 В Україні запущений і працює без збоїв новий енергоринок, - оператор ринку

Таку думку висловив директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов, повідомляють "Українські новини".
За його словами, протягом останніх двох діб перед запуском нової моделі оптового ринку е/е персонал "Оператора ринку", що відповідає за функціонування РДВ і внутрішньодобового ринку (ВДР), працював цілодобово, щоб забезпечити своєчасний початок операцій, які передбачає нова модель ринку е/е.
"Через некоректно подані заявки учасників ринку, які виставили завищені ціни, система не верифікувала ці дані. Тому станом на 1:00-2:00 години ночі Оператор ринку змушений був призупинити торги. Але до 2:00 ми спільно зі словацькими фахівцями знайшли рішення і вирішили це питання. З 3:00 ночі безперебійно працює і "внутрішньодобовий ринок", - роз'яснив Євдокимов.
Як повідомлялося, з наміченим на 1 липня 2019 року запуском нової моделі ринку ДП "Оператор ринку" провів перші конкурентні торги на РДВ: на платформі було продано 150,9 млн кВт*год за середньою ціною 1,594 грн за кВт*год.
Із запуском ринку також вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/великими споживачами, біржі – РДВ і внутрішньодобовий ринок (ВДР), а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням). РДВ – це основний біржовий сегмент нового ринку електроенергії, на якому відбувається продаж електроенергії для споживачів на щоденній основі.
Своєчасний запуск ринку є умовою надання Україні макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн.
А его журнализды и типа честные эксперты орали и орут только о Роттердам++
Выйди за пределы своей методички.
Стало известно, кто и сколько потратил на антирекламу "Роттердам+"
По подсчетам медиа-экспертов затраты на критику формулы "Роттердам+" превысили 5 млн. долларов.Соответствующую информацию опубликовало издание "Капитал", ссылаясь на опросы экспертов медиарынка относительно расходов на критику в СМИ формулы "Роттердам+" (методика установления цены на уголь на основе импортного паритета).
Как отмечает издание, наибольшую активность проявили информагентство УНИАН и телеканал "1+1" (оба СМИ ассоциируются с бизнесменом И. Коломойским).
"Капитал" обращает внимание на то, что критика касается только цен на уголь, в то время, как формульное ценообразование на базе импортного паритета действует для всех видов энергоносителей. В частности, на рынке природного газа действует аналогичная формула "Дюссельдорф+" (цена хаба NCG + доставка до хаба в Словакии + доставка в Украину), для нефти используют котировки "Platts + премия". К спотовым ценам мирового рынка привязана стоимость уранового концентрата для атомных электростанций (через цены на бирже Нью-Йорка).
Любая работа, в том числе и сбор и анализ информации о Ротердам+ - стоит купить денег. Стоимость - сама по себе не говорит о то, что это "чернуха"!
А вот то, что укранский уголь продавали с наценкой ДОСТАВКИ из Ротердам ( а доставки от туда на сам деле не было !!!) - и это 10000% мухлеж в конкретные карманы из карманов потребителей !!!!
Вы нарочно это игнорируете ?!
Есть формула, которая подтверждает влияние Роттердама++ на тарифы, показывай.
Ротердам или прочих хаб мог бы рассматриваться - если бы физически уголь доставлялся через него !!!
Так что не держи нас за идиотов !
Критика формул, обеспечивающих им рыночные цены в сфере добычи нефти и газа, не входит в интересы группы "Приват", отмечает интернет-издание "Капитал".
Постановление НКРЭКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии" (известное как "Роттердам+") определяет формулу расчета цены угля в тарифе для небытовых потребителей. Цена привязана к европейскому индексу API2 (угольный хаб Амстердам-Роттердам-Антверпен).
За основу взят принцип импортного паритета, который всегда используется при дефиците отечественного сырья. Решение НКРЭКУ поддержала Европейская ассоциация угля (EURACOAL).
Напомним, ранее бывший глава НКРЭКП Дмитрий Вовк утверждал, что критика "Роттердам+" инициирована владельцами ферросплавных предприятий. "Искать причины атак на комиссию (НКРЭКП - ред.) стоит среди тех, кто имеет естественный конфликт интересов, а именно крупный бизнес с коротким горизонтом желающий "все и сразу", "а завтра хоть потоп" и были замечены в лоббировании эксклюзивных условий для себя. В СМИ более чем достаточно расследований по ферросплавным заводам, которые в 2012-2013 годах единственные получали несправедливые скидки, а в 2016-м предпринимали такие попытки повторно, постоянно обращаясь с ультиматумами в форме меморандумов к правительству и комиссии", - утверждал Д. Вовк.
В Украине "Приват" контролирует Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы (находящийся на временно неподконтрольной территории Стахановский ферросплавный завод также контролировался группой "Приват", сейчас предприятие не работает), что делает группу монополистом на отечественном рынке ферросплавов.https://www.molotpravdu.com/obshchestvo/item/66553-stalo-izvestno-kto-i-skolko-potratil-na-antireklamu-rotterdam
Зеленский как мог старался отложить запуск этого рынка поскольку страна еще не готова к этому.
"Президент Владимир Зеленский подал два законопроекта, чтобы отсрочить такой запуск рынка, но к сожалению, правительство и парламент заняли позицию, что нужно вводить с 1 июля. Сейчас проводим анализ возможных последствий и способов оперативного реагирования"
10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".
13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как он будет функционировать.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/1/649204/
А это как действуют и шо обещают виновники этой затеи чиновники власти Порошенко которых с должностей до сих пор не снимает старый парламент.
Кабмин возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго", а также на "Укрэнерго" и операторов систем распределения.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию.
По словам Насалика, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения в новом рынке электроэнергии.
https://www.unian.net/economics/energetics/10601883-v-ukraine-segodnya-zapuskayut-novyy-rynok-**************-chto-eto-znachit.html
...
Ну тоді і я ще раз нагадаю, що Бєня третій по кількості контрольованих обленерго.
https://biz.censor.net.ua/news/3015082/biznestsenzor_opublikoval_spisok_vladeltsev_vseh_oblenergo
За какой год данные на этой?
Я показала статью на Цензоре за 2016 год.
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Мережа олігархів: чому зростають тарифи на електроенергію (розслідування)..
08 Липень 2016
Але то таке...
В розслідуванні написано, що завищені тарифи створює Коломойський.
Закупівлі «Полтаваобленерго».
Контрольний пакет акцій публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго» належить фірмам, пов'язаним із олігархом Ігорем Коломойським та російським бізнесменом Костянтином Григоришиним.
На початку липня «Полтаваобленерго» закупило кабель за ціною на третину вищою, ніж ринкова. Такі витрати, по суті, закладені у тариф, тобто лягають на пересічних українців.
За даними офіційного «Вісника державних закупівель», «Полтаваобленерго» закупило на майже 7 мільйонів гривень електричних проводів у «Запорізького кабельного заводу», який контролюють структури, пов'язані з Григоришиним. Іншим учасником тендера була «Інноваційна компанія «Інвест буд». Юридична адреса та номер телефону цієї фірми повністю збігаються з адресою і телефоном товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», також пов'язана з Григоришиним.
Схоже на те, що компанії, з орбіти Григоришина, просто розіграли тендер між собою. Наприклад, за кілограм проводу голого неізольованого з алюмінієвих проволок А-50 обленерго заплатило заводу, пов'язаному з Григоришиним, 108,3 гривні за кілограм. При цьому завод «Одесакабель» пропонує такий самий провід за 81,2 гривні. Додається ще вартість доставки - і виходить приблизно на 30% дешевше.
Це все, зрештою, так чи інакше відображається на тарифі, а бізнесмени потирають руки."
Опять вовсю доят лоха
в виде лишения собственности за потери укр активов в крыму?
слабо, клоуны?
срочная новость для орлов-стратегов: малая возобновляемая является условием, что в день Ч рашка не умножит на ноль всю энергосистему Украины
легко
Источник: https://censor.net.ua/n3134915