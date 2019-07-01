 Суд дозволив ексголові АП Януковича Клюєву брати участь у виборах

Про це сьогодні повідомив адвокат Юрій Сухов на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Клюєв, який постійно проживає на території України в Донецьку, балотується кандидатом у народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46. Пресслужба суду рішення поки не коментувала.
Раніше повідомлялося, що ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати.
У грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.
Нагадуємо, в березні 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопоставлених чиновник України. Згодом санкції щорічно подовжували. Водночас кільком особам шляхом їх опротестування в суді ЄС вдавалося домогтися їхнього скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у суді ЄС справу проти Ради ЄС в лютому цього року. Суд визнав, що за кілька років, як вперше були введені санкції про ти Сергія Клюєва, українська сторона повинна була продемонструвати прогрес в розслідуванні справ та принаймні коротко надати європейським партнерам відповідну інформацію. У липні 2018 Клюєв виграв суд ЄС про скасування санкцій проти нього. А в березні 2019 ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.
Ну эти наверное приедут уже после парламентских....
Хотя Азаров и Табачник могут и сейчас....- не знаю почему медлят....
И как так вышло, что "потужньо реформований суд" выносит такое вот решение?
В країні має діяти система; із руйнуванням системи влади, щойно було кенгуровано клована, зникли й жодні шанси хоча б на закріплення вже зробленого, не кажучи вже за продовження та розвиток реформ. До речі, якщо до виборів суди боялися "проросійського бариги" Порошенка - чому зараз вони не бояться "безкомпромісного та патріодичного" Зє, який обіцяв усіх саджати?
5 березня 2018 року Рада Європейського Союзу виключила Олену Лукаш із санкційного списку
5 листопада 2015 прокурор ГПУ Владислав Куценко повідомив під час прес-конференції в СБУ, що Олена Лукаш повернулася в Україну, і була затримана в Києві[23].
6 листопада Печерський районний суд Києва обрав Олені Лукаш запобіжний захід у вигляді 2-місячного утримання під вартою з альтернативою звільнення під заставу 5,1 млн гривень[24]. Застава була внесена президентом компанії «Смарт-Холдинг» та депутат Верховної Ради Вадимом Новинським[25].
20 листопада 2017 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що його заступниця Анжела Стрижевська не погоджує повідомлення про підозру Олені Лукаш через брак зібраних доказів.[26] Також повідомлення про підозру не була підписана іншим заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком.[27]
13 березня 2018 року Юрій Луценко заявив, що слідство на той момент не знайшло доказів вини Олени Лукаш[28].
такая же ситуация по сути, про портнова сам поищешь, если будет желание.
реформировать вначале мозги надо,
а рокировки шило на мыло обречены изначально, дед
"суд - дело Божие", это из Библии. А они безбожники, по массиву
Оксюморон какой-то.
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СОСТАВ ЦИК и УСЛОВИЯ ПО КОТОРЫМ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВЫБОРЫ - РАБОТА ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО
ГЛАВА ЦИК УЖЕ СВОЯ ДЛЯ ПОРОШЕНКО КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОЙ ЗАДАЧИ ДОВЕРИЛ СВОЕМУ ПРОВЕРЕННОМУ авторитету ГРАНОВСКОМУ
А ШО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 5 лет ПОРОШЕНКО: КРЫШЕВАЛ ТОП КОРРУПЦИЮ, УСТРАИВАЛ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОЛИГАРХАМ ..................................................
ПОТОМУ ПРИБЕГАЕТ К ПОДКУПУ, ЕЗДИТ ПО СЕЛАМ В ПОИСКАХ НАИВНОГО ЛОХТОРАТА...............
НО и ЭТО ЕМУ НЕ ПОМОЖЕТ!!! ЛУЗЕР, ОН и В АФРИКЕ ЛУЗЕР.
распускать сопли-вздохи "мы не этого хотели" после развала референдуалами, орками-гопотой Крыма и Донбасса могут только конченые идиоты-избиратели..
жизнь слишком коротка, чтобы дарить дешёвым аниматорам пять лет на эксперименты со страной