 Ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ". Стояти й упиратися лобом не можна, - Данилюк

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"В принципі, ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ" - це в наших інтересах. Ми хочемо реінтегрувати території, і вважаю, що ми до цього готові. У 2014 році зробити це було смерті подібно - ми б як країна просто не витримали, не змогли б", - заявив Данилюк.
Він нагадав, що Верховна Рада VIII скликання вже прийняла частину необхідних для цього законів, серед іншого про "спеціальний статус" та амністію.
Крім того, за словами Данилюка, умовою для реінтеграції має стати миротворча місія ООН і повне роззброєння незаконних збройних формувань.
Секретар РНБО вважає, що реінтеграція в Україні - єдина надія для Донбасу.
"Що зараз собою являють так звані "ЛНР" і "ДНР" - це територія з відсутнім бізнесом, там все отримує субсидування, мілітаризована Росією. Молоді там немає, тому що отримуєш освіту, а диплом не визнається. Це територія, яка фактично приречена. У 2014 році моя команда вираховувала, у скільки приблизно Росії може обійтися Донбас і Крим, тоді виходила сума близько 4 мільярдів доларів. В іншому випадку ця територія стане вмираючою, нікому не потрібною. Але це ж наша територія, наші громадяни. У нас перед ними є моральне зобов'язання. Реінтеграція буде важкою, але якщо ми зможемо пройти цей шлях, зможемо проковтнути проблему, - то станемо сильнішими ", - сказав він.
На думку Данилюка, реінтеграція - не миттєвий процес, тому якщо щось піде не так, "ми можемо змінювати свою позицію".
Комплекс заходів з виконання Мінських угод складається з 13 пунктів, але за чотири роки не був виконаний ні один з них. Влада України за Петра Порошенка наполягала, що реалізація політичних пунктів Мінських угод неможлива, поки на Донбасі йдуть бойові дії. Однак, на думку Данилюка, "стояти й упиратися лобом не можна".
"Всі розуміють, що "Мінськ" у лоб виконувати не можна, в зв'язку з цим два роки тому з'явилася ідея про введення миротворчих військ, яку росіяни перетворили на смішну версію охорони місії ОБСЄ. Відбувається якась каша. Тому щодо деяких позицій потрібне перезавантаження, там, де прогресу немає. у Кучми є свої пропозиції, які він виклав на стіл, ми чекаємо щодо них відповіді. на нього активно накинулися всі, хто в житті на себе таку відповідальність не візьмуть. А ми вважаємо, що варто спробувати", - сказав Данилюк.
А єслі не сможем праглатіть, шо тада?
Чи про це у зебені не думають?
Между прочим, почему на этих договорняках стоят подписи Захарченко и Плотницкого, хотя каждый порохобот в иступлении уверяет что с террористами переговоров вести нельзя?
Похоже вас таки упрут лбом к стенке для упора, чтобы удобней было!
А потом бросались под украинские танки и БТРы.
Шо сейчас не хотят ложиться под российские?
Теперь пускай выходят с плакатами "Киев введи войска".
Вот тогда это будут "наши граждане".
А пока они сепаратисты.
Да...да...сглотнуть сможете....
Как мне пересказали ситуацию и чему я склонен верить
1. Приказ не стрелять был конечно. Без пояснений почему но приказ категорический. Солдаты на нуле о...ели, но решили, что это ради Минска, куда тесть Пинчука поехал 4 июня ради перемирия и поставок труб зятя в Россию.
2. Когда примерно 6 июля погибло 4 солдат и еще 10 ранено, поднялась буря возмущения и некоторые офицеры стали спрашивать Музей Ленина "вот зе фак".
3. И тогда писюанист выкинул фирменный номер и впал в кому на несколько дней.
4. И только через несколько дней Герой Илловайска промямлил, что надо не стрелять, но он этого не говорил и вообще надо действовать по обстановке.
То есть, как я понял, примерно на 20 июня разрешения стрелять в ответ не было. Скорее всего было что-то типа Ценного Указания "Избегать провокаций и дествовать по обстановке".
https://bitter-onion.livejournal.com/2280703.html
или что ты у меня в огороде поливать собрался?!
може,пускай он само туда интегрируется?
Чому прихильники зараз недовольны?
Надо играть по общим правилам с кацапами , - " ничего не знаю , ничего не скажу , и вообще я не местный , я тут проездом " . Мацкали регулярно включат дурачка и всегда ловко этим пользуются .
" Клин вышибают клином " , иначе никак .
Их реализовать В ПРИНЦИПЕ не возможно!
Да еще этот безвиз с страной агрессором!
Данилка смотрит на войну с т.з. баблосов и соц напряженности!
Хочет не напрягая булки и не урезая себя - победить в войне!
Как доказала 2 мировая - это не возможно!
розуму нема?
"Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему" (Иак.1:5)
Логично, чо.