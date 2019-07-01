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 Політика України
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Все про:Донбас (12245) Данилюк Олександр (287) мінські угоди (1565)

 Ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ". Стояти й упиратися лобом не можна, - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що нова влада має намір повністю реалізувати Мінські угоди.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"В принципі, ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ" - це в наших інтересах. Ми хочемо реінтегрувати території, і вважаю, що ми до цього готові. У 2014 році зробити це було смерті подібно - ми б як країна просто не витримали, не змогли б", - заявив Данилюк.

Він нагадав, що Верховна Рада VIII скликання вже прийняла частину необхідних для цього законів, серед іншого про "спеціальний статус" та амністію.

Крім того, за словами Данилюка, умовою для реінтеграції має стати миротворча місія ООН і повне роззброєння незаконних збройних формувань.

Секретар РНБО вважає, що реінтеграція в Україні - єдина надія для Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не можна продовжувати війну, не вказуючи суспільству її мету, не визначаючи постмінську реальність, - Бутусов

"Що зараз собою являють так звані "ЛНР" і "ДНР" - це територія з відсутнім бізнесом, там все отримує субсидування, мілітаризована Росією. Молоді там немає, тому що отримуєш освіту, а диплом не визнається. Це територія, яка фактично приречена. У 2014 році моя команда вираховувала, у скільки приблизно Росії може обійтися Донбас і Крим, тоді виходила сума близько 4 мільярдів доларів. В іншому випадку ця територія стане вмираючою, нікому не потрібною. Але це ж наша територія, наші громадяни. У нас перед ними є моральне зобов'язання. Реінтеграція буде важкою, але якщо ми зможемо пройти цей шлях, зможемо проковтнути проблему, - то станемо сильнішими ", - сказав він.

На думку Данилюка, реінтеграція - не миттєвий процес, тому якщо щось піде не так, "ми можемо змінювати свою позицію".

Комплекс заходів з виконання Мінських угод складається з 13 пунктів, але за чотири роки не був виконаний ні один з них. Влада України за Петра Порошенка наполягала, що реалізація політичних пунктів Мінських угод неможлива, поки на Донбасі йдуть бойові дії. Однак, на думку Данилюка, "стояти й упиратися лобом не можна".

Також читайте: На саміті Україна-ЄС сторони обговорять конфлікт на Донбасі, реформи та виконання Угоди про асоціацію, - Мінгареллі

"Всі розуміють, що "Мінськ" у лоб виконувати не можна, в зв'язку з цим два роки тому з'явилася ідея про введення миротворчих військ, яку росіяни перетворили на смішну версію охорони місії ОБСЄ. Відбувається якась каша. Тому щодо деяких позицій потрібне перезавантаження, там, де прогресу немає. у Кучми є свої пропозиції, які він виклав на стіл, ми чекаємо щодо них відповіді. на нього активно накинулися всі, хто в житті на себе таку відповідальність не візьмуть. А ми вважаємо, що варто спробувати", - сказав Данилюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134934
 
 
 Топ коментарі
 
Данилюк . а как ты его "реализуешь"? Снимешь штаны и станешь раком? Ну так вперед, но без Украины. Народ тебе такого не позволит. Нужен Будапештский формат и прекращай тут бздеть про реализацию нереализуемого. И визовый режим вводите с прекращением торговли с агрессором.
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Зеленский у себя собрал всех отбросов.
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Не дожил Захарченко до этих "счастливых" дней Киев взял бы за две недели без боя - заседал бы в Раде и в Радбезе. Мы хотим полностью реализовать "Минск". Стоять и упираться лбом нельзя, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4675
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Война это мир, свобода-рабство..... Ты даун или свинособака?
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Я кремлевский агент . Шось не так Мы хотим полностью реализовать "Минск". Стоять и упираться лбом нельзя, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4957
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если мы сможем пройти этот путь, сможем проглотить проблему, - то станем сильнее", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3134934

А єслі не сможем праглатіть, шо тада?

Чи про це у зебені не думають?
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Ну так спасибки дорогому Петру Лексеичу за успешно подписанные минские договорняки.
Между прочим, почему на этих договорняках стоят подписи Захарченко и Плотницкого, хотя каждый порохобот в иступлении уверяет что с террористами переговоров вести нельзя?
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Русский, какие были альтернативы? Начинай перечислять...
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А как же разговоры Зе команды, что "Минск" не действует?
Похоже вас таки упрут лбом к стенке для упора, чтобы удобней было!
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наскалько был парагматичен Пастор на этом посту и тут - Данилюк напоминает соплю а не главу снво......
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"наши граждане" выходили с плакатами "Путин введи войска".
А потом бросались под украинские танки и БТРы.
Шо сейчас не хотят ложиться под российские?
Теперь пускай выходят с плакатами "Киев введи войска".
Вот тогда это будут "наши граждане".
А пока они сепаратисты.
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Не надо "стоять и упираться" - так давайте ляжем и расслабимся перед раской-федераской!!!
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По мнению данилюка, реинтеграция - не мгновенный процесс, поэтому если что-то пойдет не так, "мы можем менять свое позицию".

Мы хотим полностью реализовать "Минск". Стоять и упираться лбом нельзя, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3317
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может референдум с одним вопросом нужен ли нам рас.пиженный рашкой оугандон с ее отравленой ватой а потом стена и ров с крокодилами? посмотрю я как этот нрвый секретар рнбо будет минские домовлености выполнять.... представляете сколько украинскому налогоплательщику бабоа в этот чудесный край ввалить надо? а куда солдат ВСУ погибших девать? амнистия говоришь? это ты сам так решил?
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Япония 50 лет бьется что бы 4 клочка земли вернуть, а ты сепарская сволочь донбасс россии даришь? Расстрелять, перед строем.
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отпускничков с техникой нах запаребрик, украинские флаги на украинских администрациях, ввод нацгвардии по самый кордон, разоружение НВФ, посадка стрелявших, амнистия нестрелявшим, местные выборы и никак иначе. и нам не интересно какие свои влажные мечты озвучивает офис ***********.
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Минск, русские подписали для признания Крыма, вот такая расстяжка для Украины...
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так вроде крым так и не признали. в чем растяжка?
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поэтому русские и минск не выполняют.... и не выполнят....там будет гнойник на кшаталт приднестровья....
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тогда ров с крокодилами и никаких гнойников!
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*******! -только не надо стрельять, хендехох фошызды дандеривские!
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сможем проглотить



Да...да...сглотнуть сможете.... Мы хотим полностью реализовать "Минск". Стоять и упираться лбом нельзя, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3690
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ЗеБЕнин телепузик не просидит до конца своего президентского срока!
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А,что тут надеяться? Уже нечего надеяться, ему максимально дают просидеть два с половиной года, ну мне, что-то кажется, наверное раньше погонят сцаными тряпками и года не просидит с такими темпами, предательства Украины,
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зебелоиды вы этого хотели.? ну получите! 73% дебилов!!! ну что кроме порошенко и зебона не было других кандидатов?
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В их мозгах система распознавания распознает только одного - зелененького. Да какая там система - просто выключатель. Включено - "Зеленский - наш президент", выключено - сон.
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в армии говорили - "Переключатель "голова - жопа" в положении "жопа" и законтрен".. Ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ". Стояти й упиратися лобом не можна, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6047
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меня другое волнует, неужели в Украине столько евреев (73% выборцив) и на что они надеялись? т.е. какой гешефт сподивались с ******* поиметь? кого из знакомых евреев не спрошу - все голосрвали за *******. и защищают его с пеной у рта - мол он только приступил, ему мешают, он умный, у него команда, он умеет, он керував кварталом, у него все получится ..... ну и т.д. а я вижу что ничего пока не получаеться, даже в пасе съездить выступить - лень ж.пу оторвать от кресла, неговопяиуже о внутрених проблемах... судьи совсем распоясались творят что хотят, где посадки коррупционеров, педофилия, прайды, чурки звереют.....это шо президент? г ... на палке!
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и второе- *******, а ведь скоро пидбыття пидсумкив 100 дней у влады... в конце августа выходи зебон отчитываться.... и где дрсягнення? может сам по доброму найдешь смелость сказать что мол ошибся, думал все просто а оказалось не по силам. не сцы мы поймем и дальше в квартале клоунить будешь. бабло то неслабое поднимал, чего нехватало?
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Какие такие євреи,зеля то голобородько он и по пачпорту славянин,а єврей у них Вальцман он лишь притворялся Порошенком.
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славянин не национальность , грамотей, сам то чьих будешь зеесос?
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полудурок, славянин у вас валенков скрепляющее скрепами понятие, и сейчас я ему еще с розгона Українець писать буду.
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******, бьют не по паспорту а по морде! ты хоть китаец пиши с разгона, от этого евреи в славяне не войдут! у тебя же википедия есть ты бы хоть глянул кто такие славяне.... вот вы все такие 73% с разгона и по приколу, а результатов то нет и видимо не будет! что изик, кроме зели и пороха голосовать было более не за кого? вот и облизуйте теперь вашего поцеватого!
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Да тут сопля на сопле и соплей погоняет! Вся команда зебила!
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Я не хочу, чтобы Минск был реализован! Я хочу реализацию Будапештского варианта!
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Смотри, за это время не выполнен ни один пункт этих святых минских договоренностей. Но мы же люди честные правда? Мы должны!!! И там живут "наши люди". Потому мы выполним те пункты что касаются нас, а рф свои выполнит потом как нибудь...
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Телепузикам пох вони чекають економічного дива.
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За кацапами стоит развитая инопланетная цивилизация, которая хочет захватить планету. В их распоряжении мощная система пси воздействия и возможность путешествия во времени. Проблематично выиграть у такой силы, когда большинство населения не может складывать в уме двузначные числа.
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Советую тебе Веды почитать) перед тем, как нести такую чушь, про инопланетную цивилизацию))
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Это не чушь. Хотя на самом деле все намного более закручено, чем я написал. От нас такое скрывают... Ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ". Стояти й упиратися лобом не можна, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4160
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міня аж трісьот ат взривав анусав шакаладних ПЕСиків
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Зеленки попей...и трясучка у тебя пропадет... Мы хотим полностью реализовать "Минск". Стоять и упираться лбом нельзя, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8956
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ему еще и растирание всего тела зеленкой надо делать и то три раза в день Мы хотим полностью реализовать "Минск". Стоять и упираться лбом нельзя, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8249
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ВаЗЕлином пусть запасаются лучше.
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Лікуватись не пробувало ? Тебе потрібно показати ветеринару, якась симптоматика у тебе не здорова...
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анамнез показывает на бешенство (другое название - рабиес (лат. rabies). В типичном случае болезнь имеет три периода. Сейчас протекает второй период - стадия разгара (агрессия). Выражается в резко повышенной чувствительности к малейшим раздражениям органов чувств: яркий свет, различные звуки, шум вызывает судороги мышц конечностей. Появляются водобоязнь, аэрофобия, галлюцинации, бред, чувство страха. Больные становятся агрессивными, буйными, повышается слюноотделение.
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Русские, вам нужно собрание провести в Ольгино, а то читая ваши посылы что-то не складывается.
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Мы хотим полностью реализовать "Минск"/ На двухтуровых выборах победил не Зеленский , не Коломойский. Победил мировой еврейский капитал.Ему нужны деньги на содержание Израиля,на первоначальный капитал перспективных плательщиков в общак, на переселенцев в Израиль и прочие нужды. С войной поток денег из РФ и Украины в еврейский общак уменьшился. Задача Зеленского восстановить прежний поток денег . Деньги любят тишину. Зеленский 26.12.18 09:41: Хоть с чертом лысым готов договориться, - Зеленский о том, как закончил бы войну с РФ
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то есть читаем - начинаем сдавать свои позиции и процесс пойдет, побежит, по плану куйла....
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Про прекращение огня
Как мне пересказали ситуацию и чему я склонен верить

1. Приказ не стрелять был конечно. Без пояснений почему но приказ категорический. Солдаты на нуле о...ели, но решили, что это ради Минска, куда тесть Пинчука поехал 4 июня ради перемирия и поставок труб зятя в Россию.
2. Когда примерно 6 июля погибло 4 солдат и еще 10 ранено, поднялась буря возмущения и некоторые офицеры стали спрашивать Музей Ленина "вот зе фак".
3. И тогда писюанист выкинул фирменный номер и впал в кому на несколько дней.
4. И только через несколько дней Герой Илловайска промямлил, что надо не стрелять, но он этого не говорил и вообще надо действовать по обстановке.

То есть, как я понял, примерно на 20 июня разрешения стрелять в ответ не было. Скорее всего было что-то типа Ценного Указания "Избегать провокаций и дествовать по обстановке".
https://bitter-onion.livejournal.com/2280703.html
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Соевая сволочь подумывает о силовом захвате власти, так что нам, сторонникам зеленского, надо быть готовыми к защите нашего президента. Так что, не забываем поливать огороды машинным маслом
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ой шо Вы говорите кого защищать от чего его сквозняком сдует в Ростов Мы хотим полностью реализовать "Минск". Стоять и упираться лбом нельзя, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4408
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а шо ты там,планшет со "сватами" закопало ? Мы хотим полностью реализовать "Минск". Стоять и упираться лбом нельзя, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1204
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А ты чья сволочь, кремлядская или зеленой шмаркли?
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бяла-руцкій староннік зєленскага - слідкуй краще за бацьком...
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та ладно... уж на западной как раз самая большая поддержка у ЗЕ...
или что ты у меня в огороде поливать собрался?!
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щоб ви там вже дуплами повпирались у вашому ап
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ну и как оно себе представляет украинцам жить вместе с утырками ?
може,пускай он само туда интегрируется?
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Оно планирует из барвихи смотреть как мы тут с ними живем
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Будьте вы прокляты , Зе- бараны долбанные . Вы хоть представляете теперь , чего натворили ... ? Вы слили Украину х.йлу .!! Сдохните ...
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ты истеричная соевая копеечная тролыха.
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Та и х... с ним . Я тебя спрашиваю , кретино , ТЫ СООБРАЖАЕШЬ ТЕПЕРЬ , ЧТО НАДЕЛАЛ ,, или ещё не дошло .??? Ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ". Стояти й упиратися лобом не можна, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3184 .
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это ты не мне, а себе написал. себе и читай. ты истеричная соевая копеечная тролыха.
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Итак поменяли шило на мыло Петя с ху&лом впихнули Украине минский договорняк, а эти недоумки собираются его выполнять. Значит ни новый президент ни новая Рада не досидят свой срок.
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Ну так минские соглашения пэдро подписывал.
Чому прихильники зараз недовольны? Мы хотим полностью реализовать "Минск". Стоять и упираться лбом нельзя, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7460
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Какие бумаги? Покажите фото подписи Порошенко!
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Петро подписал , потому что по другому тогда было нельзя , Муркель настаивала . Ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ". Стояти й упиратися лобом не можна, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8209 . Но потом сразу же на них "положил , большой и толстый " , Потому что они -это капитуляция Украины . А эти ,,"новые лица" , долбо....дятлы ,, теперь собираются их выполнять , да ещё и в том порядке пунктов , который выгоден кацапне . Вместо того что бы сказать - мы их не подписывали , и вообще мы не при делах .

Надо играть по общим правилам с кацапами , - " ничего не знаю , ничего не скажу , и вообще я не местный , я тут проездом " . Мацкали регулярно включат дурачка и всегда ловко этим пользуются .

" Клин вышибают клином " , иначе никак .
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Ага. Порошенко беспредельно проталквал Особый статус. Но поднялся протест
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Так Петрушку за то и прокатили, что подписал Минские соглашения.. Вовчика ждет тоже самое тока чуток быстрее..
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ЗеЛя мразота.через 6-10 месяцев на ростов будем гнать
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Когда воины упирались и не пустили врага дальше, они это делали ради сохранения родины. а теперь эта паскуда говорит что не надо упираться, надо отступать. какая же паскуда пришла к власти
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шут-марионетка до выборов растеряет все голоса... назначения: секретарь СНБО-офшорный прохвост... глава АП недолюстрированный мошенник друг портнова... глава нац гвардии командыр крымского беркута который разгонял майдан..... кого не назначит то "заслуженный" ублюдок... как будто в украине других нет...
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Оно минские читало?
Их реализовать В ПРИНЦИПЕ не возможно!
Да еще этот безвиз с страной агрессором!
Данилка смотрит на войну с т.з. баблосов и соц напряженности!
Хочет не напрягая булки и не урезая себя - победить в войне!
Как доказала 2 мировая - это не возможно!
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клоун и команда...
розуму нема?
"Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему" (Иак.1:5)
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Придурок!!! Никаких моральных обязательств у государства Украина перед ними нету! А вместо того, чтобы "стоять и упираться лбом" можно, конечно, повернуться задом и нагнуться.
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в конце августа 100 дней у влады и выходи ****** на трибуну отчитываться о досягненнях! а где они эти досягнення? может сам уйдешь по доброму? сам видишь не тянешь....мы поймем!
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"Затраты РФ на эти територии могут быть 4 лярда долларов. Это много для рф, но мы возьмем все на себя (этож наши люди там, правда?) и станем только крепче и ПРОГЛОТИМ" (с) Кто хочет ПРОГЛОТИТЬ, стать крепче и все осилить?
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Мінськ це капкан у який,з великими жертвами,загнали Путлера! Руками Зеленського і команди його прихвоснів цей капкан хочуть відкрити і защемити його на горлі України!
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потому если каждому давать - поломается кровать.
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то есть вы хотите делать все что делал порошенко, но порошенко - плохой, а вы - хорошие.

Логично, чо.
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Плохие и те, и другие. Один подписал, другой собрался выполнять. Это и есть реальность которой, я считаю, нельзя допускать. Минский договорняк ничего хорошего стране не сулит.
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"Мы хотим полностью реализовать "Минск". Стоять и упираться лбом нельзя, - Данилюк" - все говорят, что Минские соглашения не работают (если написать в Google "Минские соглашения не работают", то выдаёт три страницы чисто с этим запросом.). Владимир Путин заявил, что первой темой возможных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским станет, прежде всего, окончание войны на юго-востоке Украины. Путин при этом подчеркнул, что есть только один способ закончить эту войну - исполнение минских договоренностей. Чтобы угодить Путину зелень решила в одностороннем порядке выполнять Минские договорённости.
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З вогнем захотіли погратися. А Данилюк читав цей договорняк? Ні? Ну то хай прочитає і не забуває, що ще є армія яка навряд чи дозволить реалізувати те, що там написано. Автономію дирі? Та вже тоді справді краще рів з крокодилами. Одне чудо порохняве оцю дурню підписувало, а друге вирішило реалізувати. Ага, бігом.
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400 км. государственной границы Украины фактически захвачены Россией и полностью ей контролируются. Положение о взятии Украиной под свой полный контроль своей границы тоже есть в минских договоренностях. Почему об этом не говорит Данилюк? Никакие "автономии","амнистии" и прочее практически невозможны без взятия под свой контроль всей границы украинской армией. Иначе будет огромная дыра в безопасности Украины,которая ее обязательно разрушит, как разрушит и привычную жизнь всех ее жителей. Ганьба гнилым капитулянтам Зеленского! Слава Украине!
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Ну тепер то все ясно- Команда Зе-зрадників
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У Рахи на весах,на одной чаше санкции,а на другой выполнение Минска.Теперь вопрос,почему пацаки,вже 5 лет мыкаются под санкциями?Ведь,шо им стоит исполнить Минск и с них снимут санкции?Бо там на Домбабве место преступления рашисткой агрессии,которое будет задокументировано и отправлено в Гаагу.Тому,не тратьте зря гроши и силы.Вопрос Домбабве,даже по Минску,сможет решаться не раньше,чем падёт на Рашке режим Пуйла.Ну,а доп.требованиях москалей,возникающих як аппетит во время еды,думаю писать вообще нет смысла Ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ". Стояти й упиратися лобом не можна, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1457
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Слышь, Данилюк, ты бы занимался своим делом - экономикой, там проблем достаточно, и не лез в политику!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи хочемо повністю реалізувати "Мінськ". Стояти й упиратися лобом не можна, - Данилюк
 
 
 
 
 
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