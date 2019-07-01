 Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України", - зазначив Богдан.
Відповідаючи на запитання, "а якщо так само захоче Харків і Одеса", Богдан сказав: "Тоді всіх змусьмо розмовляти по-українськи? Тоді зупинімося на тому, що Україна - це у нас буде Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області. Ми маємо шукати компроміси або ми маємо всім нав'язувати думку якоїсь частини України?"
Водочас Богдан виступає проти того, щоб зробити російську другою державною.
"Я сам зі Львова, у мене ж там "бандерівці", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати", - уточнив він.
PS Не обожрись шоколадом, представляя, что это - задница Порошенка. Соболезную, калика ты безмозглый, твоей аллергии на сою.
И что с этого? В быту хоть на китайском разговаривай - кто-то преследует за это?
Но хоть я и разговариваю, пишу и думаю на русском, я категорически против того, чтобы в Украине сделали русским - вторым государственным языком.
Закону України
"Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 45, ст.2043)
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України "Про засади державної мовної політики" право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Законом України "Про засади державної мовної політики", іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
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Так от проблема мови була за межами десяти проблем, які назвали респонденти. В першу трійку потрапили - економіка, корупція, війна.
Взагалі, питання мови перед виборами витягують тупорилі політики.
Дуже шкода, що народ ведеться на дану "проблему"
У тебя в сарае построен нефтеперегонный заводик ?
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Это утверждение чиновника в точности повторяет тезисы российской пропаганды, утверждающей, что «восстание» на Донбассе началось из-за страданий по языку. Но это - ложь. На Донбассе не было никакого восстания, а было вторжение российских диверсантов, а затем и регулярных войск и предательство местных чиновников и силовиков. Вот что там было. Вот почему на освобождённых территориях Донбасса никто не говорит, что его ущемляют по языку.
Жители Донбасса - такие же русифицированные украинцы, как и многие другие жители восточных и южных областей страны. И задача государства - вернуть им родной язык, а не содействовать сохранению позиций империи с помощью собственных законов.
Впрочем, для кого я это все пишу? Я уж и не знаю, что должны ещё сказать и сделать чиновники Зеленского, чтобы украинцы поняли: новая власть - это старая власть. Модернизированная версия Партии Регионов, чьи намерения и действия приведут к такому же кризису и краху, как и действия их предшественников.
Отто!!!
Але з точки зору рейтингу партії - це жах.
А взагалі такі питання зовсім не треба підіймати.
Я так бачу Зеленський вирішив зовсім знизити рейтинг своєї партіїї до рівня жопоблоку.
Молодець Зебіл. Давай, вперед. Саака натягне твоє око тобі на сраку.
А ще прийде Кошулінський і допоможе.
вступать в нато
"? Тогда остановимся на том, что Украина - это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?".
Источник: https://censor.net.ua/n3134892"
чем это хуже того что оно сказало?
сдадутпродадут страну. Уверен за дорого. Беня свой профит не упустит. Забывая, что дело имеют с особистами. И помчатся купцы-продавцы, подвывая, по забугорьям, если их в каком-нибудь "Аушвиц-Бровары" не приморят доблестные чекисты.
+100500
самое время вбросить камень "мовне питання", чтоб пошли круги и поднялась муляка...
Глава Офиса президента Андрей Богдан сделал неожиданное признание о том, что бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов его многолетний друг. Об этом Богдан сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".
Стало известно о том, что вопрос, связанный с переименованием Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры, подумывают вынести на референдум. Так, от руководителя офиса президента Андрея Богдана поступило заявление о том, что он бы вынес вопрос с переименованием Московского проспекта в проспект Степана Бендеры на референдум. "РБК-Украина".