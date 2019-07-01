 Поки немає постраждалих, про жодне кримінальне переслідування і мови бути не може. Можна було обійтися без "маски-шоу", - директор компанії "Балістика" Довгий про обшуки в Міноборони

Про це заявив директор компанії "Балістика" Олександр Довгий, передає Цензор.НЕТ.

"З тієї інформації, яка була озвучена на брифінгу Державним бюро розслідувань і викладених фотографій можна зробити деякі висновки:

Мова іде про закупку бронежилетів про яку я писав ще в лютому цього року

Чи вважаю, я що ціна закупки була завищена? Ні не вважаю. На той момент була претензія, в закупці старого зразка по Технічним Умовам виробника ТЕМП 3000, при тому, що станом на той момент ГУРСМЗ вже на фінальній стадії був власний документ для бронежилету. ДБР заявило, що 3 з 5 бронежилетів прострілюється, але не уточнивши, що саме прострілюється, за яких умов та якою зброєю. Тут основне питання, що випробували та за яких умов.

Виходячи з фото, ми бачимо на підлозі плити схожі на ТЕМП 3000 з ознаками влучання куль, але без пробоїв. Відповідно, мова не про пробиття бронеплит, тим більше з мого боку до бронеплит ТЕМП 3000 завжди була претензія не до пробивання, а до їхнього розміру.

Тому будемо виходити з того, що мова йде не про бронеплити, а про м'який бронезахист.

На іншому фото, ми бачимо блок балістичного пластиліну(глини) огорнутого поліетиленовою плівкою, на якій видні краплі води, та наскрізні отвори. З чого можна зробити висновок, що проводились випробування відносно проблеми, озвученої 22 квітня. Аналогічні випробування були проведені 21 лютого 2019року Протокол випробувань №13/2019 від 21.02.2019р, але як справедливо зауважили мої колеги, результати тих випробувань стосувались лише матеріалу та наданих зразків, які мають стосунок до експериментального носіння, а не бронежилету КОРСАР М3с, незалежно від того, що виготовлені вони з однакового матеріалу, та за однакової технології обробки, але для КОРСАР М3с треба було б проводити окремі випробування. Про що йдеться тут https://www.facebook.com/dovgiy.a/posts/2764430026961047

також ці питання підняті тут https://www.facebook.com/temp3000/posts/2543839548977364… Окремо є питання по методиці дощування, тому що кожен трактує її як йому зручно. Так згідно ДСТУ В 4103-2002 "Бронежилети Загальні технічні умови" пункту 5.1.2.1 Бронежилети повинні забезпечувати стійкість до впливу засобів ураження у разі атмосферних опадів або у разі занурення у воду.

ДСТУ В 4104-2002 " Вироби бронезахисту методи контролю балістичної стійкості бронежилетів" визначає методику таких випробувань пунктом 3.1.4.1 Бронежилет (складову частину бронежилету) після дощування (витримування у воді) необхідно витримати вертикально для стікання води протягом 3хв. Після цього протягом не більше ніж 30хв повинні бути проведенні випробування.

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Ні ДСТУ В 4104-2002 ні ДСТУ В 4103-2002 не дають визначення " складовій частині бронежилету"

ДСТУ 3321-2003 "СКД. Терміни та визначення основних понять" дає визначення, що таке складова частина бронежилету.

А.11 Складник; Складова частина

Об'єкт, що належить до складу іншого об'єкта.

Фактично складовою частиною є будь-який об'єкт, який входить до складу бронежилету, а бронеелемент тим більше. Тому випробуватись має саме матеріал бронепакету, бо захисний чохол може бути пошкоджений, а в конструкції бронежилету Корсар М3 та Корсар М3с, що стоять на озброєні ЗСУ в пелерині та захисті шиї захисний пакет не передбачений конструкцією взагалі, отже точно намокає.

ТЕМП 3000 публічно заявив "На сьогоднішній день на підприємстві освоєна технологія просочення балістичної тканини, що дозволяє дощувати не жилет в цілому, а взагалі тільки параарамід і пакет витримує свою функцію. Я прошу зрозуміти, що рівень підприємства в 2014 р. кардинально відрізняються від рівня 2019 р. Підприємство працює над українськими технологіями ми в своєму зверненні запрошували наших опонентів до участі в цьому процесі. Процесі розробки балістичних матеріалів на території України. " https://www.facebook.com/temp3000/posts/2543839548977364…Також Юрій Євтушенко про це заявив на нараді в ГУРСМЗ, що всі бронежилети, які будуть постачатись в 2019році, вже будуть мати гідрофобну обробку балістичних пакетів. Це б фактично унеможливило такі випадки мокрого прострілювання, про що йшлось вище.

ДБР в свою чергу для випробувань окрему виїмку продукції 2019року скоріше за все не робила, та перевіряли на штатних бронежилетах зразка 2014-2018року, тому могли отримати негативні результати. З заяв ДБР ми знаємо про вилучення 11000 бронежилетів зразка цього року, які ТЕМП 3000 обіцяли робити з гідрофобною обробкою, якщо виробник стримав обіцянку, то ніяких претензій до нього бути не може, а це покажуть випробування.

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Окремо хочу наголосити, що до поки немає постраждалих ні про яке кримінальне переслідування і мови бути не може, в даному випадку, це цивільно-правові відносини згідно договору. Є претензії по якості, робиться повернення товару на виправлення дефекту або заміну. Виникають проблеми після прийняття партії, є гарантійні зобов'язання. Тому цілком можна було обійтись без маски шоу в рамках робочого порядку.

Мені не зрозуміла, вибірковість наших правоохоронних органів. Щонайменше на дві мої заяви про злочин ніхто так і не відреагував до цього часу, https://www.facebook.com/dovgiy.a/posts/1489568474447215

https://www.facebook.com/dovgiy.a/posts/1959155830821808

а тут така шалена активність, та випробування вже через 2 дні після публікації, та обшуки через 2 місяці.

Претензії до ГУРСМЗ.

Так ГУ займається прийманням продукції по якості, на жаль діють вони в рамках договору та технічної документації. В даному випадку ТУ належить виробнику, та в ньому є перелік передбачених випробувань. Згідно пункту 3.2 для перевірки спеціальних властивостей надається лише один виріб, та випробування проводяться згідно додатку М, тобто за нормальних умов без дождювання про яке йшла мова. Про це ж на брифінгу заявив представник ГУРСМЗ. Для проведення кліматичних випробувань в які входять тести на -40С +40С та дождювання або занурення потрібно щонайменше 4 вироби. Чи вважалось би зловживанням,якщо співробітники ГУРСМЗ вимагали більший перелік випробувань ніж передбачено ТУ на яке посилається договір та по якому проводилась закупівля? ГУРСМЗ не проводить закупівель, та не визначає закупівельні ціни, це робить ДДЗ крім того, вони навіть не визначають, що саме і в якій кількості закупати, це визначає ТИЛ. Свої претензії до ГУРСМЗ відносно розробки їх власного ТО я виклав в пості https://www.facebook.com/dovgiy.a/posts/2754809237923126, крім того згідно чинного законодавства та фінансування розробка таких складних та дорогих виробів, як бронежилети та шоломи фактично не можлива. Маю надію, що розробка власного бронежилета ЗСУ зсунеться з мертвої точки. Чи можливо було отримати відповідні документи в ГУРСМЗ без обшуків та маски шоу? Гадаю що так. Чи є корупційні ризики коли розробка, допуск до торгів, та приймання продукції знаходяться в одних руках? Так є. Тому не виключаю, що данні дії направлені на зняття Dmitry Marchenkoта призначення на його посаду іншої людини, яка б направила потоки в потрібне русло. Чи відомо мені про факти корупції в ГУРСМЗ? Ні мені про них не відомо. Чи можна назвати ГУРСМЗ лояльним до ТЕМП 3000? Гадаю, що ні, бо знаю про проблеми зі здачею готової продукції на склад цією компанією. Питання по одежі не коментую, тому що не володію предметом обговорення.

"Висновки: Правда десь посередині. Бюрократія це зло. У кого кращі юристи, то і правіше", - резюмував він.

26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУза завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії.

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