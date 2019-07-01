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Все про:ринок (96) енергетика (353) Електрика (259)

 В Україні запущений і працює без збоїв новий енергоринок, - оператор ринку

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого в 2017 році. Результати перших торгів свідчать про успішний старт енергореформи.

Таку думку висловив директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов, повідомляють "Українські новини".

За його словами, протягом останніх двох діб перед запуском нової моделі оптового ринку е/е персонал "Оператора ринку", що відповідає за функціонування РДВ і внутрішньодобового ринку (ВДР), працював цілодобово, щоб забезпечити своєчасний початок операцій, які передбачає нова модель ринку е/е.

"Через некоректно подані заявки учасників ринку, які виставили завищені ціни, система не верифікувала ці дані. Тому станом на 1:00-2:00 години ночі Оператор ринку змушений був призупинити торги. Але до 2:00 ми спільно зі словацькими фахівцями знайшли рішення і вирішили це питання. З 3:00 ночі безперебійно працює і "внутрішньодобовий ринок", - роз'яснив Євдокимов.

Як повідомлялося, з наміченим на 1 липня 2019 року запуском нової моделі ринку ДП "Оператор ринку" провів перші конкурентні торги на РДВ: на платформі було продано 150,9 млн кВт*год за середньою ціною 1,594 грн за кВт*год.

Із запуском ринку також вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/великими споживачами, біржі – РДВ і внутрішньодобовий ринок (ВДР), а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням). РДВ – це основний біржовий сегмент нового ринку електроенергії, на якому відбувається продаж електроенергії для споживачів на щоденній основі.

Своєчасний запуск ринку є умовою надання Україні макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134915
 
   
 Топ коментарі
 
КОНЕШНО НЕ БЫЛО, ПРИ ПОРОШЕНКО БЫЛ РОТТЕРДАМ+ ФРАНКФУРТ+.............................
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Шо, знову, дубль два?
Ну тоді і я ще раз нагадаю, що Бєня третій по кількості контрольованих обленерго.

https://biz.censor.net.ua/news/3015082/biznestsenzor_opublikoval_spisok_vladeltsev_vseh_oblenergo
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При хряке вообще ничего хорошего не было. Реформ не было, мира не было, борьбы с коррупцией не было ... Поэтому теперь нет и хряк-мародера.
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КОНЕШНО НЕ БЫЛО, ПРИ ПОРОШЕНКО БЫЛ РОТТЕРДАМ+ ФРАНКФУРТ+.............................
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Дюсельдорф++, которым с удовольствием пользуется Беня.
А его журнализды и типа честные эксперты орали и орут только о Роттердам++
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порохоботка, давай ссылку, тока не на методичку минстеця В Украине запущен и работает без сбоев новый энергорынок, - оператор рынка - Цензор.НЕТ 5135
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ЗЕбот не слышал о Дюссельдорф++ и Бене?
Выйди за пределы своей методички.

Стало известно, кто и сколько потратил на антирекламу "Роттердам+"



По подсчетам медиа-экспертов затраты на критику формулы "Роттердам+" превысили 5 млн. долларов.Соответствующую информацию опубликовало издание "Капитал", ссылаясь на опросы экспертов медиарынка относительно расходов на критику в СМИ формулы "Роттердам+" (методика установления цены на уголь на основе импортного паритета).
Как отмечает издание, наибольшую активность проявили информагентство УНИАН и телеканал "1+1" (оба СМИ ассоциируются с бизнесменом И. Коломойским).
"Капитал" обращает внимание на то, что критика касается только цен на уголь, в то время, как формульное ценообразование на базе импортного паритета действует для всех видов энергоносителей. В частности, на рынке природного газа действует аналогичная формула "Дюссельдорф+" (цена хаба NCG + доставка до хаба в Словакии + доставка в Украину), для нефти используют котировки "Platts + премия". К спотовым ценам мирового рынка привязана стоимость уранового концентрата для атомных электростанций (через цены на бирже Нью-Йорка).
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Твой бред из области, "а вы в курсе, сколько затрачено на выпуск книг по биологии опровергающих и копраментирующих божественное начало...?"
Любая работа, в том числе и сбор и анализ информации о Ротердам+ - стоит купить денег. Стоимость - сама по себе не говорит о то, что это "чернуха"!

А вот то, что укранский уголь продавали с наценкой ДОСТАВКИ из Ротердам ( а доставки от туда на сам деле не было !!!) - и это 10000% мухлеж в конкретные карманы из карманов потребителей !!!!
Вы нарочно это игнорируете ?!
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Твой БРЕД о влиянии Роттердама++ на тарифы для населения уже был неоднократно опровергнут экспертами.
Есть формула, которая подтверждает влияние Роттердама++ на тарифы, показывай.
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Ты что пьяный или с психушки ? Если ты едешь в трамвае, а в цену билета на трамвай тебе вписывают цену билета поезда "Львов-Херсон" - это нормально ?! Причем тут до цены украинского угля Ротердам с его хабами ?! Или ты думаешь ,то в цену товара (хлеба и прочего ) не вплюсовуют кусок твоего Ротердама ?! Мы за все платим со своего кармана !
Ротердам или прочих хаб мог бы рассматриваться - если бы физически уголь доставлялся через него !!!
Так что не держи нас за идиотов !
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Избирательность критики объясняется тем, что в сфере добычи газа и нефти у группы "Приват" (бенефициары И. Коломойский и Г. Боголюбов) есть крупные активы - "Укрнафта", "Полтавская газонефтяная компания", "Укрнефтебурение".
Критика формул, обеспечивающих им рыночные цены в сфере добычи нефти и газа, не входит в интересы группы "Приват", отмечает интернет-издание "Капитал".

Постановление НКРЭКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии" (известное как "Роттердам+") определяет формулу расчета цены угля в тарифе для небытовых потребителей. Цена привязана к европейскому индексу API2 (угольный хаб Амстердам-Роттердам-Антверпен).
За основу взят принцип импортного паритета, который всегда используется при дефиците отечественного сырья. Решение НКРЭКУ поддержала Европейская ассоциация угля (EURACOAL).
Напомним, ранее бывший глава НКРЭКП Дмитрий Вовк утверждал, что критика "Роттердам+" инициирована владельцами ферросплавных предприятий. "Искать причины атак на комиссию (НКРЭКП - ред.) стоит среди тех, кто имеет естественный конфликт интересов, а именно крупный бизнес с коротким горизонтом желающий "все и сразу", "а завтра хоть потоп" и были замечены в лоббировании эксклюзивных условий для себя. В СМИ более чем достаточно расследований по ферросплавным заводам, которые в 2012-2013 годах единственные получали несправедливые скидки, а в 2016-м предпринимали такие попытки повторно, постоянно обращаясь с ультиматумами в форме меморандумов к правительству и комиссии", - утверждал Д. Вовк.
В Украине "Приват" контролирует Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы (находящийся на временно неподконтрольной территории Стахановский ферросплавный завод также контролировался группой "Приват", сейчас предприятие не работает), что делает группу монополистом на отечественном рынке ферросплавов.https://www.molotpravdu.com/obshchestvo/item/66553-stalo-izvestno-kto-i-skolko-potratil-na-antireklamu-rotterdam
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напиши по методичке минстеця: в чем разница между преференциями для олигархов и рынком?




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О каком рынке может вообще идти речь если тарифы утверждает НКРЕ? Т.е. некие дяди решают каким должен быть тариф.
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При хряке вообще ничего хорошего не было. Реформ не было, мира не было, борьбы с коррупцией не было ... Поэтому теперь нет и хряк-мародера.
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Ща есть то, что осталось после хряка. ... и перечислить нечего, одни провалы. Ах да, 5 лет еще нету, которые были у хряка.
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А теперь хоть что-то из этого уже есть? В Украине запущен и работает без сбоев новый энергорынок, - оператор рынка - Цензор.НЕТ 2314 Или без марадьора это теперь не важно? В Украине запущен и работает без сбоев новый энергорынок, - оператор рынка - Цензор.НЕТ 1543
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А у ЗЕ 5 лет работы есть или еще нет? Может лучше проанализировать 5 лет провала хряка, дабы ЗЕ таких ошибок не допускал? Не получится переложить провал хряка на ЗЕ. Народ не настолько глупый.
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читаю твои посты и вижу, что наоборот. тупее нету.
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порохобот твой Потрох понимая свой пролет на президентских выборах запланировал на это время запуск этого рынка как очередную подставу новому президенту

Зеленский как мог старался отложить запуск этого рынка поскольку страна еще не готова к этому.

"Президент Владимир Зеленский подал два законопроекта, чтобы отсрочить такой запуск рынка, но к сожалению, правительство и парламент заняли позицию, что нужно вводить с 1 июля. Сейчас проводим анализ возможных последствий и способов оперативного реагирования"

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как он будет функционировать.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/1/649204/


А это как действуют и шо обещают виновники этой затеи чиновники власти Порошенко которых с должностей до сих пор не снимает старый парламент.

Кабмин возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго", а также на "Укрэнерго" и операторов систем распределения.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию.

По словам Насалика, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения в новом рынке электроэнергии.
https://www.unian.net/economics/energetics/10601883-v-ukraine-segodnya-zapuskayut-novyy-rynok-**************-chto-eto-znachit.html
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До речі, якраз це заслуга Пороха, а Зебіл і його зебілокоманда упиралася всіми правдами і не правдами, щоб зупинити запуск енергоринку, який припиняє дію всіх схем: Ротердам і Дюсельдорф, і відкриває можливості купувати електроенергію у будь-якого постачальника, тільки для Києва їх близько 40, а не один Київенерго (це правда поки що тільки для юридичних осіб,а не для побутових споживачів). А от Коломойша пролітає і не може запхати свого носа в цей ринок, щоб з нього зробити базар, на якому можна погріти руки і заробити.
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Если пошли такие заявления,значит ограбление оглупевших масс идёт полным ходом ! В Украине запущен и работает без сбоев новый энергорынок, - оператор рынка - Цензор.НЕТ 7939
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Аж две новости за 2 часа. такое счастье у цензора, что Ахметов начнет зарабатывать? В Украине запущен и работает без сбоев новый энергорынок, - оператор рынка - Цензор.НЕТ 2272
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Ну так Ротердам+ отменили, вот он и зарабатывает и Беня с ним вместе. "Свидетели Зерро" ведь этого хотели - правда?
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а вот оно что, бо смотрю на стабилизаторе напруга прыгает на входе 210-250вольт В Украине запущен и работает без сбоев новый энергорынок, - оператор рынка - Цензор.НЕТ 5518
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Шо, знову, дубль два?
Ну тоді і я ще раз нагадаю, що Бєня третій по кількості контрольованих обленерго.

https://biz.censor.net.ua/news/3015082/biznestsenzor_opublikoval_spisok_vladeltsev_vseh_oblenergo
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Картинки можно клепать какие угодно, выдавая их за актуальные.
За какой год данные на этой?
Я показала статью на Цензоре за 2016 год.
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Ну такий собі свіжачок.

08 Липень 2016
Але то таке...

В розслідуванні написано, що завищені тарифи створює Коломойський.


Закупівлі «Полтаваобленерго».
Контрольний пакет акцій публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго» належить фірмам, пов'язаним із олігархом Ігорем Коломойським та російським бізнесменом Костянтином Григоришиним.
На початку липня «Полтаваобленерго» закупило кабель за ціною на третину вищою, ніж ринкова. Такі витрати, по суті, закладені у тариф, тобто лягають на пересічних українців.

За даними офіційного «Вісника державних закупівель», «Полтаваобленерго» закупило на майже 7 мільйонів гривень електричних проводів у «Запорізького кабельного заводу», який контролюють структури, пов'язані з Григоришиним. Іншим учасником тендера була «Інноваційна компанія «Інвест буд». Юридична адреса та номер телефону цієї фірми повністю збігаються з адресою і телефоном товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», також пов'язана з Григоришиним.

Схоже на те, що компанії, з орбіти Григоришина, просто розіграли тендер між собою. Наприклад, за кілограм проводу голого неізольованого з алюмінієвих проволок А-50 обленерго заплатило заводу, пов'язаному з Григоришиним, 108,3 гривні за кілограм. При цьому завод «Одесакабель» пропонує такий самий провід за 81,2 гривні. Додається ще вартість доставки - і виходить приблизно на 30% дешевше.



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"Тобто, окрім того, що з обленерго були виведені гроші на іншу фірму з орбіти його ж співвласника, так ще й товар цей коштував на третину дорожче, ніж міг.
Це все, зрештою, так чи інакше відображається на тарифі, а бізнесмени потирають руки."
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Введення ринку приведен не до зниження тарифів чи зростання . він приведе до того, що буде справедлива ціна, яка спонукатиме продавати більші обсяги дешевше без зловживань.
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Вопрос! Для кого успешно? Офшоры наполняются с новой скоростью и количеством бабла???
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Житуха будет неплоха -
Опять вовсю доят лоха
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Шот Только не придумают шоб народец подраздеть!)
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а писали - жара и потому - веерные отключения...ведь веера спасают от жары
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а что ж украинских санкций ему
в виде лишения собственности за потери укр активов в крыму?
слабо, клоуны?
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запуск рынка является условием
срочная новость для орлов-стратегов: малая возобновляемая является условием, что в день Ч рашка не умножит на ноль всю энергосистему Украины
легко
Источник: https://censor.net.ua/n3134915
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВ Україні запущений і працює без збоїв новий енергоринок, - оператор ринку
 
 
 
 
 
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