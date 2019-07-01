 Ринок електричної енергії успішно запустився, – Кістіон

"Ринок електричної енергії запустився! Сьогодні відбулися перші торги на ринку "на добу вперед". Вітаю команду ДП "Оператор ринку", НЕК "Укренерго", "Ощадбанк", Андрія Пишного та Ігоря Насалика з вдалим впровадженням важливої для України реформи", – написав він на своїй сторінці в фейсбук.
Володимир Кістіон окремо зазначив, що на новому ринку ціна електроенергії для населення залишиться незмінною.
"Ціна електроенергії для населення з 1 липня 2019 року залишається незмінною – в середньому 1,08 гривень за кіловат", - підкреслив він.
Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", на новому біржовому сегменті оптового ринку е/е в неділю відбулися перші торги з продажу е/е на наступну добу Київ.
На торгах продавалися обсяги, необхідні для покриття різниці між законтрактованими за двосторонніми договорами обсягами та прогнозними обсягами споживання протягом наступної після дня торгів доби. Як повідомляється на сайті держпідприємства "Оператор ринку", що відповідає за функціонування РСВ і внутрішньодобового ринку (ВСР), в торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" продано 150,895 млн кВт-год за середньозваженою ціною 1594,188 грн за МВт-год.
Як повідомлялося, "Оператор ринку" опублікував граничні ціни (prices cap) на сегментах нової моделі оптового ринку е/е, які запускаються з 1 липня, – ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку. У період мінімального навантаження (з 00:00 до 08:00 і 23:00 по 24:00) гранична ціна становила 959,12 грн за МВт-год (без ПДВ), в період максимального навантаження (з 08:00 до 23:00) - 2048,23 грн за МВт (без ПДВ).
Як повідомлялося, на липень 2019 року в Україні намічений запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону "Про ринок е/е", прийнятого у квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи з моделі "єдиного покупця" до конкурентного механізму, що передбачає двосторонні договори між виробниками і великими споживачами, постачальниками, введення балансуючого ринку (де будуть розраховуватися різниця між прогнозним і фактичним обсягом споживання і його вартість), ринку "на добу вперед" і внутрішньодобового ринку (на ньому закуповується е/е на найближчі години).
Введення нового конкурентного ринку електроенергії є честю міжнародних зобов'язань України щодо імплементації положень Третього енергопакету Євросоюзу.
Лично я говорил о том, что лохов обычно постепенно разводят.
Напомним, с сегодняшнего дня, 1 июля 2019 года, в Украине начинает действовать свободный рынок электроэнергии. Теперь за право поставить электричество конечному потребителю будут бороться более 600 трейдеров.
Как сообщалось ранее, 27 июня на площадке "Украинской энергетической биржи" (УЭБ) прошел первый аукцион по продаже электрической энергии для населения. Продано более 4 млн мВт*часов доступной электроэнергии производства государственных НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго".
Также были проведены торги по закупке электроэнергии для нужд операторов систем распределения и оператора системы передачи (функция возложена на НЭК "Укрэнерго"). На них было реализовано 828,8 тысяч мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 МВт*час.
Тарифы на электроэнергию для населения (цена за 1 кВт*ч)
Страна
Тариф, грн
Дания
9,51 гр
Германия
9,14 гр
Бельгия
7,81 гр
Италия
7,42 гр
Португалия
7,23 гр
https://gravicappa.com.ua/articles/tarify-na-***************-v-ukraine-i-evrope-interesnyy-obzor-dlya-vladelcev-solnechnyh
в Германии население через налог EEAV в стоимости эл. энергии выплачивает ежегодно 27 лярдов евро дотаций зеленой энергетике ( для крупных потребителей налога нету)
https://www.netztransparenz.de/portals/1/Aktuelle_Daten_zu_den_Einnahmen-_und_Ausgabenpositionen_nach_AusglMechV_Dez_2018.pdf
https://www.energy-charts.de/price_avg_de.htm
Так как не учтены его рейдерские интересы...
Не все еще отжато и поделено!
Он протестует))))
Евреи Грося и Вальцман кинули его через ПОЦа!)))
его уже достали из фонтана и накормили шаурмой)))
Мне не жаль...
Они потянут...
Просто нужно немного ПОТЕРПЕТЬ!)))
и станут не просто ЗЕ фанатами...а ЗЕ терпилами...
То я был бы гражданином Израиля и твое мнение мне было бы побоку...
Методички...
Порохоботы...
Дайте мальчику булаву...
ЗЕ приде парядак наведе...
И т.п.))))
У тебя в голове не укладывается что минимум для 25% граждан Украины этот ШАУРМЕН является КЛОВАНОМ и пособником РЫГОВ!
p.s. олигархам сделал хорошо, когда про людей вспомнишь, пианист?
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Він третій в рейтингу володарів обленерго.
https://biz.censor.net.ua/news/3015082/biznestsenzor_opublikoval_spisok_vladeltsev_vseh_oblenergo
ЗЕ следующих 5 лет будет бороться с последствиями ПАПИРЕДНИКАВ)))
так шо ЗЕ фунтики времени у него не останется на выполнения своих АБИЦЯНОК!
СТИСНИТЕ БУЛКИ И ЗАТЯНИТЕ ПОЯСА!)))
оооо!!!!!!!
население будет платить за фабрики заводы частников - для ентаго и делали.
ну и кто поверит, что ахметов будет делать что-то , если енто не даст ему дополнительную прибыль??
ну а прибыль ахметова, енто Убыль населения.
Тупорылого быдла.
так и нада-заслужили.
ахахаха
идите томосы переносите с места на место.