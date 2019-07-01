 Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
На запитання, хто проти призначення Портнова, Богдан відповів: "Президент. Це було б неправильним політичним рішенням, ми не може собі цього дозволити. Я теж проти і не буду підставляти президента. Але так, це мій багаторічний друг".
За словами Богдана, свого часу він працював разом з Портновим.
"Він дуже кваліфікований юрист, який виграв всі європейські суди, і я не чув жодного моменту, щоб держава мала до нього претензії", - зазначив він.
Нагадаємо, 19 травня колишній глава Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента і заступник глави АП при Вікторі Януковичі Андрій Портнов повернувся в Україну.
Звучит конечно неприятно, но ПОЛНОСТЬЮ противоречит твоей сказке
ОН РЕШАЛА
Он знает сколько и в какой кабинет занести ,чтоб решить вопрос
Это не есть КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
--
глухой?
кстати, дело кто закрыл? а?
Какое отношение имеет Зеленский к Портнову?
А вот к Порошенко который его пустил в Украину, самое прямое.
Потому шо если бы он его не впустил тогда, сейчас тебе не о чем было писать.
Как вернулся, михо, онищенко, рыги всех мастей и тд. Именно при зеленском. При Петре Порошенко они даже перднуть боялись, не то что носа поднять...
кроме того инаугурация Зеленского состоялась 20.05.2019 а Портнова впустил Порошенко и его власть на день раньше 19.05.2019
т.е. в то время когда Порошенко еще был президентом Украины.
19 мая 2019, 12:41Портнов вернулся в Украину
https://lb.ua/news/2019/05/19/427228_portnov_vernulsya_ukrainu.html
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ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ пОЧЕМУ ПОРТНОВА ВЗЯЛ К СЕБЕ ВО ВЛАСТЬ?
СНОВА ЗРАДА!!!
ПОРОХОБОТЫ!!! ПРАВИЛЬНО Я НАПИСАЛ?
При йцьому, Зєєєля його не чіпатиме.
Скажи мені, о велемудре зєбєня, чому при Порошенку Портнов сидів у рахє, а тепер приїхав у Київ і тут вийожується?
Но ты об этом пишешь потому шо так написано в методичке минстеця.
НАПИШУ В СОТЫЙ РАЗ ДЛЯ ПОРОХОБОТОВ:
ПОРТНОВ ПРИЕХАЛ В УКРАИНУ ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО!!!
ВОТ КАК ОТВЕТИЛ ГЕНПЛОКУЛОЛ ЛУЦЕНКО НА ВОПРОС ЖУРНАЛИСТА: ПОЧЕМУ ПОРТНОВА ВПУСТИЛИ В УКРАИНУ?
Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/
опустив Украину на последнее место в Европе по уровню жизни
в результате простой народ вынужден уезжать на заработки в другие страны всего мира.
Ну как же так?
Мнение нарида идет в сраку.....
Нарид и в Крыму, и в Лугандонии референдумы проводил....
Нарид выбрал это зеленое ничтожество-марионетку...
Меня интересует мнение пассионарного меньшинства....- именно они пытаются хоть что то сделать с этим тупым стадом баранов...
Именно они решают...
Жаль в Украине их осталось не много.....
Богдан предложил провести референдум, и сделать русский официальным языком на Донбассе
пользователям сети бред методички стыцька - не интересен.
А ты не с Краматорска?
Совковый Донецк @SovkoviyDonetsk 6 мин.6 минут назад
Проехал пол Краматорска - не увидел ни одного украинского флага! Как так? Впервые у меня такое ощущение, что как будто бы из ДНР и не выезжал. Это раз. Спрашиваю у местных: - Хотите чтобы #Краматорск был под #ДНР? Да! Хотим! Что со всеми этими людьми не так?
кому интересно его сраное мнение?!
ты много знаешь удмуртов или бурятов по имени Иосиф?
он родился во Львове, а завербовали его в Рашке...
и шо делать?
Чудово..