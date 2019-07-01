 Заступник глави Мінфіну РФ Сторчак про заборгованість ПАРЄ: "Ми нікому ще нічого не винні"

Про це в коментарі інформагентству "Интерфакс" заявив заступник голови мінфіну РФ Сергій Сторчак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми нікому ще нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписаний документ - протокол, меморандум - ось тоді виникають зобов'язання. А те, що зараз на політичному рівні обговорили це питання і встановили суму платежів, це ще нічого не означає", - зазначив заступник голови Мінфіну.

Він підкреслив, що необхідно узгодити графік, порядок і маршрут платежу, і для цього російська влада повинна прийняти певне рішення.

"Швидше за все, мої колеги, можливо мій департамент, відпрацьовуватимуть спеціальний документ, пройде вивірка до копійки, скільки ми зобов'язані заплатити за період неплатежів", - сказав Сторчак.

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За його словами, як тільки буде встановлено суму, буде встановлений графік платежів - можливо, це буде одноразовий платіж.

26 червня з питання виплати боргу перед РЄ висловився заступник голови делегації РФ в ПАРЄ Сергій Кисляк.

"Ми будемо повертати (борг), але в який період, якими траншами - це завдання Мінфіну, але принципова наша позиція, що коли Росія користується повнотою всіх прав організації, то вона буде нести всі свої обов'язки", - сказав Кисляк.

Інший заступник голови російської делегації Леонід Слуцький 27 червня заявив, що борг щодо внеску в Раді Європи буде погашений до початку грузинського головування в Комітеті міністрів РЄ, тобто до листопада поточного року.

За даними джерела в російській делегації в ПАРЄ, заборгованість Росії становить приблизно 85 млн євро.

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Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зазначав, що Росія була одним з найбільших платників внесків, щорічно країна перераховувала 32,5 млн євро.