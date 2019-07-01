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 Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором

Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи зняти санкції з російської делегації без виконання країною-агресором резолюцій ПАРЄ - це вкрай небезпечний прецедент. Він може запустити ланцюгову реакцію скасування санкцій, які застосували проти Росії наші міжнародні партнери.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко.

"Чому ситуація, що склалася в ПАРЄ, така важлива? Санкції – це єдина мотивація для Росії як країни-агресора. Якщо вона хотіла повернутися до Ради Європи, зняти санкції Європейського Союзу, зняти санкції "Великої сімки", "Великої двадцятки, – вона має виконати умови, зафіксовані у "Мінських угодах". Вона має відпустити українських моряків, вона має відпустити заручників, вивести свої війська з нашої території, вона має забрати зброю з нашої території. Сьогодні, коли санкції зняті, а Росію запустили у ПАРЄ – є великий ризик, що Україна залишиться сам на сам у протистоянні з Російською Федерацією, з країною-агресором. Що Україна втратить підтримку країн-членів Ради Європи, а далі може бути "ефект доміно", і тому я раджу всім дуже серйозно до цього ставитися", – застеріг Порошенко.

Він також наголосив на ризику того, що ситуація у ПАРЄ може стати першим кроком легітимізації анексії Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ситуації з поверненням Росії в ПАРЄ Банкова дозволила європейцям поставити Україну перед фактом, - Єлісєєв

"Це – перший крок, коли питання України вирішується поза спиною України. Легковажно ставитись до цього не можна. Це червона лінія, яку Україна не повинна дозволяти переходити", – переконаний лідер "Європейської Солідарності" .

Він відзначив потужну роботу української делегації у ПАРЄ, в яку входять члени команди "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко, Марія Іонова: "Вони билися, як "9 рота", але залишилися без дипломатичної підтримки з боку керівництва держави".

Порошенко також розповів, що йому за президентської каденції неодноразово доводилось вирішувати складні питання, у тому числі й у Парламентській Асамблеї Ради Європи.

"Я так робив: напередодні голосування ми обдзвонювали основних партнерів. І коли сьогодні кажуть, що нібито це питання було вирішено заздалегідь, півроку тому чи три місяці тому – я мав зустрічі і в Парижі з президентом Макроном, і в Берліні з канцлером Німеччини, і з багатьма іншими керівниками держав, – як зустрічі, так і телефонні розмови – ніхто ніколи не порушив  навіть питання про те, що санкції можуть бути зняті. Бо якби це відбулося – треба було негайно виносити це питання в публічну площину, треба було забезпечувати підтримку в тому числі і внутрішньо політичних сил цих держав для того, щоб не допустити ухвалення такого ризикованого для України рішення", – наголосив Порошенко.

Також читайте: Сім країн готують спільну резолюцію у зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ, - глава сенату Польщі Карчевський

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134913
 
   
 Топ коментарі
 
Потому что ты 5 лет строил не антипутинскую коалицию, а фигуру из домино.
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Ликсеич с радостью подтолкнул бы то домино сыпаться перед выборами, шо та Украина если на кону корыто.....
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привіт, кацапе.
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"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб.
Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."

Степан Бандера
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порошенко працює не путіна і має бути арештований. Саме ставленик порошенка - клімкін намагався зірвати повернення українських моряків, своїми ідіотськими діями, не погодженими з США, ЄС та НАТО. порошенко це старий агент путіна, який працює на путіна і розставляв агентів путіна на відповідальні посади в Україні. петя, за все це ти скоро будеш відповідати!
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Внимание! Этот пост удаляют админы.
Читать срочно свем у кого есть логическое мышление..
Несколько месяцев назад в интернете и на форуме цензора в частности развернута массированная компания черного пиара против ЗЕ. Для такой компании нужен мощный человеческий, финансовый и информационный ресурс. Кому это надо? Хряку-мародеру врядли, он очень жадный и если бы и занимался подобным, то только за государственные деньги. Ху йлу? Это более вероятно. У того есть все необходимые ресурсы, причем за государственный счет. Зачем это надо именно сейчас, когда хряка уже сняли? Надо, причем ху йлу надо успеть до выборов дабы провести в Раду больше своих агентов.
У кого есть глаза - те увидят.
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КАК РАЗ --Несколько месяцев нгазад , росс пропоганда и тв- каналы колнтролировавшие росстей--- УНИЧТОЖАЛИ ПОРОХА !!
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Та кому потрібно видаляти твою маячню! Цю твою копіпасту з кремлівської методички вже навіть зедодіки не читають.
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Потому что ты 5 лет строил не антипутинскую коалицию, а фигуру из домино.
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И эта "фигура" действовала против паРаши, если бы ты разул глаза, зеб.
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Не забывай, что Европа нынешнюю жирную жизнь себе строила долго, и таки построила. Для нее наши проблемы, пока это не касается самой Европы, - это жужжание навязчивого комара. Им бы не видать вовек этих проблем. И это факт. Для того, чтобы эта инертная масса (современная Европа) пошевелилась и сделала какой-то шаг в какую-то сторону, ее нужно постоянно долбить, рассказывать, убеждать, шпынять. Как только это прекращается - Европа тут же возвращается в удобную ей позицию (т.е. все хорошо, нигде никаких проблем нет, ничего не вижу, ничего не слышу).
Да, получается фигура из домино, которую нужно постоянно поддерживать, иначе завалится. Порох Европу долбил постоянно. Недонаполеон на это просто забил. не его ума это дело. Может, понял, что до этого уровня (уровня глав государств) ему далековато (в чем я очень сомневаюсь), а, скорее всего, в этом кругу ощущает дискомфорт, от которого пытается избавиться, игнорируя свои прямые обязанности. Или просто сливает Украину.
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...продолжу, потому что за пять лет ты ***** не реформировал судовую систему в Украине и возглавил коррупцию продолжая в прилизанном виде внутреннюю и внешнюю политику Януковича на свой карман.
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Ликсеич с радостью подтолкнул бы то домино сыпаться перед выборами, шо та Украина если на кону корыто.....
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1 место по коррупции и нищете
+ резвящийся медведчук
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это цитата из методички. как она доказывает тезис in question?
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понял. тестик по украинскому языку не предлагаю - и так видно, кто ты есть.
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сам пройди сначала крыса ольгинская
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если у тебя есть без западла, то давай.
с западлом я уже от твоего коллеги видел.

я жду понятного вопроса, на который ты дашь достаточное время подумать.
видов западла много, хорёк.
кароч, давай, что есть. разберёмся.
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что тебе давать болезный?
вот тебе понятный вопрос
почему парашенко не уконтропопил медведчука?
а даже позволил создать ему свою партию которая открыто проводит пророссийскую политику и тащит её на выборы, открыто ездит к агрессору и срет в уши со всех телеканалов кроме пециного кривого, и то наверное временно
тупо зассал? у них с пецей общие бизнесинтересы ? мозгов не хватило у пециной сбу и прокуратуры против суперюриста чтобы хотябы не закрыть а выкинуть в рашку? или вы только по убогим и беззащитным можете вступать типа надежды и михо?
ссыкуны шакаладные
... а может телега с центра петру пришла, свинарчукам не мешать медведчукам?
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предсказуемо: как истинный кацап ты мужественно сымитировал амнезию. Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором - Цензор.НЕТ 3724
напоминаю, речь шла о тестах про украинский язык.
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1. как и все свиноботы в ответ на этот конкретный вопрос ты ожидаемо слился
2. анна герман например в совершенстве владеет украинским языком и что? идеальное знание мовы по твоему исключает предательство и колабарационизм?
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1 место по болтовне про коррупцию, которая осталась только на форуме, а не в официальных источниках.
1 место по расходам на отражение агрессии и восстановление ВСУ.
1 место по свободе для Медчедчука при Зелемойском...
1 место по офшорам на Кипре по сравнению с панамским, в котором в десятки тысяч раз меньше.
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шо за херь?
ты еще забыл про ярд который пеця нарисовал себе в бюджете на этот год
и пол ярда своей старухе
надеюсь это ему тоже припомнят
с тора что ли заходи, чтобы флаг какойто другой высвечивался
ато обидно за беларусов, ганибишь всю нацию собака запутинская
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Лишнехромосомный, не скучаешь по лайкам, которые ты десятками получал, когда паРаше надо было скинуть Порошенко? Теперь на тебя и Лахта забила, т.к. ей зебы не нужны.
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Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором - Цензор.НЕТ 172
тебе не хватает лайков свинобот?))
а если пеця пролетит мимо рады ты чем заниматься будешь?)
за ***** будешь топить?))
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попробуй статью раз 5 прочитать, может смысл сможешь понять) хотя оно тебе надо ? все равно писать по методичке тебе дальше нужно)
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не можешь значит. предсказуемо: не за то тебе платят.
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Шоколадный упырь должен пролететь мимо рады. Вакарчук, Гнойсман - поднажмите! Порошенко: После возвращения России в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором - Цензор.НЕТ 775
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я гарантировал 5. точнее, 5 с хвостиком. это устойчивый электорат. именно такой процент людей крайне плохо поддаётся манипуляциям...
а ваши прогнозы про 4% на президентских выборах помним-с.
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Украини потрибен Порох. Вин буде у Ради обовьязково
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Еврей Зеленский продаст Украину России за не большие деньги. Евреи хорошие торгаши .
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Продать можно лишь то, что кому-нибудь нужно!
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Недавно один дебил по тв скащал,что рф напала на Украину,что б воспользоваться её нефтью.Кто то с госдепа.У тебя не оттуда методичка?
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Небольшие деньги-хорошие торгаши.Железная логика.
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ну наконец то жадибное хрячелло нарисовалось)
давай рассказывай как ты лично делала санкции агрессору срака мальдивская))
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Срочно надо вернуть Порошенку, видимо ещё не всё украл ...
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Цей ефект вже виник коли ти узаконив мертвечука.ПАДЛО.
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Украинцы , вы выбрали себе еврея в президенты, вы что ожидаете от него ? Извините за такой скромный вопрос
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А какие санкции ты порося мальдивское ввел за 5 лет? Сам торговал с оккупантами всем подряд пока другие санкции вводили!
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Лахта, твои мантры рассчитаны только на самых тупых.
Герус сказал, что торговля с паРашей не будет прекращена, т.к. она делает Украину сильнее.
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Надто Петро оптимістичний. Не "один на один", а одна проти двох. Зовнішнього ворога і внутрішнього, який вже проводить диверсійну роботу, проводячи тихий демонтаж запасу міцності під бурні оплески 73 відсотків зачарованих паралельною реальністю корисних ідіотів.
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А что по этому поводу думают другие деятели, например Кучмо или Дрыщ?
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я встречался и в Париже с президентом Макроном, и в Берлине с канцлером Германии, и со многими другими руководителями государств - как встречи, так и телефонные разговоры - никто никогда не поднял даже вопрос о том, что санкции могут быть снятыИсточник: https://censor.net.ua/n3134913
Брехло, голосования министров ЕС было в мае при Порошенко, а он тут втирает что была тишь да гладь. А говорить о снятии начали еще в феврале.
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раньше списывали на неуравновешенное состояние александра захарченко его желание дойти и освободить рейкьявик...но с появлением последователей исландской сборной в руководстве, рейкьявик становится ближе с каждым днем...и невольно возникает вопрос - не пророка ли поглотил в кафе чебурашка ?
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Если Запад увидит,что в Украине власть будет реально властью а не воровской бандой и будут реальные дела а не пустые слова ,то всё будет с поддержкой Украины нормально а так людей просто достало слушать враки от пэти и его подельников .
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Далеко не все готовы к честным судам, продаже земли и госсобственности на свободном рынке
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Тобто Зеленський таки брехун і гравець на роялі бейцями, зрозуміло.
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Девятая рота?! Это кого Порошенко популяризирует? Вот из-за таких оговорок и складывается истинная картина того, что происходит в голове Петра на самом деле. И кому он все эти годы по ушам ездил. И таких оговорок много.
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это благодаря твоей торговли с ониженашими упырь
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от як би ти свинюка з довгим рилом не крала та не барижила з ворогом наслідки були б іншими
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санкции обречены уже давно. просто сейчас пришло время европейского хорста весселя по новому- "бизнес, бизнес, бизнес üбер аллес!" рано или позно это должно было случиться. постиндустриальное общество потребления и продажи услуг.
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ПАСЕ официально признала поражение своих европейских принципов перед российскими интересами на своей территории.
Что значит могут снять санкции?
Они их снимут.
Мне єтот ******* мутньій договорняк между Петей Францией и Германией с самого начала не нравился.
А єту сладкую бреню пусть себе оставит.
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Президент - а Вы ,что не видели 5 лет ничего!!! Точно цирк!!
Куда не сунься сепары и корубция!! СТРАННО ВСЕ!!!
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Пугало,как ты уже всех(кроме 5%) задолбало.
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Сам нагадил, сам на этом пиарится. Супернаглость.
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Чем больше Петрушка пиарится,тем больше падают остатки его рейтинга...
Видать хочет закончит как его кум Ющер..)
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Ніхто не забув чий це кум .. Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором - Цензор.НЕТ 5500
Вірно ...фуйла та Поросенка !
..
Порошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором - Цензор.НЕТ 6744
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А це, падло, і є результат твоєї політики. 5 років ти все робив щоб зберегти стару систему. ЖОДЕН висопоставлений сепар чи корупціонер не сів. ЖОДНОЇ реформи не проведено. Україна перетворилася на посміховисько в очах нормальних людей якраз під твоїм керівництвом. Зараз ще лише ківіточки, а будуть і ще і ягідки.
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Хто в що любить грати, хто ефект доміно, хто картковий будиночок, а хто на ферзя сяде.
Ось така делема, коли не важно в що граєш.
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Давайте у каждого безработного интервью будем брать..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко: Після повернення Росії в ПАРЄ може виникнути "ефект доміно", коли інші санкції теж будуть скасовані й Україна залишиться сам на сам з агресором
 
 
 
 
 
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