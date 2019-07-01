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 Політика України
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Все про:мова (369) Богдан Андрій (67)

 Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан

Глава офісу президента Андрій Богдан заявив, що "дозволив би Донецьку і Луганську державну - українську, регіональну - російську", але за однієї умови.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України", - зазначив Богдан.

Відповідаючи на запитання, "а якщо так само захоче Харків і Одеса", Богдан сказав: "Тоді всіх змусьмо розмовляти по-українськи? Тоді зупинімося на тому, що Україна - це у нас буде Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області. Ми маємо шукати компроміси або ми маємо всім нав'язувати думку якоїсь частини України?"

Водочас Богдан виступає проти того, щоб зробити російську другою державною.

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"Я сам зі Львова, у мене ж там "бандерівці", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати", - уточнив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134892
 
   
 Топ коментарі
 
Это он признал, что Домбабве и Лугандон не территория Украины?.. Я бы разрешил Донецку и Луганску региональный русский язык, если они будут территорией Украины, - Богдан - Цензор.НЕТ 8231
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Тупо работает на раскол страны.
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Ці дебіли навіть не розуміють чому саме іде війна. Кацапських телеканалів надивилися, чи від народження недоумки?
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території не балакають, то поголов'я окупантів патякайє йєзиком - от хай поголов'я урускойєичних і валить в мордор з усіма пожитками, а земля українська - її більше не випускають
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Як бы цей клоун був українцем ,то знав би що Луганська область є напів україномовна (Старобільський,Сватівський,Новопсковський,Марківський,Білокуракінський,Новоайдарський,Троїцький район взагалі на 80% україномовні),і питання не в мові а в тому що влада там була завжди антиукраїнська яка весь час розповідала місцевим про те що вони годують дуже страшних бендерівців.
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Маленьким детям тоже говорят - не будешь плакать дам тебе конфету. К сожалению, не только Зе не "Копенгаген" в политике, но и вся его команда ближе к термину "Лохаридзе".
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Російську слід викорінювати хоч би того, що там через слово - матюк. Як тільки українськомовний хоче нахамити, відразу переходить на общєпрінятий.
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Молодец, всё правильно. В столице, на юге и востоке больше половины в быту говорит по-русски. Ну а соевые боты - шваль, как всегда.
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у бота йєзиковий процессор заглючив?
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это ты не у меня, а сам у себя спрашиваешь.
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Да вы оба молодцы, дилинь в лампасах ты аквафрешная-дерьмовая. Но я вот в Киеве слышу, что большинство - на украинском. Тут, видно, всё зависит от того, где бываешь: на базарчике у ларька с шаурмой - так маэстро по шаурме кроме родного языка гор и степей только тот, который по счастью влез и в твою башку, знает.

PS Не обожрись шоколадом, представляя, что это - задница Порошенка. Соболезную, калика ты безмозглый, твоей аллергии на сою.
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о, ты написал на русском. не я, а ты дилинь в лампасах аквафрешная-дерьмовая. не я, а ты любитель шаурмы. А вот ps ты не мне, а себе написал. Читай себе перед зеркалом раз 30: "Не обожрись шоколадом, представляя, что это - задница Порошенка. Соболезную, калика ты безмозглый, твоей аллергии на сою."
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Кроме того, что разговаривает на русском в быту, так и пишет тут же на форуме. Вот типа меня?
И что с этого? В быту хоть на китайском разговаривай - кто-то преследует за это?
Но хоть я и разговариваю, пишу и думаю на русском, я категорически против того, чтобы в Украине сделали русским - вторым государственным языком.
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А кто разрешил или запретил русский язык самой этой богоданной приставке к зеле?
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ЭТО ПРОВЕРКА НАЦИИ НА ВШИВОСТЬ: на шо способен донецкий олигархат, винницкий, нынче днепропетровский - это огонь-вода и медные трубы бабушки ненилы относительно доброго барина, который приедет и ЧЕСТНО рассудит... ЗЫ... украинец, УБЕЙ В СЕБЕ НЕНИЛУ, ЖДУНА НАШАРУ МАННЫ НЕБЕСНОЙ, по приколу положившего на свою судьбу детородный орган. Начинай наконец-то сам вершить свою судьбу... ЗЫ... УКРАИНЕЦ, ты хоть осознал, как ты со злостью(по приколу) пошутил-НАДРУГАЛСЯ над собоЮ.
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А де ви були 31 серпня 2015-го року, коли нація проходила реальний тест на вшивість?

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Вы - из клуба "почемучек" или шобы нее молчать?... ЗЫ...для того, кто в теме, в моей теме избыток инфы. Потому ее и удаляю.
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ОРДЛО з язиком було освячено БПП в союзі з ОП осв'ячено у Верховній Раді під керівництвом Парубія і підписаного Порошенком.
Закону України
"Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 45, ст.2043)

Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України "Про засади державної мовної політики" право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Законом України "Про засади державної мовної політики", іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
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Треть голосов СН потеряет из за этого сказочного дол*о*ба.
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Десь в 2018 році було проведено опитування. Там було таке питання (приблизно): - в чому головна проблема України.
Так от проблема мови була за межами десяти проблем, які назвали респонденти. В першу трійку потрапили - економіка, корупція, війна.
Взагалі, питання мови перед виборами витягують тупорилі політики.
Дуже шкода, що народ ведеться на дану "проблему"
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Та нарен этот лугандон втарахтел!!! Вы парад пленных с помывкой асфальта забыли или сотни тысячь скорбящих на похоронах террористов???!!!! Воевать нужно только за территорию, иначе лугандон и нахрен не нужен!!!! Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан - Цензор.НЕТ 5927
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Ви про торгових партнерів? Нагадати, як розганяли тих, хто був проти торгівлі на крові?
Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан - Цензор.НЕТ 5353 Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан - Цензор.НЕТ 4183
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Расскажи, чем ты заправишь танки, БТРы, тепловозы, теплоходы, автобусы, грузовики, если не "белорусской" соляркой ?
У тебя в сарае построен нефтеперегонный заводик ?
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товарищь, Не пойму, страдает заскорузглостью мысли или же трындит, как зебеля, по приколу.
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1-й пункт (исходя из опыта личного общения с этим персонажем здесь)
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Так, міг би просто сказати що, будемо виконувати закон підписаний Порошенко
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Из интервью главы президентского офиса Андрея Богдана следует, что ситуацию на Донбассе можно урегулировать, если признать за жителями региона право говорить на русском языке и вернуться к модели «региональных языков» времён закона Кивалова-Колесниченко.
Это утверждение чиновника в точности повторяет тезисы российской пропаганды, утверждающей, что «восстание» на Донбассе началось из-за страданий по языку. Но это - ложь. На Донбассе не было никакого восстания, а было вторжение российских диверсантов, а затем и регулярных войск и предательство местных чиновников и силовиков. Вот что там было. Вот почему на освобождённых территориях Донбасса никто не говорит, что его ущемляют по языку.
Жители Донбасса - такие же русифицированные украинцы, как и многие другие жители восточных и южных областей страны. И задача государства - вернуть им родной язык, а не содействовать сохранению позиций империи с помощью собственных законов.
Впрочем, для кого я это все пишу? Я уж и не знаю, что должны ещё сказать и сделать чиновники Зеленского, чтобы украинцы поняли: новая власть - это старая власть. Модернизированная версия Партии Регионов, чьи намерения и действия приведут к такому же кризису и краху, как и действия их предшественников.
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Він просто каже що буде виконувати закон прийнятий БПП разом з ОП під керівництвом Парубія і підписаний Порошенком "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"
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шановний забудьте. про олiгархат, бо на попку-дурачка стаете схожi. Або краще пошийте iх в дурники - покажiть свiй потенцiал, якщо вiн е.
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А сколько ядерных боезарядов было у Порошенко, когда "друзья Украины" Меркель и Олланд потребовали от него подписать этот закон ? У противника было 10 тысяч таких боезарядов.
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На Донбассе не было никакого восстания, а было вторжение российских диверсантов, а затем и регулярных войск и предательство местных чиновников и силовиков.

Отто!!!
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З точки зору повернення територій, це вірно. Але як тимчасове рішення.
Але з точки зору рейтингу партії - це жах.
А взагалі такі питання зовсім не треба підіймати.

Я так бачу Зеленський вирішив зовсім знизити рейтинг своєї партіїї до рівня жопоблоку.

Молодець Зебіл. Давай, вперед. Саака натягне твоє око тобі на сраку.
А ще прийде Кошулінський і допоможе.
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Европейские ценности оказались успокоением перед закланием. В дело вступили цинизм и жесткость. Теперь все наработки и опыт расселения кацапоф можно применять без тени сомнения!!! Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан - Цензор.НЕТ 3010
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Я имел ввиду, шо украинцам необходимо применят методы кацапоф, но уже для собственного расселения.
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""Давайте тогда всех заставим"
вступать в нато
"? Тогда остановимся на том, что Украина - это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?".
Источник: https://censor.net.ua/n3134892"
чем это хуже того что оно сказало?
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Розумні вчаться на чужих помилках, дурні на своїх а Богдан не розуміє їх взагалі.
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Как узнать негодяя: "- Вы антисемит? - Ну что вы, у меня есть хороший друг, знакомый (нужное подчеркнуть) еврей. - Вы поддерживаете развал страны? - Ну что вы, я родился во Львовской обл.( можно добавить - "в схроне"), я патриот Украины! Но надо решать с Донецкой и Луганской обл ( обратите не "ОРДЛО", а о "Донецк и Луганск")". Вот так step by step и сдадут продадут страну. Уверен за дорого. Беня свой профит не упустит. Забывая, что дело имеют с особистами. И помчатся купцы-продавцы, подвывая, по забугорьям, если их в каком-нибудь "Аушвиц-Бровары" не приморят доблестные чекисты.
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Та у цього Богдана й морда якась придуркувата.
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Вот уже подонок так подонок, хотя чего от него ещё ожидать? Всё таки похоже на то, что Коломойский договорился с кацапами чтобы спасти свою задницу от американской тюрьмы, очень ему не хочется рядом с Фирташем оказаться. Пора открывать схроны на огородах и чистить пулемёты.
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>Коломойский договорился с кацапами чтобы спасти свою задницу от американской тюрьмы


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Антиукраїнське шобло .Це ж вже було в нашій історії , Коли Троцькі -Кагановичі , правили нашими землями , тоді українці купилися на "мир , справедливість і тд" а в результаті отримали тотальне знищення . Нині їх внуки загарбників врахувавши помилки , зроблять так що українці взагалі зникнуть . Голодомор -Геноцид був квіточками .
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если хреново с экономикой, социалкой и на международной арене...
самое время вбросить камень "мовне питання", чтоб пошли круги и поднялась муляка...
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"Да, Портнов мой многолетний друг", - глава Офиса Зеленского удивил признанием об одиозном чиновнике Януковича 1 июля 2019
​Глава Офиса президента Андрей Богдан сделал неожиданное признание о том, что бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов его многолетний друг. Об этом Богдан сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".
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У Зеленского заговорили о новом скандальном референдуме 1 июля 2019,
Стало известно о том, что вопрос, связанный с переименованием Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры, подумывают вынести на референдум. Так, от руководителя офиса президента Андрея Богдана поступило заявление о том, что он бы вынес вопрос с переименованием Московского проспекта в проспект Степана Бендеры на референдум. "РБК-Украина".
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А я бы разрешил вешать таких политиков вдоль дорог.
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Новая власть - это старая власть. Модернизированная версия Партии Регионов, чьи намерения и действия приведут к такому же кризису и краху, как и действия их предшественников.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан
 
 
 
 
 
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