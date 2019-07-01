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 Політика України
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 Ніякої зради немає. Перемоги, поки що, теж немає, - Зеленський про розведення сил у Станиці Луганській. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав ролик, в якому повідомив, що сьогодні, 1 липня, в Станиці Луганській на Луганщині відбулося розведення військ і сил.

Відео розміщено у фейсбуці глави держави, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відхід від лінії розмежування вогню відбувся з обох сторін - як ЗСУ, так і найманців РФ, "і це зафіксувала і підтвердила ОБСЄ".

Він вважає, що така подія відбулася "завдяки розблокуванню мінського процесу".

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"Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов'язання. Не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну. Але, мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни - ця надія з'явилася", - сказав президент.

Зеленський також попросив "не піддаватися на паніку і провокації, і дати можливість нашим воїнам, нашій армії і нашим дипломатам виконувати свою дуже потужну і дуже складну роботу".

"Будь ласка, все-таки зберігаймо спокій. Ніякої зради немає. Перемоги, поки що, на жаль, теж немає. Але, мені здається, це перший наш невеликий реальний успіх", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134895
 
   
 Топ коментарі
 
он по понедельникам ролики с будуна выкладывает?
где ты сука три дня шорхался? бухал на даче? отдыхал? устал падла зеленая
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Похоже президента в Украине тоже нет.
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Во первых: это не ОБЯЗАННОСТИ, а обязательства в рамках кучи пунктов договоренностей.
Во вторых: разведение сторон было и раньше, только всегда нарушалось со стороны боевиков и приходилось возвращаться на позиции.... И если есть мозги, то возникает вопрос, что изменилось и какая поступила команда боевикам и почему сейчас?!
Подарков от Рашки не бывает в принципе и если она что то "дарит", то приходится возвращать стократно, так, что с вероятностью 99% это таки "зрада"
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Всё можно оправдать словами, главное правильные слова подобрать и произносить с правильной интонацией.
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Володя может назад в Квартал... ну нох это президенство.
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голос сдерживает что бы жену не разбудить? Это так Президент страны обращается к своему народу ?
Нда,...

Спасибо, что снимал не в трусах и не из кухни... )))
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Знаю Станицу хорошо, но куда они там отводят даже представить не могу. Сепары на горе, а нашим сзади вообще места нет, это на новом мосту, на старом мосту тоже самое, сепары на горе, а наши уже в поселке. Есть еще ж.д. мост, но там уголек ахметовский с Роттердама ходит.
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А чого він напівпошепки?Щоб Лєна не прокинулась і запотиличника не дала?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНіякої зради немає. Перемоги, поки що, теж немає, - Зеленський про розведення сил у Станиці Луганській. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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