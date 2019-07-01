EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Убивство Кирила Тлявова
 Політика України, Події
  1338  51
Матеріали за темою:
Все про:політв'язні (934) Гриб Павло (173)

 Політв'язень Гриб звернувся до Зеленського та Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля

Громадянин України Павло Гриб, який був викрадений у Білорусі і засуджений до шести років позбавлення волі в РФ, звернувся до українського президента Володимира Зеленського, ВР і уряду з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення опублікував у фейсбуці його батько Ігор Гриб у день народження сина, якому сьогодні виповнився 21 рік.

"Я, Павло Гриб, український патріот, засуджений за сприяння терористичній діяльності на шість років позбавлення волі, разом з усіма політичними полоненими, від імені усіх українських військових, політв’язнів путінського режиму, звертаюсь до української влади, Президента України, депутатів Верховної Ради, уряду України – вирішить нарешті нашу долю! З часу першого і поки єдиного обміну в’язнями з країною-агресором, коли було визволено з полону 3-е чоловік пройшло вже немало часу. Кількість політв’язнів, нажаль, тільки збільшується. Зараз їх більше 100 чоловік, які мордуються кожен день у ізоляторах і таборах від окупованого Криму до поселення Уптар, Магаданської області, за те, що в свій час кинули виклик ворогу і його агресії, нас змушують страждати, знущаються над нашою гідністю і нашим характером, провокують, всіляко тиснуть на нас, щоб ми здалися, зрадили і розчарувалися в тому за що боримось, у що віримо. Але не дивлячись на все, залишаємось вірними нашій ідеї і Батьківщині, за яку нам буде не шкода віддати найцінніше - наше життя.
Я закликаю і звертаюсь до громадськості, діячів культури, вояків, націоналістів, волонтерів і капеланів, земляцтв кожного краю, всіх небайдужих до нашої долі українців – не залишайтесь осторонь і не забувайте в’язнів! Скажіть своє слово про нас - дома, на роботі, в соціальних мережах, в ЗМІ. Треба донести правду про переслідування патріотів України спецслужбами Московії!
Так далі продовжуватись не може і необхідно змусити ворога розпочати перемовини. Скільки має бути ще ув’язнено невинних ні в чому людей, щоб справа нарешті була? Дві, три, чотири сотні? Невже того мало є, що зламали життя і здоров’я стільком українцям? Раніше годі було уявити собі таке – ув’язнених більше сотні, а зараз аж страшно подумати – то вже є", - йдеться в зверненні Гриба.

Читайте також: Росія підготувала пастку у справі звільнення полонених моряків, а в Офісі Президента хтось у неї попався, - Клімкін опублікував ноти МЗС РФ і України. ДОКУМЕНТ

Разом з тим він зазначає, що "з початку цього року не стали за всілякими клопотами, подіями і виборами помічати як ув’язнюють і мордують все більше і більше нових патріотів, значить цим вже нікого не здивуєш. "Це не повинно стати ні в якому разі буденною нормою життя. Це не має бути звичайною подією – ув’язнили ще одну людину. Ми не повинні цього допустити".

"Я і всі в’язні переконані, що ні. Яке б розчарування в Україні не було, яка б влада на хвилі цього розчарування не прийшла, її обов’язок – звільнити полонених і політв’язнів, не допустити нових, закривши після цього державний кордон з Московією і Білорусією й розірвавши дипломатичні відносини з усіма ворожими країнами. Цього ми вимагаємо. Будь яка влада має нас чути. Будь яка інша політика в цьому напрямі, є державною зрадою. Ми так само переконані, що українські патріоти ні якої зради не допустять. Всі полонені та політв’язні на це сподіваються і вірять у перемогу.
Ми чекаємо офіційної реакції і головне дій влади. Час пішов. Пообіцяли – працюй Слава Українській нації!", - написав Гриб.

Звернення датоване 17 червня 2019 р. (СІЗО-4, м Ростов-на Дону).

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

Читайте також: До політв'язня Павла Гриба мусять допустити українських лікарів, - представництво ЄС в ОБСЄ

Пізніше адвокат Марина Дубровіна повідомила, що П.Гриб оголосив голодування. "Він не згоден із тим, що йому не надають допомогу і не пускають до нього лікарів з України. Він офіційно заявив, що оголосив голодування. Поки буде пити лише, оскільки це необхідно", - сказала М.Дубровіна. Вона також повідомила, що вирок буде оскаржено.

Політвязень Гриб звернувся до Зеленського та Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля 01
Політвязень Гриб звернувся до Зеленського та Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134911
 
 
 Топ коментарі
 
Виноват Гриб ,который почему-то решил ,что свои сексуальные проблемы сможет решить исключительно в Белоруссии, я рыбак со стажем ,но сдаётся мне ,что у карасей ума поболее,чем у грибов ... Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля - Цензор.НЕТ 9649
 показати весь коментар
 
По бабам надо было меньше шляться , а то развели ,как последнего лоха а теперь оно плачет .. Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля - Цензор.НЕТ 3760
 показати весь коментар
 
Политзаключённый Гриб???!!! К тёлке по вызову ломанулось тупорылое...К другим не примазывайся.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А к парашенке обращение не было? Они был нивиноват?
 показати весь коментар
 
 
Виноват Гриб ,который почему-то решил ,что свои сексуальные проблемы сможет решить исключительно в Белоруссии, я рыбак со стажем ,но сдаётся мне ,что у карасей ума поболее,чем у грибов ...
 показати весь коментар
 
 
Вы перепутли причино-следственные связи.

Виноват Гриб, когда его незаконно похитили и незаконно обвинили и посадили?
Может виноваты те, кто его незаконно похитил и незаконно обвинил? И это насамом деле не вопрос, а ответ вам.
 показати весь коментар
 
 
Как раз к нему и не было.. У меня складывается впечатление что Зеленскому хотят предьявить претензии что он не освобождает..ЛИЧНО?? Он доложе?
Ну если по военно пленным еще куда не шло...Но какого черта молодой полез в росийскую Беларусь?
 показати весь коментар
 
Критикував минулого? Значить повинен. Нєфіг було язик розпускати.
 показати весь коментар
 
 
Бороться за освобождение наших граждан , которых захватил Мордор - это прямые обязанности этого "пианиста" !
 показати весь коментар
 
А писали, что у него все органы отказывают... шланг еще тот видимо...
К шмаре беларуской мужества хватило ломануться, так шо годі скігліті...
 показати весь коментар
 
 
Т.е. к пэтьке даже смысла небыло обращаться.
 показати весь коментар
 
Видно, что пацан скучает по концертам квартал 95 и сватам. А еще какая перспектива, потом, после отсидки в запой, одним махом, посмотреть все сезоны "слуги народа" Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля - Цензор.НЕТ 1364
 показати весь коментар
 
Побачу що Клоун зробить. Якщо заради заручників спробує здати юридичні позиції України - одірвемо яйця. Так що хай крутиться як хоче - а витягує без здачі.
 показати весь коментар
 
 
Пане Богдане, ось Офіс перенесуть - і займуться державними справами. Бона Банковій"аура" погана. Ні, спочатку постанови ЦК КПУ проштудіюють, бо укази Кравчука вже перебрали.
 показати весь коментар
 
 
І головне мігалки і шорти друзям дозволити
 показати весь коментар
 
 
І кожному корєшу - по персональному роялю. Бо вчотирьох на одному - трохи незручно.
 показати весь коментар
 
 
Ну це пізніше. Ось з канадців у яких приїхали допомогу просити по 1000 баксів зрублять - то можна і купити.
 показати весь коментар
 
Та скільки там тих канадців прийде. На роялі всім не вистачить. Хіба що на шаурму.
 показати весь коментар
 
 
Нормальним людям голову. А зеленим 3.14рам якраз яйця. Задача зрозуміла Слуга? Звільнити полонених без поступок Україною в юридичному плані. Виконувати Слуга!
 показати весь коментар
 
 
я вижу у вас полным ходом выборы в ВР начались, ваша шоколадная команда горда обмазывает шоколадом 80%
 показати весь коментар
 
Мимо Андрюшка. Плювати на Порошенка. Єдина сила яка думає про національні інтереси - націоналісти. Так що Слуга за базар прийдеться відповідати. Твій Господар. Народ.
 показати весь коментар
 
 
Якщо я купив смартфон - то він повинен функціонувати з першого ж дня. Так і президент. Поки що я бачу бажання тільки захопити всю владу щоб потім плювати на виборців.
 показати весь коментар
 
Поехал мокшанскую телочку пилить.Пилите Паша! - при чем здесь политика...
 показати весь коментар
 
 
Расея страна огромных возможностей и каждый третий там зек...
 показати весь коментар
 
По бабам надо было меньше шляться , а то развели ,как последнего лоха а теперь оно плачет .. Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля - Цензор.НЕТ 3760
 показати весь коментар
 
 
Светлана Снегина e96793ea - уже делает..

Сдает Украину по всем направлениям...
Так что ну его нах....
 показати весь коментар
 
 
и это говорит представитель в интернете порошенка
 показати весь коментар
 
Так Слуга - працювати. Витягнути всіх полонених як ти обіцяв перед виборами. Без здачі національних інтересів. І поступок в юридичному плані. Не виконаєш - одірвемо яйця. Якщо вони є. Щось підказує що Слуга їх ампутував. Тому що танцювати заважали. Танцювати все одно не може - напевно сцену в Офіс треба перейменувати, дозволити шорти і мігалки.
 показати весь коментар
 
 
ты хочешь как Порошенка "за две недели завершить АТО" или уже по нормальному?
 показати весь коментар
 
По нормальному - це визнати наших моряків кримінальними злочинцями, а потім не видавати підставляючи Україну під міжнародне право? По нормальному це як Порошенко, повільно, санкціями, але кожен раз рашці все боляче і боляче робив.
 показати весь коментар
 
Андрей Жуков b738201d - это я за порошенко, да? Політв'язень Гриб звернувся до Зеленського та Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля - Цензор.НЕТ 3614

Ему нужно дать 20 лет тюрьмы, потому что именно из за него к власти пришли реваншисты во главе с зеленой бениной соплей...
 показати весь коментар
 
 
Ты ошибешься по поводу Бени и Зеленского, очень сильно. Пока наши интересы ни кто не понижал, кроме той самой Европы
 показати весь коментар
 
Політв'язень Гриб звернувся до Зеленського та Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля - Цензор.НЕТ 3140Совковый Донецк‏ @SovkoviyDonetsk 3 мин.3 минуты назад
Проехал пол Краматорска - не увидел ни одного украинского флага!
Как так?
Впервые у меня такое ощущение, что как будто бы из ДНР и не выезжал.
Это раз.
Спрашиваю у местных: - Хотите чтобы #Краматорск был под #ДНР?
Да! Хотим! Что со всеми этими людьми не так?
 показати весь коментар
 
Істерика по логічній, правильній і юридично вірній ноті Клімкіна як назвати? Ну навіть якщо Клімкін в чомусь не прав - з Слугою не порадився - скажи йому тихенько. Для чого це чудо в пір'ях на потіху рашці істерику влаштувало? А потім Волкер це чудо на місце поставив.
 показати весь коментар
 
Политзаключённый Гриб???!!! К тёлке по вызову ломанулось тупорылое...К другим не примазывайся.
 показати весь коментар
 
 
Він наш громадянин. Звісно лох. Але для початку треба трошки Бацьку притиснути. Йому робили офзапит - воно не відповіло. Тому що хитрожопе. Значить треба запит через ООН. Щоб змушено було здати дєлішки спецслужб свого другана Вови. Через ООН не відповість - вимагати в ООН змусити.
 показати весь коментар
 
А за что Батьку тиснуть? В статье же ясно написано, "похитили".
 показати весь коментар
 
фсбэшники-кгбэшники как у себя дома...или просто Дома!
 показати весь коментар
 
Ну да, склады взрывают, Шеремета, Амина и др.
 показати весь коментар
 
І що зробить той ООН? Поки Україна не почне діяти як кацапи(викрадати та знищувати ворогів на її территорії, кидати до тюрем агентів та колаборантів - толку не буде
 показати весь коментар
 
Не должен. Но мозги отключил, если они есть...и папа АТОшник не остановил. И точно не Политзаключённый.....
 показати весь коментар
 
Украинцев в каца-ьляндии живет до 4 млн. Тогда всех надо пересадить?
 показати весь коментар
 
Не в Україні ключі від твоєї камери. Треба було раніше головою думати, а не тим з-за чого ти сидиш.
 показати весь коментар
 
 
Это писал тупорылый Гриб??? Да он прям грамотей оказывается.
 показати весь коментар
 
давайте не травить пацана! он уже достаточно наказан без вас, в его возрасте простительно совершать глупости на почве любви к женщине, родине и вообще... вы же не станете обвинять трёх летнего ребёнка в том что он выпал из открытого окна, а власть должна сделать всё для спасения узников орды, только не в ущерб интересов Украины, да я думаю что они и сами этого не хотят! у орды полно болевых точек и на них нужно давить, но энто же партнёры незяааа...!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПолітв'язень Гриб звернувся до Зеленського та Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля
 
 
 
 
 
 вгору