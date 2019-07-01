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Все про:Росія (17846) санкції (2324) візовий режим (150) Данилюк Олександр (287)

 Санкції України проти Росії будуть продовжені, але вводити візовий режим я не бачу необхідності, - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк не бачить сьогодні необхідності вводити візовий режим з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Якщо це буде політичним рішенням, зазначив Данилюк, РНБО розгляне практичне застосування такого кроку: "Я не бачу зараз такої необхідності. Що це дасть?"

Водночас, він зазначив, що українські санкції щодо Росії будуть продовжені.

"Звичайно. Якщо ми хочемо, щоб Європа і США продовжували свої санкції, ми зобов'язані робити це самі. Тим більше, що у нас є розбіжності в прізвищах, як, наприклад, щодо Ротенберга. Проти одного з найближчих людей Путіна, який будував Кримський міст, ввели санкції всі, крім нас. Ми вдали, що букву "р" не вимовляємо", - зазначив Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти РФ набуде чинності від завтра

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134929
 
 
 Топ коментарі
 
Чергова помилка команди Зеленського! Візовий режим конче потрібен, бо російські терористи в'їжджають в Україну саме через безвізовий режим з країнами СНД! Потрібен візовий режим зі всіма республіками СНД, в нас йде війна, путін засилає нам терористів з паспортами будь якої країни, останні зловлені були громадянами Киргизстану! Позиція Зеленського абсолютно помилкова та провальна!
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само зебильное правительство провально!
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Чергова помилка команди Зеленського! Візовий режим конче потрібен, бо російські терористи в'їжджають в Україну саме через безвізовий режим з країнами СНД! Потрібен візовий режим зі всіма республіками СНД, в нас йде війна, путін засилає нам терористів з паспортами будь якої країни, останні зловлені були громадянами Киргизстану! Позиція Зеленського абсолютно помилкова та провальна!
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само зебильное правительство провально!
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Ще немає нового уряду, поки що працює провальний уряд порошенка-яценюка!
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это абсурд..-клоун то он успешный-а оно-вот оно как оно как
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Поки що ми не можемо так сказати бо призначенці Зеленського ще не показали результатів своєї роботи! А от Данилюк вже показує що він в питаннях безпеки та оборони - нуль! Обмеження на в'їзд та виїзд під час війни це головний інструмент забезпечення національної безпеки в тилових районах! Навіщо пускати в Україну російське бидло без візи? Що забули тут росіяни які ведуть війну з Україною? Дипломатичні відносини з росією потрібно розірвати, хай всі їдуть в Мінськ, Таллінн, Ригу, Вільнюс або Тбілісі за візою а далі поїздами та літаками в Україну.
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Данилюк не видит необходимости визового режима, дайте ему очки, пусть хоть что-то увидит. Кто его посадил на должность слепого и слабоумного?. Ему дома нужно сидеть с нянькой.
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Дебил и брехло пэдрячье, я голосовала за Гриценка и не тыкай мне тут, а то я сейчас такие фантазии про тебя напишу что за всю жизнь не отмоешься. Попривыкали брехать как собаки.
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Тому, кто привык смотреть на мир через очко, не помогут никакие очки
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Чому за п"ять років не ввів не провальний? Хто заважав?
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Ну хоть наклейку на лоб на границе что кацап можно, а то от зебилов не отличить...
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о! Да это же стефанчук з зекоМандой!
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как такое можно не узнать? Тут уже развидеть не получится
Санкції України проти Росії будуть продовжені, але вводити візовий режим я не бачу необхідності, - Данилюк - Цензор.НЕТ 301
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Та світлина 2014р,а ця Санкції України проти Росії будуть продовжені, але вводити візовий режим я не бачу необхідності, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5231 2919р ПАТРІОТИ ПАНАМИ.
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а почему ваша власть за пять лет не ввела режим то?
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"Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем", - отметил Данилюк."

так же как Роттердам плюс не заметили по той же причине.
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Самое смешное что ни один зебил не заметил что роттердам+ уже хороший.
Массовая слепо-немо- глухота Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7093
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то-то я смотрю зеля его отменил и платежки за е/е втрое меньше)
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Давай по барыжной натоптаной тропинке там может чемодан с баблом кто подбросит...
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Так Зе - еврей, вот "Р" и не выговаривает.
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Удивительно. При порошенко визы с козлостаном были нужны как воздух, а теперь "нет необходимости". Так когда вы врали, зебилы?
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Воно то вірно ..але чому мовою агресора !? Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7389
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та да
а вдруг агрессор в ответ тоже введёт
как же своё майно потом в крыму проведывать
грузины в акуе, отжали крым, как у них абхазию

развязали войну в донецке и луганске как у них в осетии
а мы даже дипотношения не прекратили
сюр какой тоа пока европа и америка давайте больше санкций
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Не забываем кто виновник торжества, - смотрим в зеркало
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Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6910
так вот это жадное чмо и есть главный виновник ситуации
теперь любому после него будет трудно объяснить какого
Украина 5 лет терпела
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маловато зебилам зекоманда в лицо нассала. Надо бы еще и насрать.
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почему Петр Алексеевич Порошенко не прекратил дипломатические отношения со станой агрессором в 2014-ом году?
из за денех? хотел успеть спасти свою липецкую фабрику и заводик в севасе?
или он агент кремля?
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Ты правильный зебил - тебя не проведешь.
Знаешь что петя пять лет регулярно подкладывал тебе в штанци и дальше продолжает)
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а ты забавный свинобот
справно хрюкаешь Санкції України проти Росії будуть продовжені, але вводити візовий режим я не бачу необхідності, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3291
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Ну так, зебилня, исправляйте ошибки Пороха! Отмените безвиз с россией, прекратите торговлю на крови. А иначе получится что все это был пустой пи...ж.
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Не граница а проходной двор, причем рассияне и белорусы, на авто переходах, своих пропускают зеленым коридором, а наши стоят в отстойниках по шесть часов. На нашей границе "демократия", все равны, а граждане страны агрессора равнее всех, очередь общая, прутся все кому не лень. Какой то выворот мозгов, как мы любим сами себя унижать, и унижаться перед другими..
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Тетка в гости приезжала, в Чернигов прямых поездов нет, пришлось в Гомель ехать встречать, такого дерьма насмотрелся.
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Правдааааа???!!!
Т.е. то, за шо Пороха зебилы сношали на каждом заборе, оказалось трендом ЗЕманды.
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выдать каждому сразу по бочке говна! глядишь-у них сразу епоха достатку и наступит.
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О чем можно говорить дальше .зебил одним словом
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А 5 лет такие же зебилы во главе с Парашенком точно то же самое делали. Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6039
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Петя барыга за 5ть лет не ввёл, .... очём говорить ....
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Это называется преемственность власти)))
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А де зрадо##би, які п'ять років про це кричали, і пхали це куди треба і куди не треба?
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Да и путин уже, вроде не ху-ло- ТАК ху-ле-ночек!! У него же дети!!!
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Сделал одолжение, "Санкции Украины против России будут продлены", наверное в последний раз. А террористы пусть едут дальше. Ясный ***, что у ***ла, наверно уже, даже, не сдержанный оптимизм, а огромный оптимизм с такими ******* во власти в Украине.
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стоп... и снова танго? это ж была также одна из ключевых обещалок -- остановить
торговлю с рашкой, а у нас проходной двор с ними. все уже поняли как безвиз влияет
на перемещение граждан. да и проверять же всех намного проще -- заранее, через консульство, а не в поле по факту на кордоне. грустно это все... поправьте меня,
может что-то не так понял.
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"Вводить визовый режим с россией... Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?" (с)

"Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. ...Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с россией этой продукцией" (с)
Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6616
борис шефир, руководитель студии "Квартал-95" и брат первого помощника преЗЕдента сергея шефира
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Ахххуэнная команда у ЗЕбуинов....
Один не понимает,другой не видит,третий никому не должен..
От это стало....глухослепонемых обезьян..
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відсутність візового режиму з окупантом є свідченням для світового співтовариства про саме "внутрішній конфлікт". Це вам для кращого розуміння "успішної зовнішньої політики" обох гандонів , що президентствують під час війни , ой ,вибачте , "внутрішнього конфлікту" .
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Во время войны был между Германией и СССР тоже был безвиз?
Санкции Украины против России будут продлены, но вводить визовый режим я не вижу необходимости, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1315
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а как боты изгалялись что порох визовый режим не вводит, а щас все норм...
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офшорный прохвост в СНБО...сюр.. не введенный визовый режим с рашией, не разорваны дипотношеня с рашией, торговля с врагом, уплата торгашами налогов в бюджет рашии, владение рашистскими гражданами собственостью в Украине и вывод в рашию прибыли с этих предприятий... на этом фоне вонь на весь мир за возврат в рашии в ПАСЕ... лицемеров в мире не любят...
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ніззя візовий режим - бо главсват не зможе приїхати
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Вимагали вiд пороха візовий режим. І була підготовка до його введеня.
Прийшла ЗеКо ***** і вже не треба!
У зебілів ще не вирішили яка це перемога? Тому їх щось тут не бачу.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСанкції України проти Росії будуть продовжені, але вводити візовий режим я не бачу необхідності, - Данилюк
 
 
 
 
 
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