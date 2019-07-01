 Андрейчиков - це якийсь колега Зеленського, а Комарницького привели ейчари, - Богдан про добір кандидатур голів ОДА

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава офісу президента Андрій Богдан, передає Цензор.НЕТ.

"Всі губернатори відібрані ейчарами. Оскільки йдуть вибори, немає можливості проводити якісь голосування. Хоча була класна ідея, але ми від неї відмовилися, - зробити референдум щодо обрання губернаторів. У нас вибори Верховної Ради, добровільно проголосуйте ще за чотири-п'ять кандидатур, кого ви хочете бачити губернатором. Було б класно, але не встигаємо. Є варіант через рік це поєднати з місцевими виборами. Одеський (Андрій Андрейчик. - Ред.) - це якийсь колега Володимира Олександровича. Десь був у якомусь бізнесі. Було кілька варіантів, але цей найбільш відповідний. Те, що в нього кидають какашки, абсолютно несправедливо. Луганського (Віталія Комарницького. - Ред.), по-моєму, так, ейчари привели. Мій заступник Трофимов може більш детально розповісти. Я лише узгоджував ті кандидатури, які надійшли. Я не розумію, в чому негатив", - заявив він.

"Я не бачив, щоб виступав за "русский мир", чи може я щось пропустив. А другий металобрухтом займався. Він порушував законодавство України? У людей є енергетика, бажання і можливість якийсь час жити за свої гроші і робити реформи. Що таке губернатор? Це запобіжник, комунікатор між бізнесом і суспільством, регіоном і центральною владою. Він повинен доносити правильні сигнали, щоб концентрація влади в регіоні не була в одних руках і щоб ця концентрація не робила якоїсь шкоди розвитку регіону. Мало того, він повинен бути рекламним агентством цього регіону для міжнародних інвесторів. Ці люди всі з бізнесу, освічені, ідеологічно вписуються в нашу систему координат", - додав Богдан.

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"Я впевнений, що зі ста людей, яких ми беремо до себе в команду, двадцять потрібно буде терміново втрачати, ще тридцять загубляться в дорозі. Це природний добір. У мене немає кнопки "дайте мені міністра транспорту". Бах, принесли, ідеальний і всім подобається. Немає. В Україні взагалі є глобальна проблема – кадровий дефолт. Спитайте кого хочете. Ви уявляєте призначити 24 губернатори, де їх взяти? Він повинен бути з досвідом. Тобто, вже був на державній службі? О, в нього квартира? О, все!" - резюмував глава Офісу президента.

Раніше Кабмін погодив призначення глав восьми ОДА. Пізніше з'ясувалося, що кандидат на пост глави Одеської ОДА Андрейчиков поставляє металобрухт в невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів. Разом з тим, на думку блогерів, головою Луганської ОДА Зеленський запропонував українофоба з Партії регіонів Комарницького.