-й съезд КПСС и пятилетка за три года. Где-то я уже это слышал.
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Так и в БПП были одни патриоты, военные, волонтеры... В 50-ке "Еврейской солидарности" есть женщина 3-го тысячелетия, сынок- херой АТО, бурштиновий король...?
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Якщо в ЗЄкоманді провести чистку то там нікого не залишиться.
Краще набрали б в свою команду побільше гнилі ригоаналівської щоб все кодло заразом можна було прихлопнути.
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Трєтій сьєст партії. Відчуття дежавю. Невже колись потім буде забальзамований разумняшка і 27 сьєст партії?!
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Третий Съезд Партии... Это было круто заявлено! Выше верно отметили: повеяло Леонидом Ильчем, незабвенным. Правда, при нем таки репрессий не упомню. А у этих, после Третьего Съезда, какая вводная а сомкнутые ряды поступит? Вот и я не знаю...
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Может сразу смыть... из шланга...под напором...всё...пока не поздно...
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Еще пара перлов от Богдана или Разумкова, и собирать деньги инвестиции Владимир Александрович будет так:
Альпийское нищенство, святое дело.
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повністью підримую заяву РАЗУМКОВА! про списки..їх чістку. і те що святих нетещо в УКРАЇНАІ НЕМАЄ. а на землі. бо всі ангели на небесах! він заявив тещо я писав раніше...немає кришталево чістих .. бо десь. хтось с кимось всерівно десь спілкувався. знаходився і таке інше перетинався..якщо брати зовсім чістих я так думаю...то це будуть силюки. доярки і різноробочі з сел...ну самі розумієте. чісті і не корупціонери але який сенс...один уже сидить в раді козак гаврилюк....((вибачте .а з інших планет чі галактик і вимірів не транспортують кандидатів нажаль...))
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а чем те кого понабирали в слуги бабломойскому лучше "силюки. доярки і різноробочі", сомневаюсь что умнее, про чесность вобще молчу "Слуга народу" почистить свій список 6 липня, - Разумков - Цензор.НЕТ 3809
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я з тобою згоден де вчому....яж про доярок і селюків писав не для того щоб їх образити... а якось вмсловити думку про те що вони не бізнесмени.вони не як сказати ******* і продвинуті. багато без освіти. надіюсь достатньо ....щоб зрозуміти що ці люди не прогресивні і таке інше...?
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Та не, не на улице, в роддоме

хотя, вон у Пети все стерильные, ни грамма совести!
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Всех кто не в шортах и с волосатыми ногами - выгнать нах или сделать эпиляцию. Зебильные слуги-уроды.
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Будуть видаляти проукраїнські елементи.
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Невже це правда?!
Михайло Кривий‏ @myxajlo_kryvyj 8 ч.8 часов назад
В першій сотні партії "Слуга народу" 76 євреїв, 11 росіян, грузин, вірмен, араб, литовець і лише 9 українців.

Коротше, шановні
українці! Голосуйте за націоналістів, які об'єднані навколо "Свободи"
і це буде головним запобіжником проти проросійського реваншу в Україні, а також
проти українського олігархату! Звичайно націоналістів майже не буде на
телеканалах і на них будуть страшенні нападки з боку олігархів, пророс. 5-ї
колони в Україні, але тільки вони, на відміну від "нових-старих ліц"
з таких самих партій є перевіреними і загартованими бійцями-патріотами України!

Добре Сашко Лірник сказав, що, коли знов
будете пр... ти Україну, то знов побіжите до націоналістів просити край
боронити!!
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навколо "свободи", яка бере нямку з руки Фірташа..?

рядові організації у "свободи" толкові, а вірхівка - таке болото...
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Сегодня у "коземанды" (С) полный аншлаг: и Владимир Александрович небритый с утра пораньше с заявлением выступил, и Богдан, и Данилюк, и Разумков.
Вот что что прибытие американского эсминца "боготворящего"(С) на учения Sea Breeze в Одессу делает:
https://censor.net.ua/photo_news/3134903/sea_breeze_v_odessu_pribyli_korvety_iz_rumynii_i_esminets_iz_ssha_fotoreportaj
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Там если начать чистить от антиукраинской наволочи, то и списка не останется
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"Да, Портнов мой многолетний друг", - глава Офиса Зеленского удивил признанием об одиозном чиновнике Януковича 1 июля 2019
​Глава Офиса президента Андрей Богдан сделал неожиданное признание о том, что бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов его многолетний друг. Об этом Богдан сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".
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Как говорится - скажи мне кто твой друг...
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Разумков принципово не хоче розмовляти українською, Зе в Маріуполі сказав, що йому все-рівно, якою мовою розмовляють українці, а Путіну не все-рівно якою мовою в Україні розмовляють українці і він готовий "защіщать" русскоїзичних українців, а по ходу вбивати українців в Україні, що він робить вже 5 років!!!
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Наименонанието на тази псевдопартия на кгбкуклата зе е ,,НАРОД-СЛУГА,,.

🔔🔔🔔
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Дайте мені кулемет, і я почищу список цієї партії
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Войска России уже дошли до Киева и захватили все телеканалы и готовятся зайти в Раду. Это вопрос гос безопасности арестовать партию Медведчука - кума Путина и с партией регионов. Их нога не должна переступить порог рады! Арестовать их по статье 111. и каналы арестовать потому что они нарушают информационную безопасность Украины! Стаття 111. Державна зрада 1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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СПОНСОРЫ ЗЕЛЕНСКОГО ПООБЕЩАЛИ РАСПИХАТЬ УКРАИНСКИХ ПАТРИОТОВ ПО ТЮРЬМАМ И ПСИХУШКАМ
Понедельник, 8 Апреля 2019
Бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов убежден, что после выборов, на которых, по его мнению, победит Владимир Зеленский, в Украине пройдет волна расправ над украинским патриотами и активистами
Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале, информирует "ДС"
"Думаю через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы. Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений. Уверен, ОНИ НАЧНУТ ПОТИХОНЬКУ ИСЧЕЗАТЬ. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, А КТО-ТО ВООБЩЕ
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Судя по списку кандидатов от ЗЕ по Донецкой области их подбирали как "подставных" или "статистов" для кандидатов от Ахметова и К. Было ли это одним из предметов обсуждения Зеленского и Ахметова во время известной встречи? Что Ахметов обещал со своей стороны? Мир?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" почистить свій список 6 липня, - Разумков
 
 
 
 
 
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