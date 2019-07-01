 Ринок електричної енергії успішно запустився, – Кістіон

"Ринок електричної енергії запустився! Сьогодні відбулися перші торги на ринку "на добу вперед". Вітаю команду ДП "Оператор ринку", НЕК "Укренерго", "Ощадбанк", Андрія Пишного та Ігоря Насалика з вдалим впровадженням важливої для України реформи", – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

Володимир Кістіон окремо зазначив, що на новому ринку ціна електроенергії для населення залишиться незмінною.

"Ціна електроенергії для населення з 1 липня 2019 року залишається незмінною – в середньому 1,08 гривень за кіловат", - підкреслив він.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", на новому біржовому сегменті оптового ринку е/е в неділю відбулися перші торги з продажу е/е на наступну добу Київ.

На торгах продавалися обсяги, необхідні для покриття різниці між законтрактованими за двосторонніми договорами обсягами та прогнозними обсягами споживання протягом наступної після дня торгів доби. Як повідомляється на сайті держпідприємства "Оператор ринку", що відповідає за функціонування РСВ і внутрішньодобового ринку (ВСР), в торговельній зоні "Об'єднана енергосистема України" продано 150,895 млн кВт-год за середньозваженою ціною 1594,188 грн за МВт-год.

Як повідомлялося, "Оператор ринку" опублікував граничні ціни (prices cap) на сегментах нової моделі оптового ринку е/е, які запускаються з 1 липня, – ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку. У період мінімального навантаження (з 00:00 до 08:00 і 23:00 по 24:00) гранична ціна становила 959,12 грн за МВт-год (без ПДВ), в період максимального навантаження (з 08:00 до 23:00) - 2048,23 грн за МВт (без ПДВ).

Як повідомлялося, на липень 2019 року в Україні намічений запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону "Про ринок е/е", прийнятого у квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи з моделі "єдиного покупця" до конкурентного механізму, що передбачає двосторонні договори між виробниками і великими споживачами, постачальниками, введення балансуючого ринку (де будуть розраховуватися різниця між прогнозним і фактичним обсягом споживання і його вартість), ринку "на добу вперед" і внутрішньодобового ринку (на ньому закуповується е/е на найближчі години).

Введення нового конкурентного ринку електроенергії є честю міжнародних зобов'язань України щодо імплементації положень Третього енергопакету Євросоюзу.