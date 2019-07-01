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 Політика України
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Все про:вибори (4055) Клюєв Андрій (53) суд (5240)

 Суд дозволив ексголові АП Януковича Клюєву брати участь у виборах

У Касаційному адміністративному суді при Верховному Суді ухвалили рішення дозволити ексглаві Адміністрації президента часів Януковича Андрію Клюєву брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради України.

Про це сьогодні повідомив адвокат Юрій Сухов на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Клюєв, який постійно проживає на території України в Донецьку, балотується кандидатом у народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46. Пресслужба суду рішення поки не коментувала.

Раніше повідомлялося, що ЦВК відмовила Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати.

У грудні 2013 року журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Найєм зазначали, що в першу чергу на Клюєві лежить відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. У лютому 2014 уряди Австрії та Швейцарії оголосили про арешт активів Клюєва з метою запобігання незаконному привласненню фінансових активів України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора"

Нагадуємо, в березні 2014 ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів щодо 18 колишніх високопоставлених чиновник України. Згодом санкції щорічно подовжували. Водночас кільком особам шляхом їх опротестування в суді ЄС вдавалося домогтися їхнього скасування. Так, молодший брат Клюєва, Сергій Клюєв виграв у суді ЄС справу проти Ради ЄС в лютому цього року. Суд визнав, що за кілька років, як вперше були введені санкції про ти Сергія Клюєва, українська сторона повинна була продемонструвати прогрес в розслідуванні справ та принаймні коротко надати європейським партнерам відповідну інформацію. У липні 2018 Клюєв виграв суд ЄС про скасування санкцій проти нього. А в березні 2019 ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134932
 
   
 Топ коментарі
 
остались сам Янык, Азаров и Табачник....
Ну эти наверное приедут уже после парламентских....
Хотя Азаров и Табачник могут и сейчас....- не знаю почему медлят....
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супер клюеву и шарию можно а парасюку нельзя ахахахаха как котят Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 4976
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Зєбіли, безперервно повторюйте мантру "Це винен Порошенко!" - може, ще деякий час вам не буде так соромно за власний вибір. Хоча - який там сором...
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ну какой ты лорд. ты так лайно. у ну ка хоть одно уголовное на них покажи созданных вашей геевской радой что была.
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а претензії ті, що за бюджетні кошти побудував свій завод. Прийшлв, бо інакше як на бюджеті заробити не може.
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Вот сейчас наш светоч зезидент Зеленский кааак даст этим судьям по мозгам и клюєва в тюрьму посадит рядом с мертвечуком
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Потому что прокуратура не предоставила доказательств . что неудивительно при таком прокуворе Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 2940
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Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.
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остались сам Янык, Азаров и Табачник....
Ну эти наверное приедут уже после парламентских....
Хотя Азаров и Табачник могут и сейчас....- не знаю почему медлят....
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Кто либо из соевой команды может обьяснить: как так вышло, что за пять лет так и не осужден ни Клюев, ни кто либо еще с команды Януковича?
И как так вышло, что "потужньо реформований суд" выносит такое вот решение?
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У НИХ ОТВЕТ ОДИН: "ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЗЕЛЕНСКИЙ!"

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уже весна прошла, прошел 1 месяц лета... Весной обещал сажать.. но не посадил... Поздно уже, время посадки проегал. Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 8603 Еще немного и зеленин будет виноват во всем и даже в том, в чем не виноват
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Зебилы, вы можете себе представить, что у клюева хотя бы возникла мысль баллотироваться в депутаты ВР? Впрочем, у зебилов мозг, как у курицы...
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ДЛЯ МЕНЯ ЛЮБОЙ, КОТОРЫЙ КВОХЧЕТ "ЗЕБИЛЫ! ЗЕБИЛЫ!" - ТУПОРЫЛЫЙ ИДИОТ
Суд дозволив ексголові АП Януковича Клюєву брати участь у виборах - Цензор.НЕТ 5743
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Храпящему не мешает его храп-он его не замечает.Тоже и с тупыми-с поклонниками велосипедиста
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Чомусь, коли "соєва команда" буда при владі, ніхто не повертався в Україну, ніхто не вигравав касаційних судів із допуску до виборів. Зєбільна команда, хоча б хтось із неї - може пояснити цю дивну закономірність у наслідках приходу до влади саме досвідчених і переконаних зе-антикорупціонерів?
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Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева. Источник: https://censor.net.ua/n3134932
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я об этом написал\утверждал где-то? Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 8114 а по сути выделенного из статьи, тебе есть что сказать тёзка Юги?
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а Юга, твой тёзка, собрал информацию уже? есть что предоставлять? или Юга назначался про предоставлению Зе? что скажешь Пебил?
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вы там просто кричали зепролы как там вы кучу вопросов порулитие .. и конец эпохи бидности и войну закончите "просто перестав стрелять" .. и шо??? и де?? ... для сея уже нашел способ релокейта в Канаду ... потому шо понимаю шо с такими 73% граждан ... и раша не надо ... а както зарабатывать в канаде и платить сюда налоги тоже не справедливо .. "я вам ничего не должен" Клован ©
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я вообще-то не избиратель Зе, и не в его команде, почему каждый порохобот считает нужным вместо аргументов, изливать свои сопливые истерики по поводу того, что Зе стал президентом и как вы к нему и его избирателям нехорошо относитесь, кому это интересно? кому здесь интересна твоя персона и куда ты собираешься ехать и что там делать или не делать?
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Хто повернувся в Україну до 21 квітня? В якому українському суді якась ригівська паскуда з утікачів до москви отримала право обиратися до ВР?
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не видел пока нигде новостей что Клюев вернулся, вернётся наверное с неприкосновенностью, но то вопросы к "реформированным" судам, как думаешь?
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А Портнова та Лукаш замало?
В країні має діяти система; із руйнуванням системи влади, щойно було кенгуровано клована, зникли й жодні шанси хоча б на закріплення вже зробленого, не кажучи вже за продовження та розвиток реформ. До речі, якщо до виборів суди боялися "проросійського бариги" Порошенка - чому зараз вони не бояться "безкомпромісного та патріодичного" Зє, який обіцяв усіх саджати?
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Апеляційний суд Києва 5 жовтня 2016 року визнав інформацію ГПУ, подану до Ради Європейського Союзу, недостовірною і зобов'язав прокуратуру повідомити про це Раді Європейського Союзу[15][16].
5 березня 2018 року Рада Європейського Союзу виключила Олену Лукаш із санкційного списку
5 листопада 2015 прокурор ГПУ Владислав Куценко повідомив під час прес-конференції в СБУ, що Олена Лукаш повернулася в Україну, і була затримана в Києві[23].
6 листопада Печерський районний суд Києва обрав Олені Лукаш запобіжний захід у вигляді 2-місячного утримання під вартою з альтернативою звільнення під заставу 5,1 млн гривень[24]. Застава була внесена президентом компанії «Смарт-Холдинг» та депутат Верховної Ради Вадимом Новинським[25].
20 листопада 2017 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що його заступниця Анжела Стрижевська не погоджує повідомлення про підозру Олені Лукаш через брак зібраних доказів.[26] Також повідомлення про підозру не була підписана іншим заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком.[27]
13 березня 2018 року Юрій Луценко заявив, що слідство на той момент не знайшло доказів вини Олени Лукаш[28].

такая же ситуация по сути, про портнова сам поищешь, если будет желание.
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Нет, конечно. Сожет ты объяснишь, почему они съезжаются именно сейчас? Судьи то 5 лет на месте были, а?
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про лукаш почитай в след. комментарии моём, это всё именно сейчас произошло? а так, понятное дело что выборы и можно занять место у кормушки снова
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Вибачаюсь, спочатку написав, а лиш потім побачив Ваш пост.
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не с команды, но поясню не особо вумным:
реформировать вначале мозги надо,
а рокировки шило на мыло обречены изначально, дед
"суд - дело Божие", это из Библии. А они безбожники, по массиву
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Ти можеш пояснити, чому при "соєвій" команді кацапи не могли вернутися в ПАРЄ, Клюєв нікуди не балотувався, Портнов не вертався в Україну, не було здачі української території на фронті під видом "розведення військ"? Чому перший етап виборів в Україні у х.йла був під лозунгом "Будь хто, лиш не Порох?"
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Так єто тот с которого сняли неприкосновенность и он через донецк убежал к кацапам...
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супер клюеву и шарию можно а парасюку нельзя ахахахаха как котят
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Украинских денежных мешков по закону не достать ввиду отсутствия закона в Украине. Нашкодившие ублюдки прячутся,тихарятся и ждут своего часа. И рано или поздно всплывают,чтобы делать то что всегда-грабить и беспределить. Только Суд Линча. Парочка условных "клюевых" на ветках и остальные трижды подумают прежде чем даже пролетать транзитом территорию Украины.
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ну так иди и линчуй, чего тебе не хватает? веревки? мыла?
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та чего мелочиться? Пусть рыги заходят в полном старом составе во голове с янукевичем. Делов... зеленин добрый и справедливый
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Скоро сам янукович повернеться в Україну. Чи візьмуть його до себе старі друзі з Слуг народу?
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Там вместо серпа и молота надо нарисовать бакс и евро - именно они все решают в украинских судах.
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уууууррааа.... Чекаєм тріумфального повернення януковіща і зняття судимості---віж жертва бандеровской хунти Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 7113
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и снова выберем всю вату в раду... население этой територии история ничему не учит.....
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Зєбіли, безперервно повторюйте мантру "Це винен Порошенко!" - може, ще деякий час вам не буде так соромно за власний вибір. Хоча - який там сором...
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Молодой человек, мантру повторяют цапы, уж оооооочень глубоко Порошенко заехал им в дупу! Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 6447
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Саме так: підкацапники=зєбіли (за незначними виключеннями - яким вже зараз соромно за вибір)
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Який сором може бути в божевільного ? Його неадекватність звільняє його від виконання законів , правил і дотримання традицій . Зазєлі це важкохворі жертви НЛП . З часів "Білого брацтва" вже минуло чверть століття , а жертв зомбування до сьогодні не можуть вилікувати , психіка занадто тонка річ .Так буде і тут з 73% .
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кум пуціна місце вже в ВР забезпечив..Напевно головою ВР буде--точно Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 1574
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Раз уж суд принял аргумент Клюева, что он жил в Донецке, а Донецк - это Украина, то теперь ВСЕ ЖИТЕЛИ ОРДЛО МОГУТ ИЗБИРАТЬСЯ В РАДУ.
Оксюморон какой-то.
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А він справді жив у Донецьку? Це ж брехня.
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Ух ты! Так он оказывается в Донецке проживает. При чем постоянно... И куда ж все эти годы смотрело СБУ, разведка, диверсанты наши?
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Суд разрешил экс-главе АП Януковича Клюеву участвовать в выборах

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СОСТАВ ЦИК и УСЛОВИЯ ПО КОТОРЫМ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВЫБОРЫ - РАБОТА ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО

ГЛАВА ЦИК УЖЕ СВОЯ ДЛЯ ПОРОШЕНКО КОТОРЫЙ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОЙ ЗАДАЧИ ДОВЕРИЛ СВОЕМУ ПРОВЕРЕННОМУ авторитету ГРАНОВСКОМУ

А ШО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 5 лет ПОРОШЕНКО: КРЫШЕВАЛ ТОП КОРРУПЦИЮ, УСТРАИВАЛ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОЛИГАРХАМ ..................................................

ПОТОМУ ПРИБЕГАЕТ К ПОДКУПУ, ЕЗДИТ ПО СЕЛАМ В ПОИСКАХ НАИВНОГО ЛОХТОРАТА...............

НО и ЭТО ЕМУ НЕ ПОМОЖЕТ!!! ЛУЗЕР, ОН и В АФРИКЕ ЛУЗЕР.


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Да, рнформировала. А возващаются они потому, что не боятся какого то говна с булавлй. Разве нет?
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На манеже пытаются оказаться всё те же! Где новая власть?
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Ну если разрешили Клюеву, проживающему в Донецке, баллотироваться в депутаты, то и пушилин, пасечник могут тоже, ведь один тоже проживает в Донецке а другой в Луганске, уверена и паспорта украинцев у них есть. Онищенко нервно курит в сторонке- он не додумался прописаться в Донецке. Суд дозволив ексголові АП Януковича Клюєву брати участь у виборах - Цензор.НЕТ 2431 Вопрос к клюеву - ведь этого их партейка рыгов обливала помоями Украину, ведь это их политтехнологи делили на сорта, ведь это их не устраивало устремления Украины в Европу и НАТО.Ок. там, где он теперь живет, не хотят в Европу, не хотят в НАТО, нет ненависного украинского языка словом все то, что хотели рыги,так какого х...а ты прешься в депутаты Украины, сиди там и наслаждайся.
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ничего, кроме презрения, тупорылые зебилы не достойны..
распускать сопли-вздохи "мы не этого хотели" после развала референдуалами, орками-гопотой Крыма и Донбасса могут только конченые идиоты-избиратели..
жизнь слишком коротка, чтобы дарить дешёвым аниматорам пять лет на эксперименты со страной
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Ждем к зиме овоща или Зебил убежит в Израиль с двух одно
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Чому Кілі Азірову не дали місця в "Слугах гоїв", гади?! Чи він не прописаний в Іловайську?
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Батя будет в слуге урода на 2 месте,или после кили азирова на третьем?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд дозволив ексголові АП Януковича Клюєву брати участь у виборах
 
 
 
 
 
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