 Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України", - зазначив Богдан.

Відповідаючи на запитання, "а якщо так само захоче Харків і Одеса", Богдан сказав: "Тоді всіх змусьмо розмовляти по-українськи? Тоді зупинімося на тому, що Україна - це у нас буде Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області. Ми маємо шукати компроміси або ми маємо всім нав'язувати думку якоїсь частини України?"

Водочас Богдан виступає проти того, щоб зробити російську другою державною.

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"Я сам зі Львова, у мене ж там "бандерівці", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати", - уточнив він.