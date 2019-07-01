 Санкції України проти Росії будуть продовжені, але вводити візовий режим я не бачу необхідності, - Данилюк

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
Якщо це буде політичним рішенням, зазначив Данилюк, РНБО розгляне практичне застосування такого кроку: "Я не бачу зараз такої необхідності. Що це дасть?"
Водночас, він зазначив, що українські санкції щодо Росії будуть продовжені.
"Звичайно. Якщо ми хочемо, щоб Європа і США продовжували свої санкції, ми зобов'язані робити це самі. Тим більше, що у нас є розбіжності в прізвищах, як, наприклад, щодо Ротенберга. Проти одного з найближчих людей Путіна, який будував Кримський міст, ввели санкції всі, крім нас. Ми вдали, що букву "р" не вимовляємо", - зазначив Данилюк.
так же как Роттердам плюс не заметили по той же причине.
Массовая слепо-немо- глухота
а вдруг агрессор в ответ тоже введёт
как же своё майно потом в крыму проведывать
грузины в акуе, отжали крым, как у них абхазию
развязали войну в донецке и луганске как у них в осетии
а мы даже дипотношения не прекратили
сюр какой тоа пока европа и америка давайте больше санкций
так вот это жадное чмо и есть главный виновник ситуации
теперь любому после него будет трудно объяснить какого
Украина 5 лет терпела
из за денех? хотел успеть спасти свою липецкую фабрику и заводик в севасе?
или он агент кремля?
Знаешь что петя пять лет регулярно подкладывал тебе в штанци и дальше продолжает)
справно хрюкаешь
Т.е. то, за шо Пороха зебилы сношали на каждом заборе, оказалось трендом ЗЕманды.
торговлю с рашкой, а у нас проходной двор с ними. все уже поняли как безвиз влияет
на перемещение граждан. да и проверять же всех намного проще -- заранее, через консульство, а не в поле по факту на кордоне. грустно это все... поправьте меня,
может что-то не так понял.
"Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. ...Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с россией этой продукцией" (с)
борис шефир, руководитель студии "Квартал-95" и брат первого помощника преЗЕдента сергея шефира
Один не понимает,другой не видит,третий никому не должен..
От это стало....глухослепонемых обезьян..
Прийшла ЗеКо ***** і вже не треба!
У зебілів ще не вирішили яка це перемога? Тому їх щось тут не бачу.