 Андрейчиков - це якийсь колега Зеленського, а Комарницького привели ейчари, - Богдан про добір кандидатур голів ОДА

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава офісу президента Андрій Богдан, передає Цензор.НЕТ.
"Всі губернатори відібрані ейчарами. Оскільки йдуть вибори, немає можливості проводити якісь голосування. Хоча була класна ідея, але ми від неї відмовилися, - зробити референдум щодо обрання губернаторів. У нас вибори Верховної Ради, добровільно проголосуйте ще за чотири-п'ять кандидатур, кого ви хочете бачити губернатором. Було б класно, але не встигаємо. Є варіант через рік це поєднати з місцевими виборами. Одеський (Андрій Андрейчик. - Ред.) - це якийсь колега Володимира Олександровича. Десь був у якомусь бізнесі. Було кілька варіантів, але цей найбільш відповідний. Те, що в нього кидають какашки, абсолютно несправедливо. Луганського (Віталія Комарницького. - Ред.), по-моєму, так, ейчари привели. Мій заступник Трофимов може більш детально розповісти. Я лише узгоджував ті кандидатури, які надійшли. Я не розумію, в чому негатив", - заявив він.
"Я не бачив, щоб виступав за "русский мир", чи може я щось пропустив. А другий металобрухтом займався. Він порушував законодавство України? У людей є енергетика, бажання і можливість якийсь час жити за свої гроші і робити реформи. Що таке губернатор? Це запобіжник, комунікатор між бізнесом і суспільством, регіоном і центральною владою. Він повинен доносити правильні сигнали, щоб концентрація влади в регіоні не була в одних руках і щоб ця концентрація не робила якоїсь шкоди розвитку регіону. Мало того, він повинен бути рекламним агентством цього регіону для міжнародних інвесторів. Ці люди всі з бізнесу, освічені, ідеологічно вписуються в нашу систему координат", - додав Богдан.
"Я впевнений, що зі ста людей, яких ми беремо до себе в команду, двадцять потрібно буде терміново втрачати, ще тридцять загубляться в дорозі. Це природний добір. У мене немає кнопки "дайте мені міністра транспорту". Бах, принесли, ідеальний і всім подобається. Немає. В Україні взагалі є глобальна проблема – кадровий дефолт. Спитайте кого хочете. Ви уявляєте призначити 24 губернатори, де їх взяти? Він повинен бути з досвідом. Тобто, вже був на державній службі? О, в нього квартира? О, все!" - резюмував глава Офісу президента.
Раніше Кабмін погодив призначення глав восьми ОДА. Пізніше з'ясувалося, що кандидат на пост глави Одеської ОДА Андрейчиков поставляє металобрухт в невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів. Разом з тим, на думку блогерів, головою Луганської ОДА Зеленський запропонував українофоба з Партії регіонів Комарницького.
Чиста па пацански все абъяснил...
Пацаны, правда, пока не поняли с чем курить этих эйчаров.
******* при каторай нам не жить !
Він повинен бути з досвідом заявив продажний ЗЕбіл. Виходить що "слуга но не українського народу "повинин бути досвідченим злодієм - корупціонером або досвідченим лютим ворогом України бандитом екс-ригоАналом? А може навіть і з досвідом кривавого сепаратиста- терориста ?
Що ж яке саме, таке знайшло і здибало !
Я просто балдею. Они правда не видят в этом ничего такого...Господи, спаси Украину...
Вибачте, але без мату вже не можу, тут вже повний звіздець... То вже не 95 квартал, то вже повний дурдом...
Такую откровенную шоблу тварей какая выдвигается от ЗЕбуинов,ещё Украина не видела..Не понимает он....иди школу закончи,юрист зачмыренный.
Глава Донецкой обл. Кириленко - старший брат которого Евгений Кириленко
проходит по "Миротворцу", как боевик ДНР.
Комарницкий - глава Луганской обл., в 2012 он агитировал за объединение Беларуси, России, Украины. В декабре 2014 на сайте "МВД ЛНР" его называют "сторонником молодой Луганской Народной Республики". Сын Артем - гражданик РФ.
Андрейчиков - глава Одесской обл., его друзья - Кушнир, глава одесской ячейки антиукраинской, пророссийской партии "Родина"; Череп, в 2015 был осужден за намерение захвата гос.власти в Одесской обл. с привлечением боевиков ЛДНР.
- Слушай, откуда знаком?! Когда тот пошёл туалет, Вовик меня спросил: «Ктоооо он такоой этот глава ОГА? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!»
По-перше, "команда" пана Зеленського почала списувати грубі порушення законодавства на війну. По-друге, "классные идеи" пана Богдана ніяким чином не повинні заміняти українське законодавство. І третє, пан Зеленський грубо порушив свої обіцянки.
Кадри у "команду" пана Зеленського добираються по старому принципу, якісь ЕйчАри та інше - то дурне окозамилювання для "лохторату" таке ж як і "сліпий траст" Порошенка. Так і збиралися "команди" в Україні до цих пір.
Але ці "команди" досить швидко отримували справжню назву - БАНДА. І народ починав скандувати "Банду геть". Пан Зеленський з такими "більшовицькими" методами швидше нарветься на "Банду геть" ніж він думає.
Ты не мог до выборов президента вывалить свои мысли и идеи, дабы дурь ваша видна всем была?