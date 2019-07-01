 Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко.
"Чому ситуація, що склалася в ПАРЄ, така важлива? Санкції – це єдина мотивація для Росії як країни-агресора. Якщо вона хотіла повернутися до Ради Європи, зняти санкції Європейського Союзу, зняти санкції "Великої сімки", "Великої двадцятки, – вона має виконати умови, зафіксовані у "Мінських угодах". Вона має відпустити українських моряків, вона має відпустити заручників, вивести свої війська з нашої території, вона має забрати зброю з нашої території. Сьогодні, коли санкції зняті, а Росію запустили у ПАРЄ – є великий ризик, що Україна залишиться сам на сам у протистоянні з Російською Федерацією, з країною-агресором. Що Україна втратить підтримку країн-членів Ради Європи, а далі може бути "ефект доміно", і тому я раджу всім дуже серйозно до цього ставитися", – застеріг Порошенко.
Він також наголосив на ризику того, що ситуація у ПАРЄ може стати першим кроком легітимізації анексії Криму.
"Це – перший крок, коли питання України вирішується поза спиною України. Легковажно ставитись до цього не можна. Це червона лінія, яку Україна не повинна дозволяти переходити", – переконаний лідер "Європейської Солідарності" .
Він відзначив потужну роботу української делегації у ПАРЄ, в яку входять члени команди "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Марія Іонова: "Вони билися, як "9 рота", але залишилися без дипломатичної підтримки з боку керівництва держави".
Порошенко також розповів, що йому за президентської каденції неодноразово доводилось вирішувати складні питання, у тому числі й у Парламентській Асамблеї Ради Європи.
"Я так робив: напередодні голосування ми обдзвонювали основних партнерів. І коли сьогодні кажуть, що нібито це питання було вирішено заздалегідь, півроку тому чи три місяці тому – я мав зустрічі і в Парижі з президентом Макроном, і в Берліні з канцлером Німеччини, і з багатьма іншими керівниками держав, – як зустрічі, так і телефонні розмови – ніхто ніколи не порушив навіть питання про те, що санкції можуть бути зняті. Бо якби це відбулося – треба було негайно виносити це питання в публічну площину, треба було забезпечувати підтримку в тому числі і внутрішньо політичних сил цих держав для того, щоб не допустити ухвалення такого ризикованого для України рішення", – наголосив Порошенко.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.
Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
Степан Бандера
Читать срочно свем у кого есть логическое мышление..
Несколько месяцев назад в интернете и на форуме цензора в частности развернута массированная компания черного пиара против ЗЕ. Для такой компании нужен мощный человеческий, финансовый и информационный ресурс. Кому это надо? Хряку-мародеру врядли, он очень жадный и если бы и занимался подобным, то только за государственные деньги. Ху йлу? Это более вероятно. У того есть все необходимые ресурсы, причем за государственный счет. Зачем это надо именно сейчас, когда хряка уже сняли? Надо, причем ху йлу надо успеть до выборов дабы провести в Раду больше своих агентов.
У кого есть глаза - те увидят.
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Да, получается фигура из домино, которую нужно постоянно поддерживать, иначе завалится. Порох Европу долбил постоянно. Недонаполеон на это просто забил. не его ума это дело. Может, понял, что до этого уровня (уровня глав государств) ему далековато (в чем я очень сомневаюсь), а, скорее всего, в этом кругу ощущает дискомфорт, от которого пытается избавиться, игнорируя свои прямые обязанности. Или просто сливает Украину.
+ резвящийся медведчук
с западлом я уже от твоего коллеги видел.
я жду понятного вопроса, на который ты дашь достаточное время подумать.
видов западла много, хорёк.
кароч, давай, что есть. разберёмся.
вот тебе понятный вопрос
почему парашенко не уконтропопил медведчука?
а даже позволил создать ему свою партию которая открыто проводит пророссийскую политику и тащит её на выборы, открыто ездит к агрессору и срет в уши со всех телеканалов кроме пециного кривого, и то наверное временно
тупо зассал? у них с пецей общие бизнесинтересы ? мозгов не хватило у пециной сбу и прокуратуры против суперюриста чтобы хотябы не закрыть а выкинуть в рашку? или вы только по убогим и беззащитным можете вступать типа надежды и михо?
ссыкуны шакаладные
... а может телега с центра петру пришла, свинарчукам не мешать медведчукам?
напоминаю, речь шла о тестах про украинский язык.
2. анна герман например в совершенстве владеет украинским языком и что? идеальное знание мовы по твоему исключает предательство и колабарационизм?
1 место по расходам на отражение агрессии и восстановление ВСУ.
1 место по свободе для Медчедчука при Зелемойском...
1 место по офшорам на Кипре по сравнению с панамским, в котором в десятки тысяч раз меньше.
ты еще забыл про ярд который пеця нарисовал себе в бюджете на этот год
и пол ярда своей старухе
надеюсь это ему тоже припомнят
с тора что ли заходи, чтобы флаг какойто другой высвечивался
ато обидно за беларусов, ганибишь всю нацию собака запутинская
тебе не хватает лайков свинобот?))
а если пеця пролетит мимо рады ты чем заниматься будешь?)
за ***** будешь топить?))
а ваши прогнозы про 4% на президентских выборах помним-с.
давай рассказывай как ты лично делала санкции агрессору срака мальдивская))
Герус сказал, что торговля с паРашей не будет прекращена, т.к. она делает Украину сильнее.
Брехло, голосования министров ЕС было в мае при Порошенко, а он тут втирает что была тишь да гладь. А говорить о снятии начали еще в феврале.
Что значит могут снять санкции?
Они их снимут.
Мне єтот ******* мутньій договорняк между Петей Францией и Германией с самого начала не нравился.
А єту сладкую бреню пусть себе оставит.
Куда не сунься сепары и корубция!! СТРАННО ВСЕ!!!
Видать хочет закончит как его кум Ющер..)
Вірно ...фуйла та Поросенка !
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Ось така делема, коли не важно в що граєш.