 В Україні розпочинаються щорічні військові навчання "Sea Breeze-2019"

Про це повідомляє Цензро.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час навчань військові з двох десятків країн відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО - на землі, у воді, під водою і в повітрі. Військові анонсують унікальний формат проведення підготовки.

У морській компоненті заплановано артилерійські стрільби та багато вправ, суть яких не розголошується, оскільки залишається актуальним режим "вільної гри" (free play), в якому раптові завдання надходитимуть від багатонаціонального штабу навчань.

Новацією цьогорічних навчань стане відпрацювання річкового елемента. За легендою ворожі елементи намагатимуться заблокувати вихід до моря з найбільшої водної артерії Європи - річки Дунай. Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечити супроводження транспортних цивільних суден річкою та їхній вільний прохід через гирло Дунаю до Чорного моря. У цьому навчальному елементі буде задіяно лише сили Держприкордонслужби України, зокрема Морської охорони.

У практичних діях сили Морської охорони та прикордонної авіації візьмуть участь у двох тактичних групах (у групі швидкісних патрульних катерів і багатонаціональної групи), де по черзі головуватимуть керівники навчань - Україна і США.

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Багатонаціональна група кораблів, до якої входитиме флагман Морської охорони корабель "Григорій Куроп'ятников", отримає завдання з проведення стабілізаційних дій у кризовому районі, в рамках яких відпрацьовуватимуться стрільби з усього наявного озброєння, протидиверсійної оборони корабля на переході морем, передача вантажів, пошук і порятунок людини за бортом, проведення оглядових операцій.

Підготовка оглядових команд довірена інструкторам Міжнародного центру підготовки оглядових груп НАТО з місцем дислокації в Греції. Вони проведуть курс спеціалізованих тренінгів для оглядачів зі складу екіпажів кораблів і катерів, а також для бійців відділів спеціальних дій на воді, здійснюватимуть силову підтримку звичайних оглядових груп.

Знову буде проведено штурмові тренінги бійців відділів спеціальних дій на воді. Вони включатимуть безпарашутне десантування з вертольота у воду, висадку з вертольота на судно й острівний об'єкт за допомогою спеціальних спускових пристроїв.

"Загалом у навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і більш як 900 чоловік особового складу, з яких 10 одиниць корабельно-катерного складу Морської охорони, вертольоти і два літаки прикордонної авіації та близько 200 осіб персоналу Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні .

Як повідомлялося, "Сі Бриз" проводиться з 1997 року щорічно відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин між Міністерством оборони США та Міністерством оборони України" від 1993 року. Навчання проводяться з метою підготовки та нарощення бойової готовності Військово-морських сил Збройних сил України на двосторонній основі, але є відкритими для інших країн.