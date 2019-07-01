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 Політика України
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Все про:Ар'єв (227) ВР (5030) спостерігач (325) Парубій (1110) ПАРЄ (531)

 Профільний комітет припинив роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії

Парламентський комітет із закордонних справ призупинив участь постійної делегації в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до отримання висновків Венеціанської комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на засіданні комітету в понеділок у Києві.

"Ми пропонуємо припинити роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії і рекомендувати не відновлювати роботу до виконання найважливіших моментів, які були у всіх резолюціях, прийнятих ПАРЄ за останні п'ять років", - сказав він.

Нардеп пояснив, що РФ має без жодних умов звільнити українських військових моряків, захоплених у полон РФ, і політичних ув'язнених, які перебувають на територіях Росії, в окупованих Криму та Донбасі.

Ар'єв зазначив, що РФ також має забезпечити права кримських татар.

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Комітет також звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні 21 липня.

За словами очільниці комітету Ганни Гопко, РФ має виконати сім резолюцій.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134919
 
   
 Топ коментарі
 
Та все забудьте вы про ПАСЕ. ЗЕленая жабка обделалась. Европейці поняли шо украинцы сбрендили и выбрали себе в президенты чорти шо... Вот и теперь собираются дружить и мириться с парашей...
Одна реакция Столтенберга чего только стоит:


Профильный комитет рекомендует ВР прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 8388

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21 июля 2019 р виборы до Верховної Ради.. Зробимо Зебилов разом!!!
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Ну так зебилы же и организовали реванш региоАналов и 5й колонны. Вся эта шваль вылезла с приходом кокаинозависимого шоумена к власти... Это вы зебобики виноваты во всем, а не пуйло...
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Та все забудьте вы про ПАСЕ. ЗЕленая жабка обделалась. Европейці поняли шо украинцы сбрендили и выбрали себе в президенты чорти шо... Вот и теперь собираются дружить и мириться с парашей...
Одна реакция Столтенберга чего только стоит:


Профильный комитет рекомендует ВР прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии - Цензор.НЕТ 8388

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Внимание! Этот пост удаляют админы.
Читать срочно всем у кого есть логическое мышление..
Несколько месяцев назад в интернете и на форуме цензора в частности развернута массированная компания черного пиара против ЗЕ. Для такой компании нужен мощный человеческий, финансовый и информационный ресурс. Кто такое может себе позволить? Хряк-мародер врядли, он очень жадный и если бы и занимался подобным, то только за государственные деньги. Ху йло? Это более вероятно. У того есть все необходимые ресурсы, причем за государственный счет. Зачем это надо именно сейчас, когда хряка уже сняли? Надо, причем ху йлу надо успеть до выборов дабы провести в Раду больше своих агентов.
У кого есть глаза - те увидят.
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Ну так зебилы же и организовали реванш региоАналов и 5й колонны. Вся эта шваль вылезла с приходом кокаинозависимого шоумена к власти... Это вы зебобики виноваты во всем, а не пуйло...
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У кого есть глаза,те хорошо видят кем является ЗЕлёный попугай.
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Саботаж - это разве работа? Требовать соблюдение своих прав надо, но уходить из ПАСЕ ... а как же тогда требовать? Лучше бы нынешняя ВРУ не работала.
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саботаж планов каломойши по разграблению Украины - это работа.
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Не нужно прекращать!Снимать туфли и стучать про трибуне пока мокшанских утырков обратно не выгонят...
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Это поможет нашей евроинтеграции, я правильно понимаю?
Позорно сдрыснуть - это и есть лучшая порохоботская команда в ПАСЕ?
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Поки в ПАРЕ сидять депутати обрані окупантом в Криму на окупованих територіях України, до цих пір Україна не зможе працювати в ПАРЕ і бути учасником ПАРЕ! ПАРЕ порушила принципи за якими агресор має бути покараний, а там де немає принципів, там Україна не працює!
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Ти, спочатку визначись, з ким ти - з розумними, чи з блазнями.
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21 июля 2019 р виборы до Верховної Ради.. Зробимо Зебилов разом!!!
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Люди в массе своей голосовали не сколько за Зеленского, сколько против твоего работодателя, порохобот - лживого, мерзкого, жадного мародёра. В раду я лично буду на националистов голосовать, так что наемная копеечная тварь - "А ты *** у белки видел?" (с) Подеревянський
Будут ПедроПанамские патриоты после выборов у параши в абсолютном меньшинстве
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шмара Зебильная! иди лифт распиши.. это твой уровень!
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Твой уровень, продажная мразь, прекрасно оценивается по твоим комментариям. Они явно не стоят тех копеек, что за них тебе платят, кстати, из наворованного у народа панамскими патриотами.
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Пора уже зубы свои показать, а не просить но тактично. Не как клоун уныло с листочка и просяще.
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Бесполезная показуха порохоботствующих имитаторов политики и реформ.
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Профільний комітет припинив роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії - Цензор.НЕТ 168

афигеть - моряков освободите и будем дружить - а оккупация Донбасса с миллионами граждан Украины на оккупированной территории - фигня...
- обеспечьте права крымских татар - (хотя их там почти и не трогают) - а Крым с сотнями тысяч граждан Украины в оккупации - фигня - дарим...
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Лолита, пока есть последние возможности, подмахивает Х.йлу как только может и уже внаглую.
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Позвоніть Зебілу, бо знову буде ридати, зо його за х.й не ставлять.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрофільний комітет припинив роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії
 
 
 
 
 
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