 Заступник глави Мінфіну РФ Сторчак про заборгованість ПАРЄ: "Ми нікому ще нічого не винні"

Про це в коментарі інформагентству "Интерфакс" заявив заступник голови мінфіну РФ Сергій Сторчак, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми нікому ще нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписаний документ - протокол, меморандум - ось тоді виникають зобов'язання. А те, що зараз на політичному рівні обговорили це питання і встановили суму платежів, це ще нічого не означає", - зазначив заступник голови Мінфіну.
Він підкреслив, що необхідно узгодити графік, порядок і маршрут платежу, і для цього російська влада повинна прийняти певне рішення.
"Швидше за все, мої колеги, можливо мій департамент, відпрацьовуватимуть спеціальний документ, пройде вивірка до копійки, скільки ми зобов'язані заплатити за період неплатежів", - сказав Сторчак.
За його словами, як тільки буде встановлено суму, буде встановлений графік платежів - можливо, це буде одноразовий платіж.
26 червня з питання виплати боргу перед РЄ висловився заступник голови делегації РФ в ПАРЄ Сергій Кисляк.
"Ми будемо повертати (борг), але в який період, якими траншами - це завдання Мінфіну, але принципова наша позиція, що коли Росія користується повнотою всіх прав організації, то вона буде нести всі свої обов'язки", - сказав Кисляк.
Інший заступник голови російської делегації Леонід Слуцький 27 червня заявив, що борг щодо внеску в Раді Європи буде погашений до початку грузинського головування в Комітеті міністрів РЄ, тобто до листопада поточного року.
За даними джерела в російській делегації в ПАРЄ, заборгованість Росії становить приблизно 85 млн євро.
Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зазначав, що Росія була одним з найбільших платників внесків, щорічно країна перераховувала 32,5 млн євро.
Уймите пыл ,Юрий Калиниченко,Как вы зашорены, Кроме Киселёва послушайте или почитайте ещё других.
Гопник кинул ******....
тим більше, шо ***** кешем), відслюнявив)), вже мабуть більше Європейцям!
- ааааа, меня изнасиловали!
ну кроме скромных спецфондов на взятки?
А то ведь обиженная рашка должна же опять все забрать!
доигрались, гэры и сэры с мадамами