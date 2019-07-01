 Політв'язень Гриб звернувся до Зеленського та Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення опублікував у фейсбуці його батько Ігор Гриб у день народження сина, якому сьогодні виповнився 21 рік.
"Я, Павло Гриб, український патріот, засуджений за сприяння терористичній діяльності на шість років позбавлення волі, разом з усіма політичними полоненими, від імені усіх українських військових, політв’язнів путінського режиму, звертаюсь до української влади, Президента України, депутатів Верховної Ради, уряду України – вирішить нарешті нашу долю! З часу першого і поки єдиного обміну в’язнями з країною-агресором, коли було визволено з полону 3-е чоловік пройшло вже немало часу. Кількість політв’язнів, нажаль, тільки збільшується. Зараз їх більше 100 чоловік, які мордуються кожен день у ізоляторах і таборах від окупованого Криму до поселення Уптар, Магаданської області, за те, що в свій час кинули виклик ворогу і його агресії, нас змушують страждати, знущаються над нашою гідністю і нашим характером, провокують, всіляко тиснуть на нас, щоб ми здалися, зрадили і розчарувалися в тому за що боримось, у що віримо. Але не дивлячись на все, залишаємось вірними нашій ідеї і Батьківщині, за яку нам буде не шкода віддати найцінніше - наше життя.
Я закликаю і звертаюсь до громадськості, діячів культури, вояків, націоналістів, волонтерів і капеланів, земляцтв кожного краю, всіх небайдужих до нашої долі українців – не залишайтесь осторонь і не забувайте в’язнів! Скажіть своє слово про нас - дома, на роботі, в соціальних мережах, в ЗМІ. Треба донести правду про переслідування патріотів України спецслужбами Московії!
Так далі продовжуватись не може і необхідно змусити ворога розпочати перемовини. Скільки має бути ще ув’язнено невинних ні в чому людей, щоб справа нарешті була? Дві, три, чотири сотні? Невже того мало є, що зламали життя і здоров’я стільком українцям? Раніше годі було уявити собі таке – ув’язнених більше сотні, а зараз аж страшно подумати – то вже є", - йдеться в зверненні Гриба.
Разом з тим він зазначає, що "з початку цього року не стали за всілякими клопотами, подіями і виборами помічати як ув’язнюють і мордують все більше і більше нових патріотів, значить цим вже нікого не здивуєш. "Це не повинно стати ні в якому разі буденною нормою життя. Це не має бути звичайною подією – ув’язнили ще одну людину. Ми не повинні цього допустити".
"Я і всі в’язні переконані, що ні. Яке б розчарування в Україні не було, яка б влада на хвилі цього розчарування не прийшла, її обов’язок – звільнити полонених і політв’язнів, не допустити нових, закривши після цього державний кордон з Московією і Білорусією й розірвавши дипломатичні відносини з усіма ворожими країнами. Цього ми вимагаємо. Будь яка влада має нас чути. Будь яка інша політика в цьому напрямі, є державною зрадою. Ми так само переконані, що українські патріоти ні якої зради не допустять. Всі полонені та політв’язні на це сподіваються і вірять у перемогу.
Ми чекаємо офіційної реакції і головне дій влади. Час пішов. Пообіцяли – працюй Слава Українській нації!", - написав Гриб.
Звернення датоване 17 червня 2019 р. (СІЗО-4, м Ростов-на Дону).
Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.
Пізніше адвокат Марина Дубровіна повідомила, що П.Гриб оголосив голодування. "Він не згоден із тим, що йому не надають допомогу і не пускають до нього лікарів з України. Він офіційно заявив, що оголосив голодування. Поки буде пити лише, оскільки це необхідно", - сказала М.Дубровіна. Вона також повідомила, що вирок буде оскаржено.
Виноват Гриб, когда его незаконно похитили и незаконно обвинили и посадили?
Может виноваты те, кто его незаконно похитил и незаконно обвинил? И это насамом деле не вопрос, а ответ вам.
Ну если по военно пленным еще куда не шло...Но какого черта молодой полез в росийскую Беларусь?
К шмаре беларуской мужества хватило ломануться, так шо годі скігліті...
Сдает Украину по всем направлениям...
Так что ну его нах....
Ему нужно дать 20 лет тюрьмы, потому что именно из за него к власти пришли реваншисты во главе с зеленой бениной соплей...
Проехал пол Краматорска - не увидел ни одного украинского флага!
Как так?
Впервые у меня такое ощущение, что как будто бы из ДНР и не выезжал.
Это раз.
Спрашиваю у местных: - Хотите чтобы #Краматорск был под #ДНР?
Да! Хотим! Что со всеми этими людьми не так?