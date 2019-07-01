 Профільний комітет припинив роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на засіданні комітету в понеділок у Києві.
"Ми пропонуємо припинити роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії і рекомендувати не відновлювати роботу до виконання найважливіших моментів, які були у всіх резолюціях, прийнятих ПАРЄ за останні п'ять років", - сказав він.
Нардеп пояснив, що РФ має без жодних умов звільнити українських військових моряків, захоплених у полон РФ, і політичних ув'язнених, які перебувають на територіях Росії, в окупованих Криму та Донбасі.
Ар'єв зазначив, що РФ також має забезпечити права кримських татар.
Комітет також звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні 21 липня.
За словами очільниці комітету Ганни Гопко, РФ має виконати сім резолюцій.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.
Одна реакция Столтенберга чего только стоит:
Читать срочно всем у кого есть логическое мышление..
Несколько месяцев назад в интернете и на форуме цензора в частности развернута массированная компания черного пиара против ЗЕ. Для такой компании нужен мощный человеческий, финансовый и информационный ресурс. Кто такое может себе позволить? Хряк-мародер врядли, он очень жадный и если бы и занимался подобным, то только за государственные деньги. Ху йло? Это более вероятно. У того есть все необходимые ресурсы, причем за государственный счет. Зачем это надо именно сейчас, когда хряка уже сняли? Надо, причем ху йлу надо успеть до выборов дабы провести в Раду больше своих агентов.
У кого есть глаза - те увидят.
Позорно сдрыснуть - это и есть лучшая порохоботская команда в ПАСЕ?
Будут ПедроПанамские патриоты после выборов
у парашив абсолютном меньшинстве
афигеть - моряков освободите и будем дружить - а оккупация Донбасса с миллионами граждан Украины на оккупированной территории - фигня...
- обеспечьте права крымских татар - (хотя их там почти и не трогают) - а Крым с сотнями тысяч граждан Украины в оккупации - фигня - дарим...