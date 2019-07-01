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 Політика України
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Все про:Портнов (72) Богдан Андрій (67) Офіс Президента (7)

 Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що Андрій Портнов не працюватиме у владі за президентства Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

На запитання, хто проти призначення Портнова, Богдан відповів: "Президент. Це було б неправильним політичним рішенням, ми не може собі цього дозволити. Я теж проти і не буду підставляти президента. Але так, це мій багаторічний друг".

За словами Богдана, свого часу він працював разом з Портновим.

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"Він дуже кваліфікований юрист, який виграв всі європейські суди, і я не чув жодного моменту, щоб держава мала до нього претензії", - зазначив він.

Нагадаємо, 19 травня колишній глава Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента і заступник глави АП при Вікторі Януковичі Андрій Портнов повернувся в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134910
 
 
 Топ коментарі
 
А о просто человеческих качествах тут речи не идет? Правда? И то, что он предатель страны тоже?
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В цивилизованной стране Андрюша Портнов с территории аэропорта сразу бы в браслетках отправился на допрос в СБУ, а потом в СИЗО до суда, как предатель. А не заявы строчить. Но он свой, близкий дружбан, человек команды Бени.
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Вот хоть убейте, не пойму, почему зе-студенты не захотели себе портонова проффесором, а завтра пойдут и проголосуют за слугу народа. зебилы одним словом
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Вони таку турі, що паляться на кожному слові. Або настільки наглі, що не бояться палитися. "Скажи мені, хто твій друг - і я скажу, хто ти!" - це не просто мудрість, для нас, українців ця мудрість є актуальною. І для наївних. Щоб працювати на Зєкоманду, не обов'язково бути у її складі. І взагалі, моя думка така, що це навіть не він на них працює, а вони на нього.
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Портнов має сидіти як учасник банди януковича, який організовував суддівську мафію. І це дуже добре що портнов повернувся, отже скоро портнов опиниться в тюрмі.
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А його багаторічний друг і соратник по АП часів януковоча Богдан не має сидіти? Я не маю на увазі крісло голови ОП, а лаву у дещо іншому державному приміщенні?
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А це залежить від показів які проти свого друга Богдана дасть арештований Портнов.
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Тобто ви вважаєте, що Богдан дозволить, щоб Портного посадили? Для того, щоб той покази давав проти самого Богдана? 😁 У вас з головою все в порядку? А з логічним мисленням?
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Хто такий Богдан? Керівник офісу Президент? Це просто ніхто у порівнянні навіть зі звичайним прокурором який може посадити портнова на довічне!
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У БОГДАНА--ХИТРОЖОПОЕ ОБЛИЧЬЕ, ОТРАБОТАЛ БЫ ЕГО КАК ГРУШУ !!!!
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Так подготавливают лохторат зебилов, каждый день по одной дозе инъекции, там разведение сил, там медведчук скупает все каналы, там зашквар с моряками и т.д.
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А о просто человеческих качествах тут речи не идет? Правда? И то, что он предатель страны тоже?
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В цивилизованной стране Андрюша Портнов с территории аэропорта сразу бы в браслетках отправился на допрос в СБУ, а потом в СИЗО до суда, как предатель. А не заявы строчить. Но он свой, близкий дружбан, человек команды Бени.
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ты наверно статью не читал, просто хочешь выплату за высер)))) Он очень квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды, и я не слышал ни одного момента, чтобы государство имело к нему претензии",Источник: https://censor.net.ua/n3134910
Звучит конечно неприятно, но ПОЛНОСТЬЮ противоречит твоей сказке
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он не квалифицированный юрист
ОН РЕШАЛА
Он знает сколько и в какой кабинет занести ,чтоб решить вопрос
Это не есть КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
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настолько решала шо во всех ЕВРОСУДАХ порешал ??? ты уверен ? или просто насрать решил ? и да персонаж мерзкий, но его и послали у ЗЕ, в чем проблема не понимаю)
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Да он "великий" специалист в области законодательства. Законы 16 января помним? А переходную конституцию аннексии Крыма знаете кто так "талантливо" сочинил для Раши? Не забылось? Или враг моего врага - типа друг, даже если калированный ган*он?
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Еще раз, персонаж мерзкий, НО у Генпрокуратуры Украины нет к нему претензий с 2016 ГОДА !!! , и кому он друг, тем кто закрыл дело может ? у Зе его послали, перечитай статью шо ли....
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А то, что против подонка открывались уголовные дела, сиё честнейшему богдяну неизвестно? Богдан о назначении Портнова: Это было бы неправильным политическим решением - Цензор.НЕТ 7511
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Дело закрыто в 2016, так шо у куратора спроси, шо это за дерьмо, шо кум твоего бога закрыл дело против такого мерзкого человека
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" я не слышал ни одного момента, чтобы государство имело к нему претензии"
--
глухой?
кстати, дело кто закрыл? а?
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Генпрокуратура очевидно закрыла, в 16 же кум рошеновский рулил ней ???
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Вот хоть убейте, не пойму, почему зе-студенты не захотели себе портонова проффесором, а завтра пойдут и проголосуют за слугу народа. зебилы одним словом
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Ты это не поймешь потому шо тупой, а еще и порохобот.


Какое отношение имеет Зеленский к Портнову? Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 4782


А вот к Порошенко который его пустил в Украину, самое прямое.


Потому шо если бы он его не впустил тогда, сейчас тебе не о чем было писать.






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Портнов вылез из по шконки при зеленском, вернулся из рф как короладский жук на картоху. Короткая память у секты 73 процентов %....
Как вернулся, михо, онищенко, рыги всех мастей и тд. Именно при зеленском. При Петре Порошенко они даже перднуть боялись, не то что носа поднять...
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еще раз пылесос, разоблачим твое вранье, дело против портнва закрыто в 2016 г, с тех пор никаких проблем с приездом нет
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ТОлько вернулся портнов, когда президентом стал зеленский
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порохобот, ты шо упоротый? тебе уже написал ссылку на слова Гепрлокулола Луценко

кроме того инаугурация Зеленского состоялась 20.05.2019 а Портнова впустил Порошенко и его власть на день раньше 19.05.2019

т.е. в то время когда Порошенко еще был президентом Украины.

19 мая 2019, 12:41Портнов вернулся в Украину

https://lb.ua/news/2019/05/19/427228_portnov_vernulsya_ukrainu.html
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Зебил, выборы были 21 апреля. Дефакто зебил уже президентом был после оглашения и порошенко не влиял ни на что глобально. Зеленский же просил, что бы Петр Алексеевич не разворачивал бурную деятельность. И портов вернулся из-за политечкого кризиса в Украине. Выбрали бы Порошенко , то Портянков еще бы 5 лет в рашке груши окалачивал...
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Хватит врать, при Порошенко портнов скрывался при зеленском и его личном друге Богдане он вернулся, это к стати уже доказательства что зеленский и есть предатель, так что готов лапти чучело, будешь скоро на лету переобуваться....
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Богдан о назначении Портнова: Это было бы неправильным политическим решением

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ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ пОЧЕМУ ПОРТНОВА ВЗЯЛ К СЕБЕ ВО ВЛАСТЬ?

СНОВА ЗРАДА!!!

ПОРОХОБОТЫ!!! ПРАВИЛЬНО Я НАПИСАЛ?
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Він буде працювати "на громадських засадах", а гроші йому платитеме ФСБ.
При йцьому, Зєєєля його не чіпатиме.
Скажи мені, о велемудре зєбєня, чому при Порошенку Портнов сидів у рахє, а тепер приїхав у Київ і тут вийожується?
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Вот откуда тебе порохоботу известно где Портнов будет работать?

Но ты об этом пишешь потому шо так написано в методичке минстеця.

НАПИШУ В СОТЫЙ РАЗ ДЛЯ ПОРОХОБОТОВ:


ПОРТНОВ ПРИЕХАЛ В УКРАИНУ ПРИ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО!!!

ВОТ КАК ОТВЕТИЛ ГЕНПЛОКУЛОЛ ЛУЦЕНКО НА ВОПРОС ЖУРНАЛИСТА: ПОЧЕМУ ПОРТНОВА ВПУСТИЛИ В УКРАИНУ?

Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/

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Только Портнову хватает "ума" в фейсбуке отчитываться и хвастаться, что все последние обыски и уголовные дела у людей ЕС- его рук дело через друзей во власти. Мания у него такая. Случилось так, что глава ГБР Труба не скрывает, что он близкий друг Богдана и Портнова еще со времен ихнего сотрудничества с Яныком. Если забылось, они были юристами в АП Яныка, где Портнов был замом с юридических вопросов.
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И кстати очень умилило, что под каждым высером Портнова в фейсбуке о обысках, ему аплодирует в комментариях..такой себе кандидат от «Слуги народа» - пророссийский блогер украинофоб Макс Бужанский. Классная компания
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и не только он, но и 73% нормальных людей, потому эти обыски проводятся у воровской шоблы Порошенко которая 5 лет геноцидилa простых людей Украины


опустив Украину на последнее место в Европе по уровню жизни


в результате простой народ вынужден уезжать на заработки в другие страны всего мира.








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Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
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А зря,Портнов грамотный чел,а Зе набирает профанов,которые будут больше вреда приносить стране..
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'мы не может себе этого позволить" Источник: https://censor.net.ua/n3134910

Ну как же так?
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он немножко не договорил. там в конце должно было быть "...до 21 июля" Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 3256
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а что вы ожидали от зе-пидоров? - Слава Украине !?
Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 431
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в чем вообще претензия ??? в том что власть готова считаться с мнением народа ??? после референдума никакой сранный суд и ВООБЩЕ никто не сможет отменить. Тебя колбасит шо у тебя на роисии срали на население ??? привыкай, Украина не куйлостан
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Жмен Злой - Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 3445

Мнение нарида идет в сраку.....
Нарид и в Крыму, и в Лугандонии референдумы проводил....
Нарид выбрал это зеленое ничтожество-марионетку...
Меня интересует мнение пассионарного меньшинства....- именно они пытаются хоть что то сделать с этим тупым стадом баранов...
Именно они решают...
Жаль в Украине их осталось не много.....
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референдумом события в крыму и лугандонии являются только по версии твоего фашистского куйлостана, больше никто в мире голосование под автоматами не отвечающее никаким законам референдумом не считает, так шо иди своим срузгим сказки зачесывай, и стадом баранов своих соотечественников маацковских называй а не УКАИНЦЕВ
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Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 4559Mistress‏ @mistress_25 41 мин.41 минуту назад
Богдан предложил провести референдум, и сделать русский официальным языком на Донбассе

Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 746
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порохобот, попроси у своей порохососки пусть даст ссылку на материал


пользователям сети бред методички стыцька - не интересен.
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Жмен Злой - вот у этих зомби спрашивать, да?

А ты не с Краматорска?

Богдан про призначення Портнова: Це було б неправильним політичним рішенням - Цензор.НЕТ 2036 Совковый Донецк‏ @SovkoviyDonetsk 6 мин.6 минут назад
Проехал пол Краматорска - не увидел ни одного украинского флага! Как так? Впервые у меня такое ощущение, что как будто бы из ДНР и не выезжал. Это раз. Спрашиваю у местных: - Хотите чтобы #Краматорск был под #ДНР? Да! Хотим! Что со всеми этими людьми не так?
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почему регулярно печатают высказывания этого антиукраинского удмурто-бурята Богдана?!
кому интересно его сраное мнение?!
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во Львове родился и учился если ты не в курсе
ты много знаешь удмуртов или бурятов по имени Иосиф?
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я этого урода знаю лучше, чем ты себе можешь представить.. с 2005 года..
он родился во Львове, а завербовали его в Рашке...
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Богдан: Это было бы чистым палевом (неправильным политическим решением).
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пэидиоты возмущаются, шо портнова не назначили！во дела.
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"Он очень квалифицированный юрист........ - давайте вспомним гения экономики азирова и выдающегося проффессора яныка...... какой преЗедент такие и "радныки".....
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Вы все там "квалифицированные юристы" по заносу денег судьям.
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А чого мовчав про друга до виборів, щоб рейтинг не впав? Шановні, хто це тупа особа Богдан, чого він керує країною я не розумію, особа які дії спрямовані на знищення всього українського.
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портнов і так працює, позаштатно. його задача знищення пп, і всіх його надбань. і він має кришу у лиці мвс, бєні і його маріонетки
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То,что портнов друг этого китаёзы-вполне достаточно. И даже более чем. Во,попали из-за 73% имбецилов.
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походу они оба голубые, и не особо это уже скрывают
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Портнов многолетний друг Богдана 🤔
Чудово..
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Это как суд решит )))) А он может решить как угодно.
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