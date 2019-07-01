 Повернення всіх полонених українців - пріоритетне питання, але не за всяку ціну, - Богдан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
Богдан заявив, що для команди президента повернення полонених українців є пріоритетним питанням.
"Будь-якими (способами. - Ред.) - ні. Так, для нас це пріоритетно повернути наших людей, не тільки моряків, а всіх", - сказав він, відповідаючи на запитання, як рухається питання переговорів з Росією.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
28 червня російське слідство висунуло восьми військовополоненим українським морякам обвинувачення в остаточній редакції.
А что же срыва выборов так и не произошло?
Вовамногоходовочка переиграл петю?
Или срыв выборов не планировался?
Вот у богдана лицо явно смахивает на отсутвие интелекта, загугли...
Михайло Демків @demkiv_m 2 мин.2 минуты назад
Залишок на єдиному казначейському рахунку за червень знизився на 56% - до майже ₴13 млрд
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36 хв. ·
Надеюсь, вы заметили, что зарубежные визиты Зюзи Квартального происходили исключительно к пособникам Пуйла в Европе. Он успел ещё до вступления в должность смотаться к Меркелихе с Макроном и почти сразу же повторил визиты.
Ходят слухи, что его ждёт в гости ещё один поклонник Пуйла - Трамп, а так же сам Пуйло собственной персоной.
Всё это укладывается в его обещания "закончить войну", которые так нравятся условным 73%. Закончить, разумеется, в пользу Пуйла, иначе Зюзя не сможет, в полководцы он не годится.
Думаю, нас ждут мрачные времена. Мы неподвижно лежим и чего-то ждём, и добром это не кончится.
Есть интересный текст - открытое письмо товарищу фрау Меркель от немецкой актрисы Сильваны Хайзенберг, переведенное на русский язык живущим в Германии, очевидно, репатриантом Генрихом Даубом.
Очень подходящая иллюстрация к "европейским ценностям", к которым с благоговением припадает Зюзя.
"Генрих Дауб
Сильвана Хайзенберг против Меркель
Известная немецкая актриса (блондинка и просто красавица) Сильвана Хайзенберг написала в начале этого года на странице канцлера Меркель в фейсбуке открытое письмо, в котором выразила всю степень своего презрения к ней. На днях в действие вступил новый закон о цензуре, известный в Германии как «закон Хайко Мааса», и в фейсбуке тут же был заблокирован аккаунт Сильваны Хайзенберг (Silvana Heißenberg).
Я перевел текст ее обращения к Меркель и прокомментировал его:
«Вы самый презираемый и преступный федеральный канцлер, которого когда-либо вынужден был терпеть немецкий народ.
Вы преднамеренно и противозаконно, во вред немецкому народу, импортировали в нашу страну террор, войну, бедность и смерть, которые несут нам нелегальные паразиты, прикрывающиеся маской беженцев, сотни тысяч наёмников и террористов ИГИЛ и другие, за плечами которых тяжёлые преступления.
В соответствии с параграфом 16а Основного Закона в Германии НИКТО не имеет права получить у нас убежище (азюль), если он приехал к нам из безопасной третьей страны - таким образом, ВСЕ ВАШИ «гости» находятся в Германии нелегально.
Кроме того, Вами было противоправно и умышленно прекращено действие Дублинского и Шенгенского соглашений.
При вступлении в должность Вы дали присягу, среди прочего, «защищать немецкий народ от вреда» - но ежедневно делаете противоположное.
На Вас не лежит обязанность заботиться о проблемах «всех людей», на вас лежит единственная обязанность заботиться о благе НЕМЕЦКОГО НАРОДА - только это является Вашей обязанностью; Вы являетесь никем иным, как слугой НЕМЕЦКОГО НАРОДА, потому что вся власть исходит от народа, но НЕ ОТ ВАС.
И Вы не заботились НИ ОБ ОДНОЙ из потребностей немецкого народа.
Вы сознательно натравили людей друг на друга, раскололи нацию и разрушили целые семьи.
Вы утверждаете, что у нас, немцев, дела сегодня идут как никогда хорошо?
Общественные мероприятия из-за Ваших НЕЛЕГАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ приходится теперь усиленно охранять, огораживать и защищать при помощи полицейских, вооружённых автоматами.
У нас теперь есть защищённые зоны для женщин, которые ищут спасения от так называемых «ищущих спасения беженцев», с тем, чтобы они не стали жертвами сексуального насилия со стороны Ваших РАСПОЯСАВШИХСЯ ГОСТЕЙ.
Ежедневно Ваши ГОСТИ совершают преступления, связанные с насилием.
Бедность среди пожилых людей и среди детей при вас стала такой высокой, как никогда прежде. Почти 1 миллион немцев живут на улице. ВАШЕЙ ЗАДАЧЕЙ было помочь этим людям, а не переполнять Европу чуждыми в культурном отношении интервентами и обеспечивать их всем необходимым за счёт НАШИХ тяжело заработанных миллиардов, которые мы вносим в казну государства в качестве налогов.
Вы требуете уважения к себе?
ВАШИХ, в большинстве своём преступных интервентов, которые насилуют и убивают людей в Германии, Вы к тому же ещё защищаете, называя их «жертвами правой травли».
Если Вы хотите уважения и у вас при этом была бы в наличии совесть, то Вы бы за свои преступления сами на себя подали в суд.
Если наша правовая система в конце концов не применит в отношении Вас законы, то это придётся взять на себя народу, потому что вся власть исходит исключительно от народа, это немецкий народ является ВАШИМ ШЕФОМ! А Вы - никто.
Ещё ни один федеральный канцлер ФРГ не принёс сознательно немецкому народу столько ущерба и страданий и ещё ни один не был так ненавистен, как Вы, что Вам самим пришлось прочувствовать во время КАЖДОГО предвыборного мероприятия, в котором Вы принимали участие.
Для 2019 года я желаю только одного: чтобы Вы и вся Ваша свита встали перед настоящим судом и были осуждены им как минимум на пожизненное лишение свободы.
Государственной измены такого уровня в отношении управляемого народа до сих пор ещё не было в истории ФРГ.
Проплаченные, ханжеские комментаторы, которые без устали лижут вам одно место (в оригинале звучит гораздо резче, что я не решился перевести на русский язык - «die Ihnen noch den Enddarm lecken»), которые не способны ясно и самостоятельно думать, могут не стараться и отказаться от сочинения дифирамбов Вам, потому что таких людей никто всерьёз не воспринимает.
Я глубоко презираю Вас и желаю Вам получить ваше справедливое наказание.
С наивысшим презрением к Вам актриса, ставшая теперь при помощи ваших, наработанных ещё в Штази методов, бывшей актрисой
Сильвана Хайзенберг.
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Комментарий Генриха Дауба:
Видно невооружённым глазом, что в германском обществе накопился очень большой потенциал ненависти к канцлеру Ангеле Меркель. Я лично за 25 лет своего проживания в ФРГ с таким феноменом не сталкивался.
Беспрецедентно также презрение, давление и сопротивление её политике, которое оказывается из-за рубежа, в том числе и со стороны президента самого большого и сильного государства Запада Дональда Трампа.
То, что в последние дни снова и снова на глазах у общественности у Ангелы Меркель происходят приступы какой-то дрожи и судорог во всём теле (что символично, происходит это у нее каждый раз, когда звучит гимн ФРГ, что позволяет некоторым ехидным комментаторам говорить об «акте экзорцизма» - неприязнь Меркель к символам немецкого государства известна), говорит о том, что и её здоровье уже не выдерживает таких эмоциональных нагрузок.
Почему она это делает, почему так насилует собственное здоровье, почему не бросит всё и не уйдёт на пенсию? Держат ли её финансовые олигархи на каких-то крючочках из её комсомольской биографии в ГДР и не дают уйти из политики, или это так проявляется её личное упрямство (очень распространённая у немцев черта характера) - кто это знает?
Мне ясно одно - она сторонница теории Карла Поппера об открытом обществе и в этом она союзница миллиардера-филантропа Джорджа Сороса и стоящих за ним ещё более «жирных финансовых котов» (по-видимому Ротшильдов) и во что бы то ни стало (после меня хоть потоп!) хочет осуществить леволиберальный глобалистский план создания мирового государства с попутной ликвидацией суверенных национальных государств и народов, их создавших.
Она прогрессистка, желающая - ни много, ни мало - блага для всего человечества (дорога в ад, как известно, всегда выстилается добрыми намерениями) и одновременно спасения планеты от этого же человечества.
Когда имеешь такие масштабные цели, то благо и «мелкие» интересы какого-то там «немецкого народа», к чему апеллирует Сильвана Хайзенберг, интересовать не могут. Помните слова ещё одного великого спасителя человечества, известного В. И. Ленина: «…пусть 90% русского народа умрет, но 10% доживет до мировой революции...»? Вот такого же типа человек наша фрау канцлер."
Глава Офиса президента Андрей Богдан сделал неожиданное признание о том, что бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов его многолетний друг. Об этом Богдан сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".
То есть освобождение территорий - это похрену, маловажно. Развитие страны - это не приоритет. И тд.