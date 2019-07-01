 Ніякої зради немає. Перемоги, поки що, теж немає, - Зеленський про розведення сил у Станиці Луганській. ВIДЕО

Відео розміщено у фейсбуці глави держави, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відхід від лінії розмежування вогню відбувся з обох сторін - як ЗСУ, так і найманців РФ, "і це зафіксувала і підтвердила ОБСЄ".

Він вважає, що така подія відбулася "завдяки розблокуванню мінського процесу".

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"Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов'язання. Не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну. Але, мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни - ця надія з'явилася", - сказав президент.

Зеленський також попросив "не піддаватися на паніку і провокації, і дати можливість нашим воїнам, нашій армії і нашим дипломатам виконувати свою дуже потужну і дуже складну роботу".

"Будь ласка, все-таки зберігаймо спокій. Ніякої зради немає. Перемоги, поки що, на жаль, теж немає. Але, мені здається, це перший наш невеликий реальний успіх", - резюмував він.