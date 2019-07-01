 Від сьогодні для фізосіб посилки з-за кордону вартістю від 100 євро оподатковуватимуться ПДВ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "112 Україна".
З 1 липня поточного року до кінця 2020 року міжнародні посилки вартістю понад еквівалент 100 євро від одного відправника одному одержувачу - фізичній особі обкладатимуться податком на додану вартість (ПДВ, 20% вартості).
Тим часом для юросіб та фізичних осіб-підприємців порогова вартість так і лишатиметься на рівні 150 євро.
Як відомо, щоб розрахувати вартість посилки, застосовуватимуть офіційний курс, встановленим НБУ на 00:00 дня подання митної декларації або визначення податкових зобов'язань.
База оподаткування для юросіб та ФОП - митна вартість, а для фізичних осіб - фактурна вартість.
Нагадаємо, нові правила оподаткування посилок з-за кордону набули чинності з 1 січня 2019 року. Відповідні зміни до законодавства Верховна Рада ухвалила бюджетної ночі з 22 на 23 листопада 236 голосами народних депутатів, підтримавши закон № 9260 про внесення змін до Податкового кодексу.
"Президент Владимир Зеленский намерен перенести свой офис с улицы Банковой в Украинский дом, где через все здание будет расти дерево, воздух летом охладит фонтан, а воду нагреет солнце, рассказывает о проекте журнал Новое Время."
"Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65‑ю позицию в списке партии Слуга народа."
"В целом на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Причем, по словам разработчиков президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а «европейские гранты»."
А теперь представьте степень офигевания в ЕС, что их деньги, которые выделяются для реформ в Украине и чтобы поддержать страну, которая столкнулась с российской агрессией, пойдут на новую Администрацию Президента, при чем реконструкцию будет проводить фирма, глава которой входит в президентскую партию. Представьте что было бы с зеленофилами, если бы подобную реконструкцию начал бы Порошенко.
На нюх?