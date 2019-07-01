 Туреччина очікує прибуття перших російських систем С-400 через 10 днів, - Ердоган

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це повідомляє турецький телеканал NTV.
За даними телеканалу, таку заяву Ердоган зробив за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом в рамках саміту G20 в Японії.
За даними телеканалу, таку заяву Ердоган зробив за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом у рамках саміту G20 в Японії.
29 червня Ердоган за підсумками бесіди з Трампом на саміті "двадцятки" в Осаці заявив, що домігся від американського президента обіцянки незастосування до Анкари санкцій США за придбання у Росії С-400.
29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.
22 травня американський телеканал CNBC з посиланням на власні джерела повідомив, що США дали Туреччині два тижні на відмову від придбання ЗРК С-400 у Росії, пригрозивши виключити Анкару з програми F-35.
29 травня стало відомо, що США можуть запровадити санкції проти Туреччини у рамках закону CAATSA і виключити її із програми F-35 у разі придбання Анкарою російських ракетних комплексів протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".
7 червня США ухвалили рішення більше не приймати пілотів військово-повітряних сил Туреччини на програму навчання навичок пілотування винищувачів п'ятого покоління F-35. Пізніше було зупинено навчання і тих турецьких пілотів та спеціалістів, що вже проходили його на авіабазі Люк ВПС США.
у кацапів завжди так, спочатку криві руки, а потім погана якість технічного спирту,
який йде в кацяпську душу), а не для технологічних))) цілей!
ЗЫ вы не любите канаду...
Иначе их все время они будут только использовать в своих интересах не учитывая интересы Турции
інвестиції-технології і виходили в лідери?
так Турки і так лідери, але повторити шлях Японії-Китаю їм ніхто не дозволить,
і перші хто це буде - США !
Зрада, ви де?
Там дело в опознавании свой-чужой.....
Американскими системами, американские самолеты не собьешь....
Расейскими впрочем тоже...., но маленькая надежда все таки есть....
Сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующийся в Лондоне, сообщает, что в ночь на 1 июля ЦАХАЛ атаковал в районе Хомса и Дамаска объекты сирийской регулярной армии, иранского ополчения и ливанской "Хизбаллы".
По оценке SOHR, израильские ВВС и ВМС атаковали не менее 10 целей около Дамаска, в том числе штаб-квартиру иранского "Корпуса стражей исламской революции" на базе 91-й бригады сирийской армии, научно-исследовательский центр в Джамрае, а также некие объекты между населенными пунктами Джайдет Артуз и Сахнайя. При этом SOHR подтверждает заявления сирийских государственных СМИ о пострадавших среди мирных граждан к юго-западу от Дамаска.
SOHR сообщает, что были нанесены удары по позициям "Хизбаллы" на западе района Каламун, недалеко от ливанской границы. В частности, был уничтожен склад боеприпасов. Судя по большому числу машин скорой помощи, были раненые, а возможно и убитые, среди боевиков "Хизбаллы".
На западе мухафазы Хомс, передает SOHR, израильские самолеты атаковали научно-исследовательский центр, располагавшийся в населенном пункте Умм-Харатин.
Кроме того, на юге Хомса были нанесены удары по базам "Хизбаллы" и проиранских милиций. Поступали сведения о раненых.
ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.
а ничего,что у них пятое поколение давно летает в строевых частях,в отличие от твоих братановъ ?
Источник: https://censor.net.ua/n3134888
---------------------------------
де, доречі, Irada, яка десь місяць тому безапеляційно наполягала на тому, що Трамп дотисне Ердогана і той відмовиться від кацапських С400. Я їй тоді відповів, що пригадаю наше так би мовити "парі".
П.С. кого той Трамп взагалі ще може спонукати. Поки що всюди здає позиції, починаючи з Північної Кореї, Іраном, Сирії, України, ЄСом по ПП-2, Китаєм по справі Хуавея, частково знятими санкціями з Дереписки і закінчуючи у себе під боком - Венесуелою. Всюди одна балаканина та якшання зі світовими гопниками та безпрєдєльщиками. Обама, кажете, тюфяком був...
Официальная позиция Вашингтона изложена на сайте Пентагона. И звучит она примерно так: Турция получит вместо заказанных и оплаченных F35 большой и красный на воротник, т.к. решила все таки получить С400, а это несовместимые вещи. Подробно здесь: https://dod.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1870286/department-of-defense-off-camera-press-briefing-on-turkeys-participation-in-the/ Очень сомнительно, что Доня сможет перетоптать Конгресс в таком принципиальном вопросе.
Земли!
😁
Да ладно, точно помню что Греция что-то из ПВО закупала у кацапов. Вроде "Тор".
Да...шутка про кривизну земли... опять. Но, блин, С-400 и эта шутка просто созданы друг для друга.
Хочешь М И Р А - готовься к войне !
Как показала ближайшая история Украины -
о д н ост оронне е разоружение ( типа Пацифизма) приводит к очень лохим результатам для
самих пацифистов и стран , которые использовали данный принцип
защиты .
В Украине есть стратегические системы " Гром " и "Сапсан". Необходимо политическое решение Президента ЗЕ для финансирования массового производства данных комплексов .
В Третьей Мировой в основном будут использованы не солдаты с"Фортами " в окопах, а полноценные
ядерные комплексы ( возможно и с обычными БЧ ).
На фоне разрыва международных договоров, которые ограничивали ракетное вооружение, Украина получила теоретический шанс на разработку ракет средней дальностиhttps://www.depo.ua/rus/war/borisfen-grim-i-sapsan-yaku-strategichnu-zbroyu-mozhe-vidnoviti-********-20190220919009