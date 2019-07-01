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 Економіка, Суспільство
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Все про:податки (727) Податковий кодекс (90) Євросоюз (2535)

 Від сьогодні для фізосіб посилки з-за кордону вартістю від 100 євро оподатковуватимуться ПДВ

В Україні від сьогодні дня посилки з-за кордону для фізосіб вартістю від 100 євро будуть обкладатися податком на додану вартість (20%). Це передбачено законом № 2628-VIII про зміни до Податкового кодексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "112 Україна".

З 1 липня поточного року до кінця 2020 року міжнародні посилки вартістю понад еквівалент 100 євро від одного відправника одному одержувачу - фізичній особі обкладатимуться податком на додану вартість (ПДВ, 20% вартості).

Тим часом для юросіб та фізичних осіб-підприємців порогова вартість так і лишатиметься на рівні 150 євро.

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Як відомо, щоб розрахувати вартість посилки, застосовуватимуть офіційний курс, встановленим НБУ на 00:00 дня подання митної декларації або визначення податкових зобов'язань.

База оподаткування для юросіб та ФОП - митна вартість, а для фізичних осіб - фактурна вартість.

Нагадаємо, нові правила оподаткування посилок з-за кордону набули чинності з 1 січня 2019 року. Відповідні зміни до законодавства Верховна Рада ухвалила бюджетної ночі з 22 на 23 листопада 236 голосами народних депутатів, підтримавши закон № 9260 про внесення змін до Податкового кодексу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134890
 
 
 Топ коментарі
 
Напоминание порохоботам, чтобы не поскудили Зеленского, принимали не при нем.
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Напомним, новые правила налогообложения посылок из-за границы вступили в силу с 1 января 2019 года. Соответствующие изменения в законодательство Верховная Рада приняла в бюджетную ночь с 22 на 23 ноября 236 голосами народных депутатов, поддержав закон № 9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс.Источник: https://censor.net.ua/n3134890
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И это правильно...
Простой Зе-нарид не хочет работать и платить налоги, а деньги в бюджет нужно откуда то брать..
На новый офис преЗедента к примеру... С сегодняшнего дня посылки из-за границы для физлиц стоимостью от 100 евро будут облагаться НДС - Цензор.НЕТ 5953
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та ладно, всем было очевидно, при отступлении барыга будет все взрывать и разрушать по-новому максимуму
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Ещё одно "досягнення" великолепной рады. Им бы работать да работать на благо Ахметова и магазинов типа цитруса и алло ... Но их выгнали сценой метлой(пока ещё нет) а петькин зашореный лектора подставил одну щеку потом вторую и так ниже пошло...
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Последствия "работы" ненасытных ПоРошеновских тварей мы будем выкашливать еще очень долго. Передохните, реформаторы и покращеватели. И как можно быстрее.
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Да, теперь ЗЕ сможет построить новый офис в стиле опенспайс нью модерн. Выбрали - платите!
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та всю каденцию термоса. мы уже догадались. Від сьогодні посилки з-за кордону для фізосіб вартістю від 100 євро оподатковуватимуться ПДВ - Цензор.НЕТ 3826
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Хватит пенять на Петю, ЗЕ президент или нет. Чего, отменить не может? Отменил более 400 устаревших документов, а этот нет. Сопляков набрали в правительство.
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Петя отменил январьские законы яныка. Еще раз утверждаю, при Пете такого не было. Наоборот, Петя такое отменил в 2018 году. Забыли? Так че ЗЕ не отменил?
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Вже и до посылок добрались со своим НДС.Яке вам свiняче дело,що там люди пересылают и на яку сумму?!Упыри якись.Лезут к чужой собственности як к своей.Чего вы этим добьётесь?Только убытков для перевозчиков,бо у них станет меньше клиентов Від сьогодні посилки з-за кордону для фізосіб вартістю від 100 євро оподатковуватимуться ПДВ - Цензор.НЕТ 2496
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Интерьеры в стиле лофт

Від сьогодні посилки з-за кордону для фізосіб вартістю від 100 євро оподатковуватимуться ПДВ - Цензор.НЕТ 9907

"Президент Владимир Зеленский намерен перенести свой офис с улицы Банковой в Украинский дом, где через все здание будет расти дерево, воздух летом охладит фонтан, а воду нагреет солнце, рассказывает о проекте журнал Новое Время."

"Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова. Он занимает 65‑ю позицию в списке партии Слуга народа."

"В целом на реконструкцию здания уйдет около девяти месяцев и 300 млн грн. Причем, по словам разработчиков президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а «европейские гранты»."

А теперь представьте степень офигевания в ЕС, что их деньги, которые выделяются для реформ в Украине и чтобы поддержать страну, которая столкнулась с российской агрессией, пойдут на новую Администрацию Президента, при чем реконструкцию будет проводить фирма, глава которой входит в президентскую партию. Представьте что было бы с зеленофилами, если бы подобную реконструкцию начал бы Порошенко.
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А че все развели Зеля, Порох, не туда смотрите. Смотреть надо в сторону сетевых барыг, таких как Цитрус, Стилус, Мойо и тд... такие законы выгодны именно им, чтобы покупатель брал не за бугром по нормальной цене, а у них барыг, с накруткой 300 процентов. Не удивлюсь если эти ******** все таки протащат закон на 20 евро лимита, что уже пытались сделать несколько раз
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При накрутке 300% выгодней в 15 раз покупать при НДС 20%...
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Барыжное шобло крало и глазом не моргнуло залезая в карман народу...Володя как говорит твоя мама ты же обеспеченный человек зачем тебе эти посылки нужны? Почему не отменил этот указ.Или ты так же пришел красты...
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цікаво, а якщо я свої страрі панталони буду відправляти, їх оцінювати хто буде?
На нюх?
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НУ ЕЩЁ ОДИН МИЛЛИОН ГРАЖДАН С УКРАИНЫ УЕДЕТ !!!
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Посмотрите что будет после выборов: ЗЕ команда после выборов заставит украинцев платить за воздух.
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ЗАКОН ПРИНЯТ СТАРОЙ (ДЕЙСТВУЮЩЕЙ) зРАДОЙ В НОЯБРЕ. ПШЕЛ , ЩЕНОК!
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ТУТ ТАКОЙ ВОПРОС. У НАС ВРОДЕ КАК СУЩЕСТВУЕТ ЗАКОН ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ТАК ВОТ, ЗАГРАНИЧНЫЕ МАГАЗЫ МНЕ VAT ВЕРНУТ, ИЛИ Я ЧОТА НЕ ПОНИМАЮ С КАКОГО ФИГА Я ДОЛЖЕН ВТОРОЙ НАЛОГ - НДС В УКРАИНЕ ПЛАТИТЬ ЗА ТО, ЧТО НЕ ПРОИЗВЕДЕНО ТУТ? И ВОЗВРАТ НДС ОНИ ТОЖЕ БУДУТ ЗА РУБЕЖ ДЕЛАТЬ? Від сьогодні для фізосіб посилки з-за кордону вартістю від 100 євро оподатковуватимуться ПДВ - Цензор.НЕТ 7138
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А КУДА ДЕЛОСЬ ИХ ОГРАНИЧЕНИЕ В 1000 ЕВРО (ЕСЛИ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПАМЯТЬ)?
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сейчас у кацапов 500 но буквально недавно решили ввести 200енотов.
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а чому сто? Похоже, взято с потолка. А де економічно обгрунтована цифра? Тіпа, $137,54 чи $214,17
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВід сьогодні для фізосіб посилки з-за кордону вартістю від 100 євро оподатковуватимуться ПДВ
 
 
 
 
 
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