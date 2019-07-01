 В Україні запущений і працює без збоїв новий енергоринок, - оператор ринку

Таку думку висловив директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов, повідомляють "Українські новини".

За його словами, протягом останніх двох діб перед запуском нової моделі оптового ринку е/е персонал "Оператора ринку", що відповідає за функціонування РДВ і внутрішньодобового ринку (ВДР), працював цілодобово, щоб забезпечити своєчасний початок операцій, які передбачає нова модель ринку е/е.

"Через некоректно подані заявки учасників ринку, які виставили завищені ціни, система не верифікувала ці дані. Тому станом на 1:00-2:00 години ночі Оператор ринку змушений був призупинити торги. Але до 2:00 ми спільно зі словацькими фахівцями знайшли рішення і вирішили це питання. З 3:00 ночі безперебійно працює і "внутрішньодобовий ринок", - роз'яснив Євдокимов.

Як повідомлялося, з наміченим на 1 липня 2019 року запуском нової моделі ринку ДП "Оператор ринку" провів перші конкурентні торги на РДВ: на платформі було продано 150,9 млн кВт*год за середньою ціною 1,594 грн за кВт*год.

Із запуском ринку також вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/великими споживачами, біржі – РДВ і внутрішньодобовий ринок (ВДР), а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням). РДВ – це основний біржовий сегмент нового ринку електроенергії, на якому відбувається продаж електроенергії для споживачів на щоденній основі.

Своєчасний запуск ринку є умовою надання Україні макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн.