EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  7101  126
Все про:призначення (387) ОДА (610) Богдан Андрій (67)

 Андрейчиков - це якийсь колега Зеленського, а Комарницького привели ейчари, - Богдан про добір кандидатур голів ОДА

Глава Офісу президента Андрій Богдан сказав, що не розуміє "у чому негатив" у можливому призначення голів Одеської і Луганської облдержадміністрацій Андрія Андрейчикова і Віталія Комарницького.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава офісу президента Андрій Богдан, передає Цензор.НЕТ.

"Всі губернатори відібрані ейчарами. Оскільки йдуть вибори, немає можливості проводити якісь голосування. Хоча була класна ідея, але ми від неї відмовилися, - зробити референдум щодо обрання губернаторів. У нас вибори Верховної Ради, добровільно проголосуйте ще за чотири-п'ять кандидатур, кого ви хочете бачити губернатором. Було б класно, але не встигаємо. Є варіант через рік це поєднати з місцевими виборами. Одеський (Андрій Андрейчик. - Ред.) - це якийсь колега Володимира Олександровича. Десь був у якомусь бізнесі. Було кілька варіантів, але цей найбільш відповідний. Те, що в нього кидають какашки, абсолютно несправедливо. Луганського (Віталія Комарницького. - Ред.), по-моєму, так, ейчари привели. Мій заступник Трофимов може більш детально розповісти. Я лише узгоджував ті кандидатури, які надійшли. Я не розумію, в чому негатив", - заявив він.

"Я не бачив, щоб виступав за "русский мир", чи може я щось пропустив. А другий металобрухтом займався. Він порушував законодавство України? У людей є енергетика, бажання і можливість якийсь час жити за свої гроші і робити реформи. Що таке губернатор? Це запобіжник, комунікатор між бізнесом і суспільством, регіоном і центральною владою. Він повинен доносити правильні сигнали, щоб концентрація влади в регіоні не була в одних руках і щоб ця концентрація не робила якоїсь шкоди розвитку регіону. Мало того, він повинен бути рекламним агентством цього регіону для міжнародних інвесторів. Ці люди всі з бізнесу, освічені, ідеологічно вписуються в нашу систему координат", - додав Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У кандидата на голову Донецької ОДА Кириленка брат - терорист із окупованої Макіївки, - УП

Читайте також: Баканов узявся до розстановки кадрів у СБУ: крім Баранецького на затвердження Зеленському подав кандидатури ще 3 своїх заступників, - Бутусов

"Я впевнений, що зі ста людей, яких ми беремо до себе в команду, двадцять потрібно буде терміново втрачати, ще тридцять загубляться в дорозі. Це природний добір. У мене немає кнопки "дайте мені міністра транспорту". Бах, принесли, ідеальний і всім подобається. Немає. В Україні взагалі є глобальна проблема – кадровий дефолт. Спитайте кого хочете. Ви уявляєте призначити 24 губернатори, де їх взяти? Він повинен бути з досвідом. Тобто, вже був на державній службі? О, в нього квартира? О, все!" - резюмував глава Офісу президента.

Раніше Кабмін погодив призначення глав восьми ОДА. Пізніше з'ясувалося, що кандидат на пост глави Одеської ОДА Андрейчиков поставляє металобрухт в невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів. Разом з тим, на думку блогерів, головою Луганської ОДА Зеленський запропонував українофоба з Партії регіонів Комарницького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134897
 
   
 Топ коментарі
 
какой-та колега какого-то знакомого, мде... зебилы кого вы выбрали? не сделайте ошибок на парламентских выборах!!!
 показати весь коментар
 
какими "эйчарами"? вы обещали конкурс в фейсбуке!
а тут оказывается один "какой то коллега" а второго просто "привели"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А манера спілкування у глави офісу, це щось
Чиста па пацански все абъяснил...
 показати весь коментар
 
 
Главное на доступном языке.
Пацаны, правда, пока не поняли с чем курить этих эйчаров.
 показати весь коментар
 
 
******* ЗЕлености нашей
******* при каторай нам не жить !
 показати весь коментар
 
 


Він повинен бути з досвідом заявив продажний ЗЕбіл. Виходить що "слуга но не українського народу "повинин бути досвідченим злодієм - корупціонером або досвідченим лютим ворогом України бандитом екс-ригоАналом? А може навіть і з досвідом кривавого сепаратиста- терориста ?
Що ж яке саме, таке знайшло і здибало !
 показати весь коментар
 
 
"Одесский (Андрей Андрейчиков. - Ред.) - это какой-то коллега Владимира Александровича. Где-то был в каком-то бизнесе. Было несколько вариантов, но этот самый подходящий. То, что в него кидают какашки, абсолютно несправедливо."


Я просто балдею. Они правда не видят в этом ничего такого...Господи, спаси Украину...


 показати весь коментар
 
 
Бліать! В мене сусід хрон також металоломом займається і макулаторою. А ще й склотару збирає! А давайте і його в хубернатори!
Вибачте, але без мату вже не можу, тут вже повний звіздець... То вже не 95 квартал, то вже повний дурдом...
 показати весь коментар
 
 
Цікавить завод набоїв, а не ім'я губернаторів.
 показати весь коментар
 
 
Зе ещё себя сдерживает до 21 июля. Потом раскроется, оху@@м
 показати весь коментар
 
клоун говорил, что порошенко привел друзей и кумовей во власть, а сейчас что изменилось? Андрейчиков - це якийсь колега Зеленського, а Комарницького привели ейчари, - Богдан про добір кандидатур голів ОДА - Цензор.НЕТ 4904
 показати весь коментар
 
 
А ваш канал вообще что-то понимает???
Такую откровенную шоблу тварей какая выдвигается от ЗЕбуинов,ещё Украина не видела..Не понимает он....иди школу закончи,юрист зачмыренный.
 показати весь коментар
 
 
Этот ***** не понимает в чем негатив?
Глава Донецкой обл. Кириленко - старший брат которого Евгений Кириленко
проходит по "Миротворцу", как боевик ДНР.
Комарницкий - глава Луганской обл., в 2012 он агитировал за объединение Беларуси, России, Украины. В декабре 2014 на сайте "МВД ЛНР" его называют "сторонником молодой Луганской Народной Республики". Сын Артем - гражданик РФ.
Андрейчиков - глава Одесской обл., его друзья - Кушнир, глава одесской ячейки антиукраинской, пророссийской партии "Родина"; Череп, в 2015 был осужден за намерение захвата гос.власти в Одесской обл. с привлечением боевиков ЛДНР.
 показати весь коментар
 
 
"Таваристчь ни панимаит..." (Аркадий Райкин)...Похоже,эта шайка-лейка вообще не понимает,что "босявить" им уже никто не даст.Люди прошли майдан.Сотни тысяч прошли войну и имеют не только боевой опыт,но и резкое желание "наводить справедливость".А уж "кинутая" поддельшиком шоколада вся страна тем более не даст развалить то,что ещё качаясь,но стоит.ЛЮДИ НЕ ПРОСТЯТ УЖЕ ДАЖЕ МАЛЫХ ОШИБОК.Вот поэтому,идя "в президенты не по -приколу" Зеленский должен был понимать,что именно с него будут спрашивать за всё,что не сделано с момента Майдана.И вот такие Сощуренные главы президентского офиса....Мохнатые Ашкенази ,находящиеся в производстве по мошенничеству в особо крупных должны Зеленским контролироваться.потому как с него в первую очередь будут спрашивать (и не по-приколу)...
 показати весь коментар
 
- А вот глава ОГА утверждает, что он не был знаком с Зеленским…
- Слушай, откуда знаком?! Когда тот пошёл туалет, Вовик меня спросил: «Ктоооо он такоой этот глава ОГА? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!»
 показати весь коментар
 
Саакашвили и только он. Его сила все расставит по местам.
 показати весь коментар
 
"Я не понимаю!!! Я не понимаю!!! Было бы классно... Эйчары привели... Какойто коллега, по какомуто бизнесу... Я не в курсе... А шо такого? Я честно не понимаю!!!" (с) Осталось еще усы топорщащиеся приделать и будет второй песков, только узкоглазый. Будет теперь населению этой страны регулярно сеансы уринотерапии в глаза справлять
 показати весь коментар
 
 
Кто бы подсчитал, сколько крышек люков украли эти "занимающиеся металлоломом" красавцы? Наверное, не один миллион.
 показати весь коментар
 
 
І це каже професійний юрист!
По-перше, "команда" пана Зеленського почала списувати грубі порушення законодавства на війну. По-друге, "классные идеи" пана Богдана ніяким чином не повинні заміняти українське законодавство. І третє, пан Зеленський грубо порушив свої обіцянки.
Кадри у "команду" пана Зеленського добираються по старому принципу, якісь ЕйчАри та інше - то дурне окозамилювання для "лохторату" таке ж як і "сліпий траст" Порошенка. Так і збиралися "команди" в Україні до цих пір.
Але ці "команди" досить швидко отримували справжню назву - БАНДА. І народ починав скандувати "Банду геть". Пан Зеленський з такими "більшовицькими" методами швидше нарветься на "Банду геть" ніж він думає.
 показати весь коментар
 
 
Кожне відкриття рота Богданом це -1% підтримки квазі-партії Зеленського, кожне подібне призначення "знайомий по бізнесу" і "хтось привів" це -2% підтримки. Схоже, пан Зеленський вирішив пройти шлях Порошенка до політичної поразки прискореним темпом.
 показати весь коментар
 
 
Чего же ты такой тупой, лезешь управлять государством, раз не понимаешь элементарных вещей?
Ты не мог до выборов президента вывалить свои мысли и идеи, дабы дурь ваша видна всем была? Андрейчиков - це якийсь колега Зеленського, а Комарницького привели ейчари, - Богдан про добір кандидатур голів ОДА - Цензор.НЕТ 8610
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАндрейчиков - це якийсь колега Зеленського, а Комарницького привели ейчари, - Богдан про добір кандидатур голів ОДА
 
 
 
 
 
 вгору