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 Політика України, Економіка
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Все про:ринок (96) енергетика (353) Кістіон (40) Електрика (259)

 Ринок електричної енергії успішно запустився, – Кістіон

Віцепрем'єр-міністр України, керівник координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії Володимир Кістіон поінформував про успішний старт ключової енергореформи.

"Ринок електричної енергії запустився! Сьогодні відбулися перші торги на ринку "на добу вперед". Вітаю команду ДП "Оператор ринку", НЕК "Укренерго", "Ощадбанк", Андрія Пишного та Ігоря Насалика з вдалим впровадженням важливої для України реформи", – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

Володимир Кістіон окремо зазначив, що на новому ринку ціна електроенергії для населення залишиться незмінною.

"Ціна електроенергії для населення з 1 липня 2019 року залишається незмінною – в середньому 1,08 гривень за кіловат", - підкреслив він.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", на новому біржовому сегменті оптового ринку е/е в неділю відбулися перші торги з продажу е/е на наступну добу Київ.

На торгах продавалися обсяги, необхідні для покриття різниці між законтрактованими за двосторонніми договорами обсягами та прогнозними обсягами споживання протягом наступної після дня торгів доби. Як повідомляється на сайті держпідприємства "Оператор ринку", що відповідає за функціонування РСВ і внутрішньодобового ринку (ВСР), в торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" продано 150,895 млн кВт-год за середньозваженою ціною 1594,188 грн за МВт-год.

Як повідомлялося, "Оператор ринку" опублікував граничні ціни (prices cap) на сегментах нової моделі оптового ринку е/е, які запускаються з 1 липня, – ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку. У період мінімального навантаження (з 00:00 до 08:00 і 23:00 по 24:00) гранична ціна становила 959,12 грн за МВт-год (без ПДВ), в період максимального навантаження (з 08:00 до 23:00) - 2048,23 грн за МВт (без ПДВ).

Як повідомлялося, на липень 2019 року в Україні намічений запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону "Про ринок е/е", прийнятого у квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи з моделі "єдиного покупця" до конкурентного механізму, що передбачає двосторонні договори між виробниками і великими споживачами, постачальниками, введення балансуючого ринку (де будуть розраховуватися різниця між прогнозним і фактичним обсягом споживання і його вартість), ринку "на добу вперед" і внутрішньодобового ринку (на ньому закуповується е/е на найближчі години).

Введення нового конкурентного ринку електроенергії є честю міжнародних зобов'язань України щодо імплементації положень Третього енергопакету Євросоюзу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134898
 
   
 Топ коментарі
 
это не зеля работающий на своего хозяина - коломойского - это рынок - После запуска нового энергорынка цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25% https://delo.ua/business/posle-zapuska-novogo-energorynka-cena-na-elektro-355118/
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И успешно отменится после 21. Мало ахметка в карман положил? Надо теперь цену за свет в 10 раз поднять, как подняли газ с 2014. Тогда тоже про вильный рынок рассказывали, уроды. Рынок электрической энергии успешно запустился, - Кистион - Цензор.НЕТ 2546
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В 2? Это ты очень оптимистичен.
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Это типа гройсман ленточку перерезал?! Ну тот который в школу в 2 года пошёл..... Рынок электрической энергии успешно запустился, - Кистион - Цензор.НЕТ 9180 Ждём тарифов в 2 раза больше.
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Будем хлопать пану Пеце и его прибичныкам за это. А также продажной Раде... Наворотили делов. Снять неприкосновенность они не шмогли. А ахметке наголосовать так раком в очередь выстроить чтоб по хвоста дали
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а владимир в его годы пас ягнята за селом эрденетом
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ну, всьо-всьо.... бариг скинули і до влади прийшли молоді непрофесіонали...все буде, як в ісландської збірної...як в ісландії енергію черпатимемо із гейзерів
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логика пропагандиста для разумения не постижимая.Перепечатывая 5 лет сайты ДНР и РФ пропагандист уверен что борется с российскими националистами бабаковыми.
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И успешно отменится после 21. Мало ахметка в карман положил? Надо теперь цену за свет в 10 раз поднять, как подняли газ с 2014. Тогда тоже про вильный рынок рассказывали, уроды. Рынок электрической энергии успешно запустился, - Кистион - Цензор.НЕТ 2546
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вам еще методички не поменяли - а жаль вас ))))) - После запуска нового энергорынка цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25%
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Причем не сейчас а через пару-тройку месяцев после запуска.
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тебя когда поведут расстреливать - ты только тогда поверишь, шо происходит или только когда расстреляют?
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Ты хоть сам понял шо за бред написал?
Лично я говорил о том, что лохов обычно постепенно разводят.
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это не зеля работающий на своего хозяина - коломойского - это рынок - После запуска нового энергорынка цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25% https://delo.ua/business/posle-zapuska-novogo-energorynka-cena-na-elektro-355118/
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Ура! В Мариуполе для предпринимателей подняли цену на 40 коп. Это охерительная победища....
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Рынок на сутки вперед (РСВ) - это основной биржевой сегмент нового рынка электроэнергии, на котором происходит продажа электроэнергии для потребителей на ежедневной основе.
Напомним, с сегодняшнего дня, 1 июля 2019 года, в Украине начинает действовать свободный рынок электроэнергии. Теперь за право поставить электричество конечному потребителю будут бороться более 600 трейдеров.
Как сообщалось ранее, 27 июня на площадке "Украинской энергетической биржи" (УЭБ) прошел первый аукцион по продаже электрической энергии для населения. Продано более 4 млн мВт*часов доступной электроэнергии производства государственных НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго".
Также были проведены торги по закупке электроэнергии для нужд операторов систем распределения и оператора системы передачи (функция возложена на НЭК "Укрэнерго"). На них было реализовано 828,8 тысяч мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 МВт*час.
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типа что эл.энергия с ТЭС ахметки 7 евроцентов на 40% дороже чем с ТЭС в Германии 5 эвроцентов это хорошо ?
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вот на шо ты рассчитываешь?когда пишешь тут такое - смех -
Тарифы на электроэнергию для населения (цена за 1 кВт*ч)
Страна
Тариф, грн
Дания
9,51 гр
Германия
9,14 гр
Бельгия
7,81 гр
Италия
7,42 гр
Португалия
7,23 гр
https://gravicappa.com.ua/articles/tarify-na-***************-v-ukraine-i-evrope-interesnyy-obzor-dlya-vladelcev-solnechnyh
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речь в статье об стоимости генерации а не стоимости конечного для потребителя,
в Германии население через налог EEAV в стоимости эл. энергии выплачивает ежегодно 27 лярдов евро дотаций зеленой энергетике ( для крупных потребителей налога нету)
https://www.netztransparenz.de/portals/1/Aktuelle_Daten_zu_den_Einnahmen-_und_Ausgabenpositionen_nach_AusglMechV_Dez_2018.pdf
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А известно ли вам, что цена на электроэнергию в Европе для частных потребителей, те коммунального сектора гораздо выше, чем для промышленных потребителей???!!! Причина: Экономическая! Промышленность это оптовые поставки, которые всегда дешевле в рынке, кроме того для поставки в коммунальный сектор значительные расходы на подстанции, разветвленную инфраструктуру, на персонал которого в разы больше!!!
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Тобі що, повилазило? Оночки купа відрубаних рук, то от за ними якраз і є!
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Вова ще не встиг попіаритись на цьому?
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Со слов гражданина Израиля ИВ...запуск рынка приведет к КАТАСТРОФЕ!!!)))
Так как не учтены его рейдерские интересы...
Не все еще отжато и поделено!
Он протестует))))
Евреи Грося и Вальцман кинули его через ПОЦа!)))
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В конфликт будет подключен боевой ШанПанЗЕ!)))
его уже достали из фонтана и накормили шаурмой)))
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ШанПанЗЕ! - беру на вооружение - можно?)))))))))
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Ура! В Мариуполе для предпринимателей подняли цену на 40 коп. Это охерительная победища....
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Мариуполь за ЗЕ!)))
Они потянут...
Просто нужно немного ПОТЕРПЕТЬ!)))
и станут не просто ЗЕ фанатами...а ЗЕ терпилами...
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причем тут ЗЕ? У влсти твой Гнойсамн и пропередники Пети.
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Если бы Гройсман был мой...как ЗЕ Игрь Валерича
То я был бы гражданином Израиля и твое мнение мне было бы побоку...
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тогда включи мозги и отключи дурные методички.
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Ты мыслишь шаблонно...
Методички...
Порохоботы...
Дайте мальчику булаву...
ЗЕ приде парядак наведе...
И т.п.))))

У тебя в голове не укладывается что минимум для 25% граждан Украины этот ШАУРМЕН является КЛОВАНОМ и пособником РЫГОВ!
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Можна дізнатися де ви таке прочитали?
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У нас запустили не только рынок электрической энергии, но и селькое хозяйство, оборонную промышленность, малый и среднйи бизнес. Все запущено....
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удои с коровы как с козы называлось сельским хозяйством
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шоб ты так жил как - фермеры сейчас - вот ты смешной)))))))
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ну т.е. правильно ли я понимаю, что ахметка, беня итд спонсоры ЗЕ - будут платить на 25% меньше а обычные люди без изменений? И вот хоть убейте, я не верю, что цены на продукцию упадут хотябы на 1 копейку!!!

p.s. олигархам сделал хорошо, когда про людей вспомнишь, пианист?
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Игорь - штаты сказали надо - зеля ответил - есть)))))))
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А Коломойського чому немає на картинці?
Він третій в рейтингу володарів обленерго.

https://biz.censor.net.ua/news/3015082/biznestsenzor_opublikoval_spisok_vladeltsev_vseh_oblenergo
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Последствия "работы" ненасытных ПоРошеновских тварей мы будем выкашливать еще очень долго. Передохните, реформаторы и покращеватели. И как можно быстрее.
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Ай да Порохенко...ай да сукин сын)))))
ЗЕ следующих 5 лет будет бороться с последствиями ПАПИРЕДНИКАВ)))
так шо ЗЕ фунтики времени у него не останется на выполнения своих АБИЦЯНОК!
СТИСНИТЕ БУЛКИ И ЗАТЯНИТЕ ПОЯСА!)))
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Если за 5 лет получится хотя бы на 1/3 исправить то, что наворотил порох - уже будет чудо.
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Перечисляют кучу прелестей от нововведения и преподносят как достижение , что цена для населения не изменится .Ну и спрашивается , зачем этот рынок нужен рядовому потребителю , если он ничего не даёт ?
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Брешет он, это йухло кистион! Старая цена будет держаться очень недолго. В условиях, когда все госструктуры власти устроены для обслуживания олигархии (в том числе и АМКУ), цена на эл. энергию ОБЯЗАНА ползти вверх. Иначе зачем эта реФФорма была нужна!!!
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Ну и дебил! Он считает рынок в одной из жизненно важных для страны ветвей производства и распределения чем-то вроде личного автомобиля, мотор которого можно ЗАПУСТИТЬ поворотом ключа, или нажатием кнопки.


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Рынок электрической энергии успешно запустился, - Кистион//

оооо!!!!!!!

население будет платить за фабрики заводы частников - для ентаго и делали.

ну и кто поверит, что ахметов будет делать что-то , если енто не даст ему дополнительную прибыль??
ну а прибыль ахметова, енто Убыль населения.

Тупорылого быдла.

так и нада-заслужили.

ахахаха

идите томосы переносите с места на место.
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Хорош рынок - 2 продавца, сидящих на одном стуле и прекрасно понимающие, что кроме них купить не у кого. ну прям как в анекдоте - .
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Ага. Вешайте лапшу лохам на уши что так олигофрены и особенно Ахметов пропихивали етот закон чтобы не повышать електроенергию населению. Будет точно так же как с газом. Петя так кричал о перемоге что поднял цену на газ в 10 раз.
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До реформы подключить маленький особняк стоило от 25000грн с "реформой" уже 50000 станет! Идите нахер монополисты!
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