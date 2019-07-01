 Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це повідомляє турецький телеканал NTV.

За даними телеканалу, таку заяву Ердоган зробив за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом в рамках саміту G20 в Японії.

За даними телеканалу, таку заяву Ердоган зробив за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом у рамках саміту G20 в Японії.

29 червня Ердоган за підсумками бесіди з Трампом на саміті "двадцятки" в Осаці заявив, що домігся від американського президента обіцянки незастосування до Анкари санкцій США за придбання у Росії С-400.

29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.

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22 травня американський телеканал CNBC з посиланням на власні джерела повідомив, що США дали Туреччині два тижні на відмову від придбання ЗРК С-400 у Росії, пригрозивши виключити Анкару з програми F-35.

29 травня стало відомо, що США можуть запровадити санкції проти Туреччини у рамках закону CAATSA і виключити її із програми F-35 у разі придбання Анкарою російських ракетних комплексів протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".

7 червня США ухвалили рішення більше не приймати пілотів військово-повітряних сил Туреччини на програму навчання навичок пілотування винищувачів п'ятого покоління F-35. Пізніше було зупинено навчання і тих турецьких пілотів та спеціалістів, що вже проходили його на авіабазі Люк ВПС США.