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 Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган

Замовлені Анкарою у РФ зенітно-ракетні системи протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" прибудуть до Туреччини протягом найближчих 10 днів, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 1 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це повідомляє турецький телеканал NTV.

За даними телеканалу, таку заяву Ердоган зробив за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом в рамках саміту G20 в Японії.

За даними телеканалу, таку заяву Ердоган зробив за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом у рамках саміту G20 в Японії.

29 червня Ердоган за підсумками бесіди з Трампом на саміті "двадцятки" в Осаці заявив, що домігся від американського президента обіцянки незастосування до Анкари санкцій США за придбання у Росії С-400.

29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина не прийме вимог США щодо поставок російських ЗРК С-400, - глава МЗС Чавушоглу

22 травня американський телеканал CNBC з посиланням на власні джерела повідомив, що США дали Туреччині два тижні на відмову від придбання ЗРК С-400 у Росії, пригрозивши виключити Анкару з програми F-35.

29 травня стало відомо, що США можуть запровадити санкції проти Туреччини у рамках закону CAATSA і виключити її із програми F-35 у разі придбання Анкарою російських ракетних комплексів протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".

7 червня США ухвалили рішення більше не приймати пілотів військово-повітряних сил Туреччини на програму навчання навичок пілотування винищувачів п'ятого покоління F-35. Пізніше було зупинено навчання і тих турецьких пілотів та спеціалістів, що вже проходили його на авіабазі Люк ВПС США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134888
 
 
 Топ коментарі
 
руцким на чорном море основной опасностью является обычный овцевоз )))
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Мир сошёл с ума и с каждым годом деменция прогрессирует.
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и самолет их сбивали и посла расстреливали....
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😅😅😅😅да это защита шо надо 🙋🙋🙋 Осталось только землю выровнять
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При покупке каждой с-400 нивелир и рейка в подарок.
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Там рашпиль ещё где-то должен быть. Для ультратонкой настройки.
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та ну)))! як буде пласка земля, то потім буде ще якийсь недолік...
у кацапів завжди так, спочатку криві руки, а потім погана якість технічного спирту,
який йде в кацяпську душу), а не для технологічних))) цілей!
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цікаві хлопці турки, бізнес для них все - в тому числі і політика?! Турция ожидает прибытия первых российских систем С-400 через 10 дней, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 6906
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не, не учится...после его визитов нотрдам горит и россию в пасе возвращают и, как видим, с400 турции поставляют...следующий визит в канаду
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я выразился не точно. шаурму оно уже освоило.
ЗЫ вы не любите канаду...
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Они берут пример с великих держав.
Иначе их все время они будут только использовать в своих интересах не учитывая интересы Турции
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а, ти маєш на увазі приклади Японії, Китаю, що купували\запрошували до себе
інвестиції-технології і виходили в лідери?
так Турки і так лідери, але повторити шлях Японії-Китаю їм ніхто не дозволить,
і перші хто це буде - США ! Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган - Цензор.НЕТ 9518
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Пам'ятаю як після інциденту з кацапським літаком Зрада тут рекомендувала Порошенку повчитися в Едоргана.
Зрада, ви де?
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странно... в Турции тоже Земля плоская?
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ожидаем шторма на черном море...уже для китая он помешал поставить с400...геть все в трюмах потрощило
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руцким на чорном море основной опасностью является обычный овцевоз )))
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за 10 дней не успеть всех 73% отправить в круиз по черному
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летом шторм сопровождается грозовым фронтом...русские самолеты не выдерживают ударов молний
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Для просто дебилов: после набора высоты в 12 км самолет оказывается всех возможных грозовых фронтов
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Как правило, полёты на максимальные расстояния производят на высотах, близких к практическому потолку. При этом в ходе полёта из-за уменьшениямассы самолёта (полётный вес) километровый расход топлива уменьшается пропорционально полётному весу, а практический потолок увеличивается. То есть за счёт израсходования части топлива можно корректировать высоту полёта, что в итоге приводит к увеличению практического потолка[5].
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для барана: у руслана турьореактивный Д-18Т - турбореактивный двухконтурный двигатель, разработанный в Запорожском машиностроительном конструкторском бюро «Прогресс» под руководством главного конструктора В. А. Лотарева. Предназначен для установки на сверхтяжёлые транспортные самолёты Ан-124 «Руслан»
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та шо ты такое говоришь и поменяй букву у на э...
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Мир сошёл с ума и с каждым годом деменция прогрессирует.
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А зачем Турция вообще покупает С400? Их чем не устраивает американское ПВО?
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что бы сбивать F-35 производства США.... Турция ожидает прибытия первых российских систем С-400 через 10 дней, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 2915
Там дело в опознавании свой-чужой.....
Американскими системами, американские самолеты не собьешь....
Расейскими впрочем тоже...., но маленькая надежда все таки есть....
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так проще из пращи пытаться сбить. може в Турции металлолома не хватает?
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Ну раз покупают, видимо нормальные там шансы на сбитие. Чай турки-то не дурные. Другое дело, я не понимаю зачем им F-35 сбивать. С Израилем воевать собираются?
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для того чтобы не сбить свой же ф-35 необходимо изменить программное обеспечение комплекса. кто это может и имеет право сделать сделать? только разработчик и производитель. это значит, что парашкины спецы будут перепрошивать и самолет. и почему американцы не согласны?
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Дебил Эрдоган превратил ПВО страны в проходной двор,купив это гавно.
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SOHR опубликовал данные о целях, атакованных ЦАХАЛом в Сирии



Сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующийся в Лондоне, сообщает, что в ночь на 1 июля ЦАХАЛ атаковал в районе Хомса и Дамаска объекты сирийской регулярной армии, иранского ополчения и ливанской "Хизбаллы".
По оценке SOHR, израильские ВВС и ВМС атаковали не менее 10 целей около Дамаска, в том числе штаб-квартиру иранского "Корпуса стражей исламской революции" на базе 91-й бригады сирийской армии, научно-исследовательский центр в Джамрае, а также некие объекты между населенными пунктами Джайдет Артуз и Сахнайя. При этом SOHR подтверждает заявления сирийских государственных СМИ о пострадавших среди мирных граждан к юго-западу от Дамаска.
SOHR сообщает, что были нанесены удары по позициям "Хизбаллы" на западе района Каламун, недалеко от ливанской границы. В частности, был уничтожен склад боеприпасов. Судя по большому числу машин скорой помощи, были раненые, а возможно и убитые, среди боевиков "Хизбаллы".
На западе мухафазы Хомс, передает SOHR, израильские самолеты атаковали научно-исследовательский центр, располагавшийся в населенном пункте Умм-Харатин.
Кроме того, на юге Хомса были нанесены удары по базам "Хизбаллы" и проиранских милиций. Поступали сведения о раненых.
ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.
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The Syrian Observatory - это один еврей. сидящий в Лондоне и берущий инфу исключительно из потолка
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сатанист педофил маразматик, всех переиграл . ну шош еврогеи по другому не могут жить .
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слюшай,да,канечна,канечна, всех переиграл пэрэигрун,он такой хитрый да...
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Ещё одна позиция, ********** полудурком Трампом
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Ердоган - хитрожопий лицемірний азіат. І ракети у путлєра купляє, і з трампом вась-вась. А трампуша теж неоднозначний. Тільки система політичних противаг не дозволєя нещасному мільярдеру відкрито злигатися з кремлівським фюрерком
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А якщо ще через 10 днів одна із "анало говнєт" опиниться в США - це вже мене навіть і не здивує.
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Толку с того? Там "мозги" и "ноухау" главное. До чего уже китаезы проныры, но даже имея у себя десятки движков от СУ35. так и не сумели толком копировать
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они даже будённовку до сих пор не скопировали,прикинь..
а ничего,что у них пятое поколение давно летает в строевых частях,в отличие от твоих братановъ ?
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вот сейчас про ноухау было смешно ,бэ-бэ-бэ....
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ердоган почему-то уверен, что эти переделки кацапами древних совковых ПВО смогут сбить самолеты Израиля.
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Значит не зря уверен. раз покупает за два лярда баксов
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А сколько пацаки Эрдогану сверху накинули,щоб он у них купил?
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Сирия наглядно показала, что кривизна Земли очень мешает "супер"-ПВО из паРаши. но ердоган все равно покупает это говно и с ним все понятно, но неужели остальные турки не насторожились?
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29 июня Эрдоган по итогам беседы с Трампом на саммите "двадцатки" в Осаке заявил, что добился от американского президента обещания неприменения к Анкаре санкций США за приобретение у России С-400.
Источник: https://censor.net.ua/n3134888

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де, доречі, Irada, яка десь місяць тому безапеляційно наполягала на тому, що Трамп дотисне Ердогана і той відмовиться від кацапських С400. Я їй тоді відповів, що пригадаю наше так би мовити "парі".
П.С. кого той Трамп взагалі ще може спонукати. Поки що всюди здає позиції, починаючи з Північної Кореї, Іраном, Сирії, України, ЄСом по ПП-2, Китаєм по справі Хуавея, частково знятими санкціями з Дереписки і закінчуючи у себе під боком - Венесуелою. Всюди одна балаканина та якшання зі світовими гопниками та безпрєдєльщиками. Обама, кажете, тюфяком був...
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Вот то что Доня с белкой на голове может только языком чесать, тут ты прав на 100500%. Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6354 А вот верить Пердогану, это себя не уважать. Он может с Доней о чем угодно тереть..... По протоколу должно быть или совместное коммюнике, или хотя бы совместная пресс-конференция. А так это все говорильня, как и всякие "мысли вслух" от Дони на которые ссылаются винторогие мышебратья. Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6227
Официальная позиция Вашингтона изложена на сайте Пентагона. И звучит она примерно так: Турция получит вместо заказанных и оплаченных F35 большой и красный на воротник, т.к. решила все таки получить С400, а это несовместимые вещи. Подробно здесь: https://dod.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1870286/department-of-defense-off-camera-press-briefing-on-turkeys-participation-in-the/ Очень сомнительно, что Доня сможет перетоптать Конгресс в таком принципиальном вопросе. Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6227
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мля...опять в ящиках мусор приедет...шторм в Черном море будет виноват... Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган - Цензор.НЕТ 2782
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Некоторое время назад многие здесь на форуме попу себе рвали: "Эрдоган молодец, нужно учиться у Эрдогана ...".
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Эрдогаша, С-400 предназначены для плоской
Земли!
😁
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"Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны."

Да ладно, точно помню что Греция что-то из ПВО закупала у кацапов. Вроде "Тор".
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вроде тор ,а может и стрелу,может Греция,а может и нет....
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Греция приобрела во второй половине 90-х один или два дивизиона С-300. Один сейчас стоит на Крите. Тогда их сразу обнюхали хлопцы из Rafael и высказали авторитетное мнение, что это фуфло и в случае чего они знают как это гэ умножить на ноль. Оказались правы.... авиация ЦАХАЛ ложила и ложит с прибором на все это дело. С 300 никогда не принимал участия в реальных боевых действиях и его никто из вменяемых его не покупал, только на шару. А ещё Южная Корея клепает по-малеху модифицированную под стандарт НАТО Самсунгом при помощи французов версию на базе С300. Называется "KM-SAM" или "Cheolmae-2" Но то такое.... оно только против северокорейского барахла и главное отличие, ихнему радару кривизна Земли по-боку. Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6453
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Надо полагать, теперь не только о нарушении воздушной границы Турции речь идет? Теперь ракету в жопу будут получать русские асы и в соседних государствах?
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Не Бу Бу, Индия и Китай прошивочку напишут. Будут ракетки летать туда, куда нужно.
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А вы знаете, в этом есть и свои плюсы. Получат ЗРК, специалисты НАТО посмотрят, рассмотрят, что то разберут, соберут, определят сильные и слабые стороны. Будут знать и разработают тактику борьбы.
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Да не смешите.Эту старую *уйню за 30 лет специалисты разобрали уже давно.Доказано Израилем.
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Тактика борьбы там предельна проста - просто ничего не делать с изначальной кривизной земли и проблема устранится сама собой.
Да...шутка про кривизну земли... опять. Но, блин, С-400 и эта шутка просто созданы друг для друга.
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*****
Хочешь М И Р А - готовься к войне !
Как показала ближайшая история Украины -
о д н ост оронне е разоружение ( типа Пацифизма) приводит к очень лохим результатам для

самих пацифистов и стран , которые использовали данный принцип

защиты .
В Украине есть стратегические системы " Гром " и "Сапсан". Необходимо политическое решение Президента ЗЕ для финансирования массового производства данных комплексов .
В Третьей Мировой в основном будут использованы не солдаты с"Фортами " в окопах, а полноценные

ядерные комплексы ( возможно и с обычными БЧ ).
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В чем прикол??? все видели шо это ПВО никак не защищает от самолетов развитых стран, от кацапалетов тоже вопрос или защищает, вполне рузня защиту от поражения руз самолетов может заложить , в чем функция этого чуда ??? просто откат ??? или шо ???
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"Борисфен", "Гром" и "Сапсан": Чем Украина сможет накрыть Москву
На фоне разрыва международных договоров, которые ограничивали ракетное вооружение, Украина получила теоретический шанс на разработку ракет средней дальностиhttps://www.depo.ua/rus/war/borisfen-grim-i-sapsan-yaku-strategichnu-zbroyu-mozhe-vidnoviti-********-20190220919009


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Продавати країні, яка збила твій військовий літак, систему протиповітряної оборони - кошерна многоходовочка.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТуреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган
 
 
 
 
 
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