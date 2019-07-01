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 Заступник глави Мінфіну РФ Сторчак про заборгованість ПАРЄ: "Ми нікому ще нічого не винні"

Про те, щоб погасити заборгованість Росії за внесками до Ради Європи, є тільки політичне рішення. Росія поки не буде виплачувати заборгованість за членськими внесками в Парламентську асамблею Ради Європи.

Про це в коментарі інформагентству "Интерфакс" заявив заступник голови мінфіну РФ Сергій Сторчак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми нікому ще нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписаний документ - протокол, меморандум - ось тоді виникають зобов'язання. А те, що зараз на політичному рівні обговорили це питання і встановили суму платежів, це ще нічого не означає", - зазначив заступник голови Мінфіну.

Він підкреслив, що необхідно узгодити графік, порядок і маршрут платежу, і для цього російська влада повинна прийняти певне рішення.

"Швидше за все, мої колеги, можливо мій департамент, відпрацьовуватимуть спеціальний документ, пройде вивірка до копійки, скільки ми зобов'язані заплатити за період неплатежів", - сказав Сторчак.

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За його словами, як тільки буде встановлено суму, буде встановлений графік платежів - можливо, це буде одноразовий платіж.

26 червня з питання виплати боргу перед РЄ висловився заступник голови делегації РФ в ПАРЄ Сергій Кисляк.

"Ми будемо повертати (борг), але в який період, якими траншами - це завдання Мінфіну, але принципова наша позиція, що коли Росія користується повнотою всіх прав організації, то вона буде нести всі свої обов'язки", - сказав Кисляк.

Інший заступник голови російської делегації Леонід Слуцький 27 червня заявив, що борг щодо внеску в Раді Європи буде погашений до початку грузинського головування в Комітеті міністрів РЄ, тобто до листопада поточного року.

За даними джерела в російській делегації в ПАРЄ, заборгованість Росії становить приблизно 85 млн євро.

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Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зазначав, що Росія була одним з найбільших платників внесків, щорічно країна перераховувала 32,5 млн євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134918
 
 
 Топ коментарі
 
ПАСЕ...хавайте не обляпайтесь. ихтамнет как обычно, ни за что не должны, хотите аннексируем пару кантонов Швейцарии......Идиоты. История учит что ни чему не учит.
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вот тут раше браво...!!!
Гопник кинул блядей....
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Видно у кого зеленский этот лозунг скомуниздил. Он тоже никому ничего не должен Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 7928
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Очередной урок Европе от мохнатого Мордора. Но ведь не выучит, прожженая.
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Эти деньги ушли на подкуп детапутов от германии и франции и т.д. )))
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ПАСЕ...хавайте не обляпайтесь. ихтамнет как обычно, ни за что не должны, хотите аннексируем пару кантонов Швейцарии......Идиоты. История учит что ни чему не учит.
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Видно у кого зеленский этот лозунг скомуниздил. Он тоже никому ничего не должен Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 7928
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чо сразу "скомуниздил"? один сценарист. не дюже креативний.
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Ні, вони просто один курс проходили. В одній фірмі.
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Переговоров, дискуссии Европа захотела с людоедами, убийцами. ворами........
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Когда в стране, где кацап-окупант убивает 13 тысяч лучших сынов Украины, народ, 73 % зебилов, выбирает президента кокаинозависимого шоумена. Думаете после такого Европа к нам задницей не должна была повернуться. Они просто разочаровались в украинцах. 5 лет борьбы Петра Алексеевича пошло на смарку всего за месяц правления зебила...
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13 тысяч это вместе с ДНР/ЛНР. Половина погибших с той стороны.
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Это ка минимум 50%. Там по Донецку стреляли, там мирные гибли.
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Это тоже граждане Украины и если бы не Путин с войной- они бы жили.
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Похоже вы зашлись в праведном гневе.В Дебальцево ,исходя из официально озвученного представителем США Самантой Пауэр, в подвалах обнаружено более 500 трупов разорванных на куски.Как ?А вот проводится вояками РФ зачистка территории,как в Чечне-открывается дверь в подвал,где прятались гражданские люди, и кидается несколько гранат Ф-1/РГД-5. Это тоже ВСУ?
Уймите пыл ,Юрий Калиниченко,Как вы зашорены, Кроме Киселёва послушайте или почитайте ещё других.
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Да, но называть их лучшими сынами Украины... я не знаю.
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Главное достижение порошка за пять лет: ПЕРВОЕ МЕСТО по размаху коррупции среди европейских стран. С большим отрывом от остальных. По итогам 2018 года.
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вот тут раше браво...!!!
Гопник кинул ******....
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Правильно сделали, кстати. Хай теперь поползают на коленях.
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Классическое кидалово - бандюк отымел проститутку во все дыры и не заплатил.
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кацяпи заплатять, але які проблеми - євро вкв) чи ні?!
тим більше, шо ***** кешем), відслюнявив)), вже мабуть більше Європейцям! Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 8688
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они в нулевые столько вбухали в будущую свою 5ю колонну, шо канешно могут смело заявлять, шо не будут платит. и их расконсервированные в европейских сегодняшних властях привселюдно согласятся с этим.
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Захотели денюшек от раши,а получили дулю.
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Шавки слюни распустили что карлик им бабла подбросит смотрите не удавитесь... Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 7570 как обычно кидалово.
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Они теперь скажут что раз мы не голосовали 3 года то и платить не будем.))
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😁Короче кацапы кинули европейских продажных чиновников на бабло
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Еврошлюх кацапня еще показательно поунижает. А как еще с проститутками?
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Правильно! Давайте, вытирайте ноги об этих мелких лавочников в ЕС, готовых за малую копеечку стоять на задних лапках, люди которые торгуют принципами ничего более не заслуживают.
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- мадам, похоже ваша купюра фальшивая.
- ааааа, меня изнасиловали!
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По статистике, каждый седьмой россиянин_ такой же д#лб#**, как и предыдущие шесть
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Еуропа, ви витерли ноги об свої принципи заради кацапських грошей - тпер у вас не буде ні грошей , ні принципів... Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 4394
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круто будет, если паре примет все условия а раша скажет денег нет
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а кто не знал, что их таки нет?
ну кроме скромных спецфондов на взятки?
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Русня Эвропейцам продажным по губам водит, а они делают вид, что так и надо.
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Замглавы Минфина РФ Сторчак о задолженности ПАСЕ: "Мы никому еще ничего не должны" - Цензор.НЕТ 9910Фильм, часть седьмая - тут можно поесть, Потому что я не видал предыдущие шесть.
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Ніхто не кого не кинув ну майже. Росія залишилась при грошах і в пасе потрапила. Пасе втратила довіру, ще й будуть йти на уступкі Россії щоб гроші отримати за зраду.
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Как говорила великая Фаина Раневская - "Деньги закончатся, а ПОЗОР останется..."
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Жэстяк!!!!,это выглядит так-Насрали на голову ЕС, и спустя неделю еще и размазали по всему фэйсу!
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А канцтовары уже занесли в офис рашки в пасе и лампочки вкрутили?
А то ведь обиженная рашка должна же опять все забрать!
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Надо это, чтобы ПАСЕ выплатила деньги России в качестве компенсации за её многолетние моральные страдания, когда она была лишена права голоса. Думаю, очень скоро до этого дойдет.
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потужно кинули эвропу...
доигрались, гэры и сэры с мадамами
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А что не так? Не присутствовали, не жили в отелях, не жрали, не летали..за что платить?
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було б прикольно, якби після повернення каци сказали: ми два роки не приймали участь - платити не будемо ! ото б пообтікали б еврогеї....
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Эти ватники вывернут все так, что в результате уже ПАСЕ будет должна Раше - "за моральный ушерб".
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в єтом случае правилно сделают.а мьі с попкорном понаблюдаем за сием воспитательньім действом.
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